Sondaj Randstad Romania: 85% dintre angajatori planifică măriri salariale, dar doar 30% plănuiesc să crească numărul de angajaţi. Optimismul privind veniturile a scăzut de la 43% anul trecut, la doar 34% pentru 2026

08:15

Piaţa de IT din România nu mai poate rămâne ancorată exclusiv în zona de servicii externalizate, într-un context în care costurile forţei de muncă au crescut, iar instrumentele bazate pe inteligenţă artifi­cială redefinesc productivitatea echipelor de dezvoltare, susţine Dragoş Metea, COO al companiei Qubiz din Oradea şi CEO al braţului său investiţional - InQubator by Qubiz. Ca atare, compania orădeană şi-a reconfigurat strategia pentru a se muta de la execuţia pe proiecte externe către con­struirea de valoare adăugată proprie - atât prin verticale industriale dedicate, cât şi prin investiţii directe în start-up-uri.