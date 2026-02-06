Preşedintele Concordia, Dan Şucu: „Din punctul nostru de vedere, sunt multe industrii care simt în clipa de faţă mugurii unei crize. Nu este o criză cum a fost cea din 2009, importată. Este o criză care este legată de cheltuirea nejudicioasă a banului public. Este o criză care este plecată dintr-o birocratizare excesivă a României”
Ziarul Financiar, 6 februarie 2026 19:00
Acum 15 minute
19:15
Acum 30 minute
19:00
Acum o oră
18:30
Acum 2 ore
18:15
18:15
18:00
UiPath achiziţionează WorkFusion, un dezvoltator american de agenţi AI pentru combaterea criminalităţii financiare. WorkFusion a atras peste 400 de milioane de dolari de la investitori # Ziarul Financiar
UiPath, compania americană de automatizare fondată de românul Daniel Dines – cel mai de succes proiect tech pornit din România, a anunţat achiziţia WorkFusion, un dezvoltator de agenţi AI specializaţi în combaterea criminalităţii financiare, o tranzacţie care extinde portofoliul de soluţii al companiei listate la bursa din New York pentru sectorul bancar şi de servicii financiare.
17:45
Piaţa industrială din România trece printr-o nouă transformare: ţara nu mai este percepută ca o destinaţie pentru producţie bazată pe costuri reduse cu forţa de muncă, ci ca un teritoriu capabil să găzduiască fabrici pentru bunuri cu valoare adăugată ridicată şi salarii mai mari # Ziarul Financiar
Economia locală îşi schimbă radical profilul industrial pe măsură ce fabricile de cablaje auto care s-au instalat în România acum două decenii, atrase de salariile mici şi forţa de muncă disponibilă, îşi restrâng activitatea sau se închid, în timp ce proiecte de producţie mai complexe, cu tehnologie avansată şi salarii mai mari, încep să le ia locul. Este o evoluţie care repoziţionează România pe lanţurile regionale de producţie şi care se reflectă în datele pieţei imobiliare industriale.
17:45
17:45
Acum 4 ore
17:15
Cât costă un sejur în Maldive, una dintre cele mai luxoase destinaţii pentru vacanţele exotice. Cosmin Marinof, CEO al Dertour România: Pachetele turistice pentru Maldive pornesc de la 1.400 de euro de persoană/sejur # Ziarul Financiar
Maldive este una dintre cele mai luxoase destinaţii când vine vorba de vacanţele de lux, iar aici un sejur porneşte de la aproape 1.400 de euro de persoană, după cum spune Cosmin Marinof, CEO al Dertour România, unul dintre cei mai mari touroperatori de pe piaţă.
17:15
16:45
Guvernul a inclus în noul pachet de relansare economică şi măsuri venite din partea mediului de afaceri, propuse de Confederaţia Patronală Concordia. Dan Şucu, preşedinte Concordia: Fără eliminarea risipei banului public şi a birocraţiei excesive, aceste măsuri ar putea rămâne doar pe hârtie, deoarece nu va exista spaţiu fiscal pentru aplicarea lor # Ziarul Financiar
16:45
16:15
16:15
Comisia Europeană blochează propunerea ANCOM de a obliga Digi să le ofere rivalilor acces la reţeaua sa fixă şi deschide o investigaţie aprofundată. Bruxellesul are „îndoieli serioase" că reglementarea este justificată # Ziarul Financiar
Comisia Europeană a blocat propunerea Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii (ANCOM) de a obliga grupul Digi să le ofere rivalilor acces la reţeaua sa fixă de internet şi a deschis o investigaţie aprofundată, invocând „îndoieli serioase" privind compatibilitatea măsurii cu legislaţia europeană.
16:15
16:15
15:45
Ford Puma Gen-E, produsă la Craiova a fost cea mai bine vândută electrică din UK, cu peste 1.200 de unităţi livrate în ianuarie. Guvernul britanic a „pompat" 4,7 mil. lire într-o singură lună în electrica Ford Puma. Ford a devenit lider pe electrice în UK, în timp ce Tesla s-a prăbuşit cu 50% # Ziarul Financiar
Acum 6 ore
15:15
Investiţie de 33 mil. euro pentru realizarea unui nou terminal de pasageri la Aeroportul Internaţional „Ştefan cel Mare“ Suceava # Ziarul Financiar
Consiliul Judeţean Suceava a demarat procedura de licitaţie pentru proiectarea şi execuţia terminalului 3 al Aeroportului Internaţional „Ştefan cel Mare“ Suceava, de aproape 11.000 de metri pătraţi, de trei ori mai mare decât cele două terminale existente la un loc, investiţie de aproximativ 167,5 mil. lei (circa 33 mil. euro), fără TVA.
14:45
14:30
14:15
ZF Live. Mihai Roşeanu, Târgul de Carieră Feroviară: Pentru domeniul feroviar, cel puţin în momentul de faţă, nu sunt suficienţi inginerii pe care îi produc facultăţile de profil pentru nevoia din piaţă. Salariul pentru un inginer feroviar ajunge la câteva mii de euro # Ziarul Financiar
Domeniul feroviar are nevoie de mai mulţi ingineri, spune Mihai Roşeanu, organizator al Târgului de Carieră Feroviară, iar în prezent facultăţile de profil din ţară nu acoperă această nevoie.
13:45
ZF Live. Dragoş Roşca, fondul de private equity BoldMind: Sunt multe cazuri de businessuri în care s-a suprainvestit, mai ales din fonduri europene, fără ca afacerea să aibă o piaţă. Iar în final ajung în insolvenţă sau concordat # Ziarul Financiar
Dragoş Roşca, managing partner al fondului de private equity BoldMind, spune că s-a uitat la aproape 300 de profile de companii, iar cu 100-120 de companii au început deja prima rundă de discuţii să vadă ce îşi doreşte vânzătorul, dacă vrea să facă exit sau să vândă doar o participaţie.
Acum 8 ore
13:15
Claudiu Trandafir, OferteBancare.ro: Există un trend pe segmentul creditelor de consum de a acoperi temporar diferenţa dintre venituri şi cheltuieli, însă pe termen mediu poate accentua vulnerabilitatea financiară # Ziarul Financiar
Menţinerea nivelului de trai a devenit tot mai dificil în ultimul an, având în vedere contextul pe care România îl traverseză, iar trendul de a apela la credite de consum pentru a acoperi diferenţa dintre venituri şi cheltuieli devine tot mai vizibil. Problema însă este că, pe termen mediu, există riscul de a se accentua vulnerabilitatea financiară, a explicat Claudiu Trandafir, economist şi fondator, OferteBancare.ro într-un interviu pentru ZF.
13:00
12:45
12:45
Industria veterinară la început de 2026, sub impactul reducerii finanţării la jumătate. Medicii veterinari spun că ar putea fi nevoiţi să reducă personalul, să crească preţurile sau chiar să închidă businessul. Începând cu ianuarie 2026, Guvernul a redus finanţarea pentru cabinetele veterinare de la 10.000 de lei pe lună la 5.000 de lei # Ziarul Financiar
Industria veterinară a început anul 2026 sub impactul reducerii finanţării de către guvern la jumătate, de la 10.000 de lei lunar la 5.000 de lei, măsură care, spun medicii veterinari, ar putea duce la reduceri de personal, la creşteri de preţuri sau chiar la închideri de cabinete, arată un studiu al companiei de cercetare Ipsos.
12:45
12:30
12:15
Producătorul de lactate Bucovina, deţinut de proprietarul Prodlacta, va primi 8 milioane de lei pentru capitalul de lucru şi investiţii # Ziarul Financiar
Bucovina SA, producător de lactate şi îngheţată din Suceava, a convocat adunarea generală extraordinară a acţionarilor pe 26 februarie, pentru a vota majorarea capitalului cu 8 milioane de lei pentru pentru asigurarea capitalului de lucru şi pentru investiţii.
12:15
12:00
12:00
11:30
Afaceri consolidate de 38 mil. euro în 2025 pentru Zitec, plus 14%. Anul acesta caută companii pentru achiziţii # Ziarul Financiar
Grupul Zitec, lider local în dezvoltarea de soluţii software şi transformare digitală, a înregistrat în 2025 o cifră de afaceri consolidată de 38 de milioane de euro, în creştere cu 14% faţă de anul anterior, potrivit informaţiilor communicate de reprezentanţii grupului.
11:30
Acum 12 ore
11:15
11:15
Speranţe pentru consum: cifra de afaceri în comerţul cu amănuntul şi-a redus din scădere în decembrie, doar minus 1,6%. Consumul a avut în 2025 cel mai prost an din ultimii şapte ani. Întrebarea este ce va fi în 2026 # Ziarul Financiar
Cifra de afaceri în comerţul cu amănuntul a scăzut în decembrie 2025 faţă de decembrie 2024 cu 1,6%, o scădere mult atenuată faţă de lunile precedente, potrivit datelor de ieri ale INS. De exemplu, în noiembrie 2025, faţă de noiembrie 2024, cifra de afaceri în comerţul cu amănuntul scăzuse cu 4,8%, iar în octombrie 2025 faţă de octombrie 2024, cu 4,6%. Acest lucru înseamnă că consumul recuperează şi, în acest ritm, poate reintra pe plus în 2026.
11:00
10:45
10:15
Bursă. O „armată“ de 161 de angajaţi ai BT CP, TradeVille şi Swiss Capital a mişcat 5,4 mld. lei în ianuarie, când Bursa a urcat cu 11%. Cumulat, cele trei companii au avut circa 60% din piaţă în prima lună din an pe toate segmentele de tranzacţionare # Ziarul Financiar
Bursa de Valori Bucureşti a consemnat în ianuarie 2026 cea mai bună lună din ultimii 14 ani din perspectiva creşterii BET, care a urcat cu 11,3% pe fondul unor volume istorice de tranzacţionare, susţinând astfel cel mai rapid ritm lunar din 2012 încoace pentru indicele de referinţă al pieţei de capital din România.
10:15
10:00
09:30
Goana după AI: Acţiunile giganţilor tech se prăbuşesc după ce companiile au anunţat planuri de investiţii de 660 mld. dolari în inteligenţa artificială. Investitorii nu au încă încredere că noua tehnologie are asemenea potenţial de câştig, iar Amazon, Google şi Microsoft sunt pe cale să piardă cumulat aproximativ 900 de miliarde de dolari din capitalizarea de piaţă # Ziarul Financiar
09:15
09:00
09:00
09:00
08:45
08:15
ZF IT Generation. Dragoş Metea, Qubiz, o companie de software cu venituri de peste 24 mil. euro: România nu mai poate fi doar „ţară de servicii IT“. Costurile sunt altele, iar AI ne împinge spre zona de produse şi valoare adăugată # Ziarul Financiar
Piaţa de IT din România nu mai poate rămâne ancorată exclusiv în zona de servicii externalizate, într-un context în care costurile forţei de muncă au crescut, iar instrumentele bazate pe inteligenţă artificială redefinesc productivitatea echipelor de dezvoltare, susţine Dragoş Metea, COO al companiei Qubiz din Oradea şi CEO al braţului său investiţional - InQubator by Qubiz. Ca atare, compania orădeană şi-a reconfigurat strategia pentru a se muta de la execuţia pe proiecte externe către construirea de valoare adăugată proprie - atât prin verticale industriale dedicate, cât şi prin investiţii directe în start-up-uri.
