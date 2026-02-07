Cristiano Ronaldo nu a jucat din nou pentru echipa Al-Nassr. Mesaj de susţinere transmis de fani - VIDEO
News.ro, 7 februarie 2026 10:20
Cristiano Ronaldo nu a evoluat pentru echipa Al-Nassr pentru al doilea meci consecutiv, pe fondul îndoielilor cu privire la viitorul său la clubul din Arabia Saudită.
Acum 30 minute
10:30
Arhitectul şef de la Primăria Sectorului 5, acuzat de DNA că a primit 15.000 de euro de la un om de afaceri pentru documentele necesare finalizării unui imobil / Un director adjunct de la Poliţia Locală, acuzat că a primit 70.000 de lei # News.ro
Arhitectul şef de la Primăria Sectorului 5 este acuzat de DNA că a primit 15.000 de euro de la un om de afaceri pentru documentele necesare finalizării unui imobil. De asemenea, administratorul public al Primăriei Sectorului 5 cunoştea despre promisiunea unor sume de bani către arhitectul şef şi de aceea a insistat pe lângă directorul adjunct de la Poliţia Locală, pentru finalizarea cu celeritate a recepţiei lucrărilor imobilului. Totodată, directorul adjunct de la Poliţia Locală Sector 5 este acuzat că ar fi primit de la un subordonat peste 70.000 de lei pentru semnarea cât mai rapidă a unei adrese către Direcţia de Impozite şi Taxe Locale, prin care se fiscalizau două imobile aflate în proprietatea unei societăţi comerciale din Sectorul 5, pentru care fusese admisă recepţia la terminarea lucrărilor. Administratorul public al Primăriei Sectorului 5, arhitectul şef al Primăriei Sectorului 5, directorul general adjunct al Direcţiei Generale de Poliţie Locală Sector 5 au fost reţinuţi urmând să fie prezentaţi sâmbătă Tribunalului Bucureăti cu propunere de arestare preventivă pentru 30 de zile. Omul de afaceri implicat, administrator al mai multor societăţi, a fost reţinut, fiind deja plasat în arest preventiv pentru 30 de zile, sub acuzaţiile de trafic de influenţă şi dare de mită. În acelaşi dosar, a fost pusă în mişcare acţiunea penală faţă de ţeful Serviciului Disciplina în Construcţii din cadrul Direcţiei Generale de Poliţie Locală Sector 5, care a fost plasat sub control judiciar pentru fals intelectual.
10:20
10:20
O chitară emblematică a lui Kurt Cobain şi obiecte ale formaţiei The Beatles vor fi scoase la licitaţie în martie, la New York # News.ro
Chitara folosită de legenda rockului Kurt Cobain pentru a cânta „Smells Like Teen Spirit” a trupei Nirvana, precum şi mai multe obiecte importante ale trupei The Beatles, vor fi scoase la licitaţie în martie la New York, potrivit casei de licitaţii Christie's.
Acum o oră
10:10
Preşedintele Parlamentului venezuelean, Jorge Rodriguez, a anunţat vineri că legea amnistiei generale va fi adoptată marţi şi a promis familiilor prizonierilor politici eliberarea imediată a acestora, scrie AFP.
10:00
Pârtii din Poiana Braşov, parţial închise, în acest weekend, pentru desfăşurarea unor competiţii sportive # News.ro
Mai multe pârtii din Poiana Braşov sunt parţial închise, în acest weekend, pentru desfăşurarea unor competiţii sportive. Sâmbătă, patru pârtii sunt închise sau parţial închise pentru turişti. Şi duminică sunt restricţii, pe domeniul schiabil din Poiana Braşov.
Acum 2 ore
09:20
Ucraina a fost ţinta unui atac important asupra reţelei sale energetice sâmbătă dimineaţă, care a provocat întreruperi de curent în mare parte a ţării, a anunţat compania ucraineană de electricitate.
09:20
Cupa Davis: Echipa masculină de tenis a României este la egalitate cu Paraguay, scor 1-1, după primele meciuri de simplu # News.ro
Echipa masculină de tenis a României este la egalitate cu Paraguay, scor 1-1, după primele două meciuri de simplu din întâlnirea contând pentru play-off-ul Grupei Mondiale I a Cupa Davis, disputată la Asuncion.
09:10
Buzău - Şofer al societăţii TransBus, rănit după ce a pierdut controlul autobuzului la intrarea în oraş. Alţi doi pasageri au fost transportaţi la spital - FOTO # News.ro
Un accident rutier s-a produs în noaptea de vineri spre sâmbătă pe raza municipiului Buzău, după ce unui şofer de autobuz în vârstă de 41 de ani, angajat al societăţii de transport a municipiului, i s-a făcut rău şi a pierdut controlul direcţiei, ciocnindu-se de un stâlp. Alte două persoane, pasageri în vehicul, au fost transportate la spital.
09:00
Statuia aurită de 4,6 metri înălţime a lui Donald Trump, numită „Don Colossus” de creatorii săi, nu va fi instalată curând. Sculptorul său, Alan Cottrill, nu a fost încă plătit de antreprenorii din domeniul criptomonedelor care i-au comandat-o.
Acum 4 ore
08:40
Pacientă diagnosticată cu trei tipuri de cancer, operată cu succes la Spitalul Judeţean de Urgenţă Alba Iulia. Intervenţia a durat patru ore # News.ro
O pacientă în vârstă de 63 de ani, diagnosticată cu trei tipuri distincte de cancer a fost operată la Spitalul Alba Iulia. Iniţial,. din cauza stadiului avansat al bolilor, cazul a fost inoperabil, intervenţia chirurgicală fiind pozibilă după un tratament oncologic care a condus la reducerea dimensiunilor tumorilor.
08:30
Ilfov - Explozie într-un bloc din Chitila. Două persoane au fost rănite. Zeci de locatari, evacuaţi - FOTO, VIDEO # News.ro
Două persoane au fost rănite şi zeci de locatari au fost evacuaţi în urma unei explozii produse sâmbătă dimineaţă, într-o garsonieră situată la etajul 3 al unui bloc de patru etaje din Chitila, judeţul Ilfov.
08:30
Bill şi Hillary Clinton, care urmează să fie interogaţi separat în legătură cu cazul Epstein la sfârşitul lunii februarie de către o comisie a Congresului american, au solicitat audieri publice, afirmând că doresc să evite o instrumentalizare din partea republicanilor, scrie AFP.
08:20
FRF anunţă că încearcă să suplimenteze numărul de bilete alocate fanilor români la meciul cu Turcia. Tichetele puse în vânzare vineri s-au epuizat în 20 de secunde # News.ro
Federaţia Română de Fotbal a anunţat că încearcă să suplimenteze numărul de bilete alocate fanilor români la meciul cu Turcia, după ce tichetele puse în vânzare vineri s-au epuizat în 20 de secunde
08:10
Pentagonul a anunţat, vineri, că va rupe toate legăturile academice cu Universitatea Harvard, un pas înainte în ofensiva condusă de administraţia Trump împotriva marilor instituţii universitare acuzate de „wokism”.
08:10
Casa Albă plănuieşte o reuniune a liderilor Cnsiliului pentru Pace privind Gaza, pe 19 februarie, potrivit unui oficial american şi unor diplomaţi din patru ţări care fac parte din consiliu, citaţi de Axios.
07:50
Majoritatea reacţiilor adverse atribuite statinelor nu sunt cauzate de aceste medicamente. Aproximativ 7 milioane de britanici ar trebui să beneficieze de tratament, suplimentar faţă de cei 8 milioane care deja îl primesc prin NHS - STUDIU # News.ro
Aproximativ şapte milioane de britanici ar trebui să beneficieze de tratamentul cu statine - suplimentar faţă de cei 8 milioane cărora deja li se administrează statine conform datelor sistemului public de sănătate din Marea Britanie - pentru a-şi reduce riscul de infarct şi accident vascular cerebral, afirmă cercetători britanici, după ce un studiu amplu a arătat că majoritatea efectelor secundare atribuite acestor medicamente au fost semnificativ supraevaluate.
07:10
JO Milano Cortina: Primul sportiv român care intră în concurs, Delia Reit, la schi fond / Programul de sâmbătă al reprezentanţilor României # News.ro
Delia Reit este primul sportiv român care va concura la ediţia din acest an a Jocurilor Olimpice de iarnă, conform programului de astăzi, anunţat de COSR.
07:10
Un studiu de amploare realizat în China sugerează că testarea sângelui menstrual pentru depistarea infecţiei cu virusul papiloma uman (HPV) ar putea reprezenta o alternativă practică la screeningul cervical realizat de medic. Metoda este neinvazivă, poate fi realizată la domiciliu şi ar putea creşte participarea la programele de prevenţie a cancerului de col uterin.
07:10
Acţiunile Stellantis se prăbuşesc cu 25% după anunţarea unui impact de 26 de miliarde de dolari în urma reorganizării afacerilor # News.ro
Acţiunile producătorului auto Stellantis s-au prăbuşit vineri cu 27% la Milano, după ce compania a anunţat că se aşteaptă la un impact de 22,2 miliarde de euro (aproximativ 26 miliarde de dolari), generat de un amplu proces de resetare a afacerii, şi a semnalat o încetinire a ritmului de electrificare, transmite CNBC.
07:10
Caz medical rar: pacient menţinut în viaţă fără plămâni timp de 48 de ore până la transplant # News.ro
O echipă de medici din Statele Unite au reuşit să menţină în viaţă un pacient în stare critică timp de două zile fără plămâni, folosind un sistem artificial care a preluat complet funcţia respiratorie. Intervenţia, realizată ca măsură temporară, a permis stabilizarea pacientului şi efectuarea ulterioară a unui dublu transplant pulmonar, cu evoluţie favorabilă.
07:00
Secretarul Marinei SUA, John Phelan, apare pe lista pasagerilor avionului privat al lui Jeffrey Epstein, în 2006 - CNN # News.ro
Secretarul Marinei, John Phelan, este menţionat într-un document de zbor găsit printre milioane de documente legate de infractorul sexual condamnat Jeffrey Epstein, documente care au fost făcute publice în ultimele luni. Documentul arată că Phelan a zburat în 2006 de la Londra la New York cu avionul privat al lui Epstein, conform CNN.
Acum 6 ore
06:50
Centrul Infotrafic - Circulaţie rutieră afectată de ceaţă în 16 judeţe. Recomandări pentru şoferi # News.ro
Circulaţie rutieră este afectată de ceaţă în 16 judeţe, sâmbătă simineaţă, anunţă Centrul Infotrafic din IGPR, care recomandă şoferilor să circule cu o viteză adaptată condiţiilor de trafic şi de drum, să crească distanţa de siguranţă între autovehicule şi să nu se angajeze în depăşiri riscante.
06:40
Goldman Sachs colaborează cu Anthropic pentru automatizarea operaţiunilor bancare cu agenţi AI # News.ro
Goldman Sachs, una dintre cele mai mari bănci de pe Wall Street, lucrează împreună cu startup-ul tehnologic Anthropic pentru a dezvolta agenţi AI care să automatizeze un număr tot mai mare de procese interne, relatează CNBC, citându-l pe directorul de tehnologie al băncii.
06:30
Operaţiunile de căutare a lui Nancy Guthrie, mama prezentatoarei de televiziune Savannah Guthrie - Căutările sunt reluate în zona locuinţei femeii, în timp ce o nouă scrisoare este investigată # News.ro
Anchetatorii au fost surprinşi în imagini filmate cu drona, vineri seară, în timp ce luau cu asalt locuinţa lui Nancy Guthrie, în apropiere de Tucson, Arizona, după ce FBI şi Biroul Şerifului din comitatul Pima au reluat percheziţiile la proprietate şi în zona din jur, la doar câteva ore după ce postul afiliat CNN KOLD-TV a anunţat că a primit un nou mesaj despre mama în vârstă de 84 de ani a prezentatoarei „Today”, Savannah Guthrie.
06:20
Preşedintele Ucrainei Volodimir Zelenski a cerut măsuri mai rapide pentru întărirea apărării antiaeriene a Ucrainei şi pentru repararea pagubelor la reţelele de electricitate şi la sistemele de încălzire, după atacuri aeriene masive ale Rusiei, în condiţii de ger, informează The Guardian.
06:10
Grecia vizează un acord pe 20 de ani pentru gaze lichefiate din SUA, pentru a întări aprovizionarea energetică a Europei de Sud # News.ro
Atlantic Sea LNG Trade, un joint-venture între furnizorul elen de gaze DEPA şi grupul de construcţii Aktor, negociază un acord pe 20 de ani în vederea achiziţionării a până la 15 miliarde metri cubi de GNL din Statele Unite, pentru a consolida securitatea energetică a Europei de Sud, transmite Reuters.
06:00
Trump nu îşi cere scuze pentru videoclipul rasist cu soţii Obama şi spune că nu l-a urmărit până la capăt # News.ro
Preşedintele SUA Donald Trump a declarat că a vizionat prima parte a unui videoclip care se încheia cu o reprezentare rasistă a fostului preşedinte Barack Obama şi a soţiei sale, Michelle Obama, însă a spus că nu a văzut cadrele finale care conţineau conţinutul ofensator, conform CNN.
05:50
Trump spune că Iranul îşi doreşte ”foarte mulr” să încheie un acord după discuţiile cu SUA # News.ro
Preşedintele Donald Trump a declarat că Statele Unite au avut „discuţii foarte bune” privind Iraniranul şi că iranienii vor „foarte mult” să încheie un acord, relatează CNN.
05:50
Bitcoin revine peste 70.000 de dolari, după ce a fost aproape să coboare sub pragul de 60.000 # News.ro
Bitcoin şi-a revenit puternic vineri, depăşind pentru scurt timp nivelul de 70.000 de dolari, la doar o zi după ce a evitat la limită o scădere sub 60.000 de dolari, transmite CNBC.
05:20
Germania analizează interzicerea reţelelor sociale pentru copiii sub 16 ani, pe fondul temerilor legate de siguranţa online # News.ro
Partidul conservator german CDU, condus de cancelarul Friedrich Merz, ia în calcul introducerea unei interdicţii pentru utilizarea reţelelor sociale de către copiii sub 16 ani, în contextul dezbaterilor tot mai intense privind impactul negativ al mediului online asupra minorilor, relatează Reuters.
05:00
Dow Jones a sărit vineri cu peste 1.000 de puncte, atingând pentru prima dată nivelul de 50.000, într-o revenire spectaculoasă după corecţia severă din tehnologie # News.ro
Indicele Dow Jones Industrial Average a urcat vineri cu 1.101 puncte (+2,3%), depăşind pentru prima dată pragul istoric de 50.000 şi revenind pe plus pe ansamblul săptămânii, transmite CNBC.
Acum 12 ore
02:20
Fostul ministru-adjunct al justiţiei din Rusia, Serghei Tropin, a fost găsit mort în propriul apartament din centrul Moscovei, au anunţat agenţiile de stat TASS şi RIA, citând autorităţile, care precizează că nu consideră suspect decesul fostului oficial a cărui vârstă nu este precizată. Potrivit The Moscow Times, postul de televiziune REN TV precizează că trupul său a fost găsit în baie, iar versiunea preliminară a cauzei morţii sale este înecarea.
00:50
Reuters: Americanii se grăbesc. SUA vor ca Ucraina şi Rusia să încheie un acord de pace în luna martie, iar în mai să fie organizate deja alegeri în Ucraina simultan cu un referendum # News.ro
Negociatorii americani şi ucraineni au discutat despre un obiectiv ambiţios, cu termenul stabilit pentru luna martie, pentru ca Rusia şi Ucraina să ajungă la un acord de pace, deşi acest termen este probabil să fie depăşit, având în vedere lipsa de convergenţă în ceea ce priveşte problema-cheie a teritoriului, au declarat pentru Reuters trei surse familiarizate cu acest subiect.
00:20
Suceava: Bărbat reţinut, după ce a furat o maşină şi a fugit de poliţişti, fiind urmărit / Din cauza urmăririi s-a produs un accident în care au fost implicate mai multe maşini, inclusiv o autospecială de poliţie / A refuzat testarea # News.ro
Un bărbat de 31 de ani a furat o maşină din localitatea Mănăstirea Humorului şi au fost constituite filtre pentru prinderea sa. Observat de un echipaj pe DN 17, bărbatul a accelerat şi a refuzat să oprească, fiind urmărit. La un moment dat a frânat brusc, forţând autospeciala care-l urmărea să lovească un imobil şi un vevicul. Şi maşina condusă de bărbat a lovit mai multe vehicule, ulterior bărbatul fiind prins şi reţinut.
00:20
Franţa şi Canada şi-au inaugurat consulatele în Groenlanda, pe fondul tensiunilor cu Donald Trump # News.ro
Franţa şi Canada, care se opun proiectului administraţiei Trump de a prelua controlul asupra Groenlandei, au inaugurat vineri câte un consulat general la Nuuk, capitala acestui teritoriu autonom danez, într-un gest de recunoaştere pentru guvernul local, relatează AFP şi Reuters.
00:10
Echipa engleză Leeds United a învins vineri seara, pe teren propriu, scor 3-1, formaţia Nottingham Forest, în etapa a 25-a din Premier League.
00:10
Echipa spaniolă Celta Vigo, cu Ionuţ Radu titular, a cedat vineri seara, pe teren propriu, scor 1-2, în faţa echipei Osasuna, în etapa a 23-a din La Liga.
00:00
Donald Trump vrea ca aeroportul din Washington şi o gară din New York să poarte numele său # News.ro
Preşedintele american Donald Trump a propus să deblocheze fonduri federale, dacă liderul minorităţii democrate din Senat va accepta ca una dintre gările din New York şi aeroportul internaţional Dulles din Washington să poarte numele său, a relatat vineri presa americană.
00:00
Meciul FC Rapid – Petrolul: Jandarmii au aplicat sancţiuni contravenţionale de peste 70.000 de lei, inclusiv pentru gazde şi pentru firma de pază / Patru fani au primit interdicţii de acces la competiţiile sportive # News.ro
Jandarmeria Capitalei anunţă că a aplicat sancţiuni contravenţionale de peste 70.000 de lei ca urmare a încălcărilor înregistrate în legătură cu meciul FC Rapid Bucureşti - FC Petrolul Ploieşti, din Superligă.
00:00
Preşedintele italian Sergio Mattarella a declarat deschisă cea de-a XXV-a ediţie a JO de iarnă / Preşedinta CIO: Jocurile ne inspiră să fim cea mai bună versiunea a noastră, împreună # News.ro
Preşedintele italian Sergio Matarella a declarat deschisă cea de-a XXV-a ediţie a Jocurilor Olimpice de iarnă. La Milano, Kirsty Coventry, aflată la prima ediţie a JO în calitate de preşedinte al Comitetului Internaţional Olimpic (CIO), a declarat că sportul trebuie să fie o celebrare a ceea ce uneşte oamenii.
6 februarie 2026
23:40
Publicaţia Europa Liberă se închide în România la 31 martie / Şi serviciul din Bulgaria se va închide în aceeaşi zi / Oana Despa: Un loc în care nu faci balet dansant ca să publici # News.ro
Publicaţia Europa Liberă se va închide în România la 31 martie, angajaţii fiind anunţaţi în cursul zile de vineri. În aceeaşi zi se va închide şi serviciul din Bulgaria. Oana Despa, unul dintre jurnaliştii publicaţiei, afirmă că a fost, poate, cel mai ”mişto” loc în care a scris: ”Un loc în care nu faci balet dansant ca să publici”.
23:30
Iranul declară că va continua negocierile cu Statele Unite, în timp ce Washingtonul impune noi sancţiuni petroliere Teheranului # News.ro
Iranul a afirmat vineri că va continua negocierile cu Statele Unite, la încheierea unei sesiuni de negocieri în Oman, care a avut loc într-o „atmosferă pozitivă”, potrivit Teheranului, în ciuda desfăşurării unei forţe navale americane în Golf şi a unor noi sancţiuni anunţate de Washington în aceeaşi zi, relatează AFP.
23:20
Trei persoane, reţinute după percheziţiile DNA la Primăria Sectorului 5 şi la alte instituţii din Bucureşti # News.ro
Arhitectul şef al Sectorului 5, administratorul public şi un director adjunct din cadrul Poliţiei Locale Sector 5 au fost reţinuţi, vineri seară, după percheziţiile DNA la Primăria Sectorului 5.
23:00
Cristi Dănileţ: Instituţiile pot coresponda cu CCR numai dacă li se cere. În rest e doar presiune # News.ro
Fostul judecător Cristi Dănileţ afirmă, vineri seară, că orice corespondenţă cu CCR pe tema pensiilor magistraţilor este o formă de presiune, atâta timp cât dosarul este încă pe masa judecătorilor constituţionali.
23:00
Sportivii români au defilat, vineri seară, la ceremonia de deschidere a Jocurilor Olimpice de iarnă de la Milano Cortina. România este reprezentată în competiţie de 28 de sportivi şi o rezervă.
22:40
Irina Minescu: Adolescenţii sunt iritabili, sunt irascibili, n-au chef să vorbească în fiecare zi cu noi. Şi atunci trebuie lăsată şi oarecare lejeritate şi loc de ventilare a acestor emoţii negative # News.ro
Dr. Irina Minescu, managerul Spitalului de Psihiatrie Voila, afirmă că la adolescenţi criza poate fi una mai zgomotoasă şi că părinţii trebuie să aibă răbdare, să nu forţeze lucrurile, pentru că această perioadă va trece.
22:10
UPDATE - Începe o nouă ediţie a JO de iarnă. Ceremonia de deschidere, la Milano, Cortina, Livigno şi Pedrazzo / Show Mariah Carey / Are loc defilarea sportivilor / România este reprezentată de 28 de sportivi şi o rezervă - VIDEO # News.ro
Ceremonia de deschidere a Jocurilor Olimpice de iarnă Milano Cortina 2026 a început. Evenimentul se desfăşoară în premieră în patru locuri, deoarece întrecerile au loc în regiuni aflate la distanţe mari. Principala ceremonie de deschidere, se desfăşoară pe faimosul Stadion San Siro din Milano. Alte trei festivităţi marchează evenimentul la Cortina, Livigno şi Pedrazzo.
22:10
Timiş: Un bărbat şi o femeie, răniţi într-un accident rutier / Maşina în care se aflau a intrat într-un stâlp # News.ro
Un bărbat de 58 de ani şi o femeie de 32 de ani au fost grav răniţi, vineri seară, după ce maşina în care se aflau a ajuns într-un stâlp, în judeţul Timiş. În urma impactului, bărbatul se afla în stare de inconştienţă, la sosirea echipajului medical.
22:10
Echipa ploieşteană Petrolul a încheiat la egalitate vineri seara, în deplasare, scor 1-1, cu formaţia Rapid Bucureşti, în etapa a 26-a a Superligii.
22:10
Medicul Irina Minescu: Sunt situaţii în care părintele cu greu reuşeşte să aducă la spital copilul care consumă substanţe psihoactive. Primim şi telefoane de genul ”Nu trimiteţi ambulanţa pentru că nu pot să-l aduc, nu vrea” # News.ro
Dr. Irina Minescu, managerul Spitalului de Psihiatrie Voila, a declarat, vineri, că există situaţii când părinţii aduc copiii la medic la mult timp de la începerea consumului de substanţe psihoactive, pentru că, fie părinţii află târziu, fie copilul refuză pur şi simplu să meargă la medic.
