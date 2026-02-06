Compania de Apă Oradea: Sistare alimentare cu apă – strada Alunei
Bihoreanul, 6 februarie 2026 14:50
Compania de Apă Oradea informează consumatorii că, din cauza condițiilor meteorologice nefavorabile, lucrările programate pe strada Alunei nu au putut fi executate și au fost reprogramate. Astfel, luni, 9 februarie 2026, în intervalul orar 09:00 – 17:00, va fi necesară întreruperea furnizării apei potabile în zona străzii Alunei, pentru executarea unor lucrări de punere în funcțiune a noii rețele de alimentare cu apă.
• • •
Alte ştiri de Bihoreanul
Acum 15 minute
15:00
VIDEO - Pus la pământ și încătușat într-o benzinărie din Oradea: Un bărbat urmărit internațional a fost prins de polițiștii bihoreni # Bihoreanul
Un bărbat urmărit internațional, căutat de autoritățile judiciare din Austria pentru furt calificat, a fost depistat joi de polițiștii din Bihor, într-o stație de alimentare cu carburant din Oradea. Momentul intervenției a fost surprins într-un material video făcut public de Poliție, în care se vede cum bărbatul este pus la pământ și încătușat.
Acum 30 minute
14:50
Compania de Apă Oradea informează consumatorii că, din cauza condițiilor meteorologice nefavorabile, lucrările programate pe strada Alunei nu au putut fi executate și au fost reprogramate. Astfel, luni, 9 februarie 2026, în intervalul orar 09:00 – 17:00, va fi necesară întreruperea furnizării apei potabile în zona străzii Alunei, pentru executarea unor lucrări de punere în funcțiune a noii rețele de alimentare cu apă.
Acum o oră
14:30
VIDEO - Pus la pământ și încătușat pe o stradă din Oradea: Un bărbat urmărit internațional a fost prins de polițiștii bihoreni # Bihoreanul
Un bărbat urmărit internațional, căutat de autoritățile judiciare din Austria pentru furt calificat, a fost depistat joi de polițiștii din Bihor, într-o stație de alimentare cu carburant din Oradea. Momentul intervenției a fost surprins într-un material video făcut public de Poliție, în care se vede cum bărbatul este pus la pământ și încătușat.
Acum 2 ore
14:00
Potrivit datelor centralizate de Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Bihor, în județ sunt disponibile 518 locuri de muncă vacante, dintre care doar 208 în Oradea. Cele mai multe posturi sunt pentru muncitorii necalificați, urmați de montatorii electromecanici și conducătorii de transport rutier de mărfuri.
13:50
Se închide circulația pe un tronson al străzii Traian Goga din Oradea, timp de două săptămâni # Bihoreanul
Șoferii care folosesc strada Traian Goga din Oradea vor trebui să ocolească în următoarele două săptămâni, deoarece circulația rutieră se închide pe o porțiune, în perioada 6–20 februarie, pentru lucrări de modernizare, au anunțat vineri reprezentanții Primăriei.
Acum 4 ore
13:10
Derby local la polo pe apă: CSM Oradea revine în competițiile interne după o pauză de peste două luni # Bihoreanul
CSM Oradea revine în competițiile oficiale sâmbătă, 7 februarie, odată cu debutul returului Superligii Naționale de polo pe apă, într-un derby local cu CSU Oradea, programat la bazinul olimpic „Ioan Alexandrescu”.
13:10
Bolojan, scrisoare către CCR: România riscă să piardă 231 de milioane de euro din PNRR, din cauza amânării deciziei pe pensiile magistraților # Bihoreanul
Premierul Ilie Bolojan a transmis vineri Curții Constituționale a României o scrisoare oficială în care avertizează asupra riscului major ca România să piardă 231 de milioane de euro din fondurile PNRR, în cazul în care instanța constituțională va amâna din nou pronunțarea unei decizii privind reforma pensiilor magistraților.
12:50
Termoficare Oradea anunță întreruperea furnizării energiei termice pentru modulele termice private din strada Ady Endre # Bihoreanul
Pentru remedierea unei avarii apărute la rețeaua termică de transport din strada Ady Endre, începând de azi, 6 februarie 2026, ora 11.00, s-a întrerupt furnizarea energiei termice pentru prepararea apei calde de consum și a încălzirii, pentru consumatorii alimentați din rețeaua termică de transport situată pe strada Ady Endre, între strada Szigligheti Ede și Piața Ferdinand.
12:40
Accident de pomină în Cluj: Un bărbat fără permis a intrat cu mașina într-un restaurant din incinta VIVO Mall (FOTO/VIDEO) # Bihoreanul
Un clujean de 38 de ani, care nu avea permis de conducere, s-a ales cu dosar penal după ce, în noaptea de joi spre vineri, a scăpat mașina de sub control la intrarea în Cluj-Napoca, a ieșit de pe carosabil și a intrat direct în zona Noodle Pack Drive Thru, din parcarea centrului comercial VIVO. Un pasager a fost rănit și transportat la spital.
12:00
Comedia „Ața și năvodu' ei...de viață!” aduce la Oradea actori celebri, printre care Bebe Cotimanis # Bihoreanul
Un spectacol cu umor și muzică, despre iubire și tentații va avea loc la Casa de Cultură a Sindicatelor vineri, 20 februarie. Pe scenă vor urca actori celebri, cum ar fi Bebe Cotimanis, pentru a-i face pe orădeni să râdă în comedia „Brastalico Fabadulu sau Ața și năvodu' ei...de viață!”.
11:30
Beiuș: producătorul de fructe de pădure Dumitru Gal, trimis în judecată pentru mituirea inspectorilor de calitate din marile lanțuri de retail. Cum se apără omul de afaceri # Bihoreanul
Procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Bihor au finalizat ancheta și l-au trimis în judecată pe producătorul de fructe de pădure Dumitru Gal din Beiuș, acuzat că ar fi oferit, în ultimii doi ani, aproape 181.000 de lei mită unor inspectori de calitate din rețelele Carrefour, Kaufland, Auchan, Lidl, Profi și Mega Image, pentru ca marfa livrată de firma sa să fie acceptată chiar și atunci când nu respecta standardele impuse. Antreprenorul respinge acuzațiile, susținând că „sunt ridicole”.
Acum 6 ore
10:30
O vidră de râu a fost filmată în Munții Apuseni, iar imaginile video au fost publicate joi pe pagina de Facebook a Parcului Natural Apuseni. Potrivit postării, filmarea a fost realizată de un ranger al parcului, Florin Vălean, iar imaginile surprind un exemplar de vidră de râu (Lutra lutra), specie protejată în România.
09:50
Până la finalul verii, pe străzile din Oradea vor fi montate încă 267 de eco-insule digitalizate pentru deșeuri, în cadrul unui proiect al Ministerului Mediului finanțat prin PNRR. Acestea sunt livrate cu întârziere, pentru că Primăria a cerut o reconfigurare a lor, așa cum le modifică și pe cele 100 deja aduse pe străzile din oraș.
Acum 8 ore
09:00
BMW cu handicap: Ce a pățit orădeanul care a parcat cu tupeu pe un loc destinat persoanelor cu dizabilităţi # Bihoreanul
Grijă mare pentru abonaţii rubricii „Ai parcat ca un bou” de pe Facebook. Un orădean care s-a ales cu o amendă usturătoare de 2.000 lei după ce şi-a proptit BMW-ul fix pe un loc destinat persoanelor cu dizabilităţi, în faţa magazinului Lidl din cartierul Ceyrat, a mers în instanţă să ceară anularea sancţiunii, jurându-se că îl durea un genunchi, ceea ce după el ar fi un handicap parţial, dar și că n-a văzut semnul rutier, ba chiar că n-a ocupat tot locul rezervat persoanelor cu dizabilități.
08:20
Clinica Neuromedica aduce în premieră în Oradea tehnologia viitorului pentru sănătatea creierului (FOTO) # Bihoreanul
Sănătatea creierului intră într-o nouă eră, iar Clinica Neuromedica este singura clinică din Oradea care introduce o tehnologie de ultimă generație, utilizată la nivel internațional, pentru evaluarea și reglarea activității cerebrale: brainmapping și terapie neuromodulatoare cu casca iSyncMed.
08:10
Cimitir furat: Cum a ajuns un cimitir din Bihor în proprietate privată și a fost apoi ras cu buldozerul, sub ochii autorităților (FOTO) # Bihoreanul
Barbarie în Bihor: un cimitir a fost ras cu buldozerul după ce peste el s-a înstăpânit o contabilă de primărie, care în final l-a vândut unui afacerist, pentru construcția de case. În timp ce parohul din Mădăras a acceptat desființarea ilegală a cimitirului, iar Primăria n-a dat nici măcar o amendă, un sătean a reclamat Parchetului Salonta împroprietărirea abuzivă și profanarea de morminte, dar a fost trimis la plimbare, pe motiv că-i un simplu particular.
Acum 24 ore
23:40
Rezultate excelente pentru LPS Champions Oradea la competiții internaționale de judo (FOTO) # Bihoreanul
Medalii, podiumuri și o clasare pe locul al doilea în clasamentul general pe echipe – acesta este bilanțul remarcabil al sportivilor de la LPS Champions Oradea, care au reprezentat cu succes Oradea la competiții importante de judo, la sfârșitul lunii ianuarie și începutul lunii februarie.
23:10
Cristian Chivu a purtat torța olimpică prin Milano, în ajunul deschiderii JO de iarnă „Milano-Cortina 2026” (VIDEO) # Bihoreanul
Cristian Chivu, antrenorul echipei Inter, a fost joi unul dintre purtătorii flăcării olimpice pe traseul din Milano, în etapa finală a ștafetei înaintea ceremoniei de deschidere a Jocurilor Olimpice de iarnă.
22:50
Exploratorul Radu Frențiu, originar din Beiuș, a participat la măsurarea celui mai lung șarpe sălbatic din lume pentru Cartea Recordurilor: „Baroneasa” are 7,9 metri și aproape 100 kg! (FOTO/VIDEO) # Bihoreanul
Un explorator originar din Beiuș, stabilit de aproape două decenii în Bali, se află în spatele unuia dintre cele mai spectaculoase recorduri recente omologate de Cartea Recordurilor. Radu Frențiu a participat la documentarea și măsurarea oficială a celui mai lung șarpe sălbatic descoperit vreodată, un piton reticulat femelă descoperit în Indonezia și botezat „Baroneasa”.
21:20
Inspecția Judiciară a respins acuzațiile din documentarul Recorder. Lia Savonea: „O manipulare care a lovit în temelia sistemului de justiție” (VIDEO) # Bihoreanul
Inspecţia Judiciară nu a găsit nicio neregulă la Curtea de Apel Bucureşti, în urma unui control efectuat la instanţă după dezvăluirile Recorder, „Justiție Capturată”. Secția pentru Judecători a Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) a validat joi, cu opt voturi pentru și două împotrivă, raportul Inspecției Judiciare, care concluzionează că nicio acuzație formulată în investigația jurnalistică nu se confirmă, chiar dacă unii magistrați care au oferit declarații în documentar susțin că nici măcar nu au fost audiați. Șefa Înaltei Curți de Casație și Justiție, Lia Savonea, a catalogat investigația drept „o manipulare care a lovit în temelia sistemului de justiție”.
20:10
Locuitorii din Rogerius ar putea să-și crească propriile legume, la colțul blocului. Primăria Oradea vrea să lanseze, în premieră, o grădină comunitară publică, adică un loc unde oamenii să grădinărească împreună.
19:20
Lucrările de pietruire a străzii pietonale Republicii din Oradea vor începe cel târziu în luna martie, în funcţie de starea vremii. Constructorii amenajează în prezent canalizarea pluvială şi fac şanţuri în placa de beton care va asigura stratul suport pentru amplasarea cablurilor electrice pentru terase. Executantul şi-a propus finalizarea lucrărilor până la sfârșitul lunii iunie, pentru ca localurile de pe cunoscuta stradă pietonală din centrul orașului să îşi poată deschide terasele pe timpul verii.
18:40
Pachetul de relansare economică axat pe investiții, pus în transparență decizională. Nazare: „Mutăm logica de la consum spre producție” (VIDEO) # Bihoreanul
Guvernul a pus joi în procedura de transparență decizională pachetul de relansare economică anunțat de ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, un set amplu de măsuri care mută accentul politicilor economice de la consum către investiții și competitivitate, cu aplicare începând din 2026 și cu efecte gândite pe termen mediu și lung. Actul normativ a fost prezentat în ședința de Guvern și publicat pe site-ul Ministerului Finanțelor pentru consultare publică, fiind descris de ministru drept o schimbare de „paradigmă” în modul de sprijinire a economiei.
18:20
„Nu ne-a permis timpul să avansăm mai mult”: Când ar putea fi gata lucrările în marile parcuri din centrul Oradiei # Bihoreanul
Planurile Primăriei Oradea sunt ca peste o lună să le redea cetățenilor accesul în parcurile 22 Decembrie și Libertății, intrate în șantier în vara anului trecut. În schimb, în celelalte două parcuri mari din centru reabilitate, Brătianu și 1 Decembrie, lucrările vor dura până cel puțin la finalul lunii mai.
18:10
În ultimii ani, anvelopele all season au devenit o soluție tot mai atractivă pentru șoferii care vor să simplifice schimbările de sezon, fără să facă compromisuri majore la siguranță. Dimensiunea 205/55 R16 este extrem de răspândită pe compacte și compacte SUV, așa că nu e de mirare că foarte mulți șoferi caută informații clare despre cum să aleagă corect aceste anvelope.
17:40
Exploratorul Radu Frențiu, originar din Beiuș, a participat la măsurarea celui mai mare șarpe sălbatic din lume pentru Cartea Recordurilor: „Baroneasa” are 7,9 metri și aproape 100 kg! (FOTO/VIDEO) # Bihoreanul
Un explorator originar din Beiuș, stabilit de aproape două decenii în Bali, se află în spatele unuia dintre cele mai spectaculoase recorduri recente omologate de Cartea Recordurilor. Radu Frențiu a participat la documentarea și măsurarea oficială a celui mai lung șarpe sălbatic descoperit vreodată, un piton reticulat femelă descoperit în Indonezia și botezat „Baroneasa”.
16:50
Salată de icre cu caras și ceapă, retrasă din magazinele Kaufland, inclusiv din Oradea. A fost depistată bacteria Listeria monocytogenes # Bihoreanul
Un lot de salată de icre cu caras și ceapă a fost retras din magazinele Kaufland din toată țara, inclusiv din Oradea, după ce în produs a fost depistată bacteria Listeria monocytogenes. Clienții care l-au cumpărat sunt sfătuiți să nu îl consume.
16:20
Au mai rămas 171! Străzile nemodernizate din Oradea vor fi asfaltate până la finalul anului 2028 # Bihoreanul
Primăria Oradea vrea să asfalteze toate străzile nemodernizate și locuite din municipiu până la finalul anului 2028. Directorul tehnic al Primăriei, Sebastian Marchiș, a declarat joi că obiectivul asumat, încă din 2024, de primarul Florin Birta este realizabil. În prezent, în Oradea există 171 de străzi sau tronsoane de străzi fără asfalt, cu o lungime de 91,3 kilometri, dintr-un total de 936 de străzi, care însumează 472,2 kilometri.
16:00
9 kilograme de cocaină, capturate lângă București: traficantul, fiu de fost șef din MAI, prins după o urmărire violentă. Doi polițiști au ajuns la spital (FOTO/VIDEO) # Bihoreanul
O amplă operațiune antidrog desfășurată miercuri și joi în București și în județele Ilfov și Constanța s-a încheiat cu capturarea a aproximativ 9 kilograme de cocaină și reținerea mai multor suspecți, printre care și Alexandru Găină, fiul unui fost șef al Direcției de Informații și Protecție Internă din cadrul Ministerul Afacerilor Interne. Intervenția a degenerat într-o urmărire în trafic, în timpul căreia doi polițiști au fost loviți cu mașina și au ajuns la spital.
15:30
În ciuda apropierii de firma Global Industrial, directorul tehnic al Primăriei Oradea s-a „betonat” în funcție și nu are de gând să-și dea demisia # Bihoreanul
Deconspirat de BIHOREANUL că are o relație apropiată cu una dintre firmele care are tot mai multe contracte de lucrări în oraș, Global Industrial, directorul tehnic al Primăriei Oradea, Sebastian Marchiș, nu are de gând să renunțe la poziția sa controversată. La prezentarea bilanțului activității pentru anul trecut, a fost întrebat de ziar cum controlează Direcția Tehnică firma Global, dat fiind că el a rămas fără drept de semnătură în privința acesteia, și dacă nu și-a reconsiderat decizia privind demisia. Află răspunsul!
Ieri
15:10
Ministrul Pîslaru: „În acest moment, cei 231 de milioane de euro sunt considerați pierduți”, după amânarea reformei magistraților. Bolojan, mesaj către CCR # Bihoreanul
Ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Dragoș Pîslaru, a spus joi, la Digi24, că „în acest moment”, cei 231 de milioane de euro din PNRR sunt „considerați pierduți”, ca urmare a neimplementării reformei pensiilor magistraților. Afirmațiile sale vin după ce, miercuri seara, premierul României a avertizat, la rându-i, că amânările repetate ale Curții Constituționale în privința acestui proiect pun în pericol sume din PNRR, adăugând că va trimite către CCR o informare „asupra consecinţelor amânării unor decizii”.
14:50
Situație șocantă în India: trei surori s-au sinucis aruncându-se de la etaj, după ce părinții le-au confiscat telefoanele mobile # Bihoreanul
Trei surori adolescente din India au murit, după ce s-au aruncat de la etajul 9 al blocului în care locuiau, la scurt timp după ce tatăl lor le-a confiscat telefoanele mobile. Tinerele erau dependente de cultura coreeană, notează MediaFax, citând presa internațională.
14:30
Un bărbat de 46 de ani, din comuna Bratca, este cercetat penal după ce, miercuri, a urcat la volan, deși nu are permis, și a provocat un accident rutier pe un drum comunal din localitatea Ponoară.
14:00
Copiii sunt așteptați să descopere tradițiile românești ale iubirii într-un mod creativ și interactiv, în cadrul atelierului „Povestea lui Dragobete pe înțelesul celor mici”. Activitățile speciale dedicate sărbătorii vor avea loc în perioada 10-13 februarie, la Muzeul Memorial „Iosif Vulcan”.
13:00
Un controlor de tren a murit, după ce a fost atacat de un pasager fără bilet în Germania # Bihoreanul
Un controlor din Germania, în vârstă de 36 de ani, a murit miercuri, la o zi după ce a fost atacat de un pasager fără bilet. Angajatul ar fi încercat să-l dea jos din tren pe bărbatul care călătorea ilegal.
12:40
Vă invităm să vizitați expoziția-eseu „[IN] ABSENTIA”, realizată de artiștii Andrei Budescu și Cristian Opriș, găzduită de Muzeul Istoriei Evreilor– Sinagoga Aachavas Rheim, care reunește lucrări de grafică (desen cu fum, desen cu praf și cenușă), instalație multimedia, lucrări din metal, litografie, monotipie, intaglio (gravură).
12:30
Percheziții DNA: Primarul Robert Negoiță, bănuit că a construit un drum, pe banii Sectorului 3, pe terenul privat al fratelui său # Bihoreanul
Primarul Sectorului 3, Robert Negoiță, este vizat de Direcția Națională Anticorupție într-un dosar de corupție care vizează modul în care Primăria Sectorului 3 ar fi finanțat și executat, din bani publici, amenajarea și asfaltarea unui drum pe un teren privat aparținând fratelui edilului, într-o zonă unde acesta dezvoltă un proiect imobiliar.
12:20
Percheziții DNA: Primarul Robert Negoiță, bănuit că a construit un drum, pe banii Primăriei Sectorului 3, pe terenul privat al fratelui său # Bihoreanul
Primarul Sectorului 3, Robert Negoiță, este vizat de Direcția Națională Anticorupție într-un dosar de corupție care vizează modul în care Primăria Sectorului 3 ar fi finanțat și executat, din bani publici, amenajarea și asfaltarea unui drum pe un teren privat aparținând fratelui edilului, într-o zonă unde acesta dezvoltă un proiect imobiliar.
12:00
Atrase de lumină. Primăria Oradea a atras 10 oferte pentru amenajarea parcului fotovoltaic de 17,5 milioane euro din Episcopia Bihor # Bihoreanul
Municipalitatea orădeană a atras nu mai puțin de 10 oferte pentru amenajarea viitorului parc fotovoltaic pe amplasamentul depozitului de zgură și cenușă al fostului CET din Episcopia Bihor. Numărul mare de concurenți este justificat de valoarea estimată a lucrărilor de circa 17,5 milioane euro.
11:30
Comunele din Bihor pot obține peste 1,7 milioane de lei pentru servicii sociale, medicale și educaționale # Bihoreanul
Primăriile din mediul rural din județul Bihor au la dispoziție o nouă oportunitate de finanţare pentru sprijinirea persoanelor vulnerabile. Cu banii accesați, pot asigura pachete alimentare sau rechizite pentru copii, pot sprijini familiile pentru îmbunătățirea condițiilor de locuire și pot achiziționa dotări pentru asistenții sociali.
10:50
Concert inedit cu Irina Rimes și David Goldcher la Oradea, cu ocazia aniversării a doi ani de HIVE # Bihoreanul
Irina Rimes ajunge la Oradea împreună cu partenerul ei, producătorul și DJ-ul francez David Goldcher, pentru un live DJ set programat vineri, 20 februarie, la Dacardi Events. Apariția lor are loc în cadrul unei ediții speciale, organizate cu ocazia împlinirii a doi ani de la lansarea seriei de evenimente HIVE.
10:00
De ce au rămas închise campingurile construite de CJ în zonele turistice din Bihor? „Este evident nepotrivit” # Bihoreanul
Consiliul Județean Bihor a construit patru campinguri în tot atâtea sate montane din județ, dar toate au rămas închise, pentru că partenera sa din proiect, fosta Agenție pentru Arii Naturale Protejate, nu mai există ca instituție de sine stătătoare. Ca să rezolve acest blocaj birocratic, președintele CJ Bihor, Mircea Mălan, se va întâlni la Oradea cu șefa Agenției Naționale pentru Mediu.
09:00
Probleme la Arhive: Șeful Arhivelor Naționale din Bihor și o subalternă, inculpați pentru neglijență # Bihoreanul
Șeful Serviciului Județean Bihor al Arhivelor Naționale, Mihai Georgiță, și o funcționară, Maria Bara, au fost puși sub inculpare de Parchetul Oradea pentru neglijență în serviciu după ce l-au ajutat pe un afacerist din Palota, Peter Dörner, să distrugă probe dintr-un dosar penal pentru delapidare.
08:10
Bătălia de la Vârtop: O primărie din Bihor a descoperit că jumătate din pârtia de la Vârtop - Alba îi aparține (FOTO) # Bihoreanul
Scandal de proporții în Vârtop, după ce o primărie din Bihor a descoperit că este co-proprietară pe cea mai veche pârtie din stațiune, până acum considerată pe teritoriul județului Alba! Cadastrarea comunei Câmpani a scos la iveală că două hectare de la baza pârtiei Vârtop I sunt în proprietatea sa, motiv pentru care Primăria cere evacuarea firmei TodeaTurism Co SRL, care s-a înstăpânit aici în 1991, amenajând un domeniu schiabil pentru care plătește taxe doar comunei Arieșeni, și acelea derizorii.
4 februarie 2026
23:10
Bolojan anunță pachetul de relansare economică și face apel la unitate în coaliție, dar degeaba. PSD îl atacă dur: „5 luni de indecizie și tergiversare” # Bihoreanul
Prim-ministrul Ilie Bolojan a anunțat miercuri seara că a fost pregătit pachetul de relansare economică, care urmează să fie prezentat pe larg în perioada imediat următoare, subliniind totodată necesitatea stabilității politice și a unei mai bune funcționări a coaliției de guvernare. La scurt timp după declarații, Partidul Social Democrat a transmis însă un comunicat de presă extrem de critic la adresa șefului Executivului, susținând că măsurile de relansare aparțin PSD și vin după „5 luni de indecizie și tergiversare din partea premierului Ilie Bolojan”.
22:50
CSM Oradea produce surpriza în Europa și o învinge pe Reggiana. Seară istorică pentru Kris Richard (VIDEO) # Bihoreanul
CSM CSU Raiffeisen Oradea a obținut o victorie în FIBA Europe Cup, impunându-se cu scorul de 81-77 în fața formației italiene Pallacanestro Reggiana, într-un meci disputat în Oradea Arena. Succesul a venit în fața unei echipe neînvinse în TOP 16 și a fost completat de un moment istoric reușit de Kris Richard.
21:50
Ce soluție se va aplica după expirarea plafonării la gaze în România. Bolojan: „Nu vor fi creșteri de prețuri” # Bihoreanul
Premierul Ilie Bolojan a declarat miercuri seara, într-o conferință de presă susținută la Palatul Victoria, că Guvernul nu anticipează creșteri ale prețului gazelor naturale după expirarea, la finalul lunii martie, a actualei scheme de plafonare. Potrivit șefului Executivului, autoritățile pregătesc o perioadă tranzitorie cu „preț administrat” pentru consumatorii casnici, până în primăvara anului 2027, într-un context în care România mizează pe investiții energetice majore și pe un viitor surplus de gaze.
20:20
VIDEO - Ilie Bolojan spune că se analizează unele modificări privind impozitarea în România. Despre cazul fundației lui Mihai Neșu: „Face niște lucruri extraordinare în Bihor” # Bihoreanul
Premierul Ilie Bolojan a declarat miercuri seara că Guvernul analizează posibile corecții legislative în domeniul impozitelor pe proprietate, însă nu în sensul reducerii acestora pentru toată populația. El a avertizat totodată că orice reducere sau excepție suplimentară are un impact direct asupra bugetelor locale și trebuie atent cântărită.
20:00
FC Bihor a cedat la limită amicalul cu Lokomotiv Tashkent, în cantonamentul din Antalya (FOTO) # Bihoreanul
Formaţia de fotbal FC Bihor a pierdut miercuri seară, cu scorul de 1-2, amicalul cu Lokomotiv Tashkent, susţinut în cantonamentul din Antalya. După 0-1 la pauză, în repriza a doua, golurile au venit din două penalty-uri în ultimele minute. Reuşita orădenilor a fost semnată de Ioan Hora. Meciurile din Antalya oferă antrenorului Erik Lincar ocazia de a testa diferite formule înaintea reluării campionatului.
19:30
Procurorii din CSM vor schimbări radicale: mandate unice pentru șefii parchetelor, revenirea DNA la anchetarea magistraților și eliminarea camerei preliminare # Bihoreanul
Secția pentru procurori a Consiliul Superior al Magistraturii a transmis miercuri către Ministerul Justiției și comisiile juridice ale Parlamentului un document amplu, rezultat din consultarea procurorilor din toată țara, care propune modificări profunde ale legislației penale, procesual penale și ale legilor justiției, inclusiv mandate unice pentru șefii parchetelor, revenirea DNA la investigarea corupției în rândul magistraților și eliminarea camerei preliminare.
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.