CFR SA e anchetată de Consiliul Concurenţei pentru posibil abuz de poziţie dominantă

Un drum cu mașina prin România se poate transforma rapid într-o cursă cu obstacole. După episoadele de iarnă, gropile și-au făcut apariția parcă mai mult ca niciodată. Chiar dacă încearcă să le evite, de multe ori, șoferii ajung cu mașina la service-uri și vulcanizări pentru reparații. Sumele pornesc de la 100 de lei, însă pot ajunge până la 900 de lei, în cazul problemelor mai serioase. În instanță, șoferii își pot recupera pagubele.