Mașină de poliție, într-un carambol în centrul Cîmpulungului. Polițiștii urmăreau un șofer suspect de consum de droguri
Radio Top Suceava, 6 februarie 2026 17:20
O mașină a Poliției Rutiere, un autobuz și mai multe autoturisme au fost implicate într-un carambol care a avut loc, astăzi după-amiază, în centrul municipiului Cîmpulung Moldovenesc. Polițiștii erau în urmărirea unui șofer suspect de consum de droguri, care a mărit viteza de deplasare încercînd să își piardă urma, dar care s-a izbit în mașinile […]
Acum o oră
17:20
Mașină de poliție, într-un carambol în centrul Cîmpulungului. Polițiștii urmăreau un șofer suspect de consum de droguri # Radio Top Suceava
O mașină a Poliției Rutiere, un autobuz și mai multe autoturisme au fost implicate într-un carambol care a avut loc, astăzi după-amiază, în centrul municipiului Cîmpulung Moldovenesc. Polițiștii erau în urmărirea unui șofer suspect de consum de droguri, care a mărit viteza de deplasare încercînd să își piardă urma, dar care s-a izbit în mașinile […]
Acum 4 ore
15:00
Programul de studiu ”Asistență medicală generală” al Facultății de Medicină Suceava, acreditat de ARACIS # Radio Top Suceava
Ca urmare a evaluării Agenției Română de Asigurare a Calității în Învățământul Superior – ARACIS, Facultatea de Medicina și Ştiinţe Biologice din cadrul Universității „Ştefan cel Mare" Suceava a obținut acreditarea definitivă pentru programul de studiu "Asistență medicală generală". În același timp s-a aprobat majorarea cifrei de școlarizare cu 30%, de la 60 la 80 […]
14:30
Flagrant în Suceava. Un kilogram de cocaină confiscat, cinci dealeri săltați de polițiști # Radio Top Suceava
Un transport de aproape un kilogram de cocaină a fost confiscat de polițiștii Antidrog, joi după-amiază, în parcarea de la Shopping City. Cinci dealeri au fost săltați de polițiștii de la Brigada de Combatere a Crimei Organizate Suceava, doi dintre ei fiind tineri de 21 de ani, din județul Suceava. Traficanții au venit cu cantitatea […]
Acum 6 ore
12:00
Razii ale polițiștilor în apropierea unor colegii sucevene. Au fost identificați 27 de elevi care lipseau de la ore # Radio Top Suceava
Pe 3 februarie, între orele 10.30 și 13.00, polițiștii au făcut razii în municipiul Suceava în zona Colegiului Tehnic de Industrie Alimentară Suceava, Colegiul Național "Ștefan cel Mare", Colegiului Național "Petru Rareș" și Colegiului Național "Mihai Eminescu". Acțiunea a vizat prevenirea absenteismului școlar, creșterea gradului de siguranță a elevilor și personalului didactic și prevenirea portului […]
Acum 8 ore
11:30
Prof. Maria Todereanu: Anul acesta se va mai deschide o creșă în Suceava, în Burdujeni, o creșă mare, cu 11 grupe, și una la Baia, creșă mică, cu patru grupe # Radio Top Suceava
Numărul creșelor din județul Suceava rămîne redus, în contrast cu rețeaua de grădinițe, care este mult mai bine dezvoltată și reușește să acopere, în mare parte, cererea din teritoriu. Inspectorul pentru învățămînt preșcolar, profesoara Maria Todereanu, a declarat, într-o intervenție telefonică la Radio Top, că în prezent funcționează o creșă la Fălticeni și una la […]
11:30
Creșa nouă la Siret. Inspectoarea Maria Todereanu: Ministerul Dezvoltării a investit în această creșă extrem de mult. Probabil va fi deschisă în septembrie # Radio Top Suceava
O nouă creșă a fost inaugurată la Siret, pe 3 februarie, aceasta fiind cea de-a 52-a unitate construită la nivel național prin Compania Națională de Investiții și a treia din județul Suceava, după cele din Fălticeni și Cîmpulung Moldovenesc. Inspectorul pentru învățămînt preșcolar, profesoara Maria Todereanu, prezent la eveniment, a declarat că investiția realizată de […]
Acum 12 ore
07:20
În această lună, Casa Custodelui de la Cetatea de Scaun a Sucevei îi așteaptă pe elevi la proiectul de educație muzeală "Atestarea documentară a Cetății de Scaun a Sucevei". Conform Muzeului Național al Bucovinei, scopul proiectului îl reprezintă "familiarizarea elevilor cu redactarea în caractere chirilice, pornind de la primul document care atestă existența de 638 […]
Ieri
17:20
Amenzi pentru organizatorii protestului împotriva primarului de la Salcea, Ezekiel Belțic, și pentru cei care au pătruns în Primărie # Radio Top Suceava
Jandarmii suceveni le-au dat amenzi organizatorilor protestului de la Salcea și celor care au pătruns, miercuri după-amiază, în sediul Primăriei Salcea și în biroul primarului, Ezekiel Belțic. Jandarmii au aplicat o amendă de 10.000 de lei, organizatorului evenimentului, o asociație, pentru „neluarea măsurii de a întrerupe evenimentul în momentul în care mai multe persoane au […]
14:10
Suceveanul Codrin Prorociuc, secund la Naționala de rugby Under 18. Cinci sportivi din lotul României sînt elevi la LPS Suceava # Radio Top Suceava
Antrenorul Codrin Prorociuc, dublu campion național la rugby juniori I, cu LPS Suceava, a fost numit antrenor secund al Naționalei de rugby Under 18 a României. Echipa se pregătește pentru două meciuri de baraj care îi pot asigura participarea la Campionatul European. . În urma unui parteneriat încheiat între Federația Română de Rugby și Liceul […]
14:00
A fost lansată licitația pentru Terminalul 3 de la Aeroportul Suceava, care va permite deservirea unui trafic de peste 2.000.000 de pasageri pe an # Radio Top Suceava
Președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Șoldan, a anunțat că, astăzi, a fost lansată procedura de licitație pentru proiectarea și execuția Terminalului 3 de la Aeroportul Internațional „Ștefan cel Mare". Este vorba despre un terminal de aproape 11.000 de metri pătrați, de trei ori mai mare decît cele două terminale existente la un loc. Valoarea estimată […]
13:00
CSU Suceava reia campionatul la Baia Mare. Bogdan Șoldănescu: Sîntem dornici de victorie la fiecare partidă și ne propunem să scoatem puncte indiferent de numele adversarului # Radio Top Suceava
Antrenorul echipei de handbal masculin CSU Suceava, Bogdan Șoldănescu, spune că meciul de la Baia Mare, primul meci din campionat din acest an, va fi foarte greu. CSU va juca vineri, 6 februarie, de la ora 18:00, pe terenul formației Minaur Baia Mare, în etapa a 12-a din Liga Națională de handbal masculin, iar meciul […]
12:40
Poliția Suceava, despre măsurile luate în cazul acuzațiilor de agresiune fizică aduse la adresa primarului de la Mitocu Dragomirnei, Radu Reziuc # Radio Top Suceava
Poliția Județului Suceava a transmis un comunicat de presă în cazul în care primarul comunei Mitocu Dragomirnei, Radu Reziuc, este acuzat de agresiune fizică împotriva fostei sale iubite, care este din Siminicea, și a fiicei acesteia. În comunicat, Poliția nu-l numește pe domnul Reziuc și nici nu numește persoanele care îl acuză de agresiune. Iată […]
12:20
Copiii și rețelele sociale. Președintele Colegiului Psihologilor Suceava, Marius Șaramet: Restricția nu este o măsură suficientă # Radio Top Suceava
Potrivit președintelui Filialei Suceava a Colegiului Psihologilor din România, Marius Șaramet, "delimitarea accesului copiilor sub 16 ani la rețelele de socializare (…) poate fi justificată din perspectiva psihologică și a neurodezvoltării creierului copilului". Însă, a subliniat acesta, în cadrul unei intervenții telefonice la Radio Top: "Nu este o măsură suficientă". Tot mai multe țări analizează […]
10:20
Hagi, 61 de ani. Marin Barbu: Hagi merită tot respectul, cu toate că, din păcate, mai vedem și lume care îl contestă și îl mai jignește, ceea ce nu e normal # Radio Top Suceava
Profesorul Marin Barbu, fost antrenor al fostei echipe de primă ligă Foresta Suceava, în prezent observator de joc la meciurile din Suprligă, spune că Gheorghe Hagi trebuie respectat pentru ceea ce a făcut ca fotbalist, dar și pentru ce a făcut și face pentru fotbalul juvenil și pentru cel din Constanța. Astăzi, Hagi împlinește 61 […]
09:50
Marin Barbu crede că și Șoimii Gura Humorului, și Cetatea 1932 Suceava au șanse să promoveze anul acesta în Liga a II-a. Șoimii, de pe primul loc # Radio Top Suceava
Profesorul Marin Barbu consideră că este posibil ca și Șoimii Gura Humorului, și Cetatea 1932 Suceava să promoveze în acest an în Liga a II-a. Șoimii este pe locul I în seria I a Ligii a III-a, iar Cetatea este pe doi. Echipa de pe primul loc va promova direct, iar cîteva echipe din seriile […]
07:20
Președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Șoldan, vrea un stadion nou pentru județul nostru. Pentru cine și cu ce? Sînt semne că cel puțin una dintre echipele din județ va promova anul acesta în Liga a II-a, dar mai e mult pînă departe, adică pînă la accederea în prima ligă. Cu ce? Cu bani de la […]
Mai mult de 2 zile în urmă
15:20
USV are un profesor la 26 de studenți, peste media națională de 1 la 19 și peste media UE de 1 la 15. Rectorul Mihai Dimian: Sectorul universitar nu este supradimensionat # Radio Top Suceava
Universitatea din Suceava are un raport de un profesor la 26 de studenți, peste media națională de 1 la 19 și peste media Uniunii Europene de 1 la 15, potrivit raportului OECD . Rectorul USV, prof. univ. dr. ing. Mihai Dimian, susține că aceste date arată că sectorul […]
15:00
Inspectoratul de Jandarmi Suceava a finalizat un proiect european cu privire la gestionarea adunărilor publice cu risc ridicat # Radio Top Suceava
Astăzi, în Sala de conferințe a Hotelului Balada, a avut loc conferința de presă de închidere a proiectului european „Synergy Secure- Sinergia securității frontierelor", implementat pe parcursul unui an de Inspectoratul de Jandarmi Județean Suceava, în parteneriat cu reprezentanții Gărzii Naționale a Ucrainei. La eveniment au fost prezenți reprezentanți ai Instituției Prefectului, Consiliului Județean Suceava, […]
12:30
Modernizări la TPL Suceava: Google Maps, ”în scurt timp funcțional”, plata cu cardul ”întîrziată destul de mult”, deoarece există ”o criză mondială la memorii RAM” # Radio Top Suceava
Societatea de Transport Public Local Suceava continuă procesul de modernizare, lucrînd la integrarea serviciilor în Google Maps și la introducerea plății cu cardul în autobuze. Directorul TPL, Gabriel Petruc, a declarat, într-o intervenție telefonică la Radio Top, că sistemul Google este deja într-o fază avansată, în timp ce plata electronică întîrzie din cauza unor probleme […]
12:10
Analist economic: Populația și firmele au fost ”amendate” prin pachetele de măsuri de reducere a cheltuielilor bugetare. Acum au nevoie de o corectare a politicii economice a Guvernului # Radio Top Suceava
În opinia analistului economic Daniel Apostol, "cetățenii simpli și firmele au nevoie acum de o corectare a politicii economice a Guvernului", care să le vină în sprijin. Liderul UDMR, Kelemen Hunor, a declarat, aseară, la Digi 24, că premierul Ilie Bolojan „este un dur", dar că acesta trebuie să revină asupra majorărilor de taxe și […]
12:10
Platforma online a TPL Suceava va oferi noi informații. Gabriel Petruc: Se va afișa și localizarea călătorului, și timpul pînă la care poate ajunge în stația cea mai apropiată # Radio Top Suceava
Directorul societății de Transport Public Local Suceava, Gabriel Petruc, a declarat, într-o intervenție telefonică la Radio Top, că poziția autobuzelor poate fi urmărită atît pe site-ul TPL, cît și pe platforma autobuzesv.ro, ambele folosind același flux de date. În plus, sistemul TPL urmează să fie extins, astfel încît utilizatorii să poată vedea inclusiv localizarea proprie […]
09:50
De Valentine’s Day, Iulius Mall Suceava te trimite la Roma! Înscrie-te acum în cursa pentru cupluri și câștigă un city break de neuitat # Radio Top Suceava
Ești pregătit să transformi iubirea într-o aventură memorabilă? De Valentine's Day, Iulius Mall Suceava lansează un concurs dedicat cuplurilor, în care creativitatea, spiritul de echipă și rapiditatea contează cel mai mult. Miza? Un city break de neuitat la Roma, oferit de prietenii noștri de la Christian Tour. 30 de cupluri au acum șansa de a […]
09:20
Vremea neprietenoasă crește numărul sucevenilor care circulă cu autobuzele electrice ale TPL # Radio Top Suceava
În ultima perioadă, cînd vremea a fost geroasă ori a fost ceață deasă, societatea de Transport Public Local Suceava a avut un număr mai mare de călători. Odată cu instalarea vremii geroase, numărul de mașini de pe străzile Sucevei s-a împuținat serios. Într-o intervenție telefonică la Radio Top, directorul TPL, Gabriel Petruc, a declarat: "Noi […]
07:20
Suceveanul Iulian Andrei a fost prezent la patru turnee finale importante de handbal masculin. La Mondialele din 2023 și 2025, și la Europeanul din 2024 și la cel de anul acesta, care s-a disputat în Danemarca, Norvegia și Suedia, centrul de greutate al competiției fiind localitatea daneză Herning. Mai trebuie spus că directorul clubului de […]
3 februarie 2026
15:30
Primarul de la Mitoc, Radu Reziuc, obligat să poarte o brățară electronică timp de 12 luni. El este acuzat de agresiune # Radio Top Suceava
Primarul din Mitocu Dragomirnei, Radu Reziuc, este obligat să poarte o brățară electronică timp de 12 luni, în cadrul ordinului de protecție solicitat de o femeie din Siminicea și de fiica acesteia în vîrstă de 19 ani. Procurorii au făcut solicitarea, iar Judecătoria Suceava a aprobat-o. Prin decizia Judecătoriei Suceava, care nu este definitivă, dar […]
15:20
Minge de fotbal din partea primarului Adrian Popoiu pentru ministrul Cseke Attila, ambii foști jucători de liga a IV-a # Radio Top Suceava
Primarul Siretului, Adrian Popoiu, i-a oferit ministrului Dezvoltării, Cseke Attila, o minge de fotbal inscripționată cu sigla echipei locale de liga a IV-a, Zimbru. Ministrul, fost jucător de fotbal, a participat, astăzi, la inaugurarea creșei cu 40 de locuri din Siret, care a fost construită prin Compania Națională de Investiții. A spus domnul Popoiu: "Sînteți […]
15:20
Președintele CJ Suceava, Gheorghe Șoldan, către ministrul Dezvoltării, Cseke Attila: ”Un stadion în județ trebuie să facem” # Radio Top Suceava
Președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Șoldan, i-a solicitat ministrului Dezvoltării, Cseke
15:00
Inaugurarea creșei de la Siret. Cseke Attila: Într-o lună și jumătate vor fi inaugurate alte două creșe în județul Suceava. În acest an vor fi gata și polivalenta, Palatul Administrativ și căminul studențesc (Foto) # Radio Top Suceava
La Siret a fost inaugurată cea de-a 52-a creșă din țară construită prin Compania Națională de Investiții. Este cea de-a treia creșă inaugurată în județul Suceava, după cele din Fălticeni și Cîmpulung Moldvenesc. Prezent la Siret, ministrul Dezvoltării, Cseke Attila, a spus că peste o lungă și jumătate vor fi inaugurate alte două creșe din […] Articolul Inaugurarea creșei de la Siret. Cseke Attila: Într-o lună și jumătate vor fi inaugurate alte două creșe în județul Suceava. În acest an vor fi gata și polivalenta, Palatul Administrativ și căminul studențesc (Foto) apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
13:40
Directorul CSU Suceava, Iulian Andrei, la meciurile din finalul Campionatului European de handbal masculin: Pot spune că am sorbit fiecare moment # Radio Top Suceava
Directorul clubului de handbal masculin de primă ligă CSU Suceava, Iulian Andrei, a fost prezent la semifinalele și finalele Campionatului European de Handbal 2026, care s-au desfășurat în Jyske Bank Boxen din Herning, Danemarca. Danemarca a cucerit trofeul după o finală cîștigată în fața Germaniei cu 34-27. Medalia de bronz a fost cucerită de Croația, […] Articolul Directorul CSU Suceava, Iulian Andrei, la meciurile din finalul Campionatului European de handbal masculin: Pot spune că am sorbit fiecare moment apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
13:00
Lumină portocalie pe Teatrul Municipal ”Matei Vișniec” Suceava, de Ziua Mondială de luptă împotriva cancerului # Radio Top Suceava
În seara zilei de 4 februarie, Teatrul Municipal „Matei Vișniec” Suceava va fi iluminat în culoarea portocalie, pentru a marca Ziua Mondială de luptă împotriva cancerului. World Cancer Day este o inițiativă a The Union for International Cancer Control (UICC) și mobilizează în fiecare an, pe 4 februarie, persoane fizice, instituții și organizații din întreaga […] Articolul Lumină portocalie pe Teatrul Municipal ”Matei Vișniec” Suceava, de Ziua Mondială de luptă împotriva cancerului apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
12:50
7 filtre de poliție, pe drumul Drăgușeni-Siret. Au fost verificate peste 200 de vehicule și au fost aplicate 40 de sancțiuni pentru depășirea vitezei # Radio Top Suceava
Pe 2 februarie 2026, pe E85, în intervalul orar 13.00-17.00, polițiștii rutieri din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Suceava au desfășurat o acțiune în sistem „Releu”, avînd ca scop reducerea riscului rutier și prevenirea accidentelor de circulație. Echipajele constituite în puncte fixe și mobile au acționat de la intrarea în județul Suceava pe la Drăgușeni […] Articolul 7 filtre de poliție, pe drumul Drăgușeni-Siret. Au fost verificate peste 200 de vehicule și au fost aplicate 40 de sancțiuni pentru depășirea vitezei apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
12:30
CSU Suceava începe returul în deplasare. Sorin Grigore: Vom avea un retur, pot spune, infernal. Mergem să ne luptăm cu cei de la Baia Mare # Radio Top Suceava
CSU Suceava reia campionatul vineri, 6 februarie, cu un meci în deplasare, la Minaur Baia Mare. Tînărul handbalist Sorin Grigore, recent participant la Campionatul European cu naționala României și singurul reprezentant al clubului sucevean, spune că echipa, aflată pe locul VII, țintește mai mult în a doua parte a sezonului. Sorin Grigore a declarat, în […] Articolul CSU Suceava începe returul în deplasare. Sorin Grigore: Vom avea un retur, pot spune, infernal. Mergem să ne luptăm cu cei de la Baia Mare apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
10:30
Campanie de conștientizare a importanței vaccinării, în școli. Vor fi prezentate filmulețe și vor fi discuții cu medicii # Radio Top Suceava
Șeful Inspectoratului Școlar Suceava, Ciprian Anton, și președinta Colegiului Medicilor Suceava, Laura Coca, au anunțat într-o conferință de presă comună că cele două entități încep colaborarea în cadrul unei campanii de conștientizare a importanței vaccinării. În școli vor fi împărțite pliante și vor fi prezentate diferite filmulețe la orele de dirigenție, și vor exista și […] Articolul Campanie de conștientizare a importanței vaccinării, în școli. Vor fi prezentate filmulețe și vor fi discuții cu medicii apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
10:20
Majoritatea profesorilor suceveni chestionați de sindicate ar vrea declanșarea grevelor: grevă de avertisment la simulările Examenelor Naționale și grevă la Examenele Naționale # Radio Top Suceava
Majoritatea profesorilor chestionați de sindicate vor declanșarea de greve: grevă de avertisment la simularea Evaluării Naționale și la simularea Bacalaureatului organizate de Ministerul Educației, și grevă la Evaluarea Națională și la Bacalaureat. Într-o intervenție telefonică la Radio Top, Traian Pădureț, liderul Pro Educația Suceava, spune că este vorba despre un procent de 65% atît la […] Articolul Majoritatea profesorilor suceveni chestionați de sindicate ar vrea declanșarea grevelor: grevă de avertisment la simulările Examenelor Naționale și grevă la Examenele Naționale apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
09:20
8 profesori suceveni vor participa, pe 4 februarie, la mitingul planificat să aibă loc în fața Guvernului # Radio Top Suceava
Din cei 2.000 de profesori din toată țara așteptați să participe la mitingul programat să aibă loc în fața Guvernului pe 4 februarie, 8 vor fi de la Suceava, conform liderului Pro Educația Suceava, Traian Pădureț. Nici în ziua de astăzi Ministerul Educației nu are un ministru, după demisia din 22 decembrie a lui Daniel […] Articolul 8 profesori suceveni vor participa, pe 4 februarie, la mitingul planificat să aibă loc în fața Guvernului apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
07:20
Sînt zile și ore în care traficul din municipiul Suceava este de-a dreptul infernal. În zilele în care se face școală și nu sînt vacanțe ori săptămînile altfel sau verzi pe pereți, înainte de intrarea la cursuri și la finalul acestora mașinile mai mult stau decît circulă, de spui că municipiul reședință de județ este […] Articolul Problema traficului aglomerat din municipiul Suceava, rezolvată de ger apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
2 februarie 2026
13:40
Municipiul Vatra Dornei are un proiect european în valoare de 4,5 milioane de lei pentru reabilitarea mai multor spații verzi. Primarul Marius Rîpan a explicat că proiectul vizează reabilitarea a șase amplasamente de spații verzi, cu o suprafață totală de peste 10.000 de metri pătrați, în toate zonele importante ale orașului. Primarul a spus: ”Începem […] Articolul Vatra Dornei. Proiect pentru reabilitarea mai multor spații verzi apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
13:30
Petru Ghervan: Începem returul cu optimism și cu speranța că vom dovedi că sîntem o echipă de handbal care merită luată în seamă în Liga Națională # Radio Top Suceava
Profesorul Petru Ghervan, coordonatorul loturilor din cadrul clubului de handbal masculin CSU Suceava, spune că echipa mare va reîncepe Liga Zimbrilor cu optimism. Acesta a adăugat că primul meci, cel cu Minaur Baia Mare, de pe 6 februarie, din deplasare, va fi unul foarte greu, dar cel mai mult așteaptă meciul cu CSM Vaslui. Suceava […] Articolul Petru Ghervan: Începem returul cu optimism și cu speranța că vom dovedi că sîntem o echipă de handbal care merită luată în seamă în Liga Națională apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
12:50
”Nu neapărat privatizarea e o soluție întodeauna”. Cătălin Nechifor: Sigur că mai sînt lucruri de privatizat în țara asta. Unii și-ar dori să privatizeze și silvicul, pădurile… Lucrurile sînt foarte complexe # Radio Top Suceava
În opinia fostului parlamentar de Suceava Cătălin Nechifor, ”nu neapărat privatizarea e o soluție întotdeauna”. Afirmația sa vine în contextul declarațiilor făcute recent de vicepremierul Oana Gheorghiu despre viitorul unor companii de stat. Aceasta a spus că privatizarea Dacia a fost un succes și s-ar putea încerca să se facă același lucru și în cazul […] Articolul ”Nu neapărat privatizarea e o soluție întodeauna”. Cătălin Nechifor: Sigur că mai sînt lucruri de privatizat în țara asta. Unii și-ar dori să privatizeze și silvicul, pădurile… Lucrurile sînt foarte complexe apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
12:40
”Un pachet de relansare economică e greu de pus în operă”. Fost europarlamentar de Suceava: Anul trecut s-a făcut foarte mult tam-tam, dar cam atît… s-a vorbit și nu s-a făcut mai nimic # Radio Top Suceava
Întîrzierea adoptării pachetului de relansare economică este pusă de Cătălin Nechifor pe seama faptului că fiecare partid gîndește în cheie electorală. Fostul europarlamentar și deputat de Suceava a declarat, în cadrul unei intervenții telefonice la Radio Top, că ”un pachet de relansare economică e greu de pus în operă, în condițiile în care anul trecut […] Articolul ”Un pachet de relansare economică e greu de pus în operă”. Fost europarlamentar de Suceava: Anul trecut s-a făcut foarte mult tam-tam, dar cam atît… s-a vorbit și nu s-a făcut mai nimic apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
12:30
Elevi ai Colegiului ”Eudoxiu Hurmuzachi”, la conferința Model United Nations și la o cină diplomatică alături de ambasadori și oficiali # Radio Top Suceava
Șapte elevi ai Colegiului Național din Rădăuți, coordonați de profesoarele Cîrciu Loredana și Puiu Loredana, au participat, în perioada 30 ianuarie – 1 februarie, la conferința IBSBMUN2026, organizată de International British School of Bucharest, ”după modelul Organizației Națiunilor Unite”. Cei șapte elevi participanți sînt Reuț Teodor (clasa a IX-a A), Tironiac Elisa-Eva (clasa […] Articolul Elevi ai Colegiului ”Eudoxiu Hurmuzachi”, la conferința Model United Nations și la o cină diplomatică alături de ambasadori și oficiali apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
10:30
Unde este România în contextul internațional actual? Cătălin Nechifor: Este la mijloc, ca de obicei. Din punct de vedere economic nu prea ne caută nimeni… Sîntem o țară mai degrabă de consum # Radio Top Suceava
Fostul europarlamentar, parlamentar și președinte al Consiliului Județean Suceava, Cătălin Nechifor, consideră că România se află într-o poziție dificilă într-un context internațional marcat de schimbări rapide și tensiuni între marile puteri. Într-o intervenție telefonică la Radio Top, acesta a declarat: ”România este la mijloc, ca de obicei. Noi am fost între mari imperii de-a lungul […] Articolul Unde este România în contextul internațional actual? Cătălin Nechifor: Este la mijloc, ca de obicei. Din punct de vedere economic nu prea ne caută nimeni… Sîntem o țară mai degrabă de consum apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
10:20
Danemarca a cîștigat Campionatul European de handbal masculin. Petru Ghervan: Majoritatea oamenilor din handbal au susținut că Danemarca este favorită. Dar, nu a fost chiar atît de simplu, după cum s-a văzut # Radio Top Suceava
Profesorul Petru Ghervan, coordonatorul loturilor de handbal din cadrul CSU Suceava, consideră că era de așteptat ca Danemarca să cîștige Campionatul European, dar că nu i-a fost chiar ușor. În finala disputată în sala din orașul danez Herning, Danemarca a învins Germania cu 34-27. Danezii au cîștigat și Jocurile Olimpice și Campionatul Mondial. Într-o intervenție […] Articolul Danemarca a cîștigat Campionatul European de handbal masculin. Petru Ghervan: Majoritatea oamenilor din handbal au susținut că Danemarca este favorită. Dar, nu a fost chiar atît de simplu, după cum s-a văzut apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
07:20
Școala din Izvoarele Sucevei, în topul școlilor sucevene la simularea Evaluării Naționale. Nici o surpriză # Radio Top Suceava
Nu este de mirare că în topul școlilor sucevene la care s-au obținut cele mai bune rezultate la cea de-a doua simulare a Evaluării Naționale se află colegiile naționale ”Ștefan cel Mare” și ”Petru Rareș”, ambele din municipiul Suceava. Nici prezența Colegiului Național ”Eudoxiu Hurmuzachi” din Rădăuți și a Colegiului Național ”Nicu Gane” din Fălticeni […] Articolul Școala din Izvoarele Sucevei, în topul școlilor sucevene la simularea Evaluării Naționale. Nici o surpriză apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
06:10
Elevii suceveni, rezultate foarte bune la un concurs național de geografie și istorie desfășurat la Râmnicu Vâlcea # Radio Top Suceava
Cei 61 de elevi suceveni de la 15 școli au obținut rezultate foarte bune la Concursul național interdisciplinar „La școala cu ceas”, competiție de prestigiu ce vizează disciplinele Geografie și Istorie și care este destinată elevilor din clasele V–VIII. Cea de-a XXVII-a ediție a concursului la care au participat 440 de elevi din toată țara […] Articolul Elevii suceveni, rezultate foarte bune la un concurs național de geografie și istorie desfășurat la Râmnicu Vâlcea apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
1 februarie 2026
20:20
Pe 3 februarie se inaugurează creșa de la Siret. La eveniment va fi prezent și ministrul Cseke Attila # Radio Top Suceava
Marți, 3 februarie, ministrul Dezvoltării, Cseke Attila, va fi prezent la Siret pentru a inaugura noua creșă construită cu fonduri europene. Contribuția financiară a Primăriei Siret la construcția clădirii a fost de zero lei. Orașul Siret a alocat doar terenul pe care a fost construită creșa. Investiția de aproximativ două milioane de euro a fost finanțată cu […] Articolul Pe 3 februarie se inaugurează creșa de la Siret. La eveniment va fi prezent și ministrul Cseke Attila apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
19:40
Silvestru Ailenei, din Brăiești, 100 de ani de viață. Acesta a avut parte de o slujbă de mulțumire, de un spectacol și de diplome # Radio Top Suceava
Silvestru Ailenei din satul Brăiești, comuna Cornu Luncii, a fost sărbătorit de comunitate la împlinirea vîrstei 100 de ani. S-a întîmplat duminică, 1 februarie, la Biserica de Stil Vechi ”Sf. Pantelimon” din Brăiești. La biserică au fost prezenți frații, copiii și strănepoții sărbătoritului, dar și multă lume din sat, în frunte cu primarul Gheorghe Fron. […] Articolul Silvestru Ailenei, din Brăiești, 100 de ani de viață. Acesta a avut parte de o slujbă de mulțumire, de un spectacol și de diplome apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
09:00
TPL Suceava are o nouă pagină web. Gabriel Petruc: Pe pagina respectivă se poate vedea unde se află orice autobuz # Radio Top Suceava
Societatea Transport Public Suceava are o nouă pagină web, care a fost creată de angajați ai firmei. Site-ul tpl-sv.ro are următoarele secțiuni: program și trasee, bilete și abonamente, informații, sesizări și contact. Într-o intervenție telefonică la Radio Top, directorul TPL, Gabriel Petruc, a declarat: ”De lunea trecută am făcut o nouă pagină web și, de […] Articolul TPL Suceava are o nouă pagină web. Gabriel Petruc: Pe pagina respectivă se poate vedea unde se află orice autobuz apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
31 ianuarie 2026
09:20
Trasee accesibile în Țara Dornelor. Petru Ariciuc: Traseul Circuitul Pietrelor are foarte multe puncte de belvedere și ai o priveliște deosebită asupra munților Călimani # Radio Top Suceava
Administratorul site-ului dornaecoturism.ro, Petru Ariciuc, promovează o serie de trasee turistice accesibile, potrivite inclusiv pentru familii cu copii și persoane mai puțin antrenate. A declarat acesta, în cadrul unei intervenții telefonice la Radio Top: ”Împreună cu Asociația de Ecoturism Țara Dornelor s-au amenajat trasee de scurtă durată, circulare, de o oră, două sau trei ore, […] Articolul Trasee accesibile în Țara Dornelor. Petru Ariciuc: Traseul Circuitul Pietrelor are foarte multe puncte de belvedere și ai o priveliște deosebită asupra munților Călimani apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
09:20
Prof. Adrian Puiu: Este evident că nimeni nu-și dorește în momentul acesta portofoliul Educației, care cred că este cel mai delicat în contextul actual # Radio Top Suceava
Directorul Colegiului Național din Rădăuți, Adrian Puiu, este de părere că orice ministru ar prelua conducerea Ministerului Educației acum ”va avea o misiune extrem de ingrată”. A spus, domnul Puiu, în cadrul unei intervenții telefonice la Radio Top: ”E foarte complicată situația. Orice ministru al Educației ar fi acum are o misiune extrem […] Articolul Prof. Adrian Puiu: Este evident că nimeni nu-și dorește în momentul acesta portofoliul Educației, care cred că este cel mai delicat în contextul actual apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
