Dosarul prin care Călin Georgescu a fost trimis în judecată pentru propagandă s-a blocat în procedura de cameră preliminară
Digi24.ro, 6 februarie 2026 16:30
Dosarul prin care Călin Georgescu a fost trimis în judecată pentru propagandă legionară s-a blocat vineri, 6 februarie, la Tribunalul București, după ce judecătorii nu s-au pus de acord asupra unei soluții și au constatat „ivită divergența”. Noul termen va fi pe 9 februarie.
Acum 10 minute
16:40
Un nou apel al ambasadei virtuale SUA către cetățenii americani: „Părăsiți imediat Iranul” # Digi24.ro
Statele Unite au îndemnat cetățenii să părăsească imediat Iranul, avertizând asupra întreruperilor continue ale internetului, riscurilor de securitate și asistenței limitate din partea guvernului SUA în această țară. Avertismentul, care vine pe fondul tensiunilor crescânde între SUA și Iran, invocă întreruperile de internet și riscurile de securitate înaintea discuțiilor programate între SUA și Iran în Oman, informează Kyiv Independent.
Acum 30 minute
16:30
Turul doi al alegerilor prezidențiale din Portugalia va avea loc duminică, în ciuda furtunii Leonardo și inundațiilor # Digi24.ro
Autoritatea electorală portugheză a confirmat că turul doi al alegerilor prezidențiale va avea loc duminică, conform calendarului stabilit, în ciuda perturbărilor provocate de intemperii care au afectat țara în ultimele zile. Furtuna Leonardo a provocat moartea unei persoane în Portugalia, a făcut ravagii și în Spania.
16:30
16:20
SUA acuză China de „acumulare masivă şi deliberată” de arme nucleare și teste secrete. „În curând vor deține peste 1.000 de ogive” # Digi24.ro
Statele Unite au acuzat vineri China că vrea să-i egaleze arsenalul nuclear precum şi de efectuarea unor teste nucleare secrete, potrivit agenţiilor Reuters şi EFE.
16:20
Avaria de la conducta de gaz din Craiova: peste 1.300 de consumatori din oraș și alte localități, afectați. Când se reia alimentarea # Digi24.ro
Peste 1.300 de consumatori din municipiul Craiova şi din localităţile Balta Verde, Branişte, Gura Văii, Livezi, Podari şi Rovine sunt afectaţi de întreruperea furnizării gazelor naturale în urma avariei produse, joi seară, la o conductă subterană, pe o stradă din Craiova. Reprezentanţii Distrigaz Sud Reţele anunţă că reluarea alimentării se va face sâmbătă seară.
Acum o oră
16:10
Ucraina rămâne cel mai mare cumpărător de arme germane. Ce state NATO se află pe următoarele locuri # Digi24.ro
Ucraina a fost din nou anul trecut principalul destinatar al livrărilor de arme germane, urmată de două ţări scandinave membre ale NATO, Norvegia şi Suedia, au anunţat vineri autorităţile germane.
16:00
Dragoș Sprînceană îl acuză pe George Simion: „A făcut lobby ca România să fie exclusă din Visa Waiver, pentru capital electoral” # Digi24.ro
Dragoș Sprînceană, om de afaceri stabilit în SUA, care fusese propus de Marcel Ciolacu la începutul anului 2025 să fie „emisar special” pentru relația dintre România și Statele Unite, a lansat o serie de acuzații cu privire la programul Visa Waiver. Acesta susține că George Simion i-ar fi recunoscut că a făcut lobby pentru ca România să fie scoasă din program, ca să câștige capital electoral împotriva Coaliției de guvernare. În replică, AUR susține că este vorba despre „păreri personale”.
15:50
Bărbat luat la bătaie la ieşirea dintr-un spital din București. Agresorii au fost reținuți # Digi24.ro
Două persoane au fost reţinute după ce, pe fondul unui conflict mai vechi, ar fi agresat un bărbat la ieşirea dintr-un spital din Sectorul 4, a informat, vineri, Poliţia Capitalei.
Acum 2 ore
15:40
Produse expirate și insecte în depozite, descoperite la controale ANPC. Inspectorii au dat amenzi de peste 1,5 milioane de lei # Digi24.ro
Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor (ANPC) a aplicat amenzi de peste 1,5 milioane de lei în urma unor controale desfășurate la nivel național, după verificarea a peste 200 de operatori economici. În urma neregulilor descoperite, activitatea a 18 firme a fost oprită temporar, până la remedierea problemelor constatate de comisari.
15:40
Mai multe linii de autobuz din București ar putea fi deviate luni din cauza meciului Dinamo-Universitatea Craiova # Digi24.ro
Circulaţia unor linii de transport public ar putea fi modificată temporar luni seara, având în vedere desfăşurarea meciului de fotbal Dinamo Bucureşti - Universitatea Craiova, programat de la ora 20:00, pe Arena Naţională, informează vineri Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public Bucureşti – Ilfov.
15:30
Ministrul Finanțelor, după întâlnirea cu sindicatele și patronatele: „Statul trebuie să fie un facilitator, nu un obstacol” # Digi24.ro
Pachetul de măsuri pentru relansarea economiei României a intrat în linie dreaptă, obiectivul principal al acestora fiind pivotarea de la o economie bazată pe consum la una bazată pe investiţii şi valoare adăugată, transmite ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare.
15:30
Șeful FRF anunță că starea de sănătate a lui Mircea Lucescu s-a îmbunătăţit: „Aşteptăm ca în zilele următoare să fie externat” # Digi24.ro
Preşedintele FRF, Răzvan Burleanu, a declarat, vineri, că starea medicală a selecţionerului Mircea Lucescu, internat de luni la Spitalul Universitar din Capitală, s-a îmbunătăţit şi că în zilele următoare tehnicianul va fi externat. Antrenorul îşi doreşte însă „încă o opinie medicală în ceea ce priveşte situaţia lui”, astfel că va face un control în afara ţării.
15:10
Producția de servicii a scăzut în UE și zona euro. România și Bulgaria, printre țările cu cele mai mari creșteri # Digi24.ro
Producția de servicii a înregistrat un ușor declin în luna noiembrie în Uniunea Europeană și în zona euro, însă România s-a numărat printre statele care au raportat creșteri importante, potrivit datelor publicate vineri de Oficiul European pentru Statistică (Eurostat).
15:10
Cetăţeanul turc care a tras focuri de armă în Centrul Vechi al Capitalei a fost trimis în judecată pentru tentativă de omor # Digi24.ro
Procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti l-au trimis în judecată pe cetăţeanul turc care a tras, în luna august 2025, şase focuri de armă pe terasa unui club din Centrul Vechi, în încercarea de a se răzbuna pe agenţii de pază ai localului respectiv, pe fondul unui conflict anterior.
15:10
Serghei Lavrov acuză Ucraina că aruncă în aer negocierile de pace după tentativa de asasinat împotriva generalului Alekseiev # Digi24.ro
Ministrul rus de externe Serghei Lavrov susține că tentativa de asasinat împotriva generalului Vladimir Alekseiev face parte dintr-o strategie a Kievului de a bloca negocierile de pace, potrivit declarațiilor făcute vineri, citate de Agerpres.
15:10
Întâlnire între Ilie Bolojan, sindicate și patronate. Mediul de afaceri avertizează: „Măsurile de relansare nu ajung la multe IMM-uri” # Digi24.ro
Premierul Ilie Bolojan a avut o întâlnire cu reprezentanții sindicatelor și patronatelor vineri, la Palatul Victoria, pentru a discuta despre măsurile de relansare economică. La finalul ședinței, reprezentanții mediului de afaceri au declarat că efectele sunt limitate, iar măsurile de relansare nu ar ajunge, de fapt, decât la un număr restrâns de IMM-uri.
15:00
Un deţinut din Giurgiu, condamnat pentru viol, a fost dat în urmărire naţională pentru nu a revenit la penitenciar # Digi24.ro
Un deţinut de la Penitenciarul Giurgiu, condamnat pentru viol, distrugere şi lipsire de libertate, nu a revenit la locul de detenţie după o întrerupere de trei luni a executării pedepsei. El este considerat evadat şi a fost dat în urmărire naţională.
14:50
Șefa diplomației UE avertizează că „tot mai multe state ar putea dori arme nucleare în viitor”. Ce trebuie să facă Europa # Digi24.ro
Europa ar trebui să înceapă să discute posibilitatea dezvoltării propriului său factor de descurajare nucleară, a declarat șefa diplomației UE, Kaja Kallas, într-un interviu publicat vineri de ziarul „Helsingin Sanomat”, informează EFE, potrivit Agerpres.
Acum 4 ore
14:40
Donald Trump a postat un clip în care Barack şi Michelle Obama apar reprezentaţi ca maimuţe # Digi24.ro
Fostul preşedinte american Barack Obama şi soția sa, Michelle, au fost reprezentaţi ca maimuţe într-un montaj video conspiraţionist postat de actualul preşedinte Donald Trump pe reţeaua sa Truth Social. Clipul este pe tema alegerilor prezidenţiale din 2020, despre care Trump susține în continuare că au fost furate.
14:30
Calendarul pentru clasa pregătitoare 2026-2027: Când se desfășoară prima etapă de înscriere în învățământul primar # Digi24.ro
Ministerul Educației și Cercetării a lansat în consultare publică proiectul calendarului pentru înscrierea în învățământul primar în anul școlar 2026 - 2027. Părinții ai căror copii împlinesc 6 ani până la 31 august 2026 inclusiv au obligația de a-i înscrie în clasa pregătitoare.
14:30
Cel puţin 31 persoane au fost ucise, iar alte 169 au fost rănite vineri într-o explozie produsă într-o moschee şiită din capitala pakistaneză, Islamabad, relatează BBC.
14:20
Comisia Europeană a constatat, cu titlu preliminar, că TikTok încalcă Regulamentul privind serviciile digitale prin modul în care este concepută platforma pentru a crea dependență, prin funcții precum scroll-ul infinit, redarea automată și sistemele de recomandare personalizate, care pot afecta bunăstarea utilizatorilor, inclusiv a minorilor.
14:20
Fratele celor doi copii care s-au înecat într-un pârâu din Chirpăr, Sibiu, a fost dat în plasament în regim de urgenţă # Digi24.ro
Fratele celor doi copii care s-au înecat într-un pârâu, în localitatea Chirpăr, judeţul Sibiu, a fost dat în plasament în regim de urgenţă, în urma unei decizii a instanţei, la propunerea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului (DGASPC). El rămăsese singurul copil al familiei, întrucât alţi doi au murit anterior.
14:10
A început o nouă ediție Fidelis. Statul oferă dobânzi de până la 7,25% la lei și 6% la euro pentru românii care vor să investească # Digi24.ro
De vineri, 6 februarie, începe o nouă ediție a programului Fidelis, prin care Ministerul Finanțelor se împrumută de la populație prin titluri de stat destinate persoanelor fizice. Ediția din februarie se desfășoară până pe 13 februarie și aduce dobânzi neimpozabile de până la 7,25% pentru emisiunile în lei și de până la 6% pentru cele în euro.
14:00
Cum s-a viralizat raportul atribuit în mod fals Congresului SUA: analiza directorului INSCOP despre valul de dezinformare # Digi24.ro
Valul de dezinformare declanșat de raportul provizoriu al consilierilor majorității care lucrează în Comisia Juridică din Camera Reprezentanților a SUA arată cât de vulnerabilă poate fi opinia publică la interpretări eronate, potrivit unei analize realizate de Remus Ștefureac, directorul INSCOP Reasearch. Raportul nu este oficial și nu trebuie confundat cu o poziție a Congresului american, însă repercusiunile sale în spațiul politic și mediatic din România au fost imediate și semnificative.
14:00
O doctoriță din Ploiești a sunat la 112 din cauza unui pacient agresiv. Poliția a mers la spital și a sancționat-o # Digi24.ro
Un medic oftalmolog de la Spitalul Județean de Urgență Ploiești a sunat la 112 din cauza unui pacient recalcitrant. Pentru că respectivul conflict s-a aplanat până la venirea polițiștilor, doctorița în a primit avertisment, relatează Observatorul Prahovean.
13:40
Un bărbat de 81 de ani a fost găsit mort în curtea spitalului din Medgidia. Poliția a deschis o anchetă # Digi24.ro
Poliţiştii au declanşat o anchetă după ce un bărbat în vârstă de 81 de ani a fost găsit decedat în curtea spitalului din Medgidia, iar pe corpul său nu au fost identificate urme vizibile de violenţă. Anchetatorii au stabilit că dispariţia sa a fost anunţată după zece zile de un membru de familie, care nu a dorit ca aceasta să fie mediatizată.
13:40
Un nou scandal în SUA: Trump ar fi cerut să-și pună numele pe o gară și un aeroport (surse) # Digi24.ro
Președintele american Donald Trump ar fi cerut ca gara Penn Station din New York și Aeroportul Internațional Dulles din Washington să fie redenumite după el, în schimbul deblocării unor fonduri federale de miliarde de dolari pentru un proiect major de infrastructură, potrivit publicației Axios.
13:40
ÎNTREBAREA SĂPTĂMÂNII: A intervenit Uniunea Europeană pentru anularea alegerilor din România, așa cum susțin vocile suveraniste? # Digi24.ro
ÎNTREBAREA SĂPTĂMÂNII: A intervenit Uniunea Europeană pentru anularea alegerilor din România, așa cum susțin vocile suveraniste?
13:30
Mașina de protocol a lui Klaus Iohannis, când era primar la Sibiu, a fost scoasă la licitație. Care e prețul de pornire # Digi24.ro
O mașină de protocol care a fost folosită de fostul președinte Klaus Iohannis când era primar este scoasă la vânzare de Primăria Sibiu prin intermediul unei case de licitații.
13:20
Studenții îl critică pe Bolojan că nu i-a primit, în contextul posibilelor tăieri de burse și bugetului insuficient al Educației # Digi24.ro
Premierul și ministrul interimar al Educației, Ilie Bolojan, nu a dat curs solicitărilor de audiență înaintate de Alianţa Naţională a Organizaţiilor Studenţeşti din România, în contextul informaţiilor din spaţiul public legate de noi tăieri programate în învăţământul superior. Discuțiile privind bugetul și facilitățile studenților s-au desfășurat cu consilierul de stat Luciana Antoci, susține ANOSR.
13:20
Chatbot-ul ANAF te învață cum să depui Declarația Unică: cine are obligația depunerii și ce trebuie completat în formularul 212 # Digi24.ro
Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) a venit cu explicații suplimentare despre depunerea Declarației Unice (formularul 212), după ce instituția a constatat că aceasta este cea mai frecventă nelămurire a contribuabililor. Formularul trebuie depus de persoanele care au obținut în 2025 venituri din surse precum chirii, activități independente sau investiții și care datorează impozit pe venit și contribuții sociale, iar termenul-limită pentru depunere este 25 mai 2026.
13:00
Consiliul Concurenţei anunţă că a declanşat o investigaţie privind un posibil abuz de poziţie dominantă al CFR SA, în calitate de administrator al infrastructurii feroviare electrificate din România. Inspecţii inopinate s-au desfăşurat şi la sediul Electrificare CFR SA, filială a CFR şi furnizorul de energie electrică de tracţiune în reţeaua feroviară.
13:00
Fost diplomat din America Latină: „E important să vedem aceste acțiuni unilaterale ale SUA ca un precedent periculos în toată lumea” # Digi24.ro
America Latină este în centrul atenţiei administraţiei Trump. Schimbarea conducerii politice în Venezuela a crescut tensiunea în rândul ţărilor din regiune şi toată lumea se întreabă care va fi următoaream mişcare a preşedintelui Statelor Unite. Care este însă atmosfera din America de Sud şi cum vor evolua lucrurile pe termen lung, discutăm la „Pașaport diplomatic” cu Martin Borrego, fost diplomat mexican.
Acum 6 ore
12:30
Fals avocat din Gorj, reținut după ce a încasat mii de lei de la șoferi. Cum își păcălea „clienții” # Digi24.ro
Un bărbat de 66 de ani din Târgu Jiu a fost reținut de polițiști după ce, timp de mai mulți ani, s-a dat drept avocat și a încasat sume importante de la șoferi cărora le promitea recuperarea permiselor de conducere. Potrivit Inspectoratul de Poliție Județean Gorj, acesta ar fi indus în eroare mai multe persoane în perioada 2022–2025, fără a avea dreptul legal de a profesa.
12:30
„Șefule, sunt lucruri pe care le poți face și lucruri pe care nu le poți face”. Stenograme din dosarul primarului Robert Negoiță # Digi24.ro
Direcția Națională Anticorupție (DNA) a anunțat oficial că Robert Negoiță a fost plasat sub control judiciar și este acuzat de abuz în serviciu, în dosarul în care edilul este acuzat că a construit ilegal un drum pe proprietatea privată a unei firme care duce către fratele lui, Ionuț Negoiță, dar și că a construit ilegal străzi fără să țină cont de pericolul de explozie. Digi24.ro a obținut detalii din dosarul care îl vizează pe primarul Sectorului 3 și interceptări din care reiese că apropiații acestuia l-ar fi avertizat pe Negoiță, dar fără succes.
12:30
Premierul Ilie Bolojan a trimis o scrisoare la CCR: le cere judecătorilor să urgenteze verdictul privind pensiile magistraților (surse) # Digi24.ro
Premierul Ilie Bolojan a trimis, vineri dimineață, o scrisoare către Curtea Constituțională, prin care le solicită judecătorilor să urgenteze decizia privind legea care reduce pensiile magistraților și crește vârsta de pensionare. Ședința CCR este programată pentru data de 11 februarie, după ce a fost amânată încă de anul trecut.
12:10
Guvernul pregătește noi reguli pentru plata salariilor restante. Angajații companiilor strategice ar putea primi sume mai mari # Digi24.ro
Guvernul României a analizat joi, 5 februarie, în primă lectură, un proiect de ordonanță de urgență care modifică regulile de funcționare ale Fondului de garantare pentru plata creanțelor salariale. Proiectul prevede extinderea situațiilor în care statul poate plăti salariile restante, majorarea plafonului sumelor garantate pentru angajații companiilor considerate de interes strategic și prelungirea perioadei pentru care pot fi recuperate drepturile salariale.
12:00
Norvegia avertizează: Rusia ar putea intensifica spionajul și sabotajul în Arctica și arhipelagul Svalbard # Digi24.ro
Serviciul norvegian de securitate internă PST a avertizat vineri în legătură cu înmulţirea acţiunilor de sabotaj din partea Moscovei, aşteptându-se la o intensificare a activităţilor de spionaj ale Rusiei în acest an în Norvegia, mai ales în regiunea arctică a acestei ţări şi în arhipelagul Svalbard.
11:50
O rețea rusă de fake news care a activat și în România încearcă să-l implice pe Emmanuel Macron în dosarul Epstein (BFMTV) # Digi24.ro
Autoritățile franceze au detectat un atac informațional rus care încearcă să sugereze implicarea președintelui francez Emmanuel Macron în dosarul Jeffrey Epstein, scrie BFMTV, citând surse guvernamentale.
11:40
Spania îl acuză pe fondatorul Telegram că răspândește minciuni și subminează instituțiile democratice # Digi24.ro
Spania l-a acuzat pe fondatorul Telegram, Pavel Durov, că răspândește informații false și încearcă să submineze instituțiile democratice, după ce acesta a folosit aplicația de mesagerie pentru a critica planurile guvernului de a restricționa accesul minorilor sub 16 ani la rețelele sociale și de a responsabiliza companiile de tehnologie pentru conținut dăunător, potrivit The Guardian.
11:40
Facilități fiscale extinse pentru pensiile private. Contribuțiile la pensiile ocupaționale ar putea fi deductibile din 2026 # Digi24.ro
Contribuțiile la fondurile de pensii ocupaționale ar putea deveni deductibile fiscal începând cu veniturile aferente anului 2026, potrivit proiectului de lege privind instituirea unor măsuri de relansare economică, publicat joi de Ministerul Finanțelor. Proiectul prevede completarea Codului fiscal astfel încât contribuțiile la pensiile ocupaționale, dar și la produsele paneuropene de pensii personale, să fie incluse explicit în categoria cheltuielilor deductibile, în limita echivalentului în lei a 400 de euro anual pentru fiecare persoană, plafon aplicabil atât contribuțiilor plătite de angajați, cât și celor suportate de angajatori.
11:30
Alertă alimentară în România: Lapte praf pentru sugari, retras din magazine din cauza unei toxine # Digi24.ro
Autoritățile sanitare au retras din magazine mai multe tipuri de lapte praf pentru sugari, după ce au fost identificate riscuri de contaminare cu o toxină periculoasă. ANSVSA recomandă părinților să nu folosească produsele din loturile afectate.
11:20
Fosta iubită a omului de afaceri Adrian Kreiner, omorât în 2023, a fost reţinută în dosarul femeii din Sibiu acuzată că și-a ucis mama # Digi24.ro
Femeia din Sibiu care și-a ucis mama pentru avere ar fi primit ajutor din partea iubitei lui Adrian Kreiner, omul de afaceri ucis tot pentru bani în 2023. Aceasta a fost reținută. Polițiștii fac percheziții la domiciliul acesteia.
11:20
Robert Negoiță anunță că va contesta decizia procurorilor DNA: Nu mai pot să preiau mesaje, sesizări. Vom regla lucrurile în instanță # Digi24.ro
Robert Negoiță a avut o primă reacție după ce Direcția Națională Anticorupție (DNA) l-a plasat sub control judiciar și i-a interzis să își exercite mandatul de primar al Sectorului 3. Edilul, anchetat într-un dosar de corupție privind construirea din bani publici a unui drum pe proprietatea privată a fratelui său, spune că va contesta decizia procurorilor de a-l plasa sub control judiciar.
11:20
Lavrov: Rusia vrea un vecin „neutru şi benign”. Cerințele pentru „teritoriul care va rămâne parte a Ucrainei” # Digi24.ro
Ucraina trebuie să fie „un stat neutru şi benign” pentru a fi vecinul Rusiei pe termen lung, a declarat ministrul de externe rus, Serghei Lavrov, într-un interviu acordat publicaţiei Russia Today (RT) şi preluat de Xinhua.
11:10
Salvați Copiii România cere interzicerea rețelelor sociale pentru minorii sub 13 ani și sancțiuni pentru platforme # Digi24.ro
Salvați Copiii România solicită interzicerea totală a accesului copiilor sub 13 ani la rețelele sociale și introducerea unui acces condiționat pentru cei între 13 și 15 ani, doar cu acordul părinților. Organizația cere, totodată, sancțiuni reale pentru platformele care permit crearea de conturi de către minori fără verificarea vârstei, invocând riscuri majore pentru sănătatea mintală și siguranța copiilor.
10:50
Zeci de români, blocați pe aeroportul din Berlin. Mai multe zboruri au fost anulate sau amânate, ce spun autoritățile # Digi24.ro
Zeci de români au rămas blocați pe Aeroportul Berlin Brandenburg, după ce mai multe zboruri au fost anulate sau amânate, inclusiv către România, din cauza vremii extreme. Pista e acoperită de gheață, așa că aeronavele nu pot decola, susțin reprezentanții aeroportului.
10:50
"Cine a spus că 'banii nu aduc fericirea' ştia cu adevărat despre ce vorbea", a scris celebrul antreprenor pe reţeaua de socializare X, pe care a cumpărat-o cu 44 de miliarde de dolari în 2022.
10:50
Trump anunță un eveniment național de rugăciune prin care „America să redevină o națiune sub Dumnezeu” # Digi24.ro
Președintele Donald Trump a anunțat planurile pentru un eveniment național de rugăciune, care va avea loc pe 17 mai pe National Mall, Washington D.C, prin care „America să redevină o națiune sub Dumnezeu”, în cadrul sărbătoririi de un an a celui de-al 250-lea aniversări a țării, scrie USA Today.
