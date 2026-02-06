Licitație: Mașină de protocol Iohannis și ceasuri de lux de la 1.000 Euro

11:50

Prietenul lui Constantin Ţuţu, Nicolae Baciu, a fost acuzat de contrabandă cu ţigări în România, reținut la vama Leușeni-Albița cu un tir încărcat cu un milion de ţigări. Dosarul său, investigat timp de un an, scoate la iveală legături cu mafie și activități de contrabandă recent intensificate. Nicolae Baciu, prieten și vecin al lui Constantin …