Vrei să contribui la construirea infrastructurii şi oraşelor viitorului? Universitatea Tehnică de Construcţii Bucureşti începe un program pentru viitorii ingineri prin care ei participă activ la schimbare
Ziarul Financiar, 6 februarie 2026 14:30
ZF Live. Mihai Roşeanu, Târgul de Carieră Feroviară: Pentru domeniul feroviar, cel puţin în momentul de faţă, nu sunt suficienţi inginerii pe care îi produc facultăţile de profil pentru nevoia din piaţă. Salariul pentru un inginer feroviar ajunge la câteva mii de euro # Ziarul Financiar
Domeniul feroviar are nevoie de mai mulţi ingineri, spune Mihai Roşeanu, organizator al Târgului de Carieră Feroviară, iar în prezent facultăţile de profil din ţară nu acoperă această nevoie.
ZF Live. Dragoş Roşca, fondul de private equity BoldMind: Sunt multe cazuri de businessuri în care s-a suprainvestit, mai ales din fonduri europene, fără ca afacerea să aibă o piaţă. Iar în final ajung în insolvenţă sau concordat # Ziarul Financiar
Dragoş Roşca, managing partner al fondului de private equity BoldMind, spune că s-a uitat la aproape 300 de profile de companii, iar cu 100-120 de companii au început deja prima rundă de discuţii să vadă ce îşi doreşte vânzătorul, dacă vrea să facă exit sau să vândă doar o participaţie.
Claudiu Trandafir, OferteBancare.ro: Există un trend pe segmentul creditelor de consum de a acoperi temporar diferenţa dintre venituri şi cheltuieli, însă pe termen mediu poate accentua vulnerabilitatea financiară # Ziarul Financiar
Menţinerea nivelului de trai a devenit tot mai dificil în ultimul an, având în vedere contextul pe care România îl traverseză, iar trendul de a apela la credite de consum pentru a acoperi diferenţa dintre venituri şi cheltuieli devine tot mai vizibil. Problema însă este că, pe termen mediu, există riscul de a se accentua vulnerabilitatea financiară, a explicat Claudiu Trandafir, economist şi fondator, OferteBancare.ro într-un interviu pentru ZF.
Industria veterinară la început de 2026, sub impactul reducerii finanţării la jumătate. Medicii veterinari spun că ar putea fi nevoiţi să reducă personalul, să crească preţurile sau chiar să închidă businessul. Începând cu ianuarie 2026, Guvernul a redus finanţarea pentru cabinetele veterinare de la 10.000 de lei pe lună la 5.000 de lei # Ziarul Financiar
Industria veterinară a început anul 2026 sub impactul reducerii finanţării de către guvern la jumătate, de la 10.000 de lei lunar la 5.000 de lei, măsură care, spun medicii veterinari, ar putea duce la reduceri de personal, la creşteri de preţuri sau chiar la închideri de cabinete, arată un studiu al companiei de cercetare Ipsos.
Producătorul de lactate Bucovina, deţinut de proprietarul Prodlacta, va primi 8 milioane de lei pentru capitalul de lucru şi investiţii # Ziarul Financiar
Bucovina SA, producător de lactate şi îngheţată din Suceava, a convocat adunarea generală extraordinară a acţionarilor pe 26 februarie, pentru a vota majorarea capitalului cu 8 milioane de lei pentru pentru asigurarea capitalului de lucru şi pentru investiţii.
Afaceri consolidate de 38 mil. euro în 2025 pentru Zitec, plus 14%. Anul acesta caută companii pentru achiziţii # Ziarul Financiar
Grupul Zitec, lider local în dezvoltarea de soluţii software şi transformare digitală, a înregistrat în 2025 o cifră de afaceri consolidată de 38 de milioane de euro, în creştere cu 14% faţă de anul anterior, potrivit informaţiilor communicate de reprezentanţii grupului.
Speranţe pentru consum: cifra de afaceri în comerţul cu amănuntul şi-a redus din scădere în decembrie, doar minus 1,6%. Consumul a avut în 2025 cel mai prost an din ultimii şapte ani. Întrebarea este ce va fi în 2026 # Ziarul Financiar
Cifra de afaceri în comerţul cu amănuntul a scăzut în decembrie 2025 faţă de decembrie 2024 cu 1,6%, o scădere mult atenuată faţă de lunile precedente, potrivit datelor de ieri ale INS. De exemplu, în noiembrie 2025, faţă de noiembrie 2024, cifra de afaceri în comerţul cu amănuntul scăzuse cu 4,8%, iar în octombrie 2025 faţă de octombrie 2024, cu 4,6%. Acest lucru înseamnă că consumul recuperează şi, în acest ritm, poate reintra pe plus în 2026.
Bursă. O „armată“ de 161 de angajaţi ai BT CP, TradeVille şi Swiss Capital a mişcat 5,4 mld. lei în ianuarie, când Bursa a urcat cu 11%. Cumulat, cele trei companii au avut circa 60% din piaţă în prima lună din an pe toate segmentele de tranzacţionare # Ziarul Financiar
Bursa de Valori Bucureşti a consemnat în ianuarie 2026 cea mai bună lună din ultimii 14 ani din perspectiva creşterii BET, care a urcat cu 11,3% pe fondul unor volume istorice de tranzacţionare, susţinând astfel cel mai rapid ritm lunar din 2012 încoace pentru indicele de referinţă al pieţei de capital din România.
Goana după AI: Acţiunile giganţilor tech se prăbuşesc după ce companiile au anunţat planuri de investiţii de 660 mld. dolari în inteligenţa artificială. Investitorii nu au încă încredere că noua tehnologie are asemenea potenţial de câştig, iar Amazon, Google şi Microsoft sunt pe cale să piardă cumulat aproximativ 900 de miliarde de dolari din capitalizarea de piaţă # Ziarul Financiar
ZF IT Generation. Dragoş Metea, Qubiz, o companie de software cu venituri de peste 24 mil. euro: România nu mai poate fi doar „ţară de servicii IT“. Costurile sunt altele, iar AI ne împinge spre zona de produse şi valoare adăugată # Ziarul Financiar
Piaţa de IT din România nu mai poate rămâne ancorată exclusiv în zona de servicii externalizate, într-un context în care costurile forţei de muncă au crescut, iar instrumentele bazate pe inteligenţă artificială redefinesc productivitatea echipelor de dezvoltare, susţine Dragoş Metea, COO al companiei Qubiz din Oradea şi CEO al braţului său investiţional - InQubator by Qubiz. Ca atare, compania orădeană şi-a reconfigurat strategia pentru a se muta de la execuţia pe proiecte externe către construirea de valoare adăugată proprie - atât prin verticale industriale dedicate, cât şi prin investiţii directe în start-up-uri.
Business sportiv. Jocurile Olimpice de iarnă, o rană deschisă a României, ultima medalie fiind obţinută acum aproape 60 de ani. În acest an, echipa României va număra 29 de sportivi la opt discipline # Ziarul Financiar
România se pregăteşte să participe la Jocurile Olimpice de iarnă Milano-Cortina 2026, care au loc în nordul Italiei în perioada 6-22 februarie. Echipa României din această ediţie este una dintre cele mai mari delegaţii din ultimii ani, ceea ce arată că există o implicare mai mare în sporturile de iarnă de pe plan local.
Philipp Gamauf, CFO, ING Bank Romania: Creşterea economiei va rămâne modestă în 2026, undeva la 1,4%, dar important este că se bazează în primul rând pe investiţii. Vedem semnale că lucrurile se îmbunătăţesc, pentru că România a început să-şi facă temele # Ziarul Financiar
Economia va avea o evoluţie mai bună în 2026 decât în 2025, deşi creşterea rămâne modestă, undeva la 1,4%, dar important este că se bazează în primul rând pe investiţii, mai ales cele susţinute din fonduri europene, pe mari proiecte de infrastructură sau energie, a declarat Philipp Gamauf (foto), CFO, ING Bank Romania, în cadrul celei de-a şaptea ediţii a Deloitte CFO Summit 2026, conferinţa anuală dedicată directorilor financiari, organizată în parteneriat cu Ziarul Financiar.
Bursă. Schimbare la vârf: Hidroelectrica redevine lider, depăşind Petrom cu 2 mld. lei. Ieri acţiunile Petrom s-au corectat agresiv, cu 3,3% după raportările de rezultate pe 2025. Ale Hidro au urcat cu 0,4% # Ziarul Financiar
Hidroelectrica, cea mai mare companie din portofoliul statului român, a redevenit joi cea mai valoroasă companie listată la Bursa de Valori Bucureşti, după ce capitalizarea sa a ajuns la 62,2 miliarde de lei, depăşind Petrom, care se situează la circa 60 mld.lei.
Gigantul siderurgic ArcelorMittal este încrezător că măsurile de protejare a producţiei interne de oţel luate de Europa îi vor ajuta # Ziarul Financiar
ArcelorMittal a declarat că măsurile europene de protecţie a producţiei interne de oţel i-ar putea creşte cota de piaţă pe continent, în condiţiile în care compania caută să stăvilească declinul câştigurilor înregistrat anul trecut, scrie The Wall Street Journal.
Afaceri de la Zero. Anul 2026 prin ochii micilor antreprenori. Cătălin Neacşu, care a investit 200.000 de euro într-un muzeu de divertisment în Bucureşti: Măsurile fiscale ne îngropă în birocraţie suplimentară, fără să ne lase să ne ocupăm de business în mod real # Ziarul Financiar
Cătălin Neacşu, fondator al Velonova Mirage, muzeu care se află în centrul Capitalei, în apropiere de Cercul Militar, spune că din cauza mediului economic instabil, în care consumul scade şi starea de spirit este în general negativă, a pus pe hold proiectele de investiţii pe care le avea pentru anul acesta.
ZF Deschiderea de astăzi la Bursă. Lucian Isac, Estinvest: Progresele privind autorizarea Contrapărţii Centrale, un semnal bun pentru piaţa de capital # Ziarul Financiar
Autorizarea Contrapărţii Centrale (CCP.RO) a intrat într-o etapă decisivă, după ce Autoritatea de Supraveghere Financiară a anunţat că dosarul a fost declarat complet, deschizând perioada de evaluare de 80 de zile.
Bursă. Ministerul Finanţelor propune stimulente fiscale pentru angajaţi care investesc până la 400 de euro anual la bursă prin intermediul brokerilor şi fondurilor locale, într-un mecanism similar cu planul american 401(k) pentru acumularea de capital # Ziarul Financiar
Ministerul Finanţelor a lansat în dezbatere publică un proiect de lege care prevede măsuri de stimulare a investiţiilor pe piaţa de capital şi creşterea educaţiei financiare a angajaţilor, printr-un mecanism ce permite deductibilitatea investiţiilor în acţiuni, obligaţiuni şi titluri de participare emise de ETF-uri până la echivalentul a 400 de euro anual.
ZF Private Health. Top Med Buna Vestire, cu două spitale de recuperare în Craiova şi Calafat: Recuperarea nu mai este doar pentru vârstnici. Avem pacienţi tineri cu afecţiuni ale coloanei, cu dureri cauzate de munca la calculator # Ziarul Financiar
Top Med Buna Vestire din Craiova, unul dintre cei mai importanţi jucători privaţi din domeniul recuperării medicale din Oltenia, activ de 30 de ani de piaţă, a ajuns la 8.000 de pacienţi anul trecut în cele două spitale şi la peste 30.000 de pacienţi în ambulatoriu.
Daniel Văduvă, Avangard Gold: Preţul aurului a crescut cu peste 65% anul trecut. Dacă corelăm masa monetară de astăzi cu aurul, cum se făcea înainte de 1990, atunci uncia ar trebui să fie 10.000 de dolari # Ziarul Financiar
Aurul a început să intre tot mai mult în centrul atenţiei tuturor, în special anul trecut, când preţul metalului preţios a crescut cu cel puţin 65%, însemnând o evoluţie spectaculoasă, care de foarte mulţi ani nu a mai fost înregistrată.
Medicii veterinari: Reducerea finanţării la jumătate ar putea duce la disponibilizări, creşteri de preţuri sau chiar la închiderea businessurilor # Ziarul Financiar
Începând cu ianuarie 2026, Guvernul României a redus finanţarea pentru cabinetele veterinare de la 10.000 de lei pe lună la 5.000 de lei.
Bursă. Finanţe personale. Clasamentul brokerilor în cea mai lichidă lună ianuarie din istoria BVB: BT CP, TradeVille şi Swiss Capital, pe podium # Ziarul Financiar
Bursa locală a consemnat în ianuarie 2026 cea mai bună lună din ultimii 14 ani din perspectiva creşterii BET, care a urcat cu 11,3% pe fondul unor volume istorice de tranzacţionare, susţinând astfel cel mai rapid ritm lunar din 2012 încoace pentru indicele de referinţă al pieţei de capital din România.
România atrage investiţii industriale tot mai sofisticate, în timp ce fabricile de cablaje şi producătorii dependenţi de forţa de muncă ieftină îşi închid porţile sau restrâng activitatea # Ziarul Financiar
Economia locală îşi schimbă radical profilul industrial pe măsură ce fabricile de cablaje auto care s-au instalat în România acum două decenii, atrase de salariile mici şi forţa de muncă disponibilă, îşi restrâng activitatea sau se închid, în timp ce proiecte de producţie mai complexe, cu tehnologie avansată şi salarii mai mari, încep să le ia locul.
Business sportiv. La cât ajunge investiţia într-un turneu de tenis local aflat în circuitul internaţional? Investiţia în organizarea ediţiei din acest an a Transylvania Open este de circa 2 mil. euro, plus 25% faţă de anul anterior. O bună parte din bani a mers către infrastructura sportivă # Ziarul Financiar
În aceste zile, Cluj-Napoca este gazda turneului de tenis Transylvania Open WTA 250, care are loc în perioada 31 ianuarie – 7 februarie, unul dintre cele mai mari turnee de tenis de pe plan local.
Moldova are autostradă. Ce face cu ea? Autostrada Moldovei a redus timpul de transport pe Bucureşti-Buzău de la 1 oră şi 45 de minute la circa o oră: „Avem doar de câştigat pe transport: vara aducem orzul din ţară la fabrica din Buzău, dar ne ajută şi pe livrarea malţului la fabricile de bere din Bucureşti, Ploieşti sau Craiova“ # Ziarul Financiar
Piaţa de asigurări: Brokerii au intermediat prime de circa 2,6 mld. lei pe zona Casco în primele 9 luni din 2025, în creştere cu 10%. BT Broker conduce clasamentul cu o cotă de peste 12%, urmat de Marsh Broker şi UniCredit Insurance Broker # Ziarul Financiar
Companiile de brokeraj în asigurări au intermediate prime în valoare de circa 2,6 mld. lei pe zona asigurărilor Casco în primele nouă luni din 2025, înregistrând o creştere de 10% faţă de primele nouă luni din 2024, potrivit informaţiilor transmise de reprezentanţii Autorităţii de Supraveghere Financiară (ASF).
Guvernul a prezentat mult-aşteptatul pachet de măsuri de relansare economică: scheme de ajutor investiţii în industria prelucrătoare, cercetare şi dezvoltare, apărare, pentru valorificarea materiilor prime, pentru creşterea competitivităţii mediului de business la nivel regional şi pentru încurajarea investiţiilor românilor care se întorc din diaspora # Ziarul Financiar
Ministrul Finanţelor Alexandru Nazare a prezentat joi noul pachet de măsuri de relansare economică. Pachetul include o serie de scheme de ajutor de stat pentru încurajarea investiţiilor în sectoare precum industria prelucrătoare, cercetare-dezvoltare, apărare, precum şi pentru valorificarea materiilor prime, pentru creşterea competitivităţii mediului de business la nivel regional şi pentru încurajarea investiţiilor românilor care se întorc din diaspora, în valoare cumulată de 3,95 mld. euro.
Meet the speakers. Răzvan Popescu, CEO al Romgaz, participă la ZF Power Summit 2026. Cât va conta pentru economia României, pentru factura consumatorilor de aici, faptul că Marea Neagră ne transformă în cel mai mare producător de gaze din UE? # Ziarul Financiar
Răzvan Popescu conduce cel mai mare producător de gaze din România, Romgaz, iar pe 23 februarie participă în calitate de speaker la cea de-a 15-a ediţie a ZF Power Summit. Ediţia de anul acesta a conferinţei are loc în perioada 23-25 februarie şi va deveni un tur de forţă al celor mai fierbinţi teme din sector.
