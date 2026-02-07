Combinatul Siderurgic de la Galați, în criză. Devine obiectiv strategic național și va fi scos la licitație
ObservatorNews, 7 februarie 2026 12:20
Decizie importantă pentru cel mai mare combinat siderurgic din România, aflat în colaps. Guvernul l-a declarat obiectiv strategic naţional și va plăti salariile restante ale angajaților din fondul de garantare. În paralel, combinatul va fi scos la licitație în luna martie, cu un preț de pornire de 700 de milioane de euro. Până atunci, aproape 4.000 de oameni trăiesc de pe o zi pe alta și așteaptă momentul în care se vor putea întoarce la lucru. De aproape un an, producția este complet oprită, iar muncitorii sunt în șomaj tehnic.
Acum 10 minute
12:40
Jongla cu focul pe monociclu, în mijlocul intersecției. Poliția a intervenit pentru siguranța traficului # ObservatorNews
Scene mai puţin obişnuite surprinse pe o trecere de pietoni din Colorado! Un bărbat care jongla cu focul în timp ce mergea pe monociclu a atras toate privirile şoferilor. Deşi spectacolul lui a fost impresionant, poliţia a intervenit pentru că activitatea sa punea în pericol traficul şi siguranţa publică.
Acum 30 minute
12:20
Snoop Dogg a fluturat steagul României la Jocurile Olimpice 2026 de la Milano Cortina # ObservatorNews
Snoop Dogg a fost surpriza serii pentru sportivii români prezenți la festivitățile de deschidere ale Jocurilor Olimpice de iarnă 2026 de la Milano-Cortina. Celebrul artist american a fluturat pentru câteva secunde steagul României pe străzile din Cortina, după ce s-a întâlnit cu delegația tricoloră.
12:20
Acum o oră
12:00
Fotbalul feminin a trecut la următorul nivel: România pune bazele primei strategii comerciale pentru Superligă # ObservatorNews
Fotbalul feminin din România începe să joace în liga dezvoltării pe termen lung. Pentru prima dată, Federația Română de Fotbal și FIFA stau la aceeași masă ca să construiască o strategie comercială dedicată Superligii feminine. Miza: reguli mai clare, stabilitate financiară și o competiție care să atragă investiții, public și vizibilitate, nu doar pasiune.
12:00
Suma de 40.000 de euro a fost pretinsă pentru exercitarea influenței asupra unor funcționari din cadrul Inspectoratului de Stat în Construcții și asupra arhitectului șef în cadrul Primăriei Sectorului 5, care, la rândul său, urma să intrevină pentru urgentare și admiterea recepției.
Acum 2 ore
11:40
Cum au fost distruse probele video în crimele din Sibiu: uciderea milionarului Kreiner și a Codruței Notar # ObservatorNews
Două crime care au şocat ţara au un numitor comun: fosta logodnică a lui Adrian Kreiner, milionarul omorât în timpul unui jaf. Anchetatorii cred că femeia de 40 de ani, psiholog şi antrenor în dezvoltare personală, şi-a ajutat cea mai bună prietenă să pună la cale un plan diabolic pentru a-şi ucide mama. I-ar fi procurat sedative şi ar fi învăţat-o cum să distrugă probele video. Povestea de film s-a încheiat cu reţinerea fostei partenere a milionarul din Sibiu, sub acuzaţia de complicitate la omor calificat.
11:30
SUA grăbesc pacea în Ucraina: vor un acord până în martie și alegeri cu referendum în mai # ObservatorNews
Statele Unite grăbesc pacea! Washingtonul vrea un acord până în martie, iar în luna mai să fie organizate alegeri în Ucraina în acelaşi timp cu un referendum. Între timp, Rusia acuză Ucraina de tentativă de asasinat a unui important general, numărul doi în GRU, unitatea de spioni a armatei. Şeful serviciilor secrete a fost împuşcat în Moscova, în scara blocului şi a fost transportat în stare gravă la spital. Incidentul a avut loc la o zi după ce delegaţiile celor două ţări au încheiat o nouă rundă de negocieri, finalizată cu schimbul a sute de prizonieri de război.
10:50
Cum vine statul în ajutorul fermierilor afectați de îngheț. Pomicultor: "Recolta a fost compromisă total" # ObservatorNews
Vin veşti bune de la Ministerul Agriculturii pentru fermierii afectaţi de îngheţul târziu de anul trecut. A fost pus în consultare un proiect financiar de urgenţă pentru producătorii din sectorul pomicol, ale căror plantaţii pe rod au fost calamitate. Sprijinul este acordat sub formă de grant de până la 2.000 de euro pe hectar şi se calculează în funcţie de gradul de afectare.
Acum 4 ore
10:30
Elton John dă în judecată tabloidul Daily Mail: "O încălcare incredibilă a vieții private" # ObservatorNews
Elton John a depus mărturie ieri în procesul deschis împotriva tabloidului Daily Mail. Artistul a acuzat publicaţia că i-a încălcat grav viaţa privată. La fel ca prinţul Harry, cântăreţul de 78 de ani şi partenerul său se află printre cele şapte vedete care au dat în judecată ziarul. A deschis acest proces din cauza unor articole publicate între anii 2000 şi 2015.
10:20
Copil de 10 ani, lovit de maşină sub privirile îngrozite ale mamei, în Iaşi. Treceau printr-un loc nepermis # ObservatorNews
Un copil de zece ani din Iaşi a ajuns în stare gravă la spital, aseară, după ce a fost spulberat de un autoturism!
10:10
Sterilizare gratuită pentru animalele de companie din Cluj-Napoca. Ce trebuie să facă proprietarii # ObservatorNews
Abandonarea puilor de câini pe străzi este o problemă uriaşă în România! Deşi sterilizarea este obligatorie, mulţi nu dau doi bani pe lege. La Cluj, consiliul judeţean a demarat un proiect de sterilizări gratuite, astfel încât banii să nu mai fie o problemă pentru proprietarii de câini. Momentan, au fost alocaţi 500 de mii de lei. Dacă clujenii răspund bine la această iniţiativă, suma va putea fi mărită.
10:00
Reţeaua electrică a Ucrainei, lovită de un atac al ruşilor. Polonia impune restricţii aeriene # ObservatorNews
Ucraina a fost ţinta unui atac important asupra reţelei sale energetice sâmbătă dimineaţă, ceea ce a dus la întreruperi de curent în mare parte a ţării, a anunţat compania ucraineană de electricitate Ukrenergo.
09:40
Ceremonie spectaculoasă de deschidere a Jocurilor Olimpice de Iarnă 2026. Momentele cheie # ObservatorNews
Seară de neuitat în Italia! Ceremonia de deschidere a Jocurilor Olimpice de Iarnă a adus o explozie de emoţie şi culoare! Mariah Carey, Laura Pausini şi Andrea Bocelli sunt doar câteva dintre numele mari care au încântat publicul cu interpretări excepționale. Zeci de modele îmbrăcate în culorile steagului Italiei au adus un omagiu celebrului creator de modă Giorgio Armani.
09:20
Cei trei funcționari din Primăria Sector 5 care ar fi luat mită de la dezvoltatori imobiliari au fost reținuţi # ObservatorNews
Administratorul public, arhitectul-şef al Primăriei Sectorului 5 şi directorul adjunct al Poliţiei locale din Sectorul 5 au fost reţinuţi aseară de procurorii anticorupţie. Cei 3, dar şi mai mulţi funcţionari publici sunt bănuiţi că ar fi luat mită zeci de mii de euro de la un dezvoltator imobiliar. Suspecţii ar fi eliberat ilegal avize cu ajutorul cărora investitorii ar fi încasat mai repede banii pentru apartamente.
09:20
Camionetă cuprinsă de flăcări în Caraș-Severin. Norul negru de fum, vizibil de la kilometri distanţă # ObservatorNews
Incendiu puternic, ieri, în judeţul Caraş-Severin! O camionetă a fost înghiţită de flăcări violente.
08:50
Negoiță, suspendat din funcţie şi obligat la 800.000 de lei cauțiune: "Dacă aș mai trăi odată, aș face la fel" # ObservatorNews
Robert Negoiță nu mai are voie să-şi exercite funcţia de primar al sectorului trei şi are de plătit 800 de mii de lei cauţiune ca să nu fie arestat. Procurorii DNA îl acuză de un prejudiciu de aproape un milion de lei. Ar fi construit ilegal drumuri, unul chiar pe terenul fratelui său şi ar fi asfaltat şosele pe sub care trec conducte de gaz, în ciuda faptului că era conştient de pericolul de explozie.
08:50
Nouă înşelătorie cu ajutorul AI. Cum acţionează hoţii pentru a convinge victimele să trimită bani # ObservatorNews
Atenţie la apelurile telefonice pe care le primiţi! O nouă metodă de fraudă, mai „sofisticată“, este folosită tot mai des de infractori. Aceştia folosesc inteligența artificială pentru a clona vocea unor persoane apropiate și astfel conving victimele să trimită bani.
Acum 6 ore
08:20
Un bărbat a zburat cu mașina peste sensul giratoriu și a aterizat pe acoperişul unui magazin, în Bucureşti # ObservatorNews
Accident grav pe o şosea din Capitală. Un bărbat de 54 de ani, de origine turcă, a fost transportat de urgență la spital după ce autoturismul pe care îl conducea a zburat la propriu peste un sens giratoriu și s-a lovit de acoperișul unui magazin.
08:20
Incendiu uriaş într-un bloc din Năvodari, zeci de locatari evacuaţi. Un bărbat a fost găsit carbonizat în casă # ObservatorNews
Au fost clipe de panică, aseară, pentru locatarii unui bloc din Năvodari! Un bărbat a fost găsit carbonizat, după ce în garsoniera în care locuia a izbucnit un incendiu uriaş. Fumul s-a răspândit cu repeziciune în tot imobilul, iar zeci de locatari au fost evacuaţi de urgenţă de pompierii ajunşi la faţa locului.
08:20
Urmărire ca în filme cu poliţia pe urme, în Suceava. Bărbatul a furat o mașină şi a lovit trei autoturisme # ObservatorNews
Urmărire ca în filme, ieri, în Câmpulung Moldovenesc, judeţul Suceava! Un bărbat de 31 de ani, care a furat o maşină, le-a dat mari bătăi de cap poliţiştilor!
08:20
07:50
O femeie de 70 de ani a murit, sâmbătă dimineața, lovită de o mașină pe Șoseaua Mangaliei, în localitatea Albești, județul Constanța.
07:40
A trăit fără plămâni 48 de ore, până la transplant. Cum l-au ținut medicii în viață # ObservatorNews
Un caz medical considerat aproape imposibil a fost raportat de o echipă de medici din Statele Unite. Un pacient aflat în stare critică a fost menținut în viață timp de 48 de ore fără plămâni, până când a putut primi un dublu transplant pulmonar. Procedura a fost realizată cu ajutorul unui sistem artificial avansat, care a preluat complet funcția respiratorie și a stabilizat circulația sângelui, potrivit unui raport publicat recent în revista Med, citat de News.ro.
07:20
Horoscop 8 februarie 2026. O zi a transformărilor interioare și a clarității profunde # ObservatorNews
Horoscop 8 februarie 2026. Astrele aduc introspecție, ambiție și revelații personale. Zodiile sunt chemate să renunțe la ceea ce nu le mai servește, să își apere valorile și să își clarifice relațiile. Fiecare semn zodiacal primește un imbold pentru a face schimbări profunde sau a descoperi adevăruri esențiale.
Acum 24 ore
22:10
"Comoara energetică" descoperită în Germania: una dintre cele mai mari rezerve de litiu din lume # ObservatorNews
Sub solul Germaniei ar putea exista una dintre soluțiile-cheie pentru independența energetică a Europei. Cercetătorii au identificat în regiunea Altmark, în Saxonia, o rezervă uriașă de litiu, estimată la peste 8 milioane de tone de metal pur, suficientă pentru alimentarea a peste 800 de milioane de mașini electrice, relatează Il Messaggero.
22:00
Survivor România, 6 februarie 2026. Schimb acid de replici în tabăra Faimoşilor: "N-ai creier să mă măsori" # ObservatorNews
Episodul 13 din data de 6 februarie 2026 al emisiunii Survivor România. Spiritele s-au încins după ce, în urmă cu câteva zile, Faimoşii s-au despărţit de Marina Dina, la finalul Duelului de eliminare. O parte dintre concurenţi, în frunte cu Gabi Tamaş, s-au arătat dezamăgiţi de atitudinea de la votare a lui Cristian Boureanu.
21:40
Reţea de români care opera în Franța, destructurată: 300 de milioane de euro, bani din droguri și evaziune # ObservatorNews
Polițiștii Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Cluj-Napoca, în colaborare cu procurorii DIICOT și autorități judiciare din Franța, au destructurat un grup infracțional organizat specializat în spălarea banilor, traficul de droguri de risc și mare risc, dar și evaziune fiscală.
21:20
Bătrân de 72 de ani, atacat în plină zi pe o stradă din Cernavodă. I-au smuls din mână 13.000 de lei # ObservatorNews
Un bătrân de 72 de ani a fost atacat pe stradă, vineri, în Cernavodă, în timp ce se deplasa cu soţia sa, iar persoane necunoscute i-au sustrat suma de 13.000 de lei. Poliţiştii au demarat verificări şi până în prezernt a fost identificat un bărbat de 41 de ani.
21:20
A câștigat la loto de 3 ori într-o zi. Ultimul loz l-a făcut milionar pe unul dintre cei mai norocoşi francezi # ObservatorNews
Un bărbat din Franța a avut parte de o zi incredibilă după ce a câștigat de trei ori consecutiv la jocuri răzuibile, iar ultimul bilet i-a adus marele premiu de un milion de euro. Povestea sa a fost făcută publică de La Française des Jeux.
21:20
Videoclipul în care soții Obama apar ca maimuțe, șters de pe contul lui Trump. Pe cine dă vina Casa Albă # ObservatorNews
Videoclipul distribuit joi seara pe contul de Truth Social al preşedintelui american Donald Trump, în care fostul preşedinte Barack Obama şi soţia sa, Michelle, apar ca maimuţe, a fost şters vineri, după critici cu privire la atitudini rasiste. Potrivit Casei Albe, imaginile ar fi fost postate „din greşeală” de cineva din personalul preşedinţiei.
20:50
Tabără de gătit, carnea de vită, este invitaţia lansată de zeci de bucătari cu renume, în Bucovina. Reţete americane, franţuzeşti şi româneşti vor fi preparate weekendul acesta în faţa gurmanzilor. Vedete vor fi un burger de cinci kilograme, ciorba de taur şi parizerul pane.
20:30
Guvernul neagă orice presiune asupra CCR. Dogioiu: Premierul nu a cerut un anumit verdict # ObservatorNews
Purtătoarea de cuvânt a Guvernului, Ioana Dogioiu, a declarat vineri că premierul nu a exercitat nicio formă de presiune asupra Curţii Constituţionale a României (CCR), în contextul speculațiilor privind posibile influențe asupra deciziilor judecătorilor constituționali.
20:30
Incendiu violent într-un apartament din Năvodari: o persoană decedată. Zeci de locatari, evacuaţi de urgenţă # ObservatorNews
Un incendiu violent izbucnit vineri seară într-un apartament din Năvodari s-a soldat cu moartea unei persoane și evacuarea a zeci de locatari. Pompierii au intervenit cu mai multe echipaje, iar trei femei și un copil au fost evaluați de medici după ce au fost scoși din imobil.
20:20
Şi-a dat foc la casă la o beţie, după ce s-a certat cu iubita. Bărbat din Ialomiţa, reţinut pentru distrugere # ObservatorNews
Un bărbat de 38 de ani din Slobozia a fost reținut după ce și-ar fi incendiat propria locuință, pe fondul consumului de alcool și al unui conflict cu partenera, scrie Agepres. Polițiștii spun că acesta ar fi aruncat o sticlă cu lichid inflamabil în interiorul casei, provocând incendiul.
20:20
Regulile pentru voucherele de vacanță se schimbă din 2026. Cine va mai putea beneficia de ele # ObservatorNews
Se schimbă din nou regulile pentru voucherele de vacanță. Pragul de venit scade: doar bugetarii cu salarii nete de până la 6.000 de lei mai pot primi tichete, față de 8.000 de lei până acum. Valoarea rămâne aceeaşi - 800 de lei, dar - o schimbare importantă- dispare obligația contribuției proprii. Astfel, beneficiarii nu mai sunt obligați să plătească încă 800 de lei pentru a putea folosi voucherele la pachetele turistice.
20:20
O mașină acoperită de zăpadă poate deveni un real pericol în trafic, atât pentru șofer, cât și pentru ceilalți participanți la circulație. Deși mulți conducători auto tratează superficial acest aspect, Codul Rutier sancționează clar situațiile în care vehiculul nu este curățat corespunzător înainte de plecarea la drum.
20:20
Un șofer și-a plătit amenda cu monede, ca răzbunare. Funcționarii au închis ghișeul și s-au pus pe numărat # ObservatorNews
Un șofer din Craiova a plătit vineri o amendă cu 630 de lei cu sute de monede în semn de protest. Funcționarii primăriei nu l-au refuzat, dar au închis ghișeul o oră ca să numere fisele.
20:10
Dosarele Epstein. Tinere moarte în timpul jocurilor sexuale, îngropate la ferma milionarului # ObservatorNews
Ororile milionarului Epstein continuă să iasă la iveală. Două femei ar fi fost îngropate pe una dintre proprietățile lui, după ce au fost ucise în timpul unor jocuri sexuale. Informația este dezvăluită în cel mai recent lot de documente publicate de Departamentul de Justiție american. În acest timp, apar dovezi că și supermodelul Naomi Campbell a avut o relație apropiată cu Epstein, pe care l-a invitat la petreceri, chiar după prima lui condamnare.
20:10
Jocurile Olimpice de iarnă de la Milano care încep în seara aceasta vor răsplăti sportivii cu cele mai preţioase medalii din istorie - aurul şi argintul au preţ-record. Strălucitoare sunt şi imaginile cu Cristi Chivu care a purtat aseară torţa olimpică. Au devenit virale şi au avut zeci de milioane de vizualizări.
20:00
20:00
Cine e generalul rus Vladimir Alekseiev, care a supravieţuit unei tentative de asasinat # ObservatorNews
Rusia acuză Ucraina de tentativă de asasinat a unui important general, numărul doi în GRU, unitatea de spioni a armatei. Şeful serviciilor secrete a fost împuşcat în Moscova, în scara blocului şi a fost transportat în stare gravă la spital. Incidentul a avut loc la o zi după ce delegaţiile celor două ţări au încheiat o nouă rundă de negocieri, finalizată cu schimbul a sute de prizonieri de război.
20:00
Produsele la care românii au renunţat, din cauza inflaţiei. Consumul s-a prăbuşit drastic # ObservatorNews
Măsurile de criză ne au lăsat masa mai goală. Potrvit datelor oficiale, anul trecut românii au cumpărat mai puţine alimente şi băuturi. Vânzările magazinelor au scăzut cu aproape trei la sută. Declinul a fost şi mai accentuat în decembrie, lună în care, de obicei, cheltuielile cresc. Comercianţii se aşteaptă la un an şi mai provocator din cauza scumpirilor.
19:50
16 femei sfinte, canonizate în prezența Patriarhului Daniel. Credincios: "Ne aduc aminte de mamele noastre" # ObservatorNews
Ceremonie impresionantă la Catedrala Patriarhală, acolo unde 16 femei au fost canonizate şi au intrat în calendarul sfinţilor. La slujba de liturghie a participat şi Patriarhul Daniel. Mii de credincioşi au venit în dealul mitropliei să se roage la noile icoane sfinte şi să se închine la moaştele Sfântului Dimitrie cel Nou şi ale Sfinţilor Împăraţi Constantin şi Elena.
19:50
Românii care trăiesc jumătate de an la cea mai înaltă aşezare. Au 8 luni de iarnă şi fac 6 ore până la "birou" # ObservatorNews
De 20 de ani n-am mai avut aşa o iarnă grea în ianuarie. O spun chiar oamenii care simt pe pielea lor ce înseamnă iarnă grea cam opt luni pe an. Meteorologii de la staţia meteo Varful Omu, cea mai înaltă aşezare omenească din ţară locuită permanent. Ca să ştim noi în fiecare seară cum va fi vremea, ei îşi fac meseria într-un fel care depăşeşte orice imaginaţie. Stau izolaţi în vârf de munte cu săptămânile, în fiecare dimineaţă deschid uşa şi sapă un tunel în zăpadă ca să iasă, iar până la serviciu fac uneori şase ore prin nămeţi. Colegul nostru Răzvan Petrescu este unul dintre puţinii jurnalişti care a ajuns la acea staţie meteo în condiţii extrem de dificile. Iar acum vedem povestea incredibilă a oamenilor de la Omu.
19:40
"Nimeni nu e şmecher forever". Apropiaţii lui Negoiţă ştiau de drumurile cu probleme şi anticipau vizita DNA # ObservatorNews
Robert Negoiță a primit interdicţie să îşi mai exercite funcţia de primar al sectorului trei şi are de plătit 800 de mii de lei cauţiune ca să nu fie arestat. El este anchetat de aseară sub control judiciar. Procurorii DNA îl acuză de un prejudiciu de aproape un milion de lei. Ar fi construit ilegal drumuri, unul chiar pe terenul fratelui său şi ar fi asfaltat şosele pe sub care trec conducte de gaz, în ciuda faptului că era conştient de pericolul uriaş de explozie.
19:40
Se prelungesc lucrările pe Prelungirea Ghencea. Tramvaiul si parcarea, gata abia în 2028 # ObservatorNews
Şantierul de 230 de milioane de lei de la Prelungirea Ghencea se prelungeşte. Promisiunea primarului general, că aglomeraţia de acolo va dispărea peste doi ani, are şanse mari să nu fie îndeplinită. Exasperaţi că lucrările înaintează lent, mulţi locuitori din zonă s-au mutat în alte cartiere ca să scape de noroi şi trafic greu.
19:40
Meseriile la care românii au aplicat cel mai mult. Salariul mediu e 4.000 de lei net # ObservatorNews
Concedierile din ultima vreme îi determină pe români să-şi facă un plan de rezervă. Sunt tot mai mulţi cei care aplică pentru un alt loc de muncă şi într-un domeniu cât mai diferit, speriaţi de gândul că ar putea rămâne fără job. Alţii, în schimb, îşi caută o a doua sursă de venit pentru a putea face faţă cheltuielilor.
19:30
Când și de ce trebuie să ai anvelope de sezon și ce amendă riști dacă nu le ai în perioade de vreme severă # ObservatorNews
Prima ninsoare poate aduce nu doar trafic îngreunat, ci și amenzi serioase pentru șoferii nepregătiți. Anvelopele de sezon devin obligatorii în anumite condiții, iar legea nu lasă loc de interpretări.
19:30
Blocurile de lux, cu 11 etaje, pentru care angajații Primăriei Sectorului 5 ar fi luat mită # ObservatorNews
Procurorii anti-corupţie au început o investigaţie şi la Primăria Sectorului 5. Mai mulţi funcţionari, printre care administratorul public şi arhitectul-şef, sunt bănuiţi că ar fi luat mită zeci de mii de euro de la un dezvoltator imobiliar. Suspecţii ar fi eliberat ilegal avize cu ajutorul cărora investitorii ar fi încasat mai repede banii pentru apartamente.
19:30
