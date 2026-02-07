Dan Dungaciu: „Toți candidații s-au promovat pe platformele de socializare, dar acum nu mai sunt bune pentru că nu le convine ce se spune despre ei”
Gândul, 7 februarie 2026 07:40
Într-o ediție transmisă live de Gândul, prof. univ. dr. Dan Dungaciu, sociolog, geopolitician și analist, a vorbit despre schimbarea bruscă de discurs a celor ajunși la putere, despre cenzură și despre modul în care alegerile au fost gestionate atunci când rezultatul nu a convenit centrelor de decizie. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă. Când […]
• • •
Acum 30 minute
07:50
Ceață și risc de polei, sâmbătă dimineață, în 16 județe. Vizibilitatea este redusă pe mai multe drumuri din zonele afectate # Gândul
Ceața afectează circulația rutieră și reduce vizibilitatea pe mai multe artere din țară, sâmbătă dimineața, potrivit Centrului Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Române (IGPR). Arterele rutiere vizate de acest fenomen meteo se află în județele Argeș, Constanța, Dâmbovița, Dolj, Gorj, Harghita, Iași, Mehedinți, Neamț, Olt, Prahova, Satu Mare, Suceava, Teleorman, Tulcea și Vâlcea. Mai […]
Acum o oră
07:40
Dan Dungaciu: „Toți candidații s-au promovat pe platformele de socializare, dar acum nu mai sunt bune pentru că nu le convine ce se spune despre ei"
Într-o ediție transmisă live de Gândul, prof. univ. dr. Dan Dungaciu, sociolog, geopolitician și analist, a vorbit despre schimbarea bruscă de discurs a celor ajunși la putere, despre cenzură și despre modul în care alegerile au fost gestionate atunci când rezultatul nu a convenit centrelor de decizie. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă. Când […]
07:40
Eugen Neagoe, antrenorul Petrolului, a vorbit despre egalul obținut de echipa sa în meciul din Giulești, 1-1. Crede că „lupii” ar fi putut câștiga și a explicat că că au fost greșeli personale care au dus la marcarea golurilor. „Nu ne-au făcut adversarii «harakiri»” a declarat el, dar a folosit greșit termenul, pentru că „harakiri” […]
07:30
Rapid, egal cu Petrolul 1-1. Giuleștenii RATEAZĂ șansa de a ajunge pe primul loc în Superliga # Gândul
Rapid și Petrolul au încheiat la egalitate, 1-1, într-un meci din etapa 26 a Superligii, golurile fiind marcate de Paul Papp (72) și Alexandru Pașcanu. Rapid are o singură victorie în ultimele patru meciuri de acasă și a ratat șansa de a urca pe primul loc, iar Petrolul își revine și de trei etape nu […]
07:20
7 Februarie, calendarul zilei: Delia Matache împlinește 44 de ani, Ashton Kutcher 48. Este semnat Tratatul de la Maastricht # Gândul
Gândul vă prezintă calendarul zilei de sâmbătă, 7 februarie. Iată care sunt cele mai importante evenimente consemnate de-a lungul timpului la această dată. Delia Matache este una dintre cele mai importante și influente artiste din muzica pop românească contemporană. Născută pe 7 februarie 1982 în București, ea și-a început cariera muzicală încă din adolescență, când, […]
Acum 2 ore
07:10
Prețul-record al aurului împinge la decizii „nebunești“. Proprietarii unui hotel de lux din China și-au distrus podeaua de lingouri din hol. Câți bani au reușit să strângă din vânzarea metalului prețios # Gândul
Hotelul Grand Emperor din Macao, China, a îndepărtat și apoi a vândut zecile de lingouri de aur care căptușeau podeaua celebrului său hol, pe fondul creșterii valorii metalului prețios, relatează The Guardian. Potrivit sursei citate, compania-mamă a transmis că lingourile creau, într-adevăr, o „atmosferă somptuoasă”, dar condițiile actuale ale pieței au oferit o „ocazie bună” […]
07:10
Într-o ediție transmisă live de Gândul, Victor Ponta a discutat despre activitatea lui Nicușor Dan și a vorbit despre oportunitățile pe care le-ar fi putut reprezenta participarea acestuia în Consiliul pentru Pace al lui Donald Trump. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă. Victor Ponta, întrebat fiind ce ar fi făcut în cazul invitației lui […]
Acum 4 ore
06:10
Valentin Stan: Platformele petroliere de la Neptun Deep s-au transformat în teritoriu național și sunt acoperite de Tratatul NATO acum # Gândul
În cadrul unei ediții transmise live de Gândul, prof. univ. dr. Valentin Stan, istoric, jurnalist și analist român, a revenit asupra subiectului legat de platforma Neptun Deep și a comentat declarațiile șefului Armatei privind aplicarea Articolului 5 din Tratatul NATO. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă. Ni s-a spus că Neptun Deep nu e […]
06:10
Cum ninge, cum apar gropile în București. După ultimul îngheț au apărut noi cratere pe străzile Capitalei. Primăria anunță „marea cârpeală” a arterelor sparte # Gândul
Ninsoarea și înghețul de săptămâna aceasta au creat noi gropi pe străzile din București, care și așa erau sparte și pline de cratere de la înghețul din ianuarie. Șoferii mai au de așteptat până vor vedea gropile astupate, pentru că Primăria Capitalei va începe asfaltarea după încheierea sezonului rece. Deocamdată, Administrația Străzilor doar plombează gropile. […]
06:10
O casă construită în forma corabiei de pirați face vâlvă pe internet. Cât costă o noapte de cazare # Gândul
În statul american Idaho, o casă are forma unei corabii de pirați și este situată chiar lângă un lac. În interior, există mai multe etaje, două băi, dormitoare decorate în stil maritim și „un dormitor separat al căpitanului” , cu un decor de lux. Locuința însăși este construită după o corabie de pirați naufragiată. Are acces […]
06:00
ChatGPT a ajuns în facultăți. Cum folosesc studenții Inteligența Artificială și ce spun profesorii și psihologii # Gândul
Doar un click îi desparte astăzi pe studenți de un proiect gata făcut. Eseuri, referate sau răspunsuri la examene, toate pot fi acum generate rapid cu ajutorul Inteligenței Artificiale. Întrebarea nu mai este dacă studenții folosesc aceste instrumente, ci cum anume le folosesc: ca sprijin pentru studiu sau ca scurtătură care înlocuiește efortul personal. Pentru […]
05:10
Sportul prezidenţial, de la origini şi până la Nicuşor Dan. Cum se antrenează liderii lumii, atunci când nu-i vede nimeni # Gândul
Dacă ar fi să analizăm maniera de a face politică a fiecărui lider de stat, în funcţie de modul şi sportul practicat, atunci s-ar putea ca topurile să fie date cumva peste cap. Când vine vorba de sport, putem spune că există două categorii de preşedinţi de ţară: cei care fac sport şi Nicuşor Dan. […]
Acum 8 ore
00:40
Experții germani au găsit doar două uleiuri de măsline considerate bune pentru consum, după ce au analizat 25 de sortimente # Gândul
Experții germani de la Stiftung Warentest* au analizat 25 de uleiuri de măsline vândute în magazine și, astfel au găsit doar două sortimente considerate bune pentru consum, potrivit csid.ro. Teste făcute de organizația independentă Stiftung Warentest (ediția februarie 2026) s-au concentrat pe caracteristici esențiale ale uleiului de măsline: gust și calitate organoleptică; compoziția chimică; puritatea […]
Acum 12 ore
23:50
Schița lui Michelangelo, descoperită recent, vândută cu o sumă fabuloasă. Desenul, realizat în pregătirea pictării plafonului din Capela Sixtină # Gândul
O schiță a lui Michelangelo, desoperită recent, a fost vândută de Casa de licitații Christie’s cu o sumă fabuloasă. Astfel, capodopera cu cinci degete, la propriu, a depășit așteptările, la licitație. Inițial, lucrarea a fost estimată la doar 1,5-2 milioane de dolari, dar în timpul licitației, care a durat mai mult de 45 de minute, […]
23:20
Chilipirul din deșert. Prețul fabulos pentru care se poate achiziționa o dărăpănătură în Neverland. Cât costă asta…și unde este… # Gândul
O propietate exclusivistă a fost scoasă la vânzare în Asutralia. Paradisul se află în localitatea Fentons Creek, la aproximativ 30 de kilometri de orașul St Arnaud și la circa 226 km nord-vest de Melbourne, nu foarte departe de România. Este vorba de fosta școală, împreună cu un teren de 2,02 hectare. Pentru Australia, o gradenă […]
23:00
Într-o intervenție la Antena 3 CNN, Crin Antonescu a lansat critici dure la adresa premierului Ilie Bolojan, susținând că modul în care acesta conduce Guvernul generează tensiuni în coaliție și nemulțumiri în interiorul Partidului Național Liberal. Conflicte în coaliție și nemulțumiri în PNL Antonescu a afirmat că actuala coaliție guvernamentală funcționează cu dificultate, iar una […]
23:00
Cum să faci ouă ochiuri perfecte. Specialiștii dezvăluie trucul care face diferența, un detaliu aparent banal # Gândul
Specialiștii în nutriție spun că momentul în care adaugi sarea este mai important decât cantitatea folosită, când faci ouă ochiuri, iar acest mic truc îți poate transforma complet micul dejun. Este un detaliu aparent banal, care poate face diferența dintre ouă prăjite perfecte și unele uscate sau cauciucate, scrie csid.ro. Ouăle sunt printre cele mai […]
23:00
E scandal la Olimpiadă. „Trădătorul” de la Jocurile Olimpice de iarnă care a abandonat America pentru a concura în echipa Marii Britanii postează o fotografie în care „urinează” cuvintele „F*** ICE” în zăpadă – exact când JD Vance sosește la Milano, scrie Daily Mail. Schiorul britanic Gus Kenworthy a lansat un atac grafic la adresa […]
22:40
Dan Dungaciu: „Europenii interzic internetul pentru că nu au discernământ, dar pot să își schimbe genul” # Gândul
Dan Dungaciu afirmă, în emisiunea Marius Tucă Show din 4 februarie 2026, că un raport UE redefinește opiniile conservatoare ca hate speech. Urmărește aici, integral emisiunea Marius Tucă Show Dan Dungaciu susține că Bruxelles-ul a instruit Tik Tok să cenzureze afirmații precum „există doar două genuri”, „copiii nu pot fi trans” sau criticile la adresa ideologiei […]
22:20
Viktor Orban, acuzat de plagiat. Premierul maghiar ar fi declanșat pe TikTok „o campanie de dezinformare” marcă înregistrată Călin Georgescu # Gândul
Liderul opoziției din Ungaria, Peter Magyar, îl acuză pe premierul Viktor Orban că a declanșat pe TikTok o campanie masivă de dezinformare, construită după modelul folosit în România în 2024 de Călin Georgescu în România, campanie care a dus la anularea alegerilor prezidențiale, preia Stiripesurse.ro Magyar precizează într-un mesaj pe X că în România, Călin Georgescu și-a făcut […]
22:20
Primele rețineri în dosarul de la Sectorul 5: Arhitectul Șef, Administratorul public și un director adjunct din Poliția Locală # Gândul
În urma perchezițiilor de la Primăria Sectorului 5, trei persoane au fost reținute — Iulian Constantin Cârlogea, administratorul public, Robert Mihai Bașca, arhitectul șef, și Chioran Florin, director adjunct al Poliției Locale Sector 5, iar un alt șef din cadrul Poliției Locale se află sub control judiciar, cei reținuți urmând să fie prezentați mâine la […]
22:20
Ce cheltuieli le pot fi imputate chiriașilor și care sunt costurile ce revin proprietarului. Legea stabilește clar limitele, în ambele cazuri # Gândul
Legea stabilește clar limitele, pentru a proteja drepturile locatarilor, în ceea ce privește cheltuielile imputate chiriașilor și costurile care revin proprietarilor. Iar nerespectarea acestor reguli poate aduce sancțiuni. Astfel, conform legislației în vigoare, chiriașul nu poate fi obligat să suporte costurile care nu au legătură directă cu folosirea locuinței, potrivit Playtech. Printre ele se numără […]
22:10
Negocierile nucleare dintre SUA și Iran din Oman se lovesc de obstacole majore. Iranul refuză să renunțe la programul său nuclear # Gândul
Negocierile nucleare dintre Iran și Statele Unite, reluate vineri în Oman, au evidențiat divergențe majore în ceea ce privește viitorul programului nuclear iranian, scrie Wall Street Journal. Deși ambele părți au descris discuțiile drept un „început bun”, Iranul a trasat „linii roșii” ferme și a refuzat să accepte cererile SUA de a pune capăt îmbogățirii […]
22:10
Un cuplu francez a cumpărat o bijuterie de chițimie în mijlocul unui râu. Surprizele au fost pe măsură # Gândul
Un cuplu francez nu a putut rezista unei oferte de nerefuzat. Soții au cumpărat în decembrie 2025 o bijuterie, o casă-moară de 84 mp, construită în 1850, în Pont-Réan, Bruz, pe malul râului Vilaine, deși știau că vor fi inundați. Minunata chițimie a fost inundată și anul trecut în ianuarie, atunci când apa a ajuns […]
21:40
De ce plătesc românii mai mult pentru energie. Anunțul oficial al ministrului Energiei: ”Aceste realități sunt mai puțin discutate în spațiul public” # Gândul
Costurile ridicate ale energiei electrice din România sunt influențate direct de dependența încă mare de cărbune și de întârzierile proiectelor menite să modernizeze sistemul energetic. Ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Dragoș Pîslaru, susține că lipsa reformelor și investițiilor la timp a dus la situația actuală, în care consumatorii resimt efectele prin facturi mai mari. Cărbunele […]
21:30
Incident de necrezut în Franța. O persoană mascată a aruncat o grenadă într-un salon de înfrumusețare. Șase persoane au fost rănite, inclusiv un copil # Gândul
Șase persoane, inclusiv un copil de cinci ani, au fost rănite după ce o persoană necunoscută a aruncat o grenadă într-un salon de înfrumusețare din orașul Grenoble, scrie Liberation. Cei doi atacatori mascați s-au filmat în timp ce comiteau fapta, arată. Un individ, a cărui identitate este încă sub investigație, a aruncat o grenadă, despre […]
21:20
Un vlogger olandez a vrut să vadă cu ochii lui cum e viața în Ferentari. A filmat tot ce a găsit prin cartier și apoi a tras concluzia # Gândul
Vloggerul olandez Tom van den Heuvel, cunoscut pe YouTube pentru clipurile sale filmate în zone considerate „problematice”, a ajuns recent și în București. El a decis să meargă în cartierul Ferentari, unul dintre cele mai stigmatizate locuri din Capitală, pentru a vedea cu ochii lui dacă faima de „zonă extrem de periculoasă”de pe internet se […]
21:20
Viktor Orban, acuzat de plagiat. Premierul ar fi declanșat pe TikTok „o campanie de dezinformare” marcă înregistrată Călin Georgescu # Gândul
Liderul opoziției din Ungaria, Peter Magyar, îl acuză pe premierul Viktor Orban că a declanșat pe TikTok o campanie masivă de dezinformare, construită după modelul folosit în România în 2024 de Călin Georgescu în România, campanie care a dus la anularea alegerilor prezidențiale, preia Stiripesurse.ro Magyar precizează într-un mesaj pe X că în România, Călin Georgescu și-a făcut […]
21:10
Un vlogger olandez a vrut să vadă cu ochii lui cum e viața în Ferentari. A mers cu o cameră video și a filmat tot ce a găsit prin cartier # Gândul
Vloggerul olandez Tom van den Heuvel, cunoscut pe YouTube pentru clipurile sale filmate în zone considerate „problematice”, a ajuns recent și în București. El a decis să meargă în cartierul Ferentari, unul dintre cele mai stigmatizate locuri din Capitală, pentru a vedea cu ochii lui dacă faima de „zonă extrem de periculoasă”de pe internet se […]
20:40
Peste 80% dintre cei aproximativ 23.000 de contribuabili care au folosit chatbotul ANAF în prima săptămână de la lansare au solicitat informații privind depunerea Declarației Unice (formularul 212), comunică istituția. Potrivit Agenției Naționale de Administrare Fiscală, Asistentul virtual ANA, inițial disponibil în Spațiul Privat Virtual, va fi accesibil din 6 februarie 2026 direct pe portalul ANAF […]
20:40
Diana Buzoianu a dispus dărâmarea clădirilor „ilegale” de pe litoral. Beach Baruri sau restaurante au fost deja dărâmate. Vor fi analizate și blocuri # Gândul
Ministra Mediului, Diana Buzoianu, a anunțat vineri, la Digi24, demararea unui proces de amploare pentru lămurirea situației construcțiilor ridicate ilegal pe litoral. Demersul vizează atât beach-baruri și restaurante deja demolate, cât și blocuri care vor ajunge în instanță, fiecare situație urmând să fie analizată separat. Anunțul vine în contextul publicării unui raport care, potrivit oficialului, […]
20:40
Robin Hood de Canada: 60 de „haiduci” canadieni fură din magazine și redistribuie produsele oamenilor nevoiași # Gândul
O grupare de activiști din Canada a captat atenția internațională prin jafurile sale din supermarketuri, în urma cărora au redistribuit bunurile furate persoanelor defavorizate sub simbolul Robin Hood. Un grup de aproximativ 60 de persoane, îmbrăcate în costume de Robin Hood, a început să jefuiască supermarketurile Rachelle Béry din Montreal. Acești „haiduci” au început să […]
20:00
Ce spune legea și care sunt riscurile. Anvelopele de iarnă sunt obligatorii doar pe gheață și zăpadă. Nu contează data din calendar # Gândul
Cauciucurile de iarnă sunt recomandate a fi montate pe mașină atunci când temperaturile scad sub 7-8 grade Celsius, spun toți producătorii, și de aceea sunt numite generic „de iarnă”. Cele „de vară” sunt construite pentru a funcționa optim la temperaturi mult mai ridicate. Însă, legea rutieră din România nu impune montarea cauciucurilor de iarnă la o anumită […]
20:00
Cele patru fructe care sunt foarte bune pentru sănătate, dacă sunt consumate cu tot cu coajă. Sunt foarte gustoase și bogate în nutrienți # Gândul
Multă lume are tendința să decojească fructele pe care le consumă, dar acest obicei este complet greșit, potrivit experților în nutriție. Cojile a cel puțin patru fructe sunt foarte bogate în nutrienți și ar trebui consumate alături de restul fructului, spun acesștia 1. Prunele De exemplu, prunele se numără printre fructele care nu ar trebui […]
19:40
Oamenii de știință din China construiesc cea mai puternică armă cu microunde din lume. La ce o pot folosi chinezii # Gândul
Oamenii de știință chinezi au dezvoltat recent mai multe sisteme revoluționare de arme cu microunde de mare putere (HPM), concepute pentru a neutraliza dronele și chiar sateliții de pe orbita joasă a Pământului, scrie presa din China. Cercetătorii de la Northwest Institute of Nuclear Technology (NINT) au creat un dispozitiv capabil să genereze un flux […]
19:20
Experții MAI au identificat o nouă metodă de fraudă: folosirea AI pentru clonarea vocii persoanelor apropiate # Gândul
Ministerul Afacerilor Interne a lansat un avertisment extrem de important pentru români. Experții MAI au identificat o nouă metodă de fraudă: folosirea inteligenței artificiale pentru clonarea vocii persoanelor apropiate. În cazul oricărei suspiciuni, închideți imediat convorbirea! Infractorii obțin câteva secunde de înregistrare audio de pe rețelele sociale și creează apeluri telefonice în care pretind că […]
Acum 24 ore
19:10
Gest surprinzător la o nuntă cu ștaif. Încercând să-și surprindă nuntașii, un mire și-a aruncat mireasa în piscină. Asta, după ce au făcut o poză pentru a imortaliza momentul. Imediat după ce poza a fost făcută, mirele i-a dat drumul din brațe miresei, iar aceasta a picat direct în apă, spre stupefacția tuturor. Acum, internauții […]
19:10
Șeful controlului armelor din Statele Unite acuză China că a făcut teste nucleare secrete. Washingtonul vrea un nou pact nuclear trilateral # Gândul
Șeful controlului armelor din Statele Unite, Thomas DiNanno, a acuzat Beijingul că a întreprins un test nuclear secret și a solicitat crearea unui nou tratat, mai amplu, care să includă China și Rusia. Expirarea tratatului nuclear New Start a scos la iveală un vid strategic tot mai mare pentru Statele Unite, acutizat acum de declarațiile […]
19:00
Păianjenul care dansează pentru a se împerechea. Care este arma sercretă a păianjenului Maratus volans # Gândul
Deși măsoară doar aproximativ 5 milimetri, păianjenul-păun din Australia este unul dintre cele mai spectaculoase și bizare exemple din lumea insectelor. Micuțul prădător își terorizează prada cu o otravă letală pentru insecte și își riscă viața într-un ritual de împerechere impresionant, care poate dura chiar zeci de minute. Dansul care decide soarta masculului Păianjenul-păun este […]
18:50
Sezamo marchează un an de la lansarea colectării ambalajelor SGR, cu aproape 4 milioane de ambalaje returnate # Gândul
Supermarketul online Sezamo aniversează, astăzi, un an de la lansarea sistemului de colectare a ambalajelor cu garanție SGR, integrat direct în experiența de cumpărături, astfel încât clienții economisesc timp nu doar la cumpărături, ci și la reciclare, fără drumuri suplimentare. În acest prim an, clienții Sezamo au returnat aproape patru milioane de ambalaje, contribuind la […]
18:50
Patru lebede au fost găsite moarte pe un lac din Bârlad, iar analizele au confirmat prezenţa virusului influenţei aviare înalt patogene (H5N1). S-au dispus măsuri de către autorităţile sanitar veterinare şi de mediu şi s-a dispus un perimetru de protecţie pe o rază de 10 km. ”Direcţia Judeţeană de Mediu Vaslui informează publicul că, în […]
18:50
Stupefacție în lumea științifică. Nepământeanul Juan López. Un octogenar spaniol, sănătos ca la 2o de ani # Gândul
Oamenii de știință sunt fascinați de cazul remarcabil al unui spaniol în vârstă de 82 de ani, care, după cum au descoperit, are corpul unui bărbat cu multe decenii mai tânăr. Juan López García, din orașul Toledo, concurează în ultra-maratoane, o performanță cu atât mai extraordinară cu cât, înainte de a împlini 66 de ani, […]
18:40
Bărbat din Cluj, arestat preventiv, după ce a intrat cu maşina în stâlpul de iluminat şi în peretele unui magazin. Nu avea permis # Gândul
Vineri, un bărbat de 38 de ani a fost arestat preventiv, după ce, în timp ce conducea un autoturism, deşi nu are permis de conducere, a ieşit de pe şosea, a lovit un stâlp de iluminat şi apoi peretele unui magazin din parcarea mall-ului din Floreşti, judeţul Cluj. Un pasager a fost transportat la spital, […]
18:40
Guvernul condus de Ilie Bolojan a continuat împrumuturile de pe piața internă. Ministerul Finanțelor a atras, doar vineri, 335 de milioane de lei de la bănci, potrivit datelor publicate de BNR. Joi, statul a împrumutat peste 2,233 miliarde de lei prin două emisiuni de obligațiuni de stat. Dobânzile acceptate au fost de 5,92% pe an […]
18:10
Barack și Michelle Obama apar ca niște maimuțe într-un videoclip postat de Trump, în care îi acuză de fraudarea alegerilor din 2020 # Gândul
Donald Trump a publicat joi un videoclip cu o temă conspirativă în cadrul căreia, la finalul clipului, erau prezentate presupuse nereguli ale alegerilor prezidențiale din SUA din 2020. În cadrul videoclipului postat de Trump, la sfârșit apăreau fețele lui Barack și Michelle Obama suprapuse peste corpurile unor maimuțe. Fostul președinte al Statelor unite, Barack Obama […]
18:10
România a pierdut alte 231 de milioane de euro din PNRR. Ministrul Fondurilor Europene a recunoscut public dezastrul. Bolojan încearcă să arunce vina pe CCR # Gândul
Cu o zi înainte de scrisoarea premierului Bolojan, în care se pun presiuni asupra CCR, pe tema pensiei magistraților, ministrul Investiţiilor şi Proiectelor Europene, Dragoş Pîslaru afirma că România pierde cele 231 de milioane din fonduri europene, tot din cauza Curții Constiuționale. Declarațiile celor doi oficiali sunt contrazise, punctual, de avocatul Toni Neacșu care a […]
18:00
Cum câștigăm războiul cu țânțarii de ciuperci. Plantele de apartament vor fi ferite de insecte dăunătoare, iar sarcina zilnică va dura câteva secunde # Gândul
Cu încălzire centrală caldă și ferestre închise, această perioadă a anului este momentul perfect pentru ca musculițele de ciuperci să năvălească asupra plantelor de apartament iubite. Musculițele de ciuperci, cunoscute și sub numele de muște sciaride, sunt printre cei mai comuni dăunători, care-i scot din minți pe pasionații de plante de apartament. Acești dăunători nedoriți […]
18:00
Judecătorii nu s-au pus de acord asupra acuzațiilor de propagandă legionară aduse lui Călin Georgescu. Procesul, blocat în camera preliminară # Gândul
Dosarul lui Călin Georgescu, prin care fostul candidat a prezidențiale a fost trimis în judecată pentru propagandă legionară, s-a blocat vineri, 6 februarie, la Tribunalul București, ca urmare a faptului că, potrivit Digi 24, judecătorii nu s-au pus de acord asupra unei soluții și au constatat „ivită divergența”. Noul termen s-a mutat pe 9 februarie. […]
17:50
Casă de vacanță aflată pe marginea prăpastiei, la propriu, scoasă la vânzare. Cât cer proprietarii pe locuința cu vedere la mare și aproape de plajă # Gândul
O casă de vacanță cu vedere spectaculoasă la mare ar putea fi a ta, cu condiția să nu te deranejze faptul că se află foa aproape de marginea unei prăpăstii. Bungaloul se află în partea de vest a insulei Wight, pe una dintre cele mai erodate porțiuni de coastă din Marea Britanie, și este promovat […]
17:50
Mai mulți parlamentari din România au mers în SUA și au participat la Micul dejun cu Rugăciune. La eveniment a participat și președintele Donald Trump # Gândul
O delegaţie de parlamentari români, de la diverse partide, a participat la un mic dejun cu rugăciune la Washington, alături de preşedintele SUA, Donald Trump. Evenimentul, „Mic dejun naţional cu rugăciune”, aflat la cea de-a 74-a ediţie, reuneşte lideri de state şi personalităţi publice din întreaga lume. Evenimentul s-a desfăşurat în perioada 4-5 februarie, iar […]
