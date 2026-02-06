Primele rețineri în dosarul de la Sectorul 5: Arhitectul Șef, Administratorul public și un director adjunct din Poliția Locală
În urma perchezițiilor de la Primăria Sectorului 5, trei persoane au fost reținute — Iulian Constantin Cârlogea, administratorul public, Robert Mihai Bașca, arhitectul șef, și Chioran Florin, director adjunct al Poliției Locale Sector 5, iar un alt șef din cadrul Poliției Locale se află sub control judiciar, cei reținuți urmând să fie prezentați mâine la […]
Dan Dungaciu: „Europenii interzic internetul pentru că nu au discernământ, dar pot să își schimbe genul” # Gândul
Dan Dungaciu afirmă, în emisiunea Marius Tucă Show din 4 februarie 2026, că un raport UE redefinește opiniile conservatoare ca hate speech. Urmărește aici, integral emisiunea Marius Tucă Show Dan Dungaciu susține că Bruxelles-ul a instruit Tik Tok să cenzureze afirmații precum „există doar două genuri”, „copiii nu pot fi trans” sau criticile la adresa ideologiei […]
Viktor Orban, acuzat de plagiat. Premierul maghiar ar fi declanșat pe TikTok „o campanie de dezinformare” marcă înregistrată Călin Georgescu # Gândul
Liderul opoziției din Ungaria, Peter Magyar, îl acuză pe premierul Viktor Orban că a declanșat pe TikTok o campanie masivă de dezinformare, construită după modelul folosit în România în 2024 de Călin Georgescu în România, campanie care a dus la anularea alegerilor prezidențiale, preia Stiripesurse.ro Magyar precizează într-un mesaj pe X că în România, Călin Georgescu și-a făcut […]
Ce cheltuieli le pot fi imputate chiriașilor și care sunt costurile ce revin proprietarului. Legea stabilește clar limitele, în ambele cazuri # Gândul
Legea stabilește clar limitele, pentru a proteja drepturile locatarilor, în ceea ce privește cheltuielile imputate chiriașilor și costurile care revin proprietarilor. Iar nerespectarea acestor reguli poate aduce sancțiuni. Astfel, conform legislației în vigoare, chiriașul nu poate fi obligat să suporte costurile care nu au legătură directă cu folosirea locuinței, potrivit Playtech. Printre ele se numără […]
Negocierile nucleare dintre SUA și Iran din Oman se lovesc de obstacole majore. Iranul refuză să renunțe la programul său nuclear # Gândul
Negocierile nucleare dintre Iran și Statele Unite, reluate vineri în Oman, au evidențiat divergențe majore în ceea ce privește viitorul programului nuclear iranian, scrie Wall Street Journal. Deși ambele părți au descris discuțiile drept un „început bun”, Iranul a trasat „linii roșii” ferme și a refuzat să accepte cererile SUA de a pune capăt îmbogățirii […]
Un cuplu francez a cumpărat o bijuterie de chițimie în mijlocul unui râu. Surprizele au fost pe măsură # Gândul
Un cuplu francez nu a putut rezista unei oferte de nerefuzat. Soții au cumpărat în decembrie 2025 o bijuterie, o casă-moară de 84 mp, construită în 1850, în Pont-Réan, Bruz, pe malul râului Vilaine, deși știau că vor fi inundați. Minunata chițimie a fost inundată și anul trecut în ianuarie, atunci când apa a ajuns […]
De ce plătesc românii mai mult pentru energie. Anunțul oficial al ministrului Energiei: ”Aceste realități sunt mai puțin discutate în spațiul public” # Gândul
Costurile ridicate ale energiei electrice din România sunt influențate direct de dependența încă mare de cărbune și de întârzierile proiectelor menite să modernizeze sistemul energetic. Ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Dragoș Pîslaru, susține că lipsa reformelor și investițiilor la timp a dus la situația actuală, în care consumatorii resimt efectele prin facturi mai mari. Cărbunele […]
Incident de necrezut în Franța. O persoană mascată a aruncat o grenadă într-un salon de înfrumusețare. Șase persoane au fost rănite, inclusiv un copil # Gândul
Șase persoane, inclusiv un copil de cinci ani, au fost rănite după ce o persoană necunoscută a aruncat o grenadă într-un salon de înfrumusețare din orașul Grenoble, scrie Liberation. Cei doi atacatori mascați s-au filmat în timp ce comiteau fapta, arată. Un individ, a cărui identitate este încă sub investigație, a aruncat o grenadă, despre […]
Un vlogger olandez a vrut să vadă cu ochii lui cum e viața în Ferentari. A filmat tot ce a găsit prin cartier și apoi a tras concluzia # Gândul
Vloggerul olandez Tom van den Heuvel, cunoscut pe YouTube pentru clipurile sale filmate în zone considerate „problematice”, a ajuns recent și în București. El a decis să meargă în cartierul Ferentari, unul dintre cele mai stigmatizate locuri din Capitală, pentru a vedea cu ochii lui dacă faima de „zonă extrem de periculoasă”de pe internet se […]
Peste 80% dintre cei aproximativ 23.000 de contribuabili care au folosit chatbotul ANAF în prima săptămână de la lansare au solicitat informații privind depunerea Declarației Unice (formularul 212), comunică istituția. Potrivit Agenției Naționale de Administrare Fiscală, Asistentul virtual ANA, inițial disponibil în Spațiul Privat Virtual, va fi accesibil din 6 februarie 2026 direct pe portalul ANAF […]
Diana Buzoianu a dispus dărâmarea clădirilor „ilegale” de pe litoral. Beach Baruri sau restaurante au fost deja dărâmate. Vor fi analizate și blocuri # Gândul
Ministra Mediului, Diana Buzoianu, a anunțat vineri, la Digi24, demararea unui proces de amploare pentru lămurirea situației construcțiilor ridicate ilegal pe litoral. Demersul vizează atât beach-baruri și restaurante deja demolate, cât și blocuri care vor ajunge în instanță, fiecare situație urmând să fie analizată separat. Anunțul vine în contextul publicării unui raport care, potrivit oficialului, […]
Robin Hood de Canada: 60 de „haiduci” canadieni fură din magazine și redistribuie produsele oamenilor nevoiași # Gândul
O grupare de activiști din Canada a captat atenția internațională prin jafurile sale din supermarketuri, în urma cărora au redistribuit bunurile furate persoanelor defavorizate sub simbolul Robin Hood. Un grup de aproximativ 60 de persoane, îmbrăcate în costume de Robin Hood, a început să jefuiască supermarketurile Rachelle Béry din Montreal. Acești „haiduci” au început să […]
Ce spune legea și care sunt riscurile. Anvelopele de iarnă sunt obligatorii doar pe gheață și zăpadă. Nu contează data din calendar # Gândul
Cauciucurile de iarnă sunt recomandate a fi montate pe mașină atunci când temperaturile scad sub 7-8 grade Celsius, spun toți producătorii, și de aceea sunt numite generic „de iarnă”. Cele „de vară” sunt construite pentru a funcționa optim la temperaturi mult mai ridicate. Însă, legea rutieră din România nu impune montarea cauciucurilor de iarnă la o anumită […]
Cele patru fructe care sunt foarte bune pentru sănătate, dacă sunt consumate cu tot cu coajă. Sunt foarte gustoase și bogate în nutrienți # Gândul
Multă lume are tendința să decojească fructele pe care le consumă, dar acest obicei este complet greșit, potrivit experților în nutriție. Cojile a cel puțin patru fructe sunt foarte bogate în nutrienți și ar trebui consumate alături de restul fructului, spun acesștia 1. Prunele De exemplu, prunele se numără printre fructele care nu ar trebui […]
Oamenii de știință din China construiesc cea mai puternică armă cu microunde din lume. La ce o pot folosi chinezii # Gândul
Oamenii de știință chinezi au dezvoltat recent mai multe sisteme revoluționare de arme cu microunde de mare putere (HPM), concepute pentru a neutraliza dronele și chiar sateliții de pe orbita joasă a Pământului, scrie presa din China. Cercetătorii de la Northwest Institute of Nuclear Technology (NINT) au creat un dispozitiv capabil să genereze un flux […]
Experții MAI au identificat o nouă metodă de fraudă: folosirea AI pentru clonarea vocii persoanelor apropiate # Gândul
Ministerul Afacerilor Interne a lansat un avertisment extrem de important pentru români. Experții MAI au identificat o nouă metodă de fraudă: folosirea inteligenței artificiale pentru clonarea vocii persoanelor apropiate. În cazul oricărei suspiciuni, închideți imediat convorbirea! Infractorii obțin câteva secunde de înregistrare audio de pe rețelele sociale și creează apeluri telefonice în care pretind că […]
Gest surprinzător la o nuntă cu ștaif. Încercând să-și surprindă nuntașii, un mire și-a aruncat mireasa în piscină. Asta, după ce au făcut o poză pentru a imortaliza momentul. Imediat după ce poza a fost făcută, mirele i-a dat drumul din brațe miresei, iar aceasta a picat direct în apă, spre stupefacția tuturor. Acum, internauții […]
Șeful controlului armelor din Statele Unite acuză China că a făcut teste nucleare secrete. Washingtonul vrea un nou pact nuclear trilateral # Gândul
Șeful controlului armelor din Statele Unite, Thomas DiNanno, a acuzat Beijingul că a întreprins un test nuclear secret și a solicitat crearea unui nou tratat, mai amplu, care să includă China și Rusia. Expirarea tratatului nuclear New Start a scos la iveală un vid strategic tot mai mare pentru Statele Unite, acutizat acum de declarațiile […]
Păianjenul care dansează pentru a se împerechea. Care este arma sercretă a păianjenului Maratus volans # Gândul
Deși măsoară doar aproximativ 5 milimetri, păianjenul-păun din Australia este unul dintre cele mai spectaculoase și bizare exemple din lumea insectelor. Micuțul prădător își terorizează prada cu o otravă letală pentru insecte și își riscă viața într-un ritual de împerechere impresionant, care poate dura chiar zeci de minute. Dansul care decide soarta masculului Păianjenul-păun este […]
Sezamo marchează un an de la lansarea colectării ambalajelor SGR, cu aproape 4 milioane de ambalaje returnate # Gândul
Supermarketul online Sezamo aniversează, astăzi, un an de la lansarea sistemului de colectare a ambalajelor cu garanție SGR, integrat direct în experiența de cumpărături, astfel încât clienții economisesc timp nu doar la cumpărături, ci și la reciclare, fără drumuri suplimentare. În acest prim an, clienții Sezamo au returnat aproape patru milioane de ambalaje, contribuind la […]
Patru lebede au fost găsite moarte pe un lac din Bârlad, iar analizele au confirmat prezenţa virusului influenţei aviare înalt patogene (H5N1). S-au dispus măsuri de către autorităţile sanitar veterinare şi de mediu şi s-a dispus un perimetru de protecţie pe o rază de 10 km. ”Direcţia Judeţeană de Mediu Vaslui informează publicul că, în […]
Stupefacție în lumea științifică. Nepământeanul Juan López. Un octogenar spaniol, sănătos ca la 2o de ani # Gândul
Oamenii de știință sunt fascinați de cazul remarcabil al unui spaniol în vârstă de 82 de ani, care, după cum au descoperit, are corpul unui bărbat cu multe decenii mai tânăr. Juan López García, din orașul Toledo, concurează în ultra-maratoane, o performanță cu atât mai extraordinară cu cât, înainte de a împlini 66 de ani, […]
Bărbat din Cluj, arestat preventiv, după ce a intrat cu maşina în stâlpul de iluminat şi în peretele unui magazin. Nu avea permis # Gândul
Vineri, un bărbat de 38 de ani a fost arestat preventiv, după ce, în timp ce conducea un autoturism, deşi nu are permis de conducere, a ieşit de pe şosea, a lovit un stâlp de iluminat şi apoi peretele unui magazin din parcarea mall-ului din Floreşti, judeţul Cluj. Un pasager a fost transportat la spital, […]
Guvernul condus de Ilie Bolojan a continuat împrumuturile de pe piața internă. Ministerul Finanțelor a atras, doar vineri, 335 de milioane de lei de la bănci, potrivit datelor publicate de BNR. Joi, statul a împrumutat peste 2,233 miliarde de lei prin două emisiuni de obligațiuni de stat. Dobânzile acceptate au fost de 5,92% pe an […]
Barack și Michelle Obama apar ca niște maimuțe într-un videoclip postat de Trump, în care îi acuză de fraudarea alegerilor din 2020 # Gândul
Donald Trump a publicat joi un videoclip cu o temă conspirativă în cadrul căreia, la finalul clipului, erau prezentate presupuse nereguli ale alegerilor prezidențiale din SUA din 2020. În cadrul videoclipului postat de Trump, la sfârșit apăreau fețele lui Barack și Michelle Obama suprapuse peste corpurile unor maimuțe. Fostul președinte al Statelor unite, Barack Obama […]
România a pierdut alte 231 de milioane de euro din PNRR. Ministrul Fondurilor Europene a recunoscut public dezastrul. Bolojan încearcă să arunce vina pe CCR # Gândul
Cu o zi înainte de scrisoarea premierului Bolojan, în care se pun presiuni asupra CCR, pe tema pensiei magistraților, ministrul Investiţiilor şi Proiectelor Europene, Dragoş Pîslaru afirma că România pierde cele 231 de milioane din fonduri europene, tot din cauza Curții Constiuționale. Declarațiile celor doi oficiali sunt contrazise, punctual, de avocatul Toni Neacșu care a […]
Cum câștigăm războiul cu țânțarii de ciuperci. Plantele de apartament vor fi ferite de insecte dăunătoare, iar sarcina zilnică va dura câteva secunde # Gândul
Cu încălzire centrală caldă și ferestre închise, această perioadă a anului este momentul perfect pentru ca musculițele de ciuperci să năvălească asupra plantelor de apartament iubite. Musculițele de ciuperci, cunoscute și sub numele de muște sciaride, sunt printre cei mai comuni dăunători, care-i scot din minți pe pasionații de plante de apartament. Acești dăunători nedoriți […]
Judecătorii nu s-au pus de acord asupra acuzațiilor de propagandă legionară aduse lui Călin Georgescu. Procesul, blocat în camera preliminară # Gândul
Dosarul lui Călin Georgescu, prin care fostul candidat a prezidențiale a fost trimis în judecată pentru propagandă legionară, s-a blocat vineri, 6 februarie, la Tribunalul București, ca urmare a faptului că, potrivit Digi 24, judecătorii nu s-au pus de acord asupra unei soluții și au constatat „ivită divergența”. Noul termen s-a mutat pe 9 februarie. […]
Casă de vacanță aflată pe marginea prăpastiei, la propriu, scoasă la vânzare. Cât cer proprietarii pe locuința cu vedere la mare și aproape de plajă # Gândul
O casă de vacanță cu vedere spectaculoasă la mare ar putea fi a ta, cu condiția să nu te deranejze faptul că se află foa aproape de marginea unei prăpăstii. Bungaloul se află în partea de vest a insulei Wight, pe una dintre cele mai erodate porțiuni de coastă din Marea Britanie, și este promovat […]
Mai mulți parlamentari din România au mers în SUA și au participat la Micul dejun cu Rugăciune. La eveniment a participat și președintele Donald Trump # Gândul
O delegaţie de parlamentari români, de la diverse partide, a participat la un mic dejun cu rugăciune la Washington, alături de preşedintele SUA, Donald Trump. Evenimentul, „Mic dejun naţional cu rugăciune”, aflat la cea de-a 74-a ediţie, reuneşte lideri de state şi personalităţi publice din întreaga lume. Evenimentul s-a desfăşurat în perioada 4-5 februarie, iar […]
Cum scoateți misorurile neplăcute din pat. Șase pași simpli pentru a vă menține salteaua în condiții optime de igienă # Gândul
O persoană obișnuită își petrece o treime din viață dormind, așa că este logic să vă asigurați că dormitorul dumneavoastră este cât mai confortabil posibil. Unele sarcini, cum ar fi aspirarea covorului și spălarea regulată a lenjeriei de pat, sunt evidente, dar este la fel de important să vă mențineți salteaua în stare bună pentru […]
Poliția din Iași e în alertă. Se caută trei hoți ghinioniști, care, în realitate, nu au furat nimic. Aceștia și-au pus măști pe față, au imobilizat un paznic și au forțat un sertar, însă când l-au deschis nu au găsit bani. Hoții ghinioniști: nu au găsit bani și au plecat cu mâinile goale Inspectoratul de […]
Război între fostul europarlamentar Sebastian Bodu și ONG-ul #rezist Funky Citizens! Politicianul acuză organizația că practică cenzura și că se ocupă cu întocmirea de rapoarte # Gândul
Un conflict public a izbucnit între fostul europarlamentar Sebastian Bodu și ONG-ul Funky Citizens. Bodu acuză organizația că practică cenzura pe rețelele sociale și că, prin rapoarte de fact-checking, duce la sancționarea unor opinii. Sebastian Bodu susține că a fost sancționat pe Facebook după un raport de fact-checking realizat de Factual.ro, proiect asociat cu Funky […]
Pe cine prăznuiesc credincioșii, pe 7 februarie. Este sărbătoare importantă în calendarul ortodox # Gândul
În fiecare an, pe 7 februarie, credincioșii îl prăznuiesc pe Sfântul Partenie, episcopul Lampsacului, cu care oamenii sunt, de obicei, mai puţin familiarizaţi. Cu toate acestea, este sărbătoare importantă în calendarul ortodox. Sfântul Partenie, fiul lui Hristofor, diaconul bisericii din Melitopole, s-a născut în Melitopole şi a trăit în secolul al IV-lea. Potrivit site-ului crestinortodox.ro, […]
Publicația Europa Liberă, finanțată de Congresul Statelor Unite, se închide în România, după șase ani, potrivit Pagina de Media. Donald Trump a suspendat finanţarea pentru Radio Europa Liberă/Radio Liberty în luna martie a anului trecut. Europa Liberă, care are aproximativ 20 de angajați, se va închide oficial pe 31 martie. Europa Liberă este moştenitorul serviciului […]
Scenă suprarealistă într-o primărie din Vaslui. Un polițist chemat să stingă un conflict, i-a „urecheat” pe primar și pe consilieri cu un discurs memorabil: „Am pretenții de la dumneavoastră” # Gândul
Şeful de post din comuna Zorleni, Nicu Chiriac, a ţinut o adevărată lecţie de 7 ani de-acasă consilierilor locali, dar şi primarului din localitate, Paula Hultoană, în urma unui scandal provocat în şedinţa de consiliu. Doi consilieri au insistat să primească mai multe informaţii de la primar despre raportul Curţii de Conturi, documentul de la […]
Trei surori adolescenta s-au aruncat de la balcon, de la etajul nouă, după ce părinții le-au interzis accesul la telefoane pentru a se juca un joc video coreean. Tragedia a avut loc în zona Ghaziabad, din apropiere de New Delhi, India. Cele trei surori adolescente s-au aruncat una după alta de la etajul nouă, […]
Cancelarul Germaniei spune că UE este dispusă să discute cu Rusia, dar nu în paralel cu negocierile de pace de la Abu Dhabi # Gândul
Cancelarul german, Friedrich Merz, a declarat vineri că Uniunea Europeană este dispusă să poarte discuții cu Rusia pentru a pune capăt războiului din Ucraina, însă nu va deschide „canale paralele de comunicare” față de negocierile oficiale care au loc în prezent în formatul Abu Dhabi. Aflat în vizită oficială în Emiratele Arabe Unite, Friedrich Merz […]
Primăria București anunță „marea acțiune de plombare a gropilor din carosabil”. Cum arată „plombele” # Gândul
Printr-un comunicat postat pe rețelele de socializare, Primăria București a anunțat că a început o „marea acțiune de plombare a gropilor din carosabil”. Administrația Străzilor a inventariat deja 585 de gropi de pe 76 de artere. Primăria București a început s repare gropile din București Potrivit mesajului postat pe Facebook, Administrația Străzilor a inventariat 585 […]
Susținătorul lui Nicușor Dan și al lui Ilie Bolojan, omul de afaceri Dan Șucu, critică măsurile luate de Guvern: „Sunt multe industrii care simt în clipa de față mugurii unei crize” # Gândul
Dan Șucu, cunoscut atât ca antreprenor, cât și ca susținător al lui Nicușor Dan și Ilie Bolojan, a ieșit cu un mesaj dur la adresa Guvernului, după Consiliul Tripartit de vineri. Omul de afaceri spune că deciziile economice din ultima perioadă nu doar că nu ajută economia, dar împing mai multe sectoare spre probleme serioase. […]
Să suni la ușa vecinului aiurea te poate costa scump în Germania. Acest gest poate avea consecințe serioase, dacă este făcut în afara regulilor. Mulți locuitori nu știu că în Germania există ore de liniște foarte stricte, iar încălcarea lor poate fi sancționată sever. În anumite situații, o simplă sonerie apăsată la momentul nepotrivit poate aduce amenzi […]
Curtea Supremă îi răspunde lui Ilie Bolojan, după scrisoarea trimisă la CCR: „O ingerință incompatibilă cu principiul separației puterilor în stat / Pune presiune pe CCR” # Gândul
Înalta Curte de Casație și Justiție îi transmite premierului Ilie Bolojan un avertisment public, după scrisoarea trimisă de acesta Curții Constituționale. Judecătorii spun că Guvernul nu trebuie să pună presiune pe justiție și să invoce pierderea fondurilor europene. „Avertizarea explicită privind pierderea unor fonduri europene în eventualitatea unei soluții de neconstituționalitate, precum și solicitarea implicită […]
Casa de Pensii vine cu precizări de ultimă oră despre veniturile din pensii. Datele sunt pentru 1 ianuarie 2026 și pot reprezenta un bilanț. Unii pensionari primesc între 438 și 628 la pensie lunar, de la stat. În ce localități se dau mai mulți bani? În acest moment, pensia medie în România este de 2.818 […]
Carmen Tănase a fost protagonista unui moment devenit viral pe rețelele de socializare. Câțiva fani înfocați ai serialului ”State de România”, în care aceasta i-a dat viață simpaticei pirande ”Flăcărica”, i-au cerut acesteia să participe într-un clip pe TikTok. Moment viral pe TikTok cu Carmen Tănase Momentul a avut loc într-o benzinărie din Capitală. Actrița […]
Marian Godină își face de lucru participând la Survivor 2026. Dar acasă, în Brașov, proiectul său de suflet merge mai departe. Soția sa se ocupă de administrarea pensiunii renovate complet, un spațiu modern, primitor și bine poziționat. În timp ce Marian își testează limitele în Republica Dominicană, soția sa gestionează activitățile de acasă, inclusiv administrarea […]
UE obligă TikTok să își schimbe designul pentru că este prea captivant și creează dependență. Ce riscă compania dacă nu se conformează # Gândul
Comisia Europeană a publicat vineri un raport preliminar prin care indică faptul că aplicația TikTok încalcă normele Uniunii Europene deoarece designul aplicației este prea captivant, provoacă dependență și ar putea dăuna bunăstării fizice și mentale a utilizatorilor săi, inclusiv copiilor și adulților vulnerabili. Prin urmare, compania trebuie să facă modificări semnificative pentru a evita sancțiunile. […]
Confuziile lui Ilie Bolojan în scrisoarea trimisă către CCR. Avocatul Toni Neacșu: „Articolul 148 a fost invocat în mod abuziv” # Gândul
Avocatul Toni Neacșu desființează argumentul premierului Ilie Bolojan, care a invocat Articolul 148 din Constituția României, în scrisoarea către CCR, privind luarea unei decizii pe legea pensiilor speciale. Scrisoarea trimisă de Ilie Bolojan către Curtea Constituțională din România, în care transmite magistraților să se pronunțe cât mai repede pe tema pensiilor speciale, este doar o […]
O haită de lupi a fost surprinsă în Parcul Național Buila Vânturarița, din județul Vâlcea, în timp ce se jucau în zăpadă. Imaginile au fost făcute publice pe Facebook de către o organizație pentru conservarea mediului. Potrivit reprezentanților organizației, lupii nu sunt surprinși atât de des de camerele video în sălbăticie. Aceștia au încărcat pe […]
