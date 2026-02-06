Șefa diplomației UE avertizează că „tot mai multe state ar putea dori arme nucleare în viitor”. Ce trebuie să facă Europa

12:30

Direcția Națională Anticorupție (DNA) a anunțat oficial că Robert Negoiță a fost plasat sub control judiciar și este acuzat de abuz în serviciu, în dosarul în care edilul este acuzat că a construit ilegal un drum pe proprietatea privată a unei firme care duce către fratele lui, Ionuț Negoiță, dar și că a construit ilegal străzi fără să țină cont de pericolul de explozie. Digi24.ro a obținut detalii din dosarul care îl vizează pe primarul Sectorului 3 și interceptări din care reiese că apropiații acestuia l-ar fi avertizat pe Negoiță, dar fără succes.