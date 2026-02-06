Curtea de Conturi | Facturi umflate pentru reabilitarea străzilor din Sectorul 5. Prejudiciu de peste 4 milioane de lei

04:20

Lipitorii de afișe care sunt prinși că le pun în locuri neautorizate pot primi amenzi de la 3.000 până la 6.000 de lei, a anunțat miercuri Poliția Locală București. „Cu bidineaua și găleata din dotare, le lipea pe unde apuca! L-au prins colegii noștri de la Intervenții. 3.000 de lei, nu au stat la discuții! […]