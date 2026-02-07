Nouă înşelătorie cu ajutorul AI. Cum acţionează hoţii pentru a convinge victimele să trimită bani

19:50

De 20 de ani n-am mai avut aşa o iarnă grea în ianuarie. O spun chiar oamenii care simt pe pielea lor ce înseamnă iarnă grea cam opt luni pe an. Meteorologii de la staţia meteo Varful Omu, cea mai înaltă aşezare omenească din ţară locuită permanent. Ca să ştim noi în fiecare seară cum va fi vremea, ei îşi fac meseria într-un fel care depăşeşte orice imaginaţie. Stau izolaţi în vârf de munte cu săptămânile, în fiecare dimineaţă deschid uşa şi sapă un tunel în zăpadă ca să iasă, iar până la serviciu fac uneori şase ore prin nămeţi. Colegul nostru Răzvan Petrescu este unul dintre puţinii jurnalişti care a ajuns la acea staţie meteo în condiţii extrem de dificile. Iar acum vedem povestea incredibilă a oamenilor de la Omu.