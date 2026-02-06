Canada anulează obligația ca toate mașinile vândute până în 2035 să fie electrice

00:20

Grupul de companii românești UTILBEN, furnizor de produse și servicii în industria utilajelor de construcții și agricole, unul dintre principalii jucători de pe piața românească, a avut anul trecut o cifră de afaceri de 17 milioane de euro, în scădere cu 13,2% față de 2024, în condițiile în care piața, marcată de instabilitate și lipsă de predictibilitate, vine după un declin mult mai accentuat, de 30-40%.