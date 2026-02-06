Dosarele Epstein și despre pasiunea elitelor financiare pentru Anticrist și Noua Ordine Mondială. Adrian Onciu de la site-ul anti-globalist Opozitia.net în premieră la emisiunea Părintelui Bogdan Florin Vlaicu alături de dr. Oana Mihaela Secară - VIDEO
7 februarie 2026
Vom vorbi despre secretele întunecate dezvăluite de publicarea dosarelor Epstein și despre pasiunea elitelor financiare pentru Anticrist și Noua Ordine Mondială.
• • •
Blocaj în dosarul de "propagandă legionară" inventat de Sistem contra lui Călin Georgescu. Judecătorii nu au ajuns la un consens, fiind chemat un al treilea magistrat pentru „decizia finală”. Un nou termen, cu formula extinsă de trei judecători # ActiveNews.ro
Procesul lui Călin Georgescu în care se analizează acuzațiile de propagandă legionară a ajuns într-un moment critic de incertitudine juridică. După ce membrii completului de judecată nu au reușit să cadă de acord asupra începerii judecății, instanța a declarat oficial apariția unei „divergențe”.
Dădea Premiul Nobel pentru Pace și îi scria lui Epstein că preferă femeile mai mature: ”Nu pot continua doar cu femei tinere, după cum știi”. Poliția norvegiană îl anchetează pe fostului prim-ministru și președinte ale Consiliului Europei, Jagland # ActiveNews.ro
Șef al guvernului laburist norvegian între 1996 și 1997, Thorbjørn Jagland era președintele Comitetului care acordă premiul Nobel pentru Pace și secretar general al Consiliului Europei în momentul în care a legat relații cu Jeffrey Epstein
Dumnezeu știe că Doamna Aspazia este Sfântă și aceasta i-a trimis câteva lacrimi de alinare ierarhului care cu siguranță va milita ca în viața sa să o vadă canonizată, pentru a nu se duce în fața ei cu această neîmplinită datorie, atunci când va fi ceasul.
Troparul Sfintelor Femei Românce, Patriarhia Română la 101 ani și noile decizii ale Sfântului Sinod: 2027 - Anul omagial al conlucrării clericilor și mirenilor în viața și misiunea Bisericii și al Patriarhilor Justinian Marina și Teoctist Arăpașu. VIDEO # ActiveNews.ro
În ziua de vineri, 6 februarie 2026, în Aula Magna „Teoctist Patriarhul” din Palatul Patriarhiei, sub președinția Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, s-a desfășurat ședința de lucru a Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române.
Patriarhul Daniel despre cele 16 sfinte femei românce canonizate azi de Biserica Neamului: ”Sunt mamele duhovnicești ale poporului nostru”. ActiveNews prezintă icoanele celor 16 noi SFINTE - FOTO/VIDEO # ActiveNews.ro
Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a rostit vineri un cuvânt în care afirmă că cele 16 sfinte femei românce „sunt mamele duhovnicești ale poporului nostru”.
După șase ani în România, publicația Europa Liberă, finanțată de Congresul Statelor Unite, se închide. Din informațiile Paginademedia.ro, publicația se închide oficial pe 31 martie.
Senatorul AUR Nicolae Vlahu avertizează: ”Justiția constituțională nu se apără prin discursuri politice!” # ActiveNews.ro
Senatorul AUR Nicolae Vlahu atrage atenția asupra derapajelor grave din spațiul instituțional, după ce judecătorul CCR Dacian Dragoș a ales să răspundă criticilor într-o cheie politică, sugerând că atacurile la adresa sa îl vizează de fapt pe președintele Nicușor Dan.
Lumea Justiției: ȘEFA ICCJ ÎL FACE KO PE BOLOJAN. Judecătoarea Savonea condamnă presiunile premierului Bolojan, care a somat CCR să respingă sesizarea ICCJ împotriva legii pensiilor magistraților, susținând în mod fals că România ar pierde bani din PNRR # ActiveNews.ro
Reacție dură din partea președintei Înaltei Curți de Casație și Justiție, judecătoarea Lia Savonea (foto), după presiunile făcute de premierul Ilie Bolojan, care, vineri, 6 februarie 2026, a somat CCR să respingă sesizarea ICCJ împtriva legii pensiilor magistraților
Se reaprinde ”Pizzagate”. Jurnalistul care a investigat cel mai cutremurător caz de pedofilie al elitelor democrate, vorbește: ”Dosarele Epstein dovedesc că Pizzagate a fost real”. Operațiuni de trafic de copii din Ucraina - legate direct de Zelenski # ActiveNews.ro
Aproximativ 900 de referințe la cuvântul ”pizza” și "9yo" (nine years old/ în vârstă de 9 ani) din dosarele Epstein au reaprins un subiect ce părea demult uitat: Pizzagate.
Fabian Radu, deputat AUR: „Când un ministru al Apărării vorbește mai mult decât gândește, riscul nu e doar ridicolul. Riscul este ca România să fie condusă, în domenii vitale, de oameni care tratează statul ca pe un experiment de comunicare” # ActiveNews.ro
Fabian Radu, deputat AUR, spune că, în timp ce ministrul Apărării visează la orbită, România nu este capabilă nici măcar să-și onoreze angajamentele deja asumate, nu are o strategie spațială națională funcțională,
A stiut SRI mai mult decat a avut libertatea sa declare prin vocea sefului Cyberint?
Patriarhul Daniel despre cele 16 sfinte femei românce canonizate azi de Biserica Neamului: ”Sunt mamele duhovnicești ale poporului nostru”. ActiveNews prezintă icoanele celor 16 noi SFINTE - FOTO # ActiveNews.ro
Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a rostit vineri un cuvânt în care afirmă că cele 16 sfinte femei românce „sunt mamele duhovnicești ale poporului nostru”.
Blocaj în dosarul lui Călin Georgescu. Judecătorii nu au ajuns la un consens, fiind chemat un al treilea magistrat pentru „decizia finală”. Un nou termen, cu formula extinsă de trei judecători, se va întruni luni, 9 februarie, la ora 11:00 # ActiveNews.ro
Procesul lui Călin Georgescu în care se analizează acuzațiile de propagandă legionară a ajuns într-un moment critic de incertitudine juridică. După ce membrii completului de judecată nu au reușit să cadă de acord asupra începerii judecății, instanța a declarat oficial apariția unei „divergențe”.
EVZ: ”Eu nu o ard cu tefeliștii și neomarxiștii!” Cum a refuzat Mirel Curea să-l lase pe Mugur Ciuvică să-i închidă gura, la Antena 3 # ActiveNews.ro
O seară aparent obișnuită de dezbateri politice în platoul emisiunii „Sinteza Zilei” de la Antena 3 CNN s-a transformat într-o confruntare de principii, în care jurnalistul Mirel Curea a oferit o adevărată lecție de demnitate profesională și calm în fața atacurilor virulente lansate de Mugur Ciuvică
Moarte subită. Model internațional, găsită fără suflare în casă la doar 21 de ani. Vestea a șocat o țară întreagă # ActiveNews.ro
Modelul Cristina Perez Galcenco a murit la doar 21 de ani. Tânăra era fiica fostului portar spaniol Ignacio Perez și al moldovencei Tatiana Galcenco.
Urmează Țoiu, Dogioiu, Oana Gheorghiu? Președintele comunist al Parlamentului polonez, declarat PERSONA NON GRATA de administrația Trump după ce a proferat insulte la adresa președintelui SUA # ActiveNews.ro
Președintele Parlamentului polonez, care a declanșat o grevă a membrilor Camerei Reprezentanților la instalarea sa în funcție anul trecut, a reprezentat un „impediment serios” pentru relațiile pozitive dintre Polonia și Statele Unite, a declarat ambasadorul american la Varșovia, Thomas Rose.
Jeffrey Epstein ar fi ordonat ca două fete, ucise prin strangulare în timpul actului sexual, să fie îngropate lângă ferma sa din New Mexico # ActiveNews.ro
Noi dosare cutremurătoare despre miliardarul pedofil Jeffrey Epstein susțin că acesta a ordonat îngroparea a două tinere femei lângă ferma sa din New Mexico.
Robert Negoiță, control judiciar, cauțiune și interzicerea exercitării funcției, după audierile de la DNA: ”Un procuror a dispus suspendarea mandatului meu și interzicerea exercitării funcției pe care o ocup în mod legal” # ActiveNews.ro
Robert Negoiță, primarul Sectorului 3, plasat sub control judiciar și interzis să-și exercite funcția, a transmis un mesaj pe rețelele de socializare în care le transmite urmăritorilor săi că speră să rezolve situația în instanță săptămâna viitoare. Procurorii DNA continuă ancheta pentru acuzațiile de abuz în serviciu.
Patriarhul Daniel despre cele 16 sfinte femei românce pe care BOR le-a canonizat: ”Sunt mamele duhovnicești ale poporului nostru”. ActiveNews prezintă icoanele celor 16 noi SFINTE - FOTO # ActiveNews.ro
Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a rostit vineri un cuvânt în care afirmă că cele 16 sfinte femei românce „sunt mamele duhovnicești ale poporului nostru”.
Trump a dat marea lovitură: A lansat propriul site și vinde medicamente la prețuri uluitor de mici VIDEO # ActiveNews.ro
Președintele american Donald Trump a lansat joi seară un site web în numele său care urmează să permită americanilor să aibă acces la o gamă de medicamente la prețuri reduse, o miză majoră în Statele Unite unde prețurile medicamentelor sunt printre cele mai mari din lume, notează AFP.
La început, InteligențaArtificială, cu boții care stau la taifas cu tine, îți țin prelegeri, îți dausfaturi, ba chiar te și spovedesc, a părut o glumă proastă. Dar iată că glumas-a îngroșat.
Tentativă de asasinat la Moscova: Prim-adjunctul temutului GRU a fost împușcat de mai multe ori # ActiveNews.ro
Generalul rus Vladimir Alekseev, primul adjunct al șefului GRU (Direcția Principală de Informații a Rusiei), a fost victima unei tentative de asasinat la Moscova, potrivit Comitetului de Investigații al Federației Ruse.
Al treilea stat american introduce o lege care desemnează vaccinurile cu ARNm drept arme biologice de distrugere în masă # ActiveNews.ro
Senatoarea statului Tennessee, Janice Bowling, a depus proiectul de lege 1949, „Legea de interzicere a armelor biologice cu ARNm”, care interzice fabricarea, achiziționarea, deținerea sau distribuirea de injecții și produse cu ARNm , ca infracțiune de clasa B, conform statutului armelor de distrugere în masă din Tennessee.
Vladimir Putin însuși, și de astă dată nu lătrăul său, Dmitri Medvedev, și nici câțiva descreierați din presa de la Moscova, avertizează asupra faptului că Europa s-ar putea confrunta cu o iarnă nucleară.
Trump îi cheamă pe americani la un „miting de rugăciune“, în mai, la Washington. „Vom dedica din nou America lui Dumnezeu” VIDEO # ActiveNews.ro
Președintele american Donald Trump a transmis, joi, că Statele Unite vor organiza un eveniment, la primăvară, pentru a „reînnoi angajamentul națiunii față de Dumnezeu". Anunțul a fost făcut în timpul tradiționalului mic-dejun național de rugăciune din capitala Statelor Unite de seara trecută.
European Conservative: Jim Jordan, președintele Comisiei Juridice din Congresul american, avertizează că cenzura UE amenință libertatea de exprimare dincolo de Europa # ActiveNews.ro
Jim Jordan, președintele republican al Comitetului Judiciar al Camerei Reprezentanților din SUA, a lansat pe 5 februarie unul dintre cele mai puternice avertismente de până acum împotriva a ceea ce descrie drept un regim...
Tentativă de asasinat la Moscova: un general rus de top a fost împușcat de mai multe ori # ActiveNews.ro
Generalul rus Vladimir Alekseev, primul adjunct al șefului GRU (Direcția Principală de Informații a Rusiei), a fost victima unei tentative de asasinat la Moscova, potrivit Comitetului de Investigații al Federației Ruse.
Silvia Uscov, la ”Pe Drept Cuvânt”: Nivelarea drepturilor individuale în favoarea celor colective este o capcană # ActiveNews.ro
Am vorbit cu Silvia despre profesionalismul și activismul său social, despre motivațiile implicării ei civice, am întrebat-o cum vede sistemul judiciar românesc de azi, cum privește recentele legi care vin să îngrădească, din ce în ce mai...
Oana Blaghi, consilieră la Primăria Arad, cunoscută pentru susținerea vaccinării în pandemie, a murit subit la 36 de ani # ActiveNews.ro
Primăria Municipiului Arad este în doliu după ce Oana Blaghi, consilieră în cadrul cabinetului primarului Călin Bibarț, a încetat din viață la vârsta de 36 de ani.
”Părăsiți Iranul ACUM” – Cetățenii americani, avertizați de Ambasada Virtuală a SUA din Teheran # ActiveNews.ro
Iranul traversează una dintre cele mai tensionate perioade din ultimii ani. Ambasada Virtuală a SUA din Teheran a emis o alertă de securitate de urgență, avertizând asupra riscurilor majore pentru cetățenii aflați pe teritoriul iranian.
CNAS îl contrazice pe Bolojan. Numărul mare de concedii medicale, cauzat de o explozie a cazurilor de cancer # ActiveNews.ro
Casa Națională de Asigurări de Sănătate a contrazis flagrant declarațiile premierului Bolojan referitoare la concediile medicale fictive ale românilor, care au grevat bugetul Sănătății.
Jurnalul meu video | 5 februarie 2026: De la Ilie Sărăcie la Ilie Bogăție. Nicușor Dan opune Raportului din Congresul SUA raportul frizerului Alex Firența.
6 februarie: Sfântul Ierarh Vucol, Sfântul Ierarh Fotie, patriarhul Constantinopolului, Sfânta Muceniță Fausta, Sfântul Mucenic Iulian, Episcopul Smirnei, Sfântul Cuvios Varsanufie cel Mare # ActiveNews.ro
Sfântul Ierarh Vucol este pomenit în calendarul creștin ortodox la 6 februarie. Era originar din ținuturile Smirnei, Asia Mică, a primit credința creștină în urma propovăduirii apostolilor.
Lecția de Istorie Anticomunistă. Filmul vieții și luptei eroului martir profesor avocat Dumitru Gh. Apostol, conducătorul grupului de rezistență armată anticomunistă din Munții Argeș (+ 6 februarie 1950) # ActiveNews.ro
6 februarie1950 - împușcarea profesorului Dumitru Apostol, conducătorulgrupului de rezistență armată anticomunistă din Munții Argeș,la ordinul căpitanului de Securitate Ion Cârnu. Omenia româneascăa luptătorilor din munți.
'AI DE NOI: Nicușor Dan a înlocuit S.R.I. cu Serviciul Roboților de Informații! Luminița Arhire: SĂ NE MAI SCRII PE FACEBOOK, NICUȘOR!... CĂ A.I. TALENT, NU GLUMĂ! # ActiveNews.ro
Lume, lume! Nu mai apelați la ChatGPT!... ne pare rău, dar ăla nu mai e „liber de contract”, căci s-a angajat, pe un salariu baban, la Cotroceni! Însă nu disperați! În momentul de față se pregătește să-i ia locul Robotul Ion, care s-a dovedit redutabil după ce SPP-ul i-a uns încheieturile cu ulei pentru mecanisme fine și i-a coafat puțin circuitele
+5 februarie – nașterea în Ceruri a unui sfânt al închisorilor comuniste – Dumitru Uță, doctorul fără de arginți. Fie să avem parte de rugăciunile lui! # ActiveNews.ro
Dumitru Uță a fost deținut politic timp de 23 de ani în Aiud, Gherla, Alba Iulia, Cluj, Poarta Albă. Prima dată a fost arestat în timpul regimului carlist, în anul 1938. Eliberat în 1940, a fost rearestat în timpul regimului antonescian, în anul 1943. Bolșevicii aveau să-l țină încarcerat până în anul 1964. În total, 23 de ani de pătimire.
Marile Doamne necunoscute ale României: Veronica Uță a așteptat timp de 17 ani eliberarea viitorului soț, dr. Dumitru Uță (11 Decembrie 1915 - 05 Februarie 1980). Fiul lor e preot în București # ActiveNews.ro
Aflând că nu a murit în temniță, ci este liber în București, Veronica renunță la postul de directoare de școală și vine să îl caute. Când îl găsește, cei doi se căsătoresc și vor avea un fiu, pe Mircea, azi preot tot în București. „L-am așteptat timp de 17 ani pe cel care avea să-mi fie soț”, mai adaugă Veronica Uță.
Maestrul Nicolae Voiculeț: În 2024 s-a dat lovitură de stat! Adevărul a ieșit la lumină. Turul 2 înapoi! # ActiveNews.ro
„În 2024 s-a dat lovitură de stat! Adevărul a ieșit la lumină. Comisia Juridică a Casei Reprezentanților din Congresul Statelor Unite (House Judiciary Committee – Republicans) a confirmat ieri în mod explicit. Nu există dovezi privind nicio ingerință rusă coordonată în alegerile prezidențiale din România.”, scrie Maestrul Nicolae Voiculeț într-un mesaj viral de pe Facebook, pe care îl redăm integral în continuare:
Sfaturile unui jurnalist pentru ca Washington Post să devină profitabil, după valul de concedieri: Produceți un singur reality show de 10 episoade numit „Killing the Washington Post”. Marele final va face toți banii # ActiveNews.ro
Washington Post, ziarul lui Jeff Bezos. a concediat o treime din personal, eliminând secțiunea de sport și mai multe birouri străine. Concedierea masivă a jurnaliștilor este considerată o lovitură extrem de dură pentru jurnalism și pentru una dintre cele mai cunoscute publicații din lume.
Zoe Dantes: Impactul discursului lui Călin Georgescu din 4 februarie 2026, după publicarea Raportului Congresului SUA. Discursul ca oglindă: între adevăr rostit și tensiunea unei națiuni obosite - VIDEO # ActiveNews.ro
Discursul lui Călin Georgescu de aseară din emisiunea Culisele Statului Paralel de la Realitatea Plus cu Anca Alexandrescu nu a fost unul de conjunctură. Nu a fost nici calm, nici conciliant, dar nici întâmplător. A fost un discurs încărcat de o tensiune care nu aparține exclusiv vorbitorului, ci unei societăți ajunse într-un punct de saturație morală.
Doliu în presa din România! Un jurnalist cunoscut pentru profesionalismul său a murit fulgerător # ActiveNews.ro
Este doliu în presa din România. Jurnalistul Victor Kapra a murit, lăsând în urmă o carieră impresionantă în domeniul economic și al tehnologiei. Vestea cu privire la decesul jurnalistul a fost făcut de Dan Dragomir, printr-un mesaj dureros și plin de regret.
