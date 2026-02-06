Noile criterii ANAF: riscuri fiscale și amenzi variate între 15.000 și 200.000 lei
Noile criterii de risc fiscal ANAF introduc măsuri stricte pentru firmele inactive. Antreprenorii trebuie să respecte termenele de activitate și amenzi de până la 200.000 lei pentru nerespectarea regulilor de distribuire a dividendelor. Dizolvarea automată a companiilor inactive este o realitate ce afectează mediul de afaceri. ANAF poate dizolva companiile inactive automat, cu termene specifice
Gabi Ruse și Jaqueline Cristian au acuzat organizatorii Transylvania Open de tratament preferențial după ce semifinala lor a fost mutată pe terenul 2. Româncele au subliniat lipsa de echitate în programare și avantajul de recuperare al adversarelor, exprimându-și frustrările la conferința de presă. Jaqueline Cristian și Gabriela Ruse s-au plâns de tratamentul preferențial acordat adversarelor
Robotul umanoid G1, dezvoltat de Unitree, a realizat un test remarcabil în condiții extreme, funcționând autonom la -47°C. A parcurs peste 130.000 de pași pe un câmp de zăpadă din China, demonstrând progrese în mobilitatea robotică. Echipat cu tehnologie avansată, G1 redefinește limitele roboților umanoizi în medii severe. Robotul umanoid G1, dezvoltat de Unitree, a
Înalta Curte acuză presiuni asupra Curții Constituționale din cauza scrisorii premierului referitoare la pensiile magistraților. Instituția subliniază că invocarea riscurilor financiare constituie o ingerință în activitatea judecătorilor constituționali, afectând independența justiției și credibilitatea statului. Înalta Curte de Casație și Justiție acuză presiuni asupra Curții Constituționale din partea premierului Scrisoarea premierului menționează riscul pierderii fondurilor europene
Adrian Cocoș, viceprimar al Sectorului 3, preia atribuțiile de primar în urma acuzațiilor de abuz în serviciu aduse lui Robert Negoiță, pus sub control judiciar. Negoiță trebuie să depună o cauțiune de 800.000 lei și nu are voie să se deplaseze la Primărie. Află mai multe despre această situație controversată. Adrian Cocoș, viceprimar al Sectorului
Giorgia Meloni, prim-ministrul Italiei, a minimizat scandalul legat de prezența agenților ICE la Jocurile Olimpice de Iarnă din Milano. În cadrul întâlnirii cu vicepreședintele SUA, JD Vance, Meloni a subliniat importanța relațiilor bilaterale și a respins criticile ca fiind absurde. România se îndreaptă spre deschiderea oficială a competiției. Giorgia Meloni a întâlnit vicepreședintele SUA, JD
Franța și Canada își deschid consulate în Nuuk, Groenlanda, ca răspuns la tensiunile geopolitice, după reafirmarea interesului SUA pentru controlul insulei. Această expansiune diplomatică reflectă angajamentele celor două țări de a întări legăturile în Arctica și de a sprijini suveranitatea Groenlandei. Franța și Canada deschid consulate în Nuuk, Groenlanda, pe fondul tensiunilor geopolitice Decizia a
Comisia Europeană acuză TikTok de crearea unei rețele sociale cu design menit să dezvolte dependență. Compania riscă o amendă de până la 9 miliarde de euro dacă nu își modifică caracteristicile. Acuzațiile includ algoritmi care afectează bunăstarea utilizatorilor, în special a copiilor. TikTok respinge acuzațiile. Comisia Europeană acuză TikTok că a proiectat aplicația pentru a
Creează un titlu SEO optimizat folosind cuvintele cheie: {processed_articles_keywords} # MainNews.ro
Șeful DNA, Marius Voineag, a afirmat că activitatea instituției nu a fost influențată de presiuni externe, rezistând solicitărilor politice. El a subliniat că nu a avut cereri din parte cuiva, evidențiind responsabilitatea funțiilor publice și lipsa ingerințelor în activitatea procurorilor pe durata mandatului său. Șeful DNA, Marius Voineag, afirmă că nu a avut niciodată cereri … Articolul Creează un titlu SEO optimizat folosind cuvintele cheie: {processed_articles_keywords} apare prima dată în Main News.
Adrian Cocoș, viceprimar PSD al Sectorului 3, preia atribuțiile de primar în urma interdicției lui Robert Negoiță. Cocoș, cu o notă de 2,70 la matematică la BAC, a devenit consilier local în 2022. A fost asociat în firme de comerț cu haine și are două apartamente în București, cu venituri anuale modeste. Adrian Cocoș, viceprimar
Zlatan Ibrahimovic a impresionat la ceremonia de deschidere a Jocurilor Olimpice de Iarnă din Milano, alăturându-se lui Cristi Chivu. Peste 3.500 de sportivi din aproape 100 de țări vor concura timp de două săptămâni. Medaliile au costuri record, cu cea de aur evaluată la 2.300 de dolari. Cristi Chivu a purtat torța olimpică prin Milano,
Ministrul Apărării, Radu Miruță, respinge acuzațiile primarului Craiovei, Lia Olguța Vasilescu, asupra autorizației pentru un bloc care afectează radarul de la Cârcea. El subliniază că Ministerul Apărării a emis un aviz greșit. Problemele legate de construcție și depozitele de muniții continuă să atragă atenția autorităților. Ministrul Apărării Radu Miruță a răspuns criticilor primarului Craiovei, Lia
Șofer de autobuz școlar concediat după ce a abandonat 40 de elevi pe traseu în Ottawa. După ce s-a declarat deranjat de gălăgia copiilor, acesta a oprit autobuzul și a plecat, lăsându-i pe elevi fără supraveghere. Incidentul a fost investigat de autorități, iar un alt șofer a preluat rapid traseul pentru siguranța copiilor. Un șofer
Mașina de protocol Audi A6 condusă de Președintele Klaus Iohannis este scoasă la licitație de Primăria Sibiu, având un preț de pornire de 1.000 de Euro. Licitația „Time to Bid" include și ceasuri de lux precum Rolex, Cartier și Patek Philippe. Evenimentul va avea loc pe 24 februarie la Palatul Cesianu-Racoviță. Mașina de protocol a
Procurorii DNA investighează edilul Sectorului 3, Robert Negoiță, pentru abuz în serviciu, acuzându-l de prejudicii de peste 900.000 lei. Acesta este acuzat că a dispus lucrări ilegale de asfaltare pe teren privat. Alte șase persoane, inclusiv funcționari publici, sunt de asemenea cercetate. Robert Negoiță, primarul Sectorului 3, este cercetat de DNA pentru abuz în serviciu,
George Simion acuzat de lobby împotriva Visa Waiver: Dragoș Sprânceană vorbește despre băutură # MainNews.ro
George Simion este acuzat de Dragoș Sprînceană că a făcut lobby pentru ca România să fie scoasă din Programul Visa Waiver. Sprînceană afirmă că Simion era băut în momentul discuțiilor și că dorea să câștige capital electoral. El îi îndeamnă pe membrii AUR să se delimiteze de liderul lor, numindu-l „trădător de țară”. Dragoș Sprînceană … Articolul George Simion acuzat de lobby împotriva Visa Waiver: Dragoș Sprânceană vorbește despre băutură apare prima dată în Main News.
Startul Olimpiadei de iarnă aduce în prim-plan medalia de bronz obținută de România în 1968 la bob, de către eroii Ion Panțuru și Nicolae Neagoe. Deși Romania are o singură medalie în 102 ani, performanțele lor au scris istorie în sportul românesc. Acum, delegația de 30 de sportivi visează la noi succesuri. România a câștigat
Răzvan Burleanu a anunțat că decizia privind selecționerul României va fi luată până pe 20 februarie, în contextul barajului cu Turcia pentru calificarea la Cupa Mondială 2026. Mircea Lucescu este sub supraveghere medicală, iar FRF nu a purtat discuții cu alți posibili antrenori. Starea lui Lucescu s-a îmbunătățit. România va juca împotriva Turciei pe 26
Agenția Mondială Antidoping investighează acuzațiile legate de injecția cu acid hialuronic în penis, în contextul Jocurilor Olimpice de Iarnă de la Milano-Cortina 2026. Sportivii utilizează această metodă pentru a modifica măsurătorile costumelor, ceea ce ar putea afecta competițiile. Detalii despre „Penisgate" și implicațiile sale. Agenția Mondială Antidoping investighează acuzații referitoare la injectarea de acid hialuronic
Oduzină de baloane cu hidrogen a explodat într-un lift din Mumbai, provocând rănirea unei femei și a unui bărbat. Incidentul a fost surprins de camerele de supraveghere, generând un scurt incendiu. Autoritățile avertizează asupra pericolelor utilizării baloanelor cu hidrogen în spații închise, după mai multe accidente similare. O duzină de baloane cu hidrogen au explodat
În prima săptămână de la lansarea chatbot-ului ANA, asistentul virtual al ANAF, 23.000 de contribuabili au solicitat informații, majoritatea despre Declarația Unică (formularul 212). Termenul de depunere este 25 mai 2026. Chatbot-ul oferă suport pentru depunerea declarațiilor și alte întrebări fiscale. 23.000 de contribuabili au interacționat cu chatbotul ANA în prima săptămână de la lansare
Azi începe emisiunea FIDELIS de februarie, oferind dobânzi atractive la titlurile de stat în lei și euro. Persoanele fizice pot subscrie prin bănci partenere, beneficiind de dobânzi neimpozabile de până la 7,25% pentru lei și 6,00% pentru euro. Descoperă oportunitățile de investiție disponibile. Azi începe oferta FIDELIS cu titluri de stat în lei și euro,
Oamenii de știință avertizează că Generația Z este mai puțin inteligentă decât părinții lor din cauza dependenței de tehnologie. Studiile arată o scădere a atenției, memoriei și abilităților cognitive. Experții recomandă limitarea timpului pe ecrane și promovarea învățării tradiționale pentru a îmbunătăți dezvoltarea cognitivă. Generația Z este mai puțin inteligentă decât părinții lor din cauza
Șeful DNA, Marius Voineag, a declarat că ultimele cazuri de corupție nu au fost planificate, dar vor urma și altele. Activitatea intensă din ultimii doi ani și maturizarea anchetelor sunt cheia succesului DNA. Instituția continuă să investigheze cazuri de amploare, fără a fixa ținte predefinite. Șeful DNA, Marius Voineag, afirmă că ultimele cazuri de corupție
Adrian Marian Cocoș, viceprimarul Sectorului 3, preia atribuțiile de primar după interdicția impusă de DNA lui Robert Negoiță. Cocoș, considerat un apropiat al acestuia, va exercita funcția timp de 60 de zile, conform deciziei Consiliului Local. Detalii despre Cocoș și contextul situației sunt disponibile în articol. Robert Negoiță are interdicție de a-și exercita atribuțiile de
Suedia își înăsprește regulile pentru solicitanții de azil, obligându-i să locuiască în centre de primire și limitându-le libertatea de mișcare. Guvernul avertizează că nerespectarea regulilor va duce la respingerea cererilor. Politicile stricte contribuie la creșterea partidelor anti-imigrație în țară. Suedia obligă solicitanții de azil să locuiască în centre de primire pe durata procesării dosarelor Solicitanții … Articolul Suedia înăsprește condițiile de azil și limitează libertatea de mișcare apare prima dată în Main News.
Prințesa moștenitoare a Norvegiei, Mette-Marit, și-a cerut scuze regelui și reginei pentru prietenia sa cu Jeffrey Epstein. Împlicarea sa în scandalurile recente zguduie familia regală. Noi documente dezvăluie corespondența cu Epstein și vizite la reședința acestuia. Scandalurile afectează monarhia norvegiană. Mette-Marit, prințesa moștenitoare a Norvegiei, și-a cerut scuze pentru prietenia sa cu Jeffrey Epstein Mesajele … Articolul Prințesa Norvegiei își cere scuze pentru legăturile cu Jeffrey Epstein apare prima dată în Main News.
Primarul Sectorului 3, Robert Negoiță, a anunțat că, din cauza unei măsuri dispuse de DNA, nu mai poate prelua sesizări sau rezolva problemele cetățenilor. Acesta se află sub control judiciar, fiind acuzat de abuz în serviciu, iar situația va fi reglată în instanță. Ancheta vizează fapte de corupție. Primarul Sectorului 3, Robert Negoiță, a fost … Articolul Reglarea lucrurilor în instanță: soluții legale eficiente apare prima dată în Main News.
Percheziții DNA la Primăria Sectorului 5 vizează city managerul Iulian Cârlogea, nepotul lui Cristian Popescu Piedone, și alți angajați. Dosarul investighează fapte de corupție legate de eliberarea autorizațiilor de construcție. În atenția autorităților sunt acuzații de trafic de influență și mită. Percheziții DNA la Primăria Sector 5, vizând angajați, inclusiv city managerul Iulian Cârlogea Investigația … Articolul Iulian Cârlogea și perchezițiile DNA la Primăria Sectorului 5 apare prima dată în Main News.
Ion Țiriac investește 100 de milioane de euro într-un nou proiect imobiliar în Brașov, transformând fostul teren Lemexim într-un ansamblu rezidențial modern. Proiectul include un spital oncologic gestionat de Fundația Țiriac, fără scop comercial, consolidând sprijinul pentru pacienții cu nevoi financiare. Ion Țiriac investește 100 de milioane de euro într-un proiect imobiliar pe terenul fostei … Articolul Ion Țiriac investește 100 milioane euro în spital oncologic comunitar apare prima dată în Main News.
Sudul Spaniei se confruntă cu inundații istorice din cauza furtunii Leonardo, cu 3.000 de evacuați din Ronda și Cádiz. Barajul Grazalema riscă să cedeze, iar locuitorii trăiesc momente de panică. Apa țâșnește din pereți, iar drumurile sunt impracticabile în Andaluzia. Situația este critică pentru comunitate. Inundații severe în sudul Spaniei cauzate de furtuna Leonardo Peste … Articolul Inundații devastatoare în Spania: evacuări masive pe fondul cedării barajului apare prima dată în Main News.
Descoperă de ce economisirea nu mai este suficientă și cum poți trece la investiții inteligente alături de Adrian Negru, CEO Raiffeisen Asset Management. Află cum să depășești frica de risc, importanța diversificării și rolul disciplinei în investiții pentru a-ți asigura independența financiară. În contextul inflației, economisirea nu mai este suficientă pentru a păstra puterea de … Articolul Investiții vs. Economisire: Dialog cu Adrian Negru de la Raiffeisen Asset Management apare prima dată în Main News.
TikTok este acuzată de Comisia Europeană că creează dependență în mod deliberat prin funcții precum scroll-ul infinit și notificările constante, afectând sănătatea mintală a utilizatorilor. Compania riscă o amendă de până la 6% din cifra de afaceri globală dacă nu își modifică algoritmul și designul platformei pentru a proteja utilizatorii. Comisia Europeană acuză TikTok că … Articolul Bruxelles-ul acuză TikTok de dependență și manipulare a utilizatorilor apare prima dată în Main News.
Fosta parteneră a lui Adrian Kreiner a fost reținută la Sibiu pentru complicitate la omor, implicată într-un caz şocant în care mama uneia dintre suspecte a fost ucisă. Ancheta relevă detalii despre utilizarea sedativelor și distrugerea probelor, iar cele două suspecte au fost arestate preventiv. Fosta parteneră a lui Adrian Kreiner a fost reținută pentru … Articolul Fosta iubită a lui Adrian Kreiner, prinsă în cazul mamei ucise la Sibiu apare prima dată în Main News.
Premierul Ilie Bolojan a transmis un mesaj președintei Curții Constituționale, Simina Tănăsescu, subliniind importanța unei decizii rapide asupra pensiilor magistraților. Blocajul de la CCR a dus la risipa fondurilor PNRR, România având de pierdut 231 de milioane de euro. Află detalii despre amănările repetate și implicațiile pentru reformă. Premierul Ilie Bolojan a transmis o scrisoare … Articolul Bolojan avertizează CCR: Pensiile magistraților blocate după 4 amânări apare prima dată în Main News.
Adrian Mititelu Jr. a sărbătorit decizia Curții de Apel Timișoara care i-a atribuit palmaresul Universității Craiova, exprimându-și ironia față de Mihai Rotaru. A subliniat că clubul său are deja patru titluri și a afirmat cu optimism că echipa se va întoarce acolo unde îi este locul. Reacțiile sunt intense în fotbalul românesc. Curtea de Apel … Articolul Mititelu Jr. îl ironizează pe Rotaru: „Îi urez să câștige primul titlu!” apare prima dată în Main News.
Generalul GRU Vladimir Alekseev, impuscat la Moscova, implicat în conflicte internaționale # MainNews.ro
Vladimir Alekseev, generalul GRU, a fost împușcat la Moscova. Născut în Ucraina, el a fost implicat în conflicte din Ucraina și Siria și a avut legături cu gruparea Wagner. Acuzat de orchestrarea atacului cu noviciok din Salisbury, el a fost sancționat de SUA și Canada pentru activități cibernetice și complicitate la invazia Ucrainei. Generalul GRU … Articolul Generalul GRU Vladimir Alekseev, impuscat la Moscova, implicat în conflicte internaționale apare prima dată în Main News.
EGLD, criptomoneda românilor de la MultiversX, a atins un minim istoric de 3,76 dolari, în conformitate cu tendințele de pe piața crypto, unde Bitcoin a scăzut sub 60.000 de dolari. Beniamin Mincu, CEO MultiversX, a declarat că piețele au fost absolut brutale. Află mai multe detalii pe StartupCafe.ro. Criptomoneda EGLD de la MultiversX a atins … Articolul EGLD sub 3 dolari – Criptomoneda românească MultiversX scade odată cu Bitcoin apare prima dată în Main News.
Mașina de protocol a lui Klaus Iohannis, un Audi A6 din 2005, va fi scoasă la licitație de Primăria Sibiu pe 24 februarie, cu un preț de pornire de 1.000 de euro. Autoturismul are un kilometraj mic și este în stare tehnică bună. Licitația include și accesorii de lux precum ceasuri Rolex și Cartier. Mașina … Articolul Audi A6 de la Klaus Iohannis, scos la licitație de Primăria Sibiu – Detalii preț apare prima dată în Main News.
Percheziții DNA la Primăria Sectorului 5 pentru fapte de corupție. City-managerul Iulian Cârlogea și arhitectul șef sunt vizați în dosarul care anchetează dare și luare de mită, trafic de influență și fals intelectual. Procurorii desfășoară descinderi la birouri și la Poliția Locală pentru cercetări detaliate. DNA desfășoară percheziții la Primăria Sectorului 5, vizează fapte de … Articolul Percheziții DNA la Primăria Sector 5 pentru fapte de corupție apare prima dată în Main News.
DNA l-a pus sub control judiciar pe primarul Robert Negoiță pentru lucrări ilegale pe 12 străzi, inclusiv peste conducte de gaz, punând în pericol siguranța locuitorilor. Negoiță este acuzat de abuz în serviciu și riscă arestul preventiv dacă încalcă interdicțiile impuse. Detalii despre acuzații și impact. DNA a anunțat acuzații de abuz în serviciu împotriva … Articolul DNA îl acuză pe Robert Negoiță de lucrări ilegale pe străzi periculoase apare prima dată în Main News.
Jocurile Olimpice de Iarnă Milano-Cortina 2026 încep astăzi, cu România reprezentată de 29 de sportivi în 9 discipline. Ceremonia de deschidere va avea loc pe stadionul San Siro, iar tricolorii pot fi urmăriți la TVR 1 și TVR Sport. Aflați detalii despre sportivii români și programul competițiilor. România va fi reprezentată de 29 de sportivi … Articolul Jocurile Olimpice de iarnă 2026: 29 sportivi români, Ceremonia de deschidere diseară apare prima dată în Main News.
Maia Sandu, președinta Republicii Moldova, a fost nominalizată la Premiul Nobel pentru Pace. Într-o emisiune TV, ea a declarat că este recunoscătoare pentru nominalizare, dar consideră că ucrainenii care au revenit acasă din Rusia merită acest premiu, evidențiind curajul și sacrificiile pentru pace. Maia Sandu, președinta Republicii Moldova, a fost nominalizată la Premiul Nobel pentru … Articolul Lidera de la Chișinău, recunoscătoare pentru nominalizarea la Nobelul pentru Pace apare prima dată în Main News.
Inteligența artificială transformă piața muncii, iar Elon Musk avertizează că anumite meserii, cum ar fi medicina, avocatura și programarea, își vor schimba radical valoarea. Adaptarea și dezvoltarea abilităților greu de automatizat sunt esențiale pentru viitorul profesional. Află mai multe despre impactul AI asupra carierelor. Inteligența artificială transformă radical piața muncii, făcând unele meserii mai puțin … Articolul Cele 3 meserii de evitat în era AI: Avertismentul lui Elon Musk apare prima dată în Main News.
Inundații în România: 21 de localități afectate, gospodării izolate și drumuri blocate # MainNews.ro
A început sezonul inundațiilor în România, afectând 21 de localități din 5 județe: Bacău, Buzău, Dolj, Dâmbovița și Vrancea. Gospodării izolate, drumuri blocate și intervenții ISU pentru evacuarea apei sunt situații curente. Cetățenii sunt sfătuiți să evite zonele afectate și să respecte avertizările autorităților. Sezonul inundațiilor a început în România, afectând 21 de localități din … Articolul Inundații în România: 21 de localități afectate, gospodării izolate și drumuri blocate apare prima dată în Main News.
Insulă de vânzare în Danemarca: 30.000 mp cu port, restaurant și cazare, 10 milioane euro # MainNews.ro
O insulă artificială din Danemarca, fostă fortăreață maritimă, este scoasă la vânzare pentru 10 milioane de euro. Cu o suprafață de 30.713 metri pătrați, aceasta dispune de port de iahturi, restaurant și spații de cazare. În prezent, insula este protejată ca monument istoric și are un potențial turistic ridicat. Insula artificială Flakfortet din Danemarca se … Articolul Insulă de vânzare în Danemarca: 30.000 mp cu port, restaurant și cazare, 10 milioane euro apare prima dată în Main News.
Chevron și alte companii competiționează pentru activele Lukoil, în ciuda acordului cu Carlyle. Lukoil are termen până la 28 februarie pentru vânzare, iar negocierile implică aprobarea Trezoreriei SUA. Activele includ rafinăria Petrotel-Lukoil și stații de distribuție din România, atrăgând interes global. Cele mai mari companii petroliere din SUA, inclusiv Chevron, negociază achiziționarea activelor Lukoil, în … Articolul Companie mare din SUA negociază achiziția activelor Lukoil apare prima dată în Main News.
Robert Negoiță, primarul Sectorului 3, a avut primul mesaj după suspendarea mandatului de către procurorii DNA. Acesta a anunțat că va acționa în instanță, subliniind interdicțiile impuse care îi afectează funcția. El este investigat pentru abuz în serviciu și fapte de corupție. Robert Negoiță, primarul Sectorului 3, a fost suspendat de procurori și nu poate … Articolul Robert Negoiță promite să conteste în instanță suspendarea mandatului de primar apare prima dată în Main News.
Sorana Cîrstea, cap de serie 3 la Transylvania Open, a reușit să o înfrângă pe campioana en-titre Anastasia Potapova, calificându-se în semifinale după o victorie în două seturi. Următoarea partidă îi va aduce în față pe Yue Yuan sau Daria Snigur. Emma Răducanu s-a alăturat semifinalelor, înfruntând-o pe Oleksanda Oliynykova. Sorana Cîrstea s-a calificat în … Articolul Sorana Cîrstea în semifinale la Transylvania Open după victorie impresionantă apare prima dată în Main News.
Generalul rus Vladimir Alekseev, adjunctul GRU, a fost împușcat într-un atac la Moscova, iar autoritățile au lansat o operațiune de capturare a atacatorului. Alekseev, considerat coordonator al atacurilor cibernetice și sancționat de mai multe țări, se află în stare gravă. Detalii despre incident și impactul acestuia asupra relațiilor internaționale sunt discutate. Generalul-locotenent Vladimir Alekseev a … Articolul Generalul rus GRU, Vladimir Alekseev, împușcat într-un bloc din Moscova apare prima dată în Main News.
