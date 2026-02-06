Comisia Europeană: TikTok încalcă regulile UE prin mecanisme care creează dependență
Digi24.ro, 6 februarie 2026 14:20
Comisia Europeană a constatat, cu titlu preliminar, că TikTok încalcă Regulamentul privind serviciile digitale prin modul în care este concepută platforma pentru a crea dependență, prin funcții precum scroll-ul infinit, redarea automată și sistemele de recomandare personalizate, care pot afecta bunăstarea utilizatorilor, inclusiv a minorilor.
• • •
Alte ştiri de Digi24.ro
Acum 10 minute
14:40
Donald Trump a postat un clip în care Barack şi Michelle Obama apar reprezentaţi ca maimuţe # Digi24.ro
Fostul preşedinte american Barack Obama şi soția sa, Michelle, au fost reprezentaţi ca maimuţe într-un montaj video conspiraţionist postat de actualul preşedinte Donald Trump pe reţeaua sa Truth Social. Clipul este pe tema alegerilor prezidenţiale din 2020, despre care Trump susține în continuare că au fost furate.
Acum 30 minute
14:30
Calendarul pentru clasa pregătitoare 2026-2027: Când se desfășoară prima etapă de înscriere în învățământul primar # Digi24.ro
Ministerul Educației și Cercetării a lansat în consultare publică proiectul calendarului pentru înscrierea în învățământul primar în anul școlar 2026 - 2027. Părinții ai căror copii împlinesc 6 ani până la 31 august 2026 inclusiv au obligația de a-i înscrie în clasa pregătitoare.
14:30
Cel puţin 31 persoane au fost ucise, iar alte 169 au fost rănite vineri într-o explozie produsă într-o moschee şiită din capitala pakistaneză, Islamabad, relatează BBC.
14:20
Comisia Europeană a constatat, cu titlu preliminar, că TikTok încalcă Regulamentul privind serviciile digitale prin modul în care este concepută platforma pentru a crea dependență, prin funcții precum scroll-ul infinit, redarea automată și sistemele de recomandare personalizate, care pot afecta bunăstarea utilizatorilor, inclusiv a minorilor.
14:20
Fratele celor doi copii care s-au înecat într-un pârâu din Chirpăr, Sibiu, a fost dat în plasament în regim de urgenţă # Digi24.ro
Fratele celor doi copii care s-au înecat într-un pârâu, în localitatea Chirpăr, judeţul Sibiu, a fost dat în plasament în regim de urgenţă, în urma unei decizii a instanţei, la propunerea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului (DGASPC). El rămăsese singurul copil al familiei, întrucât alţi doi au murit anterior.
Acum o oră
14:10
A început o nouă ediție Fidelis. Statul oferă dobânzi de până la 7,25% la lei și 6% la euro pentru românii care vor să investească # Digi24.ro
De vineri, 6 februarie, începe o nouă ediție a programului Fidelis, prin care Ministerul Finanțelor se împrumută de la populație prin titluri de stat destinate persoanelor fizice. Ediția din februarie se desfășoară până pe 13 februarie și aduce dobânzi neimpozabile de până la 7,25% pentru emisiunile în lei și de până la 6% pentru cele în euro.
14:00
Cum s-a viralizat raportul atribuit în mod fals Congresului SUA: analiza directorului INSCOP despre valul de dezinformare # Digi24.ro
Valul de dezinformare declanșat de raportul provizoriu al consilierilor majorității care lucrează în Comisia Juridică din Camera Reprezentanților a SUA arată cât de vulnerabilă poate fi opinia publică la interpretări eronate, potrivit unei analize realizate de Remus Ștefureac, directorul INSCOP Reasearch. Raportul nu este oficial și nu trebuie confundat cu o poziție a Congresului american, însă repercusiunile sale în spațiul politic și mediatic din România au fost imediate și semnificative.
14:00
O doctoriță din Ploiești a sunat la 112 din cauza unui pacient agresiv. Poliția a mers la spital și a sancționat-o # Digi24.ro
Un medic oftalmolog de la Spitalul Județean de Urgență Ploiești a sunat la 112 din cauza unui pacient recalcitrant. Pentru că respectivul conflict s-a aplanat până la venirea polițiștilor, doctorița în a primit avertisment, relatează Observatorul Prahovean.
Acum 2 ore
13:40
Un bărbat de 81 de ani a fost găsit mort în curtea spitalului din Medgidia. Poliția a deschis o anchetă # Digi24.ro
Poliţiştii au declanşat o anchetă după ce un bărbat în vârstă de 81 de ani a fost găsit decedat în curtea spitalului din Medgidia, iar pe corpul său nu au fost identificate urme vizibile de violenţă. Anchetatorii au stabilit că dispariţia sa a fost anunţată după zece zile de un membru de familie, care nu a dorit ca aceasta să fie mediatizată.
13:40
Un nou scandal în SUA: Trump ar fi cerut să-și pună numele pe o gară și un aeroport (surse) # Digi24.ro
Președintele american Donald Trump ar fi cerut ca gara Penn Station din New York și Aeroportul Internațional Dulles din Washington să fie redenumite după el, în schimbul deblocării unor fonduri federale de miliarde de dolari pentru un proiect major de infrastructură, potrivit publicației Axios.
13:40
ÎNTREBAREA SĂPTĂMÂNII: A intervenit Uniunea Europeană pentru anularea alegerilor din România, așa cum susțin vocile suveraniste? # Digi24.ro
ÎNTREBAREA SĂPTĂMÂNII: A intervenit Uniunea Europeană pentru anularea alegerilor din România, așa cum susțin vocile suveraniste?
13:30
Mașina de protocol a lui Klaus Iohannis, când era primar la Sibiu, a fost scoasă la licitație. Care e prețul de pornire # Digi24.ro
O mașină de protocol care a fost folosită de fostul președinte Klaus Iohannis când era primar este scoasă la vânzare de Primăria Sibiu prin intermediul unei case de licitații.
13:20
Studenții îl critică pe Bolojan că nu i-a primit, în contextul posibilelor tăieri de burse și bugetului insuficient al Educației # Digi24.ro
Premierul și ministrul interimar al Educației, Ilie Bolojan, nu a dat curs solicitărilor de audiență înaintate de Alianţa Naţională a Organizaţiilor Studenţeşti din România, în contextul informaţiilor din spaţiul public legate de noi tăieri programate în învăţământul superior. Discuțiile privind bugetul și facilitățile studenților s-au desfășurat cu consilierul de stat Luciana Antoci, susține ANOSR.
13:20
Chatbot-ul ANAF te învață cum să depui Declarația Unică: cine are obligația depunerii și ce trebuie completat în formularul 212 # Digi24.ro
Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) a venit cu explicații suplimentare despre depunerea Declarației Unice (formularul 212), după ce instituția a constatat că aceasta este cea mai frecventă nelămurire a contribuabililor. Formularul trebuie depus de persoanele care au obținut în 2025 venituri din surse precum chirii, activități independente sau investiții și care datorează impozit pe venit și contribuții sociale, iar termenul-limită pentru depunere este 25 mai 2026.
13:00
Consiliul Concurenţei anunţă că a declanşat o investigaţie privind un posibil abuz de poziţie dominantă al CFR SA, în calitate de administrator al infrastructurii feroviare electrificate din România. Inspecţii inopinate s-au desfăşurat şi la sediul Electrificare CFR SA, filială a CFR şi furnizorul de energie electrică de tracţiune în reţeaua feroviară.
13:00
Fost diplomat din America Latină: „E important să vedem aceste acțiuni unilaterale ale SUA ca un precedent periculos în toată lumea” # Digi24.ro
America Latină este în centrul atenţiei administraţiei Trump. Schimbarea conducerii politice în Venezuela a crescut tensiunea în rândul ţărilor din regiune şi toată lumea se întreabă care va fi următoaream mişcare a preşedintelui Statelor Unite. Care este însă atmosfera din America de Sud şi cum vor evolua lucrurile pe termen lung, discutăm la „Pașaport diplomatic” cu Martin Borrego, fost diplomat mexican.
Acum 4 ore
12:30
Fals avocat din Gorj, reținut după ce a încasat mii de lei de la șoferi. Cum își păcălea „clienții” # Digi24.ro
Un bărbat de 66 de ani din Târgu Jiu a fost reținut de polițiști după ce, timp de mai mulți ani, s-a dat drept avocat și a încasat sume importante de la șoferi cărora le promitea recuperarea permiselor de conducere. Potrivit Inspectoratul de Poliție Județean Gorj, acesta ar fi indus în eroare mai multe persoane în perioada 2022–2025, fără a avea dreptul legal de a profesa.
12:30
„Șefule, sunt lucruri pe care le poți face și lucruri pe care nu le poți face”. Stenograme din dosarul primarului Robert Negoiță # Digi24.ro
Direcția Națională Anticorupție (DNA) a anunțat oficial că Robert Negoiță a fost plasat sub control judiciar și este acuzat de abuz în serviciu, în dosarul în care edilul este acuzat că a construit ilegal un drum pe proprietatea privată a unei firme care duce către fratele lui, Ionuț Negoiță, dar și că a construit ilegal străzi fără să țină cont de pericolul de explozie. Digi24.ro a obținut detalii din dosarul care îl vizează pe primarul Sectorului 3 și interceptări din care reiese că apropiații acestuia l-ar fi avertizat pe Negoiță, dar fără succes.
12:30
Premierul Ilie Bolojan a trimis o scrisoare la CCR: le cere judecătorilor să urgenteze verdictul privind pensiile magistraților (surse) # Digi24.ro
Premierul Ilie Bolojan a trimis, vineri dimineață, o scrisoare către Curtea Constituțională, prin care le solicită judecătorilor să urgenteze decizia privind legea care reduce pensiile magistraților și crește vârsta de pensionare. Ședința CCR este programată pentru data de 11 februarie, după ce a fost amânată încă de anul trecut.
12:10
Guvernul pregătește noi reguli pentru plata salariilor restante. Angajații companiilor strategice ar putea primi sume mai mari # Digi24.ro
Guvernul României a analizat joi, 5 februarie, în primă lectură, un proiect de ordonanță de urgență care modifică regulile de funcționare ale Fondului de garantare pentru plata creanțelor salariale. Proiectul prevede extinderea situațiilor în care statul poate plăti salariile restante, majorarea plafonului sumelor garantate pentru angajații companiilor considerate de interes strategic și prelungirea perioadei pentru care pot fi recuperate drepturile salariale.
12:00
Norvegia avertizează: Rusia ar putea intensifica spionajul și sabotajul în Arctica și arhipelagul Svalbard # Digi24.ro
Serviciul norvegian de securitate internă PST a avertizat vineri în legătură cu înmulţirea acţiunilor de sabotaj din partea Moscovei, aşteptându-se la o intensificare a activităţilor de spionaj ale Rusiei în acest an în Norvegia, mai ales în regiunea arctică a acestei ţări şi în arhipelagul Svalbard.
11:50
O rețea rusă de fake news care a activat și în România încearcă să-l implice pe Emmanuel Macron în dosarul Epstein (BFMTV) # Digi24.ro
Autoritățile franceze au detectat un atac informațional rus care încearcă să sugereze implicarea președintelui francez Emmanuel Macron în dosarul Jeffrey Epstein, scrie BFMTV, citând surse guvernamentale.
11:40
Spania îl acuză pe fondatorul Telegram că răspândește minciuni și subminează instituțiile democratice # Digi24.ro
Spania l-a acuzat pe fondatorul Telegram, Pavel Durov, că răspândește informații false și încearcă să submineze instituțiile democratice, după ce acesta a folosit aplicația de mesagerie pentru a critica planurile guvernului de a restricționa accesul minorilor sub 16 ani la rețelele sociale și de a responsabiliza companiile de tehnologie pentru conținut dăunător, potrivit The Guardian.
11:40
Facilități fiscale extinse pentru pensiile private. Contribuțiile la pensiile ocupaționale ar putea fi deductibile din 2026 # Digi24.ro
Contribuțiile la fondurile de pensii ocupaționale ar putea deveni deductibile fiscal începând cu veniturile aferente anului 2026, potrivit proiectului de lege privind instituirea unor măsuri de relansare economică, publicat joi de Ministerul Finanțelor. Proiectul prevede completarea Codului fiscal astfel încât contribuțiile la pensiile ocupaționale, dar și la produsele paneuropene de pensii personale, să fie incluse explicit în categoria cheltuielilor deductibile, în limita echivalentului în lei a 400 de euro anual pentru fiecare persoană, plafon aplicabil atât contribuțiilor plătite de angajați, cât și celor suportate de angajatori.
11:30
Alertă alimentară în România: Lapte praf pentru sugari, retras din magazine din cauza unei toxine # Digi24.ro
Autoritățile sanitare au retras din magazine mai multe tipuri de lapte praf pentru sugari, după ce au fost identificate riscuri de contaminare cu o toxină periculoasă. ANSVSA recomandă părinților să nu folosească produsele din loturile afectate.
11:20
Fosta iubită a omului de afaceri Adrian Kreiner, omorât în 2023, a fost reţinută în dosarul femeii din Sibiu acuzată că și-a ucis mama # Digi24.ro
Femeia din Sibiu care și-a ucis mama pentru avere ar fi primit ajutor din partea iubitei lui Adrian Kreiner, omul de afaceri ucis tot pentru bani în 2023. Aceasta a fost reținută. Polițiștii fac percheziții la domiciliul acesteia.
11:20
Robert Negoiță anunță că va contesta decizia procurorilor DNA: Nu mai pot să preiau mesaje, sesizări. Vom regla lucrurile în instanță # Digi24.ro
Robert Negoiță a avut o primă reacție după ce Direcția Națională Anticorupție (DNA) l-a plasat sub control judiciar și i-a interzis să își exercite mandatul de primar al Sectorului 3. Edilul, anchetat într-un dosar de corupție privind construirea din bani publici a unui drum pe proprietatea privată a fratelui său, spune că va contesta decizia procurorilor de a-l plasa sub control judiciar.
11:20
Lavrov: Rusia vrea un vecin „neutru şi benign”. Cerințele pentru „teritoriul care va rămâne parte a Ucrainei” # Digi24.ro
Ucraina trebuie să fie „un stat neutru şi benign” pentru a fi vecinul Rusiei pe termen lung, a declarat ministrul de externe rus, Serghei Lavrov, într-un interviu acordat publicaţiei Russia Today (RT) şi preluat de Xinhua.
11:10
Salvați Copiii România cere interzicerea rețelelor sociale pentru minorii sub 13 ani și sancțiuni pentru platforme # Digi24.ro
Salvați Copiii România solicită interzicerea totală a accesului copiilor sub 13 ani la rețelele sociale și introducerea unui acces condiționat pentru cei între 13 și 15 ani, doar cu acordul părinților. Organizația cere, totodată, sancțiuni reale pentru platformele care permit crearea de conturi de către minori fără verificarea vârstei, invocând riscuri majore pentru sănătatea mintală și siguranța copiilor.
10:50
Zeci de români, blocați pe aeroportul din Berlin. Mai multe zboruri au fost anulate sau amânate, ce spun autoritățile # Digi24.ro
Zeci de români au rămas blocați pe Aeroportul Berlin Brandenburg, după ce mai multe zboruri au fost anulate sau amânate, inclusiv către România, din cauza vremii extreme. Pista e acoperită de gheață, așa că aeronavele nu pot decola, susțin reprezentanții aeroportului.
10:50
"Cine a spus că 'banii nu aduc fericirea' ştia cu adevărat despre ce vorbea", a scris celebrul antreprenor pe reţeaua de socializare X, pe care a cumpărat-o cu 44 de miliarde de dolari în 2022.
10:50
Trump anunță un eveniment național de rugăciune prin care „America să redevină o națiune sub Dumnezeu” # Digi24.ro
Președintele Donald Trump a anunțat planurile pentru un eveniment național de rugăciune, care va avea loc pe 17 mai pe National Mall, Washington D.C, prin care „America să redevină o națiune sub Dumnezeu”, în cadrul sărbătoririi de un an a celui de-al 250-lea aniversări a țării, scrie USA Today.
Acum 6 ore
10:30
Un oficial militar rus de rang înalt, locotenent-generalul Vladimir Alekseiev, a fost transportat de urgenţă la spital după ce a fost împuşcat vineri la Moscova, relatează agenția de presă de stat rusă TASS.
10:30
Turul doi al alegerilor prezidențiale din Portugalia va avea loc duminică, în ciuda furtunii Leonardo și inundațiilor # Digi24.ro
Autoritatea electorală portugheză a confirmat că turul doi al alegerilor prezidențiale va avea loc duminică, conform calendarului stabilit, în ciuda perturbărilor provocate de intemperii care au afectat țara în ultimele zile. Furtuna Leonardo a provocat moartea unei persoane în Portugalia, a făcut ravagii și în Spania.
10:20
Un membru al armatei Greciei a fost arestat pentru spionaj. Este suspectat de legături cu China # Digi24.ro
Autorităţile în domeniul apărării din Grecia au arestat un membru al forţelor de apărare, acuzat că a transmis informaţii secrete unei „terţe părţi”, a declarat joi Statul Major General al Apărării Naţionale Elene (GEETHA).
10:10
(P) HUAWEI FreeClip 2, căștile-bijuterie cu care îți poți surprinde persoana iubită de Valentine’s Day # Digi24.ro
În luna februarie, alegerea celui mai potrivit cadou de Valentine’s Day pentru persoana iubită este o misiune importantă pentru orice îndrăgostit. Dacă îți dorești altceva decât clasicele surprize de Ziua îndrăgostiților, îți propunem o variantă cu care, cu siguranță, nu vei da greș – noile căști HUAWEI FreeClip 2.
09:50
Companie de ride sharing, condamnată să plătească despăgubiri de 8,5 milioane de dolari unei pasagere care acuză că a fost violată # Digi24.ro
Un juriu american a condamnat Uber să plătească 8,5 milioane de dolari despăgubiri unei tinere care acuză unul dintre şoferii săi că a violat-o. Această decizie, prima dintr-o serie de peste 3.000 de procese similare, ar putea crea un precedent, transmite Le Figaro.
09:50
Ciucu: Îmi bat capul cu Ministerul Finanţelor şi în coaliţie cum să salvez Primăria. Dacă nu vom avea 5,5 miliarde, intrăm în faliment # Digi24.ro
Bucureştiul intră în faliment dacă nu va avea în acest an un buget de minimum 5,5 miliarde de lei, spune noul primar general al Capitalei, liberalul Ciprian Ciucu. Începând din 2023, Guvernele României au subfinanţat sistematic Primăria Generală, producându-i un deficit lunar de circa 200 de milioane de lei. În acest moment, deficitul acumulat a ajuns la 4 miliarde şi nu mai poate fi rostogolit, mai spune Ciucu pentru News.ro.
09:40
Cod roșu de inundații în Buzău. Mesaje RO-ALERT și drumuri blocate după ploile torențiale # Digi24.ro
Ploile torențiale au provocat inundații în județul Buzău, unde a fost emis un Cod roșu hidrologic, iar populația din localitățile Vernești și Tisău a primit mesaje RO-ALERT. Un drum comunal din Tisău a fost blocat de aluviuni, iar mai multe alunecări de teren au afectat circulația. Pompierii intervin în mai multe zone pentru evacuarea apei din gospodării.
09:30
Rusia acuză Ucraina că a bombardat ținte civile în Belgorod: „Au fost provocate pagube grave” # Digi24.ro
Bombardamentele nocturne ale Ucrainei au provocat „daune grave” în oraşul rus Belgorod, situat în apropierea frontierei, a declarat vineri dimineaţa guvernatorul regiunii, potrivit Reuters.
09:10
Biserica Ortodoxă Română organizează astăzi ceremonia proclamării generale a canonizării a 16 românce cu viaţă sfântă, oficiată de Patriarhul Daniel, la Catedrala Patriarhală.
09:10
Accident spectaculos în parcarea unui mall: un autoturism s-a răsturnat. Un bărbat a ajuns la spital # Digi24.ro
Un bărbat a fost rănit ușor, în noaptea de joi spre vineri, după ce mașina în care se afla s-a răsturnat în parcarea unui centru comercial din Florești. Autoturismul s-a oprit în apropierea unui restaurant cu specific asiatic, care era închis la acea oră.
09:10
Inspirat de Trump, Javier Milei lansează un birou „pentru a demasca minciunile și manipulările mass-media” # Digi24.ro
Preşedinţia argentiniană a inaugurat joi un „Birou de răspuns oficial” pe care preşedintele Javier Milei l-a descris ca având scopul de a „demasca minciunile şi manipulările mass-media” cu privire la acţiunile guvernului, stârnind îngrijorare în rândul jurnaliştilor.
09:10
O femeie cere daune de 4,5 milioane de euro după ce a fost desfigurată într-un incendiu dintr-un centru SPA din Brașov # Digi24.ro
O femeie cere daune de 4,5 milioane de euro după ce a fost desfigurată într-un centru SPA din Brașov. Aceasta a suferit arsuri grave pe aproape jumătate din corp în momentul în care a intrat să facă saună și a izbucnit un incendiu.
09:00
JO 2026. Încep Jocurile Olimpice de iarnă Milano-Cortina. La ce oră are loc ceremonia de deschidere # Digi24.ro
Jocurile Olimpice de iarnă încep vineri, la Milano-Cortina, în nordul Italiei, cu ceremonia de deschidere programată pe Stadionul San Siro din Milano, de la ora 21:00 (ora României). Ediţia din acest an se va desfăşura pe cea mai mare suprafaţă din istoria competiţiei.
08:50
Trump lansează un site cu numele său: zeci de medicamente, promise la prețuri cu până la 80% mai mici # Digi24.ro
Preşedintele american Donald Trump a lansat joi seară un site web în numele său care urmează să permită americanilor să aibă acces la o gamă de medicamente la preţuri reduse, o miză majoră în Statele Unite unde preţurile medicamentelor sunt printre cele mai mari din lume.
Acum 8 ore
08:40
Digistoria – cele mai importante evenimente petrecute pe 6 februarie
08:40
„Rusia se comportă iraţional la frontiera” cu Estonia. Decizia luată de guvernul de la Tallinn # Digi24.ro
Estonia va restricţiona operaţiunile la două dintre punctele sale de trecere a frontierei cu Rusia vecină din motive de securitate, a anunţat joi guvernul de la Riga, relatează dpa, potrivit Agerpres.
08:30
„Dezastru ecologic” în capitala Noii Zeelande. Oamenii au fost sfătuiţi să nu intre în apă şi să nu-şi plimbe câinii pe plajă # Digi24.ro
Locuitorii orașului Wellington, capitala Noii Zeelande, au fost sfătuiţi să nu intre în apă, să nu culeagă fructe de mare şi să nu-şi plimbe câinii pe plajele locale, după o avarie produsă la staţia de epurare a apelor uzate.
08:20
Accident mortal joi seară, în București. Un bărbat de 70 de ani și-a pierdut viața după ce a fost lovit de un tramvai.
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.