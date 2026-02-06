Primele rețineri în dosarul de la Sectorul 5: Arhitectul Șef, Administratorul public și un director adjunct din Poliția Locală

16:30

Casa de Pensii vine cu precizări de ultimă oră despre veniturile din pensii. Datele sunt pentru 1 ianuarie 2026 și pot reprezenta un bilanț. Unii pensionari primesc între 438 și 628 la pensie lunar, de la stat. În ce localități se dau mai mulți bani? În acest moment, pensia medie în România este de 2.818 […]