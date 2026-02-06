Meniu cu trei stele Michelin pentru Vance și Rubio, la Milano. Măsuri sporite de securitate pentru americani la Jocurile Olimpice

Milano este un oraș blindat pentru olimpiadă. Delegația americană face valuri dinainte de deschiderea oficială de vineri seara. Vicepreședintele JD Vance și secretarul de stat Marco Rubio au luat masa împreună în oraș. Cine nu era pe lista de invitați nu s-a putut apropia la mai mult de 200 de metri de restaurantul cu pricina, anunță Digi24. Între timp, șefa guvernului italian Giorgia Meloni şi vicepreşedintele american JD Vance au salutat „valorile comune”, în ziua deschiderii Jocurilor Olimpice de la Milano Cortina, în timp ce sute de persoane au manifestat la Milano împotriva Statelor Unite, relatează AFP.

