Lia Savonea îl acuză pe Ilie Bolojan că face presiuni aspra CCR: „O ingerință incompatibilă cu principiul separației puterilor în stat”

Scandal de proporții în Vârtop, după ce o primărie din Bihor a descoperit că este co-proprietară pe cea mai veche pârtie din stațiune, până acum considerată pe teritoriul județului Alba! Cadastrarea comunei Câmpani a scos la iveală că două hectare de la baza pârtiei Vârtop I sunt în proprietatea sa, motiv pentru care Primăria cere evacuarea firmei TodeaTurism Co SRL, care s-a înstăpânit aici în 1991, amenajând un domeniu schiabil pentru care plătește taxe doar comunei Arieșeni, și acelea derizorii.