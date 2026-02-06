Unirea Business Center și magazinul Victoria, două active majore, intră în pre-lease: Centrul revine în calculele companiilor

07:40

Unul dintre cei mai mari furnizori de energie din România cere în instanță ca statul să fie obligat să îi plătească și costul creditelor contractate, pe perioada plafonării prețurilor finale la consumatori, pentru asigurarea banilor necesari susținerii plafonării, adică ″umplerii″ golului de lichiditate generat de diferențele dintre costurile de achiziție angro de electricitate și gaze din piața liberă și prețurile plafonate facturate clienților ca obligație legală, diferențe compensate cu foarte mare întârziere de către autorități.