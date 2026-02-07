Majoritatea reacţiilor adverse atribuite statinelor nu sunt cauzate de aceste medicamente. Aproximativ 7 milioane de britanici ar trebui să beneficieze de tratament, suplimentar faţă de cei 8 milioane care deja îl primesc prin NHS - STUDIU

21:10

Un grup infracţional care se ocupa cu spălarea banilor, înfiinţat de patru români încă din 2018, a fost destructurat, după o cooperare între autorităţile judiciare din România şi Franţa. Suspecţii ar fi înfiinţat mai multe entităţi comerciale în Franţa, prin conturile cărora ar fi trecut 300 de milioane de euro, bani proveniţi din comiterea mai multori tipuri de infracţiuni. În România au fost arestate patru persoane, alte 9 fiind arestate în Franţa.