Electro-Alfa International anunţă închiderea anticipată a Ofertei Publice Iniţiale de vânzare de acţiuni nou emise

10:30

Arhitectul şef de la Primăria Sectorului 5 este acuzat de DNA că a primit 15.000 de euro de la un om de afaceri pentru documentele necesare finalizării unui imobil. De asemenea, administratorul public al Primăriei Sectorului 5 cunoştea despre promisiunea unor sume de bani către arhitectul şef şi de aceea a insistat pe lângă directorul adjunct de la Poliţia Locală, pentru finalizarea cu celeritate a recepţiei lucrărilor imobilului. Totodată, directorul adjunct de la Poliţia Locală Sector 5 este acuzat că ar fi primit de la un subordonat peste 70.000 de lei pentru semnarea cât mai rapidă a unei adrese către Direcţia de Impozite şi Taxe Locale, prin care se fiscalizau două imobile aflate în proprietatea unei societăţi comerciale din Sectorul 5, pentru care fusese admisă recepţia la terminarea lucrărilor. Administratorul public al Primăriei Sectorului 5, arhitectul şef al Primăriei Sectorului 5, directorul general adjunct al Direcţiei Generale de Poliţie Locală Sector 5 au fost reţinuţi urmând să fie prezentaţi sâmbătă Tribunalului Bucureăti cu propunere de arestare preventivă pentru 30 de zile. Omul de afaceri implicat, administrator al mai multor societăţi, a fost reţinut, fiind deja plasat în arest preventiv pentru 30 de zile, sub acuzaţiile de trafic de influenţă şi dare de mită. În acelaşi dosar, a fost pusă în mişcare acţiunea penală faţă de ţeful Serviciului Disciplina în Construcţii din cadrul Direcţiei Generale de Poliţie Locală Sector 5, care a fost plasat sub control judiciar pentru fals intelectual.