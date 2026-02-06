Revista presei internaționale, 6 februarie

Expirate sau în tratative, acordurile internaționale au atras atenția ziarelor străine care, prin comentarii, caută să afle dacă asemenea acorduri mai sunt incă posibile, atâta vreme cât miza lor este pacea sau războiul. De ieri, 5 februarie, Noul START nu mai există. Este vorba despre tratatul convenit între SUA și Rusia în privința controlului legat […]

