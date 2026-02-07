Snoop Dogg a fluturat steagul României la Jocurile Olimpice 2026 de la Milano Cortina

19:40

Robert Negoiță a primit interdicţie să îşi mai exercite funcţia de primar al sectorului trei şi are de plătit 800 de mii de lei cauţiune ca să nu fie arestat. El este anchetat de aseară sub control judiciar. Procurorii DNA îl acuză de un prejudiciu de aproape un milion de lei. Ar fi construit ilegal drumuri, unul chiar pe terenul fratelui său şi ar fi asfaltat şosele pe sub care trec conducte de gaz, în ciuda faptului că era conştient de pericolul uriaş de explozie.