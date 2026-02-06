Soți cumpără casă inundabilă, pregătiți pentru inundații fără regrete

14:00

Adrian Mititelu Jr. a sărbătorit decizia Curții de Apel Timișoara care i-a atribuit palmaresul Universității Craiova, exprimându-și ironia față de Mihai Rotaru. A subliniat că clubul său are deja patru titluri și a afirmat cu optimism că echipa se va întoarce acolo unde îi este locul. Reacțiile sunt intense în fotbalul românesc. Curtea de Apel … Articolul Mititelu Jr. îl ironizează pe Rotaru: „Îi urez să câștige primul titlu!” apare prima dată în Main News.