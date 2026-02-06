Cum activezi autentificarea în doi pași pe iPhone și de ce contează mai mult decât parola
Profit.ro, 6 februarie 2026 11:20
Parola nu mai este suficientă, indiferent cât de lungă sau de complicată pare.
Acum 5 minute
11:40
Schimbări neașteptate la Toyota: CEO-ul Koji Sato, schimbat din funcție. Compania a înregistrat o scădere importantă a profitabilității # Profit.ro
Toyota va fi condusă de un nou CEO, potrivit anunțului oficial făcut de companie. Koji Sato, care a obținut rezultate istorice pentru constructorul auto japonez, primește o nouă poziție, după doar trei ani de mandat.
Acum 30 minute
11:20
Unirea Business Center și magazinul Victoria, două active majore, intră în pre-lease: Centrul revine în calculele companiilor # Profit.ro
După un deceniu de expansiune periferică, două dintre cele mai vizibile și mai mari clădiri din centrul Bucureștiului devin disponibile pentru leasing, într-un moment de recalibrare a pieței office și retail.
11:20
Cum activezi autentificarea în doi pași pe iPhone și de ce contează mai mult decât parola # Profit.ro
Parola nu mai este suficientă, indiferent cât de lungă sau de complicată pare.
11:20
General-locotent Vladimir Alexeiev, prim-adjunctul șefului direcției de spionaj a Statului Major General al Federației Ruse (GRU), a fost împușcat în spate de mai multe ori, de către un atacator neidentificat.
Acum o oră
11:10
ROBOR (Romanian Interbank Offer Rate) este rata medie a dobânzii la care se împrumută, între ele, instituțiile bancare din România, în lei, iar evoluția sa este legată, în principal, de nivelul de lichiditate existent în piață și de nivelul dobânzilor BNR.
11:10
Hidrologii avertizează că a fost instituit Cod roșu de inundații pe râul Nișcov, un afluent al râului Buzău, în județele Prahova și Buzău, cu depășirea cotelor de pericol, ca urmare a precipitațiilor înregistrate în ultimele ore, a celor prognozate și a propagării unor viituri.
11:00
CFR și Electrificare CFR, investigate de Consiliul Concurenței pentru un posibil abuz de poziție dominantă # Profit.ro
Consiliul Concurenței a declanșat o investigație privind un posibil abuz de poziție dominantă al CFR SA, în calitate de administrator al infrastructurii feroviare electrificate din România.
10:50
Programul cu titluri de stat FIDELIS, cu o nouă ediție ce se va desfășura în perioada 6-13 februarie, vine cu dobânzi de până la 7,25% la emisiunile în lei și de până la 6% la cele în euro.
10:50
Donald Trump l-a numit pe Viktor Orban aliatul său, „un lider cu adevărat puternic și influent”, cu aproape două luni înaintea alegerilor din 12 aprilie din această țară, în condițiile în care liderul maghiar este pe locul al doilea în sondajele de opinie.
Acum 2 ore
10:40
LinkedIn a devenit o țintă preferată pentru atacuri care nu urmăresc doar să-ți fure contul, ci să-ți folosească identitatea profesională.
10:10
09:50
Urban.ro - Bucureștiul, oraș recomandat pentru lungmetraje, producții de televiziune și reclame # Profit.ro
ScoutAround a introdus Bucureștiul în clasamentul Europe's Top 20 Cities Worth Filming In, ca instrument de lucru pentru echipele care caută locații de filmare în Europa.
09:50
Grupul BRD, controlat de grupul francez Societe Generale, a raportat în 2025 un venit net de 4,35 miliarde, în creștere cu 8% față de anul precedent, impulsionat atât de veniturile din dobânzi, cât și de alte categorii de venituri.
Acum 4 ore
09:30
North Bucharest Investments : 22,2 mil. euro în ianuarie 2026 | Nordul Capitalei rămâne pe creștere # Profit.ro
În timp ce mare parte din țară a intrat într-o zonă de așteptare, București continuă să concentreze activitatea reală din piața imobiliară.
09:30
Într-o decizie istorică pentru bunăstarea animalelor, Indonezia interzice plimbările pe elefanți.
09:20
O casă spectaculoasă din Hampshire spune o poveste aparte, în care arhitectura și peisajul se împletesc natural în jurul pasiunii pentru vin a proprietarilor.
09:10
Vinul zilei: un cupaj roșu din Dealu Mare, obținut din Cabernet Sauvignon, Merlot, Fetească Neagră și Shiraz, cu arome de fructe roșii și negre, tente mineral-vegetale, note discrete de cafea și condimente # Profit.ro
Recomandarea de astăzi, Cuvée IX 2017, reprezintă un punct de referință în portofoliul Lacerta Winery, fiind un vin roșu de o complexitate remarcabilă, creat dintr-un ansamblu de patru soiuri nobile: Cabernet Sauvignon, Merlot, Fetească Neagră și Shiraz.
09:10
ULTIMA ORĂ DNA face percheziții la primăria Sectorului 5. Sunt vizate acte de corupție din domeniul imobiliar # Profit.ro
Procurorii DNA fac percheziții la Prmăria Sectorului 5.
08:50
One United Properties raportează vânzări și pre-vânzări rezidențiale în valoare de 174,1 milioane de euro în 2025 # Profit.ro
One United Properties, investitor și dezvoltator imobiliar de proiecte rezidențiale, de birouri și mixte din România, a înregistrat vânzări și pre-vânzări rezidențiale în valoare totală de 174,1 milioane de euro în anul 2025, aferente unei suprafețe de 57.018 mp de spații rezidențiale și comerciale.
08:50
Un mare ajutor în bucătărie este mașina de spălat vase.
08:30
Înainte ca Societatea de Tramvaie București (STB) să devină colosul de astăzi, transportul era o afacere pestriță, gestionată de antreprenori care înțeleseseră că românul are o înclinație naturală spre sustragerea de la plată.
08:20
Deși ne străduim să alegem alimente sănătoase, uneori produsele care par inofensive pot conține substanțe toxice ascunse.
08:00
Societatea Complex Delta (județul Tulcea) s-a înscris la o licitație organizată de Regia Autonomă Administrația Zonei Libere Sulina pentru modernizarea și extinderea parametrilor tehnici ai infrastructurii navale, obiectivul fiind permiterea operării navelor maritime de o capacitate de 32.000 tdw.
07:50
Surpriză pe piața auto din Germania: o marcă est-europeană a depășit în premieră Mercedes și BMW # Profit.ro
Apetitul europenilor, în general, și al germanilor în mod special pentru automobile cât mai accesibile a condus la o situație neașteptat în vânzările de pe cea mai mare piață auto din Europa, Germania. Mărcile premium istorice ale germanilor, care se aflau în mod curent în Top 3, au fost depășite, relevă datele analizate de Profit.ro.
Acum 6 ore
07:40
Restanțele plafonării la energie: Unul din marii furnizori cere în instanță ca statul să-i plătească și costul creditelor contractate pentru a putea plafona prețurile la consumatori # Profit.ro
Unul dintre cei mai mari furnizori de energie din România cere în instanță ca statul să fie obligat să îi plătească și costul creditelor contractate, pe perioada plafonării prețurilor finale la consumatori, pentru asigurarea banilor necesari susținerii plafonării, adică ″umplerii″ golului de lichiditate generat de diferențele dintre costurile de achiziție angro de electricitate și gaze din piața liberă și prețurile plafonate facturate clienților ca obligație legală, diferențe compensate cu foarte mare întârziere de către autorități.
07:30
Retailul, la cea mai slabă creștere din ultimii 12 ani. Este așteptată o revenire în 2026 GRAFICE # Profit.ro
Vânzările cu amănuntul ale firmelor aproape au stagnat în 2025, pe fondul încetinirii creșterilor salariale și a inflației ridicate. În 2026 este așteptată o revenire a cifrei de afaceri în retail, mai ales din a doua parte a anului. Ultima lună din 2026 a arătat o oarecare ameliorare.
07:30
Noi magazine în România - Rituals Cosmetics urcă puternic afacerea și pregătește noi magazine pe piața locală # Profit.ro
Retailerul olandez de cosmetice Rituals Cosmetics, intrat în România la finele anului 2024, pregătește extinderea rețelei locale cu noi magazine, după ce și-a crescut puternic vânzările pe piața locală anul trecut, interval în care a deschis 9 magazine.
07:20
FOTO Nou model auto în România. MG4 va avea două variante diferite. Versiunea Urban, care costă în China sub 10.000 de dolari, va sosi și în România # Profit.ro
MG4, cel mai vândut automobil al mărcii britanice, deținută în prezent de grupul chinez SAIC, va putea fi cumpărat în două versiuni de design complet diferite, cu motorizări de asemenea diferite. Decizia constructorului chinez a fost luată pentru a putea vinde în Europa noua generație, mai ieftină, fără să piardă clienții pentru generația existentă, mai bine echipată, care a primit un facelift.
07:10
Vodafone - pierdere în România de abonați după preluarea Telekom: Și-a crescut veniturile, dar a pierdut deja 70.000 de abonați de la operator # Profit.ro
Veniturile grupului britanic Vodafone, al treilea mare operator de telecomunicații în România, au urcat cu 6,5% în ultimul trimestru al anului trecut, la 10,5 milioane de euro, susținute, în principal, de consolidarea activelor Three UK și Telekom România Mobile Communications (TRMC).
07:00
Bitcoin a coborât sub 67.000 de dolari. ”Aurul digital” se depreciază cu 20% în această săptămână # Profit.ro
Pe măsură ce încrederea investitorilor continuă să se erodeze într-un activ cândva prezentat drept ”aur digital” și rezervă de valoare alternativ, Bitcoin a coborât sub nivelul de 67.000 de dolari.
07:00
Undă verde: Gigant mexican în România. Nemak poate prelua afacerea cu componente ușoare a elvețienilor de la GF # Profit.ro
Furnizorul mexican din industria auto Nemak, printre cei mai mari din lume, specializat în dezvoltarea și producția de componente din aluminiu, a primit undă verde de la Bruxelles pentru achiziția diviziei cu componente ușoare a elvețienilor de la Georg Fischer (GF), inclusiv a afacerii din România.
06:10
Diferență uriașă de preț. Detalii pe PROFIT INSIDER, un instrument de business pe bază de abonament prin intermediul căruia sunt furnizate informații exclusive privind modificările fiscale și legislative pregătite de autorități înainte de a fi lansate în dezbatere publică, tranzacții realizate de jucători importanți, decizii de business, rezultate financiare anunțate în premieră, analize de piață exclusive.
Acum 12 ore
01:30
Caz precedent Uber - Compania a fost obligată să achite despăgubiri de 8,5 milioane de dolari pentru o agresiune asupra unei pasagere # Profit.ro
Compania americană de ridesharing Uber a fost obligată să achite despăgubiri de 8,5 milioane de dolari.
00:20
Frații Dragoș și Adrian Pavăl, proprietarii retailerului de bricolaj Dedeman, renunță la investițiile în sectorul industrial/logistic al pieței imobiliare, din cauza randamentelor scăzute, de 7,5%, oferite de această nișă, spun sursele Profit.ro.
00:20
EXCLUSIV UTILBEN acuză nereguli și haos: Am intrat într-o furtună perfectă, cu un exemplu dureros. Pentru noi, a fost momentul trezirii # Profit.ro
Grupul de companii românești UTILBEN, furnizor de produse și servicii în industria utilajelor de construcții și agricole, unul dintre principalii jucători de pe piața românească, a avut anul trecut o cifră de afaceri de 17 milioane de euro, în scădere cu 13,2% față de 2024, în condițiile în care piața, marcată de instabilitate și lipsă de predictibilitate, vine după un declin mult mai accentuat, de 30-40%.
00:20
EXCLUSIV VIDEO Revenire în România. Companie italiană prezentă pe 3 continente s-a întors după 7 ani în România să lucreze la noua fabrică ″verde″ a OMV Petrom # Profit.ro
Un producător italian de sisteme și facilități de stocare pentru industria petrolieră și energetică, totodată contractor de inginerie, construcții și montaj în domeniu, s-a întors după 7 ani în România pentru a lucra la noua fabrică de carburanți ″sustenabili″ a OMV Petrom de la rafinăria PetroBrazi.
5 februarie 2026
23:20
ULTIMA ORĂ Robert Negoiță, interdicție să mai exercite funcția de primar pe perioada controlului judiciar # Profit.ro
Primarul Sectorului 3 al Capitalei, Robert Negoiță, a fost plasat sub control judiciar.
23:00
Rompetrol a fost dată în judecată de fostul director general executiv al KMG International # Profit.ro
Ilias Kuldzhanov, fost director general executiv al KMG International (KMGI) a dat în judecată compania Rompetrol Rafinare SA.
Acum 24 ore
22:00
Toyota Motor Europe, divizia regională a celui mai mare constructor auto din lume, a încheiat anul 2025 cu un nou record de vânzări pe a treia cea mai mare piață a sa. Paradoxal, vânzările de autoturisme raportate de ACEA arată un declin de aproape 7 procente pe piețele europene.
21:40
Antrenorul român al echipei italiene de fotbal Inter Milano, Cristian Chivu, a purtat torța olimpică, pentru Jocurile Olimpice de iarnă Milano Cortina.
21:20
Rezultatele financiare ale Volvo pentru anul 2025 arată că situația companiei este departe de a fi stabilizată, chiar dacă a fost începută o reformă profundă a activității. „Planul de restructurare este pe drumul cel bun”, anunță compania suedeză deținută de Geely.
20:50
HARTĂ Record de spații industriale și de logistică închiriate în România. Stocul ajunge la aproape 8 milioane metri pătrați # Profit.ro
Cererea pentru spații industriale și de logistică a crescut cu 51% în 2025, ajungând la 1,275 milioane metri pătrați, al doilea cel mai mare nivel din istoria modernă a pieței de profil.
20:20
GRAFIC Indicele BET pierde o treime de procent. Acțiunile din top 5 tranzacționare asigură 3 sferturi din activitatea pieței reglementate # Profit.ro
În contextul și a unei presiuni la vânzare în piețele externe, la BVB am consemnat o ședință de corecții.
20:00
Eronată, ilogică, nu va reduce prețurile - Reacție din energie la ideea plafonării adaosului comercial la furnizori și traderi: Statul este repetent la investiții în producție! # Profit.ro
Propunerea legislativă de plafonare a adaosului comercial la furnizorii și traderii de energie și gaze este eronată, ilogică și fără șanse să-și atingă scopul, acela de a reduce prețurile la consumatori, a declarat Martin Moise, prim-vicepreședinte al Organizației Patronale a Producătorilor de Energie din Surse Regenerabile din România (PATRES), totodată investitor și manager în domeniu.
19:30
Nissan pariază pe pickup-uri și SUV-uri off-road, motoare V6 și vânzări de un milion de mașini pe piața din SUA # Profit.ro
Planurile de relansare a mărcii Nissan, aflată în ultimii ani într-o amplă restructurare, pun un accent masiv pe piața din SUA, care a rămas cea mai importantă pentru cele două branduri ale companiei, Nissan și Infiniti.
19:00
Luați-vă cablurile și stâlpii! Agricultorii vor ca distribuitorii de energie să-și îngroape cablurile și să-și îndepărteze stâlpii de pe terenurile lor # Profit.ro
Agricultorii vor ca operatorii de distribuție a energiei electrice să-și îngroape cablurile și să-și îndepărteze stâlpii care le traversează terenurile și sunt dispuși să suporte costurile acestor lucrări, nemulțumirea lor în această privință ducând la elaborarea unui proiect legislativ care își propune să rezolve problema.
18:50
18:40
Prin intermediul ambasadei de la București, SUA au anunțat că doresc să coopereze cu România în ceea ce privește mineralele critice.
18:20
Situație gravă în SUA - Concedierile au atins cel mai ridicat nivel după criza din 2009. Intențiile de angajare au atins cel mai scăzut nivel din aceeași perioadă # Profit.ro
Concedierile din SUA au atins cel mai ridicat nivel, calculat din ianuarie 2009.
