Clinica Neuromedica aduce în premieră în Oradea tehnologia viitorului pentru sănătatea creierului (FOTO)
Bihoreanul, 6 februarie 2026 08:20
Sănătatea creierului intră într-o nouă eră, iar Clinica Neuromedica este singura clinică din Oradea care introduce o tehnologie de ultimă generație, utilizată la nivel internațional, pentru evaluarea și reglarea activității cerebrale: brainmapping și terapie neuromodulatoare cu casca iSyncMed.
• • •
Acum 30 minute
08:20
08:10
Cimitir furat: Cum a ajuns un cimitir din Bihor în proprietate privată și a fost apoi ras cu buldozerul, sub ochii autorităților (FOTO) # Bihoreanul
Barbarie în Bihor: un cimitir a fost ras cu buldozerul după ce peste el s-a înstăpânit o contabilă de primărie, care în final l-a vândut unui afacerist, pentru construcția de case. În timp ce parohul din Mădăras a acceptat desființarea ilegală a cimitirului, iar Primăria n-a dat nici măcar o amendă, un sătean a reclamat Parchetului Salonta împroprietărirea abuzivă și profanarea de morminte, dar a fost trimis la plimbare, pe motiv că-i un simplu particular.
Acum 12 ore
23:40
Rezultate excelente pentru LPS Champions Oradea la competiții internaționale de judo (FOTO) # Bihoreanul
Medalii, podiumuri și o clasare pe locul al doilea în clasamentul general pe echipe – acesta este bilanțul remarcabil al sportivilor de la LPS Champions Oradea, care au reprezentat cu succes Oradea la competiții importante de judo, la sfârșitul lunii ianuarie și începutul lunii februarie.
23:10
Cristian Chivu a purtat torța olimpică prin Milano, în ajunul deschiderii JO de iarnă „Milano-Cortina 2026” (VIDEO) # Bihoreanul
Cristian Chivu, antrenorul echipei Inter, a fost joi unul dintre purtătorii flăcării olimpice pe traseul din Milano, în etapa finală a ștafetei înaintea ceremoniei de deschidere a Jocurilor Olimpice de iarnă.
22:50
Exploratorul Radu Frențiu, originar din Beiuș, a participat la măsurarea celui mai lung șarpe sălbatic din lume pentru Cartea Recordurilor: „Baroneasa” are 7,9 metri și aproape 100 kg! (FOTO/VIDEO) # Bihoreanul
Un explorator originar din Beiuș, stabilit de aproape două decenii în Bali, se află în spatele unuia dintre cele mai spectaculoase recorduri recente omologate de Cartea Recordurilor. Radu Frențiu a participat la documentarea și măsurarea oficială a celui mai lung șarpe sălbatic descoperit vreodată, un piton reticulat femelă descoperit în Indonezia și botezat „Baroneasa”.
21:20
Inspecția Judiciară a respins acuzațiile din documentarul Recorder. Lia Savonea: „O manipulare care a lovit în temelia sistemului de justiție” (VIDEO) # Bihoreanul
Inspecţia Judiciară nu a găsit nicio neregulă la Curtea de Apel Bucureşti, în urma unui control efectuat la instanţă după dezvăluirile Recorder, „Justiție Capturată”. Secția pentru Judecători a Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) a validat joi, cu opt voturi pentru și două împotrivă, raportul Inspecției Judiciare, care concluzionează că nicio acuzație formulată în investigația jurnalistică nu se confirmă, chiar dacă unii magistrați care au oferit declarații în documentar susțin că nici măcar nu au fost audiați. Șefa Înaltei Curți de Casație și Justiție, Lia Savonea, a catalogat investigația drept „o manipulare care a lovit în temelia sistemului de justiție”.
20:10
Locuitorii din Rogerius ar putea să-și crească propriile legume, la colțul blocului. Primăria Oradea vrea să lanseze, în premieră, o grădină comunitară publică, adică un loc unde oamenii să grădinărească împreună.
Acum 24 ore
19:20
Lucrările de pietruire a străzii pietonale Republicii din Oradea vor începe cel târziu în luna martie, în funcţie de starea vremii. Constructorii amenajează în prezent canalizarea pluvială şi fac şanţuri în placa de beton care va asigura stratul suport pentru amplasarea cablurilor electrice pentru terase. Executantul şi-a propus finalizarea lucrărilor până la sfârșitul lunii iunie, pentru ca localurile de pe cunoscuta stradă pietonală din centrul orașului să îşi poată deschide terasele pe timpul verii.
18:40
Pachetul de relansare economică axat pe investiții, pus în transparență decizională. Nazare: „Mutăm logica de la consum spre producție” (VIDEO) # Bihoreanul
Guvernul a pus joi în procedura de transparență decizională pachetul de relansare economică anunțat de ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, un set amplu de măsuri care mută accentul politicilor economice de la consum către investiții și competitivitate, cu aplicare începând din 2026 și cu efecte gândite pe termen mediu și lung. Actul normativ a fost prezentat în ședința de Guvern și publicat pe site-ul Ministerului Finanțelor pentru consultare publică, fiind descris de ministru drept o schimbare de „paradigmă” în modul de sprijinire a economiei.
18:20
„Nu ne-a permis timpul să avansăm mai mult”: Când ar putea fi gata lucrările în marile parcuri din centrul Oradiei # Bihoreanul
Planurile Primăriei Oradea sunt ca peste o lună să le redea cetățenilor accesul în parcurile 22 Decembrie și Libertății, intrate în șantier în vara anului trecut. În schimb, în celelalte două parcuri mari din centru reabilitate, Brătianu și 1 Decembrie, lucrările vor dura până cel puțin la finalul lunii mai.
18:10
În ultimii ani, anvelopele all season au devenit o soluție tot mai atractivă pentru șoferii care vor să simplifice schimbările de sezon, fără să facă compromisuri majore la siguranță. Dimensiunea 205/55 R16 este extrem de răspândită pe compacte și compacte SUV, așa că nu e de mirare că foarte mulți șoferi caută informații clare despre cum să aleagă corect aceste anvelope.
17:40
16:50
Salată de icre cu caras și ceapă, retrasă din magazinele Kaufland, inclusiv din Oradea. A fost depistată bacteria Listeria monocytogenes # Bihoreanul
Un lot de salată de icre cu caras și ceapă a fost retras din magazinele Kaufland din toată țara, inclusiv din Oradea, după ce în produs a fost depistată bacteria Listeria monocytogenes. Clienții care l-au cumpărat sunt sfătuiți să nu îl consume.
16:20
Au mai rămas 171! Străzile nemodernizate din Oradea vor fi asfaltate până la finalul anului 2028 # Bihoreanul
Primăria Oradea vrea să asfalteze toate străzile nemodernizate și locuite din municipiu până la finalul anului 2028. Directorul tehnic al Primăriei, Sebastian Marchiș, a declarat joi că obiectivul asumat, încă din 2024, de primarul Florin Birta este realizabil. În prezent, în Oradea există 171 de străzi sau tronsoane de străzi fără asfalt, cu o lungime de 91,3 kilometri, dintr-un total de 936 de străzi, care însumează 472,2 kilometri.
16:00
9 kilograme de cocaină, capturate lângă București: traficantul, fiu de fost șef din MAI, prins după o urmărire violentă. Doi polițiști au ajuns la spital (FOTO/VIDEO) # Bihoreanul
O amplă operațiune antidrog desfășurată miercuri și joi în București și în județele Ilfov și Constanța s-a încheiat cu capturarea a aproximativ 9 kilograme de cocaină și reținerea mai multor suspecți, printre care și Alexandru Găină, fiul unui fost șef al Direcției de Informații și Protecție Internă din cadrul Ministerul Afacerilor Interne. Intervenția a degenerat într-o urmărire în trafic, în timpul căreia doi polițiști au fost loviți cu mașina și au ajuns la spital.
15:30
În ciuda apropierii de firma Global Industrial, directorul tehnic al Primăriei Oradea s-a „betonat” în funcție și nu are de gând să-și dea demisia # Bihoreanul
Deconspirat de BIHOREANUL că are o relație apropiată cu una dintre firmele care are tot mai multe contracte de lucrări în oraș, Global Industrial, directorul tehnic al Primăriei Oradea, Sebastian Marchiș, nu are de gând să renunțe la poziția sa controversată. La prezentarea bilanțului activității pentru anul trecut, a fost întrebat de ziar cum controlează Direcția Tehnică firma Global, dat fiind că el a rămas fără drept de semnătură în privința acesteia, și dacă nu și-a reconsiderat decizia privind demisia. Află răspunsul!
15:10
Ministrul Pîslaru: „În acest moment, cei 231 de milioane de euro sunt considerați pierduți”, după amânarea reformei magistraților. Bolojan, mesaj către CCR # Bihoreanul
Ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Dragoș Pîslaru, a spus joi, la Digi24, că „în acest moment”, cei 231 de milioane de euro din PNRR sunt „considerați pierduți”, ca urmare a neimplementării reformei pensiilor magistraților. Afirmațiile sale vin după ce, miercuri seara, premierul României a avertizat, la rându-i, că amânările repetate ale Curții Constituționale în privința acestui proiect pun în pericol sume din PNRR, adăugând că va trimite către CCR o informare „asupra consecinţelor amânării unor decizii”.
14:50
Situație șocantă în India: trei surori s-au sinucis aruncându-se de la etaj, după ce părinții le-au confiscat telefoanele mobile # Bihoreanul
Trei surori adolescente din India au murit, după ce s-au aruncat de la etajul 9 al blocului în care locuiau, la scurt timp după ce tatăl lor le-a confiscat telefoanele mobile. Tinerele erau dependente de cultura coreeană, notează MediaFax, citând presa internațională.
14:30
Un bărbat de 46 de ani, din comuna Bratca, este cercetat penal după ce, miercuri, a urcat la volan, deși nu are permis, și a provocat un accident rutier pe un drum comunal din localitatea Ponoară.
14:00
Copiii sunt așteptați să descopere tradițiile românești ale iubirii într-un mod creativ și interactiv, în cadrul atelierului „Povestea lui Dragobete pe înțelesul celor mici”. Activitățile speciale dedicate sărbătorii vor avea loc în perioada 10-13 februarie, la Muzeul Memorial „Iosif Vulcan”.
13:00
Un controlor de tren a murit, după ce a fost atacat de un pasager fără bilet în Germania # Bihoreanul
Un controlor din Germania, în vârstă de 36 de ani, a murit miercuri, la o zi după ce a fost atacat de un pasager fără bilet. Angajatul ar fi încercat să-l dea jos din tren pe bărbatul care călătorea ilegal.
12:40
Vă invităm să vizitați expoziția-eseu „[IN] ABSENTIA”, realizată de artiștii Andrei Budescu și Cristian Opriș, găzduită de Muzeul Istoriei Evreilor– Sinagoga Aachavas Rheim, care reunește lucrări de grafică (desen cu fum, desen cu praf și cenușă), instalație multimedia, lucrări din metal, litografie, monotipie, intaglio (gravură).
12:30
Percheziții DNA: Primarul Robert Negoiță, bănuit că a construit un drum, pe banii Sectorului 3, pe terenul privat al fratelui său # Bihoreanul
Primarul Sectorului 3, Robert Negoiță, este vizat de Direcția Națională Anticorupție într-un dosar de corupție care vizează modul în care Primăria Sectorului 3 ar fi finanțat și executat, din bani publici, amenajarea și asfaltarea unui drum pe un teren privat aparținând fratelui edilului, într-o zonă unde acesta dezvoltă un proiect imobiliar.
12:20
12:00
Atrase de lumină. Primăria Oradea a atras 10 oferte pentru amenajarea parcului fotovoltaic de 17,5 milioane euro din Episcopia Bihor # Bihoreanul
Municipalitatea orădeană a atras nu mai puțin de 10 oferte pentru amenajarea viitorului parc fotovoltaic pe amplasamentul depozitului de zgură și cenușă al fostului CET din Episcopia Bihor. Numărul mare de concurenți este justificat de valoarea estimată a lucrărilor de circa 17,5 milioane euro.
11:30
Comunele din Bihor pot obține peste 1,7 milioane de lei pentru servicii sociale, medicale și educaționale # Bihoreanul
Primăriile din mediul rural din județul Bihor au la dispoziție o nouă oportunitate de finanţare pentru sprijinirea persoanelor vulnerabile. Cu banii accesați, pot asigura pachete alimentare sau rechizite pentru copii, pot sprijini familiile pentru îmbunătățirea condițiilor de locuire și pot achiziționa dotări pentru asistenții sociali.
10:50
Concert inedit cu Irina Rimes și David Goldcher la Oradea, cu ocazia aniversării a doi ani de HIVE # Bihoreanul
Irina Rimes ajunge la Oradea împreună cu partenerul ei, producătorul și DJ-ul francez David Goldcher, pentru un live DJ set programat vineri, 20 februarie, la Dacardi Events. Apariția lor are loc în cadrul unei ediții speciale, organizate cu ocazia împlinirii a doi ani de la lansarea seriei de evenimente HIVE.
10:00
De ce au rămas închise campingurile construite de CJ în zonele turistice din Bihor? „Este evident nepotrivit” # Bihoreanul
Consiliul Județean Bihor a construit patru campinguri în tot atâtea sate montane din județ, dar toate au rămas închise, pentru că partenera sa din proiect, fosta Agenție pentru Arii Naturale Protejate, nu mai există ca instituție de sine stătătoare. Ca să rezolve acest blocaj birocratic, președintele CJ Bihor, Mircea Mălan, se va întâlni la Oradea cu șefa Agenției Naționale pentru Mediu.
09:00
Probleme la Arhive: Șeful Arhivelor Naționale din Bihor și o subalternă, inculpați pentru neglijență # Bihoreanul
Șeful Serviciului Județean Bihor al Arhivelor Naționale, Mihai Georgiță, și o funcționară, Maria Bara, au fost puși sub inculpare de Parchetul Oradea pentru neglijență în serviciu după ce l-au ajutat pe un afacerist din Palota, Peter Dörner, să distrugă probe dintr-un dosar penal pentru delapidare.
Ieri
08:10
Bătălia de la Vârtop: O primărie din Bihor a descoperit că jumătate din pârtia de la Vârtop - Alba îi aparține (FOTO) # Bihoreanul
Scandal de proporții în Vârtop, după ce o primărie din Bihor a descoperit că este co-proprietară pe cea mai veche pârtie din stațiune, până acum considerată pe teritoriul județului Alba! Cadastrarea comunei Câmpani a scos la iveală că două hectare de la baza pârtiei Vârtop I sunt în proprietatea sa, motiv pentru care Primăria cere evacuarea firmei TodeaTurism Co SRL, care s-a înstăpânit aici în 1991, amenajând un domeniu schiabil pentru care plătește taxe doar comunei Arieșeni, și acelea derizorii.
4 februarie 2026
23:10
Bolojan anunță pachetul de relansare economică și face apel la unitate în coaliție, dar degeaba. PSD îl atacă dur: „5 luni de indecizie și tergiversare” # Bihoreanul
Prim-ministrul Ilie Bolojan a anunțat miercuri seara că a fost pregătit pachetul de relansare economică, care urmează să fie prezentat pe larg în perioada imediat următoare, subliniind totodată necesitatea stabilității politice și a unei mai bune funcționări a coaliției de guvernare. La scurt timp după declarații, Partidul Social Democrat a transmis însă un comunicat de presă extrem de critic la adresa șefului Executivului, susținând că măsurile de relansare aparțin PSD și vin după „5 luni de indecizie și tergiversare din partea premierului Ilie Bolojan”.
22:50
CSM Oradea produce surpriza în Europa și o învinge pe Reggiana. Seară istorică pentru Kris Richard (VIDEO) # Bihoreanul
CSM CSU Raiffeisen Oradea a obținut o victorie în FIBA Europe Cup, impunându-se cu scorul de 81-77 în fața formației italiene Pallacanestro Reggiana, într-un meci disputat în Oradea Arena. Succesul a venit în fața unei echipe neînvinse în TOP 16 și a fost completat de un moment istoric reușit de Kris Richard.
21:50
Ce soluție se va aplica după expirarea plafonării la gaze în România. Bolojan: „Nu vor fi creșteri de prețuri” # Bihoreanul
Premierul Ilie Bolojan a declarat miercuri seara, într-o conferință de presă susținută la Palatul Victoria, că Guvernul nu anticipează creșteri ale prețului gazelor naturale după expirarea, la finalul lunii martie, a actualei scheme de plafonare. Potrivit șefului Executivului, autoritățile pregătesc o perioadă tranzitorie cu „preț administrat” pentru consumatorii casnici, până în primăvara anului 2027, într-un context în care România mizează pe investiții energetice majore și pe un viitor surplus de gaze.
20:20
VIDEO - Ilie Bolojan spune că se analizează unele modificări privind impozitarea în România. Despre cazul fundației lui Mihai Neșu: „Face niște lucruri extraordinare în Bihor” # Bihoreanul
Premierul Ilie Bolojan a declarat miercuri seara că Guvernul analizează posibile corecții legislative în domeniul impozitelor pe proprietate, însă nu în sensul reducerii acestora pentru toată populația. El a avertizat totodată că orice reducere sau excepție suplimentară are un impact direct asupra bugetelor locale și trebuie atent cântărită.
20:00
FC Bihor a cedat la limită amicalul cu Lokomotiv Tashkent, în cantonamentul din Antalya (FOTO) # Bihoreanul
Formaţia de fotbal FC Bihor a pierdut miercuri seară, cu scorul de 1-2, amicalul cu Lokomotiv Tashkent, susţinut în cantonamentul din Antalya. După 0-1 la pauză, în repriza a doua, golurile au venit din două penalty-uri în ultimele minute. Reuşita orădenilor a fost semnată de Ioan Hora. Meciurile din Antalya oferă antrenorului Erik Lincar ocazia de a testa diferite formule înaintea reluării campionatului.
19:30
Procurorii din CSM vor schimbări radicale: mandate unice pentru șefii parchetelor, revenirea DNA la anchetarea magistraților și eliminarea camerei preliminare # Bihoreanul
Secția pentru procurori a Consiliul Superior al Magistraturii a transmis miercuri către Ministerul Justiției și comisiile juridice ale Parlamentului un document amplu, rezultat din consultarea procurorilor din toată țara, care propune modificări profunde ale legislației penale, procesual penale și ale legilor justiției, inclusiv mandate unice pentru șefii parchetelor, revenirea DNA la investigarea corupției în rândul magistraților și eliminarea camerei preliminare.
18:50
CJ Bihor a vrut tunel la Inelul rutier metropolitan din nordul Oradiei, dar CNAIR n-are bani # Bihoreanul
Concurență între firmele de proiectare pentru realizarea studiului de fezabilitate al Inelului rutier metropolitan care va trece prin nordul Oradiei: șapte ofertanți s-au înscris la licitație, care acum este în evaluare. Cum va arăta traseul șoselei, însă, rămâne de văzut. Președintele CJ Bihor, Mircea Mălan, spune că s-a luat în considerare și ca șoseaua să traverseze Podgoria printr-un tunel, dar finanțarea pentru această investiție nu există.
18:30
FOTO - Protest al sindicaliștilor din educație, inclusiv din Bihor, în fața Guvernului. Au amenințat cu greva generală # Bihoreanul
Protestul organizat miercuri, în fața sediului Guvernului, de sindicaliștii din educație s-a încheiat după câteva ore, manifestanții reclamând măsurile de austeritate adoptate de Executiv, care, spun ei, afectează grav salarizarea, condițiile de muncă și statutul profesiei didactice. La manifestație au participat cadre didactice din întreaga țară, inclusiv din Bihor, precum și studenți.
18:00
Primăria Oradea sistează eliberarea actelor de urbanism în regim de urgență, până pe 20 februarie # Bihoreanul
Primăria Oradea va întrerupe, începând de joi, eliberarea actelor de urbanism în regim de urgenţă până pe 20 februarie. Măsura va fi luată ca urmare a mutării activităţii Direcţiei Arhitectului Şef din birourile actuale de la parterul palatului administrativ. Urbaniştii vor funcţiona în fostul sediu al ADLO, cu acces din curtea Primăriei, până la încheierea lucrărilor de renovare a clădirii.
17:20
Consiliul Județean Bihor a refuzat recepția microbuzelor școlare cumpărate din economiile unei licitații similare: „Nu îndeplinesc cerințele de calitate” # Bihoreanul
Președintele Consiliului Județean Bihor, Mircea Mălan, a anunțat că a refuzat recepția celor 8 microbuze școlare comandate la finalul anului trecuți, cu bani economisiți la licitația prin care s-au cumpărat alte 25 de vehicule. Firma nu a livrat microbuzele pe care trebuia să le aducă în Bihor, conform caietului de sarcini, așa că a primit o păsuire de la CJ Bihor să rezolve situația, înainte ca acest contract să fie reziliat.
17:10
Un raport al Congresului SUA acuză Comisia Europeană de imixtiune în alegeri, inclusiv în România. Nicușor Dan: „Anularea alegerilor a fostun act de protecție a ordinii constituționale” # Bihoreanul
Un raport preliminar al Comisiei pentru Justiție din Camera Reprezentanților a Congresului SUA acuză Comisia Europeană că ar fi exercitat presiuni asupra marilor platforme online pentru a influența moderarea conținutului înaintea unor alegeri naționale, inclusiv în România. Documentul american vorbește despre o „campanie globală de cenzură” și menționează explicit alegerile prezidențiale anulate din România din 2024, descrise drept „cel mai agresiv episod de cenzură” atribuit executivului de la Bruxelles.
17:00
Vânzarea unei garsoniere de 11 mp din Oradea a ajuns subiect de glume pe internet. Cât costă locuința în care „baia este în bucătărie și bucătăria este în baie” (VIDEO) # Bihoreanul
O garsonieră de aproximativ 11 metri pătrați, situată pe strada Italiană în cartierul Rogerius și scoasă la vânzare în Oradea pentru 22.800 de euro, a ajuns virală după ce un clip publicat marți pe Instagram și TikTok, în care este ironizată prezentarea locuinței, s-a răspândit rapid și a strâns peste 300.000 de vizualizări.
16:40
CSM vrea să scoată din instanțe divorțurile amiabile, amenzile contestate și executările silite # Bihoreanul
Consiliul Superior al Magistraturii a pus pe masa Ministerului Justiției un pachet amplu de măsuri menit să degreveze instanțele de judecată din România. Propunerile vizează scoaterea din sarcina judecătorilor a divorțurilor prin acord, a unor amenzi contravenționale și a procedurilor de executare silită, dar includ și majorarea taxelor judiciare de timbru, precum și accelerarea digitalizării sistemului judiciar.
16:30
Investiții de 3 miliarde de lei, în derulare la Consiliul Județean Bihor. Șefii instituției se laudă cu schema de personal subțire # Bihoreanul
În anul 2025, Consiliul Județean Bihor a derulat 46 proiecte de investiții cu o valoare totală de peste 3 miliarde de lei, a anunțat, miercuri, președintele Mircea Mălan. Acesta a arătat și că toate aceste proiecte au fost gestionate de 83 de angajați, în condițiile în care organigrama CJ are 99 de posturi. Vicele județului, Horia Abrudan, a evidențiat la rândul lui subțirimea schemei de personal, spunând că, și dacă Guvernul ar impune noi reduceri de personal, CJ Bihor n-ar da afară pe nimeni.
16:10
Analiză Storia: cum au evoluat chiriile în 2025 și la început de 2026. Oradea este piață stabilă, cu variații reduse # Bihoreanul
În 2025, prețul chiriilor a crescut cu 4,41% față de anul precedent, conform raportului anual realizat de Storia – cea mai vizitată platformă imobiliară din România. Continuând trendul din ultimii doi ani, apartamentele cu două camere au rămas cele mai căutate, iar luna august a fost perioada în care s-a înregistrat cel mai mare interes pentru chirii. Storia lansează datele despre evoluția chiriilor în 2025, incluse în Rezumat de Storia, un raport anual care își propune să aducă mai multă transparență pe piața imobiliară, oferind informații despre cum au evoluat prețurile, care sunt cele mai căutate proprietăți, dar și multe alte date importante despre cum a arătat anul 2025 pe piața imobiliară.
15:50
Prădător sexual arestat la Judecătoria Oradea. Bărbatul e acuzat că a violat o fetiţă de 5 ani şi e bănuit că a făcut şi alte victime # Bihoreanul
Un bărbat în vârstă de 50 ani din Bihor a fost arestat preventiv şi este cercetat pentru viol asupra unui minor, victima fiind o fetiţă de 5 ani. Ancheta este derulată de Parchetul de pe lângă Tribunalul Bihor.
15:10
Budureasa va găzdui Campionatul Național de alergare montană și Budureasa Mountain Running # Bihoreanul
În primăvara acestui an, în weekendul 9-10 mai, comuna bihoreană Budureasa va deveni gazda pasionaților de alergare montană, cu ocazia Budureasa Mountain Running și a Campionatului Național de alergare montană, competiție care va fi și criteriu de selecție pentru Campionatul European de la Ljubljana.
14:10
Universitatea din Oradea își înființează o fundație și caută un pensionar pentru postul de director # Bihoreanul
Universitatea din Oradea va avea propria organizație non-guvernamentală. Senatorii instituției și-au dat acordul pentru înființarea Fundației UO, care va gestiona proiecte și activități pentru mediul academic. Rectorul Constantin Bungău a anunțat și că este în căutarea unui director al fundației, de preferință un pensionar cu abilități manageriale, care să accepte un job part-time.
13:30
Șofer beat și cu permisul anulat, reținut în Oradea după un accident pe strada Gheorghe Doja # Bihoreanul
Un orădean de 54 de ani a ajuns marți seară în Arestul Poliției Bihor, după ce, beat criță și fără permis, a acroșat un autoturism parcat pe strada Gheorghe Doja din municipiu.
12:50
Uraniu, aur și minerale critice descoperite în Munții Apuseni, la granița cu județul Bihor # Bihoreanul
Minerale considerate critice pentru sectorul energetic și industrial din România, precum uraniu, aur, cobalt, nichel, plumb și zinc au fost identificate în Munții Apuseni, în județul Arad, în zona de graniță cu Bihorul, în urma explorărilor derulate de compania canadiană Leading Edge Materials, în perimetrul de minereu polimetalic numit Bihor Sud.
