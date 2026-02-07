Mititelu vrea să-i dea încă o lovitură lui Rotaru după ce a câștigat palmaresul Craiovei: “40, 50 de mil. de €”
Antena Sport, 7 februarie 2026 10:20
Adrian Mititelu plănuiește să îi ceară în instanță lui Mihai Rotaru compensații de peste 40 de milioane de euro după ce primul menționat a câștigat procesul pentru palmaresul Științei Craiova. În plus, finanțatorul lui FCU Craiova a anunțat că se va lupta și pentru recuperarea mărcii de la CS Universitatea Craiova. Ziua de 5 februarie
Acum 5 minute
10:50
Unirea Slobozia – Farul LIVE SCORE (13:00). Constănțenii, ultima șansă la play-off. Debut pentru Niculescu # Antena Sport
Unirea Slobozia și Farul Constanța se întâlnesc în această după-amiază în primul meci al zilei de sâmbătă, în etapa cu numărul 26 din Liga 1. Echipa lui Ianis Zicu are nevoie de victorie pentru a rămâne în lupta pentru play-off, în timp ce ialomițenii vor și ei să strângă puncte pentru bătălia privind evitarea retrogradării
10:50
România, la egalitate cu Paraguay, 1-1, după primele meciuri de simplu din Cupa Davis # Antena Sport
Echipa masculină de tenis a României este la egalitate cu Paraguay, scor 1-1, după primele două meciuri de simplu din întâlnirea contând pentru play-off-ul Grupei Mondiale I a Cupa Davis, disputată la Asuncion. Radu David Ţurcanu a adus primul punct pentru tricolori, impunându-se într-un meci intens şi echilibrat în faţa lui Alex Santino Núñez Vera,
Acum o oră
10:20
10:00
Proiectul uriaş, de 100 de milioane de euro, pe care Ion Ţiriac îl începe în România: “Nu ne dorim profit” # Antena Sport
Ion Ţiriac (86 de ani) plănuieşte construirea unui spital de 100 de milioane de euro în oraşul lui natal, Braşov. Tot în oraşul lui natal, Braşov, Ţiriac plănuia să construiască un patinoar, dar a renunţat, cel puţin temporar, la idee, după ce nu s-a înţeles cu Consiliul Local. Ion Ţiriac construieşte un spital de 100
Acum 2 ore
09:50
Echipa lui Andrei Rațiu s-a întors împotriva conducerii. Apel disperat al lui Rayo. Jucătorii n-au apă caldă # Antena Sport
Jucătorii lui Rayo Vallecano, printre care și Andrei Rațiu, alături de staff-ul clubului, au făcut un apel disperat către Asociația Spaniolă a Fotbaliștilor, prin care au cerut să se ia măsuri în privința situației în care se află clubul din Vallecas. Echipa din Madrid a înaintat o scrisoare către forul menționat anterior în care a
09:30
Al Nassr se acoperă în cazul în care Ronaldo pleacă! Echipa saudită are două nume uriaşe din Europa pe listă! # Antena Sport
Al Nassr plănuieşte să transfere un superstar din Europa în cazul în care Cristiano Ronaldo (41 de ani) va pleca în vară. Ronaldo protestează în Arabia Saudită, fiind foarte nemulţumit că Benzema a ajuns la Al Hilal. Chiar dacă a revenit la antrenamente, el nu a jucat nici în ultimul meci al lui Al Nassr,
09:00
Veste bună pentru România! Anunțul FRF după ce biletele la barajul cu Turcia s-au vândut în 20 de secunde # Antena Sport
Federaţia Română de Fotbal a anunţat că încearcă să suplimenteze numărul de bilete alocate fanilor români la meciul cu Turcia, după ce tichetele puse în vânzare vineri s-au epuizat în 20 de secunde. Suporterii "tricolorilor" au primit până acum 2.130 de bilete pentru semifinala barajului pentru Cupa Mondială. Comunicatul emis de FRF despre bilete "Regretăm
Acum 4 ore
08:50
Victor Angelescu, verdict despre Olimpiu Moruțan și Daniel Paraschiv după derby-ul cu Petrolul: “Eu cred asta” # Antena Sport
Victor Angelescu, președintele și acționarul minoritar al Rapidului, a avut o intervenție la TV după meciul încheiat la egalitate dintre echipa sa și Petrolul, scor 1-1. Oficialul giuleștenilor a vorbit inclusiv despre situația a două transferuri făcute de club în această iarnă, și anume Moruțan și Paraschiv, care au fost titulari în partida de sub
08:40
Ionuţ Radu a primit cea mai mică notă de pe teren după ce Celta Vigo a fost învinsă acasă de Osasuna! # Antena Sport
Ionuţ Radu (28 de ani) a avut, până acum, evoluţii care au impresionat în poarta Celtei Vigo. Nu a fost cazul şi în meciul de vineri pe care Celta Vigo l-a susţinut acasă, cu Osasuna şi pe care l-a pierdut cu scorul de 2-1. Oaspeţii au deschis scorul prin Ante Budimir, în minutul 35, apoi
08:30
Dennis Politic a refuzat o ofertă din afară pentru a veni la Hermannstadt. Dezvăluirea făcută de Mihai Stoica # Antena Sport
Mihai Stoica, președintele Consiliului de Administrație de la FCSB, a vorbit în cadrul unei emisiuni despre Dennis Politic, jucător care a debutat pentru Hermannstadt după ce a fost cedat sub formă de împrumut de campioana României. Oficialul a dezvăluit că fotbalistul de 25 de ani a refuzat o ofertă din Grecia pentru a rămâne în
08:20
Situaţie uluitoare la CFR Cluj. Neluţu Varga şi-a “amanetat” jucătorii pentru a le plăti salariile # Antena Sport
Patronul lui CFR Cluj, Neluţu Varga, a apelat la o soluţie rar întâlnită pentru a achita datoriile faţă de jucători, pentru care risca depunctarea din partea FRF. Neluţu Varga a împrumutat circa 2 milioane de euro de la doi oameni de afaceri, girând respectivele împrumuturi cu drepturile federative ale jucătorilor. CFR Cluj şi-a pus jucătorii
Acum 12 ore
23:10
Marco Dulca a făcut show după ce a luat două galbene în prelungiri! Ce a putut să declare # Antena Sport
Marco Dulca (26 de ani) a fost introdus de Eugen Neagoe în teren în minutul 62 al meciului Rapid – Petrolul 1-1. El a văzut două galbene în prelungirile partidei, în minutele 90+4 şi 90+6, o situaţie rar întâlnită. La interviul de după meci, Dulca a fost întrebat ce echipă i s-a părut mai bună
Rapid nu a folosit echipa de bază cu Petrolul, lăsând loc de interpretări că deja giuleştenii pregătesc meciul din Cupă, cu CFR Cluj. Întrebat pe acest subiect, Petrila a declarat că mai mulţi jucători au fost menajaţi deoarece se joacă "din 3 în 3 zile". "E normal ca antrenorul să schimbe puțin echipa, din moment
22:50
Alexandru Pașcanu, replica serii după remiza cu Petrolul: „Bine că am toți dinții în gură” # Antena Sport
Rapid București a făcut un pas greșit în Liga 1 și a ratat șansa de a reveni pe prima poziție în clasament. Gruparea antrenată de Costel Gâlcă a remizat pe teren propriu cu Petrolul Ploiești, scor 1-1. Alexandru Pașcanu a evitat o înfrângere grea pentru gruparea giuleșteană și a vorbit despre meciul decisiv din Cupa
22:50
Costel Gâlcă i-a răspuns lui Eugen Neagoe după Rapid – Petrolul 1-1! Ce a spus despre Moruţan şi Paraschiv # Antena Sport
Costel Gâlcă (53 de ani) i-a răspuns lui Eugen Neagoe (58 de ani), care a declarat că tehnicianul Rapidului ar putea regreta decizia de a menaja atâţia jucători la partida cu "lupii galbeni". Gâlcă a explicat decizia de a lăsa mai mulţi titulari pe bancă, printre care portarul Marian Aioani, căpitanul Alex Dobre, Borza sau
22:40
Eugen Neagoe nu s-a ferit de cuvinte, după Rapid – Petrolul 1-1: „Dacă eram atenți, plecam cu trei puncte” # Antena Sport
Rapid București a făcut un pas greșit în campionat, remizând pe teren propriu contra rivalei Petrolul Ploiești, în cel de-al doilea meci al etapei cu numărul 26 din Liga 1. Formația antrenată de Costel Gâlcă s-a chinuit să găsească drumul spre gol, dar a dat peste o defensivă organizată a „găzarilor", care au încheiat disputa
22:30
Petrolul a remizat, scor 1-1, cu Rapid. Rezultatul este unul pe placul "lupilor". Paul Papp spune că punctul adus aduce liniştea la echipă. În presă au apărut informaţii legate şi de eventuale tensiuni între jucători şi antrenorul Eugen Neagoe, dar fotbalistul a infirmat. "A fost un joc dificil la a doua clasată, cred că am
22:30
22:30
Cristi Chivu vrea un jucător de la o rivală din Serie A! Lovitura din mercato încercată de antrenorul român # Antena Sport
Cristi Chivu (45 de ani) încearcă o lovitură pe piaţa transferurilor, după ce l-a ratat pe Ademola Lookman (27 de ani), care a ajuns la Atletico Madrid. Inter vrea să îl transfere pe Weston McKennie (27 de ani), jucătorul lui Juventus. Inter îl vrea pe Weston McKennie Potrivit tuttomercatoweb.com, Inter încearcă să speculeze faptul că
22:00
Rapid – Petrolul 1-1. Remiză tensionată în “Primvs derby”. Giuleștenii ratează șansa de a urca pe primul loc # Antena Sport
Rapid București a remizat vineri seară pe teren propriu contra celor de la Petrolul Ploiești, în cel de-al doilea meci al etapei cu numărul 26 din Liga 1. Formația antrenată de Eugen Neagoe a fost pe punctul de a produce o mare surpriză pe Giulești, dar Pașcanu a salvat un punct pentru una dintre candidatele
Acum 24 ore
21:30
Fantastic! Sorana Cîrstea a „distrus-o” pe Daria Snigur și s-a calificat în finala Transylvania Open # Antena Sport
Sorana Cîrstea și-a continuat vineri parcursul fantastic de la Transylvania Open, iar românca a obținut o calificare la pas în ultimul act al competiției desfășurate la Cluj-Napoca. Reprezentata României a făcut instrucție cu Daria Snigur și o va înfrunta pe Emma Răducanu în marea finală, după ce britanica a muncit din greu pentru a trece
21:10
Meme Stoica şi-a pierdut cumpătul: “Este o porcărie, o mare mizerie!” Ce l-a înfuriat # Antena Sport
Moment tensionat, în direct, cu Mihai Stoica. Preşedintele CA al campioanei FCSB a ridicat vocea atunci când s-a adus în discuţie subiectul Darius Olaru. Ce l-a înfuriat? Despre Olaru s-a spus în spaţiul public de mai mulţi oameni de fotbal că simulează, lucru care l-a făcut pe Meme Stoica să reacţioneze ferm. "Nu sunt de
21:00
Jurnal Antena Sport | Federaţia, pregătită pentru orice scenariu după problemele de sănătate ale lui Lucescu # Antena Sport
Jurnal Antena Sport | Federaţia, pregătită pentru orice scenariu după problemele de sănătate ale lui Lucescu
20:50
Misterul trofeului Cupei Mondiale, furat în Brazilia după un alt jaf din Anglia: topit sau vândut pe piața neagră? # Antena Sport
Soarta trofeului Jules Rimet, făcut special pentru a premia marea câștigătoare a Cupei Mondiale, rămâne un mister și în ziua de azi. Trofeul original a fost sculptat în 1929, chiar înaintea Mondialului din Uruguay, primul din istorie, de către francezul Abel Lafleur. Făcut din argint și placat cu aur, trofeul s-a numit inițial „Victory", dar
20:10
Alexandru Băluţă s-a transferat de la FCSB la Los Angeles, dar jucătorul de 32 de ani cotat la 900.000 de euro a plecat de la echipa lui Son după numai 14 minute disputate! Băluţă era liber de contract din 2025, după despărțirea de americani. El a semnat acum cu Boluspor până la finalul sezonului. "Clubul
20:10
Emma Răducanu, prima finalistă de la Transylvania Open! Britanica a învins revelația turneului # Antena Sport
Emma Răducanu este prima finalistă a ediției din acest an a Transylvania Open. Sportiva din Marea Britanie a trecut în penultimul act al competiției de ucraineanca Oleksandra Oliynykova, una dintre surprizele de la acest turneu. Cele două au oferit un meci spectaculos celor aflați în Sala BT Arena din Cluj-Napoca. Locul în finală a fost
20:00
“Nu ştiu ce e în capul unora” Dorinel Munteanu şi-a făcut praf jucătorii şi a anunţat o plecare de la Sibiu! # Antena Sport
Dorinel Munteanu (57 de ani) a fost foarte nervos după o nouă înfrângere a echipei sale, 1-3, cu FC Argeş. Antrenorul sibienilor a anunţat o plecare de la echipa sa. E vorba de Florin Bejan (34 de ani). Munteanu a spus că nu ştie nimic despre venirea lui Nana Antwi (25 de ani), transmiţând ferm
20:00
FCSB a jucat pentru al doilea sezon consecutiv în faza principală a UEFA Europa League, însă de data aceasta, campioana României nu a reușit să prindă loc de play-off, la fel ca în stagiunea precedentă. Chiar și așa, evoluțiile roș-albaștrilor au lăsat urme adânci în această primă parte a competiției. Golul marcat de Darius Olaru
20:00
Cristi Chivu are şi contestatari! Şi unul este chiar din rândul celor care cândva i-au fost apropiaţi. Este vorba de Giovanni Becali, care i-a fost şi impresar în perioada lui de glorie ca fotbalist. Dus în fotbalul mare de Giovanni, impresarul spune că a fost "trădat" de Chivu atunci când a ajuns la puşcărie! Ce
19:30
Ce i-a cerut Dennis Politic lui Gigi Becali după ce a plecat de la FCSB şi a debutat deja pentru Hermannstadt # Antena Sport
Dennis Politic (25 de ani) a jucat deja primul meci pentru Hermannstadt, după ce a fost împrumutat de FCSB la echipa antrenată de Dorinel Munteanu. Politic a fost introdus pe teren de Dorinel Munteanu în minutul 59 al meciului pierdut de Hermannstadt cu 3-1, în deplasare, cu FC Argeş. Politic l-a înlocuit pe Ivanov. După
19:20
Rapid a reuşit să rezolve repede situaţia lui Talisson, care avea n
19:10
Rapid – Petrolul LIVE TEXT (20:00). “Primvs derby” în Giuleşti. Surprize mari în echipa lui Costel Gâlcă # Antena Sport
Rapid – Petrolul, duelul din etapa a 26-a din Liga 1, va fi în format live text, pe as.ro, de la ora 20:00. Cu o victorie, giuleştenii lui Costel Gâlcă vor urca provizoriu pe primul loc. Rapid vine după victoria categorică obţinută cu Hermannstadt, scor 3-0. Denis Ciobotariu, Constantin Grameni şi Timotej Jambor au punctat […] The post Rapid – Petrolul LIVE TEXT (20:00). “Primvs derby” în Giuleşti. Surprize mari în echipa lui Costel Gâlcă appeared first on Antena Sport.
19:10
Pancu, “săgeţi” către Mandorlini: “Foarte mulţi jucători nu se implicau la antrenamente”! Cum a redresat echipa # Antena Sport
Daniel Pancu (48 de ani) a trimis “săgeţi” către fostul antrenor al lui CFR Cluj, Andrea Mandorlini (65 de ani). Antrenorul echipei din Gruia a spus că a reuşit să o redreseze pe CFR doar prin măsuri dure. Pancu a făcut acuzaţii grave, una dintre acestea fiind că jucătorii nu tratau cu seriozitate antrenamentele. Daniel […] The post Pancu, “săgeţi” către Mandorlini: “Foarte mulţi jucători nu se implicau la antrenamente”! Cum a redresat echipa appeared first on Antena Sport.
19:00
FC Argeș – Hermannstadt 3-1. Piteștenii zboară către o calificare istorică în play-off # Antena Sport
FC Argeș și Hermannstadt au deschis etapa cu numărul 26 din Liga 1, iar formația antrenată de Bogdan Andone s-a impus fără emoții la Mioveni, într-un meci pe care l-au jucat mai bine de o repriză în inferioritate numerică. Gruparea nou promovată a făcut spectacol și a marcat trei goluri superbe în poarta sibienilor. Reușita […] The post FC Argeș – Hermannstadt 3-1. Piteștenii zboară către o calificare istorică în play-off appeared first on Antena Sport.
18:30
Cel mai dorit fotbalist român a semnat cu CFR Cluj! Lovitură importantă pentru clubul din Gruia # Antena Sport
Cel mai dorit fotbalist român a ajuns în curtea celor de la CFR Cluj. Este vorba despre Marian Huja, jucătorul care a evoluat până acum pentru polonezii de la Pogon Szczecin. Trupa antrenată de Daniel Pancu a câștigat lupta cu rivalele din Liga 1 și l-a convins pe fundașul cotat de Transfermarkt la 1,5 milioane […] The post Cel mai dorit fotbalist român a semnat cu CFR Cluj! Lovitură importantă pentru clubul din Gruia appeared first on Antena Sport.
18:20
Fostul fotbalist al lui Dinamo, Steliano Filip, e foarte aproape să semneze în eşaloanele inferioare din Austria. El a decis să-şi rezilele contractul cu CS Lotus Băile Felix şi să părăsească România. Ultima echipă la care a evoluat Steliano Filip a fost formaţia din Liga a 3-a CS Lotus Băile Felix. Cotat în vara lui […] The post Unde se transferă Steliano Filip. În ce campionat pleacă din Liga 3 din România appeared first on Antena Sport.
18:10
Cristiano Bergodi a spus care este jucătorul de la CFR Cluj de care se teme cel mai mult: „A arătat foarte bine” # Antena Sport
CFR Cluj – Universitatea este unul dintre cele mai interesante partide din cadrul etapei cu numărul 26 din Liga 1, ambele jucând pentru calificarea în play-off pe acest final de sezon regulat. Cristiano Bergodi a vorbit la conferința de presă despre principalul pericol al rivalei locale, care i-a pierdut în această iarnă pe Lindon Emerllahu […] The post Cristiano Bergodi a spus care este jucătorul de la CFR Cluj de care se teme cel mai mult: „A arătat foarte bine” appeared first on Antena Sport.
18:10
Românca de 34 de ani avea 3 job-uri şi nu se descurca, dar s-a îmbogăţit rapid şi a ajuns celebră! Cum a reuşit # Antena Sport
Alexandra Ianculescu (34 de ani) va comenta proba de patinaj viteză pe pistă lungă de la Jocurile Olimpice de Iarnă din acest an, care au loc la Milano-Cortina d’Ampezzo. Sportiva româno-canadiană participă, la rândul ei, în competiţiile de patinaj viteză. Totodată, ea se antrenează pentru a face parte din lotul de ciclism pe pistă al […] The post Românca de 34 de ani avea 3 job-uri şi nu se descurca, dar s-a îmbogăţit rapid şi a ajuns celebră! Cum a reuşit appeared first on Antena Sport.
17:40
Cu ce jucător se pregăteşte FCSB să semneze. Meme Stoica îi pune contractul pe masă: “Cred că mai poate” # Antena Sport
FCSB se pregăteşte să-i propună prelungirea contractului lui Valentin Creţu (37 de ani). El a făcut un meci mare cu Botoşani, unde a avut chiar o ocazie mare, când a lovit transversala. Impresionat de nivelul fizic al lui Creţu, în ciuda vârstei, Mihai Stoica a dezvăluit că deja a purtat o discuţie cu Gigi Becali […] The post Cu ce jucător se pregăteşte FCSB să semneze. Meme Stoica îi pune contractul pe masă: “Cred că mai poate” appeared first on Antena Sport.
17:10
Dan Şucu a tras un grav semnal de alarmă! Milionarul român a vorbit de începutul unei crize economice # Antena Sport
Reprezentanţii patronatelor au afirmat, după întrevederea de la Guvern cu premierul Ilie Bolojan, că nu se poate vorbi despre relansare economică fără discuţii desrep responsabilitate fiscal-bugetară. Potrivit lui Dan Şucu, preşedintele Confederaţiei patronale Concordia, acest lucru înseamnă că la acest moment sunt multe industrii care „simt mugurii unei crize”. Acest lucru se întâmplă şi în […] The post Dan Şucu a tras un grav semnal de alarmă! Milionarul român a vorbit de începutul unei crize economice appeared first on Antena Sport.
17:00
Cristiano Ronaldo, decizie radicală după transferul lui Karim Benzema la Al-Hilal. Ce are de gând lusitanul # Antena Sport
Cristiano Ronaldo își continuă protestul din Arabia Saudită, după ce Al-Hilal l-a transferat pe Karim Benzema de la Al-Ittihad. Portughezul a cerut întăriri la echipa de club și a amenințat că nu va mai juca pentru Al-Nassr. După ce a precizat că nu va evolua în derby-ul programat vineri în Saudi Pro League, Ronaldo este […] The post Cristiano Ronaldo, decizie radicală după transferul lui Karim Benzema la Al-Hilal. Ce are de gând lusitanul appeared first on Antena Sport.
16:50
Pe as.ro afli cele mai tari știri ale zilei de 6 februarie, de la declarația făcută de Răzvan Burleanu despre Mircea Lucescu până la decizia luată de Tottenham în privința lui Radu Drăgușin. 1. Decizia finală Răzvan Burleanu a vorbit despre posibila înlocuire a lui Mircea Lucescu de pe banca naționalei. Decizia finală se ia […] The post AntenaSport Update. Cele mai tari știri ale zilei de 6 februarie appeared first on Antena Sport.
16:50
Plecat de la Petrolul, Alexandru Tudorie a semnat cu Wuhan Three Towns la începutul anului trecut, formaţie care a plătit pentru transferul lui 200.000 de euro. La începutul anului, clubul a oficializat despărţirea de român. Presa din China a anunțat imediat că Alexandru Tudorie este foarte aproape să semneze cu formația Guangdong GZ-Power, din liga […] The post E oficial. Cu ce echipă a semnat Alexandru Tudorie appeared first on Antena Sport.
16:30
Veste bună pentru fanii FCSB, dar şi pe Elias Charalambous. Un jucător important al FCSB revine în curând pe teren. Este vorba de Mihai Popescu, care va putea juca în curând. Mihai Popescu a suferit o ruptură a ligamentelor încrucişate în meciul România – Austria, scor 1-0, din luna octombrie, iar verdictul iniţial al medicilor […] The post Revenire importantă în tabăra FCSB. Elias Charalambous se va baza pe el în curând appeared first on Antena Sport.
16:30
Simona Halep a vorbit deschis despre tenis, la un an de la retragere. Săgeți către sistemul din România # Antena Sport
Simona Halep s-a retras definitiv din tenisul profesionist la ediția de anul trecut a Transylvania Open, iar fosta lideră WTA a vorbit deschis despre sacrificiile pe care a trebuit să le facă pentru a ajunge la nivel înalt. Mai mult decât atât, dubla câștigătoare de Grand Slam a vorbit și despre sistemul din România, care […] The post Simona Halep a vorbit deschis despre tenis, la un an de la retragere. Săgeți către sistemul din România appeared first on Antena Sport.
16:00
Nicolae Stanciu a dezvăluit cum a decis să revină în China: “N-am mai văzut în viața mea așa ceva” # Antena Sport
Nicolae Stanciu a acordat primul interviu din postura de jucător al lui Dalian Yingbo, echipă la care a ajuns în această iarnă după despărțirea de Genoa. Mijlocașul român a mărturisit că antrenorul și alți oficiali ai clubului l-au convins să vină, iar imaginile cu galeria asiatică au avut și ele un rol important în transferul […] The post Nicolae Stanciu a dezvăluit cum a decis să revină în China: “N-am mai văzut în viața mea așa ceva” appeared first on Antena Sport.
15:50
Ofertă pentru un jucător de la FCSB. Suma pe care o poate încasa Gigi Becali: “Aşteaptă răspunsul lor” # Antena Sport
FCSB a primit o ofertă pentru Nana Antwi (25 de ani). Fundaşul care aparţine de campioană, dar care este împrumutat la Hermannstadt, este dorit în Israel, de Beitar Ierusalim. Presa din Israel a anunţat faptul că Nana Antwi a ajuns la un acord cu cei de la Beitar, privind un transfer pe acest final de […] The post Ofertă pentru un jucător de la FCSB. Suma pe care o poate încasa Gigi Becali: “Aşteaptă răspunsul lor” appeared first on Antena Sport.
15:20
Florida Panthers, eşec categoric cu Tampa Bay Lightning. Încăierare generală pe gheaţă # Antena Sport
Florida Panthers, deţinătoarea Cupei Stanley, a fost învinsă fără drept de apel în deplasare, cu scorul de 6-1, de rivala Tampa Bay Lightning, în ultima seară de meciuri din Liga profesionistă nord-americană de hochei pe gheaţă (NHL) înaintea startului Jocurilor Olimpice de iarnă de la Milano-Cortina. Partida a fost live în AntenaPLAY. Pontus Holmberg şi […] The post Florida Panthers, eşec categoric cu Tampa Bay Lightning. Încăierare generală pe gheaţă appeared first on Antena Sport.
15:00
OFICIAL | Radu Drăgușin, inclus de Tottenham pe lista pentru Liga Campionilor. De 5 ani nu s-a mai întâmplat asta # Antena Sport
Radu Drăgușin a rămas la Tottenham în această iarnă în ciuda zvonurilor care îl dădeau ca și plecat în Serie A, iar londonezii au decis recent să îl includă pe stoperul român în lotul de Champions League. Formația din Premier League a publicat lista cu fotbaliștii care vor putea evolua în cea mai tare competiție […] The post OFICIAL | Radu Drăgușin, inclus de Tottenham pe lista pentru Liga Campionilor. De 5 ani nu s-a mai întâmplat asta appeared first on Antena Sport.
14:50
Mihai Stoica, ultimele detalii despre noul transfer pregătit la FCSB: “Alt profil faţă de Bîrligea” # Antena Sport
Mihai Stoica a oferit ultimele detalii despre noul transfer pregătit la FCSB. Preşedintele Consiliului de Administraţie al campioanei a dezvăluit că azi, 6 februarie, e ziua decisivă privind aducerea unui nou atacant. Gigi Becali anunţa, după victoria cu 2-1 cu Botoşani, că FCSB e aproape să oficializeze al patrulea transfer al iernii, după Andre Duarte, […] The post Mihai Stoica, ultimele detalii despre noul transfer pregătit la FCSB: “Alt profil faţă de Bîrligea” appeared first on Antena Sport.
