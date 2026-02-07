VIDEO Pompierii vrânceni acționează în continuare pentru scoaterea apei din gospodăriile inundate și din curțile agenților economici
Jurnal de Vrancea, 7 februarie 2026 11:50
Pompierii militari și personalul serviciilor voluntare pentru situații de urgență acționează în continuare pentru limitarea și înlăturarea efectelor negative produse de acumulările de apă. Astfel, echipaje de pompieri militari acționează pentru evacuarea apei, în municipiul Focșani, la ieșire spre Garoafa, pe strada Someș, la un ansamblu rezidențial de pe strada Cuza Vodă și pe Calea […]
• • •
Acum o oră
11:50
Pompierii militari și personalul serviciilor voluntare pentru situații de urgență acționează în continuare pentru limitarea și înlăturarea efectelor negative produse de acumulările de apă. Astfel, echipaje de pompieri militari acționează pentru evacuarea apei, în municipiul Focșani, la ieșire spre Garoafa, pe strada Someș, la un ansamblu rezidențial de pe strada Cuza Vodă și pe Calea […]
Acum 4 ore
08:50
Românii care plătesc la timp ar putea beneficia de o reducere de 3% din impozitul pe venit | Ce prevede proiectul Ministerului de Finanțe # Jurnal de Vrancea
Românii care își achită integral obligațiile fiscale aferente veniturilor realizate în anul 2025 ar putea beneficia de o reducere de 3% din impozitul pe venit, dacă efectuează plata până cel târziu la 15 aprilie 2026. Măsura este prevăzută într-un proiect legislativ lansat de Ministerul Finanțelor și are ca scop stimularea conformării voluntare și creșterea disciplinei […]
08:40
ANM anunță schimbări bruște ale vremii: ploi și ninsori, urmate de ger și o încălzire semnificativă de marțea viitoare # Jurnal de Vrancea
Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a publicat prognoza meteo pentru intervalul 6–14 februarie, anunțând o evoluție atmosferică extrem de dinamică. Meteorologii avertizează asupra alternanței rapide dintre ploi și ninsori, episoade de răcire accentuată, cu ger în unele regiuni, urmate de o încălzire semnificativă, cu temperaturi peste mediile climatologice ale perioadei. Începând de vineri seara spre […]
Acum 8 ore
06:20
Alertă alimentară: lapte praf pentru sugari, retras de la vânzare din magazine din cauza unui posibil risc de contaminare # Jurnal de Vrancea
Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor (ANSVSA) a anunțat retragerea de urgență de la comercializare a mai multor loturi de lapte praf pentru sugari, ca urmare a suspiciunii de contaminare cu cereulidă, o toxină periculoasă pentru sănătate. Potrivit ANSVSA, cereulida este o toxină care poate fi produsă de bacteria Bacillus cereus, în special […]
06:20
Mădălin Predoiu, atacantul CSM Adjud 1946: „La Adjud mă simt acasă. Suntem pregătiți să arătăm că merităm mai mult” # Jurnal de Vrancea
Perioada de pregătire de iarnă este în plină desfășurare la CSM Adjud 1946, iar jucătorii echipei lucrează intens pentru a aborda a doua parte a sezonului într-o formă cât mai bună. Atacantul Mădălin Predoiu vorbește despre efortul depus în aceste săptămâni, despre legătura specială cu clubul și despre obiectivele stabilite pentru continuarea campionatului. „Pregătirea este […]
06:10
Când fiecare minut contează: Intervenție contracronometru la Spitalul Militar Focșani pentru salvarea unui pacient cu afecțiune gravă # Jurnal de Vrancea
Un caz medical grav, cu risc vital iminent, a fost gestionat cu succes la Compartimentul de Primiri Urgențe al Spitalului Militar de Urgență „Dr. Alexandru Popescu" din Focșani, demonstrând încă o dată cât de mult contează reacția rapidă și munca în echipă. Un bărbat în vârstă de 56 de ani s-a prezentat la spital acuzând […]
Acum 12 ore
00:10
♈ Berbec Zi bună pentru decizii rapide și curajoase. Ai multă energie, dar ai grijă să nu o irosești în conflicte inutile. Spre seară, o veste bună legată de bani sau muncă. ♉ Taur Te concentrezi pe stabilitate și confort. Este un moment potrivit să clarifici o situație financiară sau să pui ordine într-un plan […]
Acum 24 ore
15:10
Peste o sută de accidente grave produse pe drumurile din Vrancea în 2025! Zeci de persoane și-au pierdut viața! # Jurnal de Vrancea
Inspectoratul de Poliție Județean Vrancea a făcut public bilanțul privind siguranța rutieră, datele arătând o scădere a majorității indicatorilor față de anul anterior. Cu toate acestea, numărul accidentelor grave și gravitatea consecințelor continuă să fie un motiv de îngrijorare. În județul Vrancea au fost înregistrate 104 accidente grave, cu 8 mai puține decât anul trecut. […]
14:30
Proiecte importante pentru educație, sănătate și economie locală, avizate în CTATU Vrancea # Jurnal de Vrancea
Consiliul Județean Vrancea continuă să accelereze dezvoltarea județului prin proiecte concrete și investiții cu impact direct în comunități. În ședința Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și Urbanism (CTATU), condusă de președintele Nicușor Halici, au fost analizate și avizate documentații de urbanism (PUZ) din municipiul Adjud, orașul Odobești și din comunele Vânători și Jariștea. Pe […]
14:10
Noi licitații pentru închirierea unor parcări de reședință în Focșani! Cine poate participa și când au loc procedurile # Jurnal de Vrancea
Direcția de Dezvoltare Servicii Publice (DDSP) Focșani va organiza în perioada următoare trei ședințe de licitație pentru atribuirea locurilor de parcare vacante din oraș. Procedurile de licitație vor avea loc în zilele de 2, 3 și 4 martie, cu începere de la ora 9.00. Parcările cu pricina nu au răsărit peste noapte, nu sunt amenajate […]
Ieri
11:10
VIDEO Fermă inundată la Bălești! Pompierii intervin pentru scoaterea apei cu ajutorul unei motopompe # Jurnal de Vrancea
Pompierii militari intervin la această oră la o fermă din comuna Bălești, acolo unde apa a inundat o mare parte dintre acareturile gospodăriei în urma precipitațiilor abundente din ultimele ore. Deși situația nu este deloc roză pentru bieții fermieri, salvatorii vrânceni folosesc motopompa pentru a scoate apa din perimetrul inundat. În comună nu au fost […]
10:20
Curțile mai multor gospodării din Focșani, Mărășești și alte 7 comune au fost inundate! # Jurnal de Vrancea
În urma ploilor abundente din ultima perioada, pompierii militari ai Inspectoratului pentru Situații de Urgență „Anghel Saligny" al județului Vrancea, împreună cu serviciile voluntare pentru situații de urgență, acționează pentru evacuarea apei acumulată în mai multe curți din localitățile: Focșani, Mărășești, Dumbrăveni, Bolotești, Golești, Gugești, Sihlea, Cotești și Vânători De asemenea, la nivelul județului Vrancea […]
10:10
10:00
O șoferiță de 19 ani și-a făcut praf BMW-ul după ce a intrat cu mașina într-un copac de pe strada Republicii din Focșani # Jurnal de Vrancea
La data de 6 februarie 2026, în jurul orei 00:30, polițiștii din cadrul Biroului Rutier Focșani au fost sesizați cu privire la producerea unui eveniment rutier pe strada Republicii, din municipiul Focșani. Din primele verificări efectuate la fața locului, s-a stabilit faptul că o tânără de 19 ani, din comuna Reghiu, în timp ce conducea […]
05:50
VIDEO Risc de inundații în comuna Urechești! Șanțurile de scurgere, blocate cu pământ în urma lucărilor la rețeaua de gaze # Jurnal de Vrancea
În urma ploilor din aceste zile, în comuna Urechești există un risc real de inundații, ca urmare a colmatării șanțurilor de scurgere a apei, problemă apărută în special după lucrările recente la rețeaua de gaze, dar și în urma altor intervenții în infrastructura locală. Potrivit consilierului local Cristea Bogdan Constantin, sesizările venite din partea cetățenilor […]
00:10
♈ Berbec Ai chef de acțiune, dar ziua îți cere puțină strategie. Nu te grăbi cu deciziile financiare. Spre seară, o conversație te poate motiva puternic. ♉ Taur Te concentrezi pe stabilitate și confort. E un moment bun să rezolvi chestiuni practice sau legate de casă. Emoțional, ai nevoie de siguranță și liniște. ♊ Gemeni […]
5 februarie 2026
17:30
Protecția mediului și valorificarea potențialului turistic al Vrancei, în centrul discuțiilor găzduite de Consiliul Județean # Jurnal de Vrancea
Dialog deschis între autorități și obștile din Vrancea privind extinderea ariilor naturale protejate Consiliul Județean Vrancea a găzduit astăzi o întâlnire dedicată instituirii unor zone de protecție specială de mediu și a zonelor stricte de biodiversitate, în contextul modificărilor legislative privind regimul ariilor naturale protejate. Evenimentul a reprezentat un dialog deschis și constructiv între președintele […]
17:20
Compania aeriană DAN AIR anunță o nouă etapă de dezvoltare a operațiunilor de pe Aeroportul Internațional Bacău, care va începe din luna aprilie. Odată cu intrarea în flotă a celei de-a doua aeronave alocate bazei din Bacău, operatorul va lansa șase rute noi, întărind rolul aeroportului ca punct aerian important pentru regiunea Moldovei. Astfel, începând […]
16:30
„Îndrăgostește-te de o carte”, eveniment special organizat pentru încurajarea lecturii în rândul tinerilor # Jurnal de Vrancea
Pe 14 februarie 2026, de la ora 11:00, Foaierul Muzeului Vrancei va deveni un loc de întâlnire pentru adolescenții pasionați de lectură sau pentru cei care au nevoie doar de un mic imbold ca să se apropie de cărți. Evenimentul face parte din proiectul educațional „Îndrăgostește-te de o carte", ajuns la o nouă etapă, dedicată […]
14:50
Preț stabil la gaze pentru populație și reformă administrativă: principalele anunțuri ale premierului Bolojan în conferința de ieri # Jurnal de Vrancea
Premierul Ilie Bolojan a susținut, marți seară, prima conferință de presă după mai bine de două luni, în care a anunțat principalele repere pentru bugetul de stat pe anul 2026, dar și direcțiile economice și administrative pe care Guvernul intenționează să le urmeze în perioada următoare. Potrivit premierului, bugetul va fi construit pe o țintă […]
14:20
Bărbatul care a bătut-o pe femeia din Mera, ulterior decedată, a fost arestat pentru 30 de zile # Jurnal de Vrancea
Pe data de 18 decembrie 2025, în spațiul online a apărut un filmuleț care prezenta cum un bărbat beat lovește o femeie cu pumnii și palmele peste față. Episodul fusese filmat în comuna Mera de niște cetățeni care, în loc să intervină, s-au mulțumit doar să comenteze, în timp ce surprindeau scena revoltătoare cu ajutorul […]
13:50
Primăria Municipiului Focșani anunță demararea procesului de completare și actualizare a dosarelor depuse pentru obținerea unei locuințe ANL destinate închirierii, măsură care îi vizează pe toți solicitanții care au depus cereri până la data de 31 decembrie 2025. Astfel, solicitanții pot depune documente care atestă orice modificări intervenite de la data depunerii dosarului inițial, precum: […]
13:10
Reporturi de peste 20 de milioane de lei la 6/49 și aproape 51 de milioane la Joker # Jurnal de Vrancea
Joi, 5 februarie 2026, au loc noi trageri Loto pentru jocurile Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc, după ce la extragerile de duminică, 1 februarie, Loteria Română a acordat peste 30.700 de câștiguri, în valoare totală de mai mult de 2,76 milioane de lei. La Loto 6/49, miza rămâne una […]
Mai mult de 2 zile în urmă
12:00
Administrația Națională de Meteorologie a emis o atenționare de cod galben, valabilă pentru județul Vrancea, în intervalul miercuri, 5 februarie, ora 10:00 – joi, 6 februarie, ora 10:00. Potrivit ANM, în Vrancea vor fi precipitații însemnate cantitativ, predominant sub formă de ploaie în zonele joase. Cantitățile de apă pot ajunge la 25–35 l/mp, iar izolat […]
11:50
Tanchiștii Brigăzii 282 Blindată din Focșani, alături de americani la exercițiul „Black Knights” din Poligonul Smârdan # Jurnal de Vrancea
Militarii Batalionului 284 Tancuri „Cuza Vodă", parte a Brigăzii 282 Blindată „Unirea Principatelor" din Focșani, au participat recent la exercițiul multinațional „Black Knights", desfășurat în Poligonul Smârdan. Activitatea s-a derulat împreună cu forțe ale Armatei Statelor Unite și a avut ca scop principal creșterea nivelului de pregătire pentru misiuni în contexte moderne de luptă. Pe […]
11:30
De 16 ani, paramedicii din județul Vrancea se află neîntrerupt în slujba comunității, 24 de ore din 24, intervenind cu profesionalism și promptitudine pentru salvarea persoanelor aflate în situații critice. Rapiditatea și eficiența echipajelor S.M.U.R.D. au devenit, în percepția cetățenilor, un adevărat simbol al speranței în cele mai dificile momente. Primele echipaje de paramedici vrânceni […]
11:10
Astăzi, 5 februarie, vor avea loc noi intervenții la portalurile ANPR și VMS de pe Autostrada A7: la km 95+900 (punctul final al secțiunii Focșani – Bacău. Mai exact, conform datelor de proiectare, acest punct se află la nord de municipiul Bacău, servind drept joncțiune între lotul 3 (Răcăciuni – Bacău), și km 68+000 (în […]
10:50
Se pare că infracțiunile grave în care sunt implicați adolescenți sub 17 ani sunt prezente din ce în ce mai des în localitățile din România. Nici nu s-a estompat bine rumoarea după crima din Timiș, care a îngrozit lumea, sau după cazul cu taximetristul tăiat de trei minori în Mureș, că o nouă faptă săvârșită […]
05:30
VIDEO Celebrul Pescobar dechide restaurant în Vrancea, la câțiva kilometri de Focșani! Locația – una foarte cunoscută! # Jurnal de Vrancea
Notoriul om de afaceri Pescobar a anunțat că deschide un nou restaurant, de data aceasta pe plaiurile mioritice, în Vrancea. Locația se află la 27 de km de orașul Focșani, in mijlocul podgoriei de pe Dealul Sârbilor. Vorbim despre Domeniile Panciu Winery & Resort, afacere care i-a apaținut
00:10
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: ♈ Berbec Ai multă energie, dar și o ușoară nerăbdare. Canalizeaz-o spre ceva concret, altfel riști mici conflicte. Seara aduce vești bune legate de bani sau muncă. ♉ Taur Zi bună pentru decizii practice. Intuiția ta funcționează excelent, mai ales în chestiuni financiare. În dragoste, e momentul să spui ce simți, fără ocolișuri. ♊ Gemeni […] Articolul Horoscopul zilei de 5 februarie 2026 apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
4 februarie 2026
20:20
Echipa de tenis de masă a CSM Focșani, prezentă în returul Campionatului Național de seniori din capitală # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: În perioada 13-15 februarie, echipa de tenis de masă a CSM Focșani 2007 va evolua în returul Campionatului Național de seniori, Divizia A, Seria I. Competiția se va desfășura tip turneu, în Sala Romsilva din București. Componența echipei noastre pentru campionatul 2025-2026 este următoarea: Alexandru Ciobanu, Alexandru Galoș, Mihai Ionescu, Sebastian Vasilache și Denis Ciornuleța, […] Articolul Echipa de tenis de masă a CSM Focșani, prezentă în returul Campionatului Național de seniori din capitală apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
20:10
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Un tânăr de 21 de ani din municipiul Brăila a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, fiind cercetat pentru furt calificat în formă continuată și efectuarea de operațiuni financiare în mod fraudulos. Potrivit unui comunicat transmis de Inspectoratul de Poliție, la data de 3 februarie, polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Brăila – Biroul Investigații […] Articolul Tânăr de 21 de ani, arestat pentru furturi din autoturisme și plăți frauduloase apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
19:50
VIDEO Cantitate uriașă de deșeuri periculoase găsite în curtea unei firme care se ocupă cu dezmembrarea autovehiculelor # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Polițiștii din Galați au descoperit o cantitate uriașă de deșeuri depozitate ilegal în municipiu, în urma unui control desfășurat la începutul acestei săptămâni. Pe 3 februarie 2026, polițiștii Serviciului Arme, Explozivi și Substanțe Periculoase din cadrul IPJ Galați, împreună cu comisari ai Gărzii Naționale de Mediu – Comisariatul Județean Galați, au verificat punctul de lucru […] Articolul VIDEO Cantitate uriașă de deșeuri periculoase găsite în curtea unei firme care se ocupă cu dezmembrarea autovehiculelor apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
19:40
Consiliul județean, alături de companiile din Vrancea în drumul lor către piața europeană # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Credem cu tărie că dezvoltarea Vrancei se face prin susținerea concretă a mediului de afaceri, printr-o colaborare deschisă între mediul public și cel privat și prin conectarea antreprenorilor noștri la oportunități reale, dincolo de granițe. În perioada următoare, companiile vrâncene au acces la două misiuni economice importante organizate de Directoratul General pentru Agricultură și Dezvoltare […] Articolul Consiliul județean, alături de companiile din Vrancea în drumul lor către piața europeană apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
19:30
Brigada 8 Rachete Operativ Tactice din Focșani, în prim-plan la exercițiul NATO Dynamic Front 26 # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Militarii Brigăzii 8 Rachete Operativ Tactice „Alexandru Ioan Cuza” din Focșani se află în centrul unuia dintre cele mai importante exerciții NATO desfășurate în Europa în acest an – DYNAMIC FRONT 26, cel mai amplu exercițiu de interoperabilitate al artileriei Forțelor Terestre ale Statelor Unite ale Americii pe continentul european. Exercițiul are loc în perioada […] Articolul Brigada 8 Rachete Operativ Tactice din Focșani, în prim-plan la exercițiul NATO Dynamic Front 26 apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
14:10
Echipa de tenis de masă a CSM Focșani, prezentă în returul Campionatului Național de seniori din capitală # Jurnal de Vrancea
12:00
Cetățean român, implicat în acte de sabotaj asupra unor nave de război ale Marinei Germane # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism (DIICOT) – Structura Centrală au efectuat, la data de 3 februarie 2026, o percheziție domiciliară în România, într-un dosar ce vizează tentative de sabotaj comise asupra unor nave aflate în portul Hamburg. Acțiunea a fost desfășurată împreună cu polițiștii Brigăzii de Combatere a Criminalității […] Articolul Cetățean român, implicat în acte de sabotaj asupra unor nave de război ale Marinei Germane apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
11:20
Premieră pe scena Teatrului Municipal Focșani – „Puterea dragostei”, după un text de Ion Băieșu # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Teatrul Municipal „Mr. Gh. Pastia” ne propune pentru luna februarie o premieră pe scena focșăneană, după un text semnat de Ion Băieșu: „Puterea dragostei”. Cei care vor da viață personajelor din piesă sunt cunoscuții actori focșăneni Sorin Francu (care semnează și regia spectacolului), Cristiana Ioniță și Eduard Cârlan. Primul gong va bate miercuri, 18 februarie, […] Articolul Premieră pe scena Teatrului Municipal Focșani – „Puterea dragostei”, după un text de Ion Băieșu apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
10:20
Medic din Focșani, operație în premieră regională! Sportivă de 40 de ani, operată laparoscopic și externată după trei zile # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Medicina românească oferă, uneori, povești care merg dincolo de statistici și protocoale. Una dintre ele vine de la Galați și poartă semnătura unui focșănean: dr. Constantin Truș, medic chirurg la Spitalul Județean de Urgență Galați. Într-o postare recentă, medicul a relatat cazul unei paciente de 40 de ani, sportivă de performanță, aflată într-o situație medicală […] Articolul Medic din Focșani, operație în premieră regională! Sportivă de 40 de ani, operată laparoscopic și externată după trei zile apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
09:50
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Direcția Regională de Drumuri și Poduri (DRDP) Buzău anunță că miercuri, 04 februarie, vor avea loc intervenții la portalurile de tunel situate pe Autostrada A7, pe două tronsoane din județele Buzău și Vrancea. Lucrările sunt programate la următoarele poziții: km 104+950, în județul Buzău (pe raza comunei Râmnicelu din județul Buzău, zonă care face parte din […] Articolul Atenție, șoferi! Restricții de circulație pe A7, în județele Buzău și Vrancea apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
09:20
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Un bărbat în vârstă de 34 de ani, din comuna Țifești, care se deplasa din direcția Focșani către Bolotești (DN 2D), a pierdut controlul volanului, părăsit partea carosabilă și a ieșit în decor. La fața locului au intervenit trei echipaje din cadrul Detașamentului de Pompieri Focșani, cu o autospecială de stingere și modulul SMURD. Bărbatul […] Articolul Accident rutier, marți seară, pe DN 2D! O persoană a fost descarcerată! apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
05:50
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Ecranul de start al iPhone-ului nu trebuie să fie doar funcțional – îl poți transforma într-un spațiu personalizat, care reflectă stilul tău și prioritizează aplicațiile importante. În continuare, vei descoperi 10 moduri simple prin care poți personaliza ecranul de start pe iPhone, pentru un aspect ordonat, estetic și practic. 1. Folosește spațiul ecranului pentru un layout […] Articolul 10 moduri simple prin care poți personaliza ecranul de start pe iPhone apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
05:20
00:10
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: ♈ Berbec Zi bună pentru inițiativă și curaj. Ai energie să începi ceva nou, mai ales la muncă. Ai grijă însă la impulsivitate în discuțiile cu cei apropiați. ♉ Taur Te concentrezi pe stabilitate și siguranță. E un moment favorabil pentru decizii financiare sau planuri pe termen lung. În dragoste, calmul tău aduce armonie. ♊ […] Articolul Horoscopul zilei de 4 februarie 2026 apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
3 februarie 2026
15:20
Profesorii amenință cu greva generală. Nemulțumiri tot mai mari după aplicarea „legii Bolojan” # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Tot mai mulți profesori sunt dispuși să intre în grevă generală, pe fondul măsurilor de austeritate și al modificărilor aduse sistemului de educație prin Legea 141/2025, cunoscută drept „legea Bolojan”. Declarația a fost făcută marți de George Purcaru, vicepreședintele Federației Sindicatelor Libere din Învățământ (FSLI), într-o intervenție la Digi24. Potrivit liderului sindical, presiunea asupra școlilor […] Articolul Profesorii amenință cu greva generală. Nemulțumiri tot mai mari după aplicarea „legii Bolojan” apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
14:40
ATENȚIE, șoferi! Restricții de circulație la podul suspendat peste Dunăre – Brăila # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Începând de luni, 2 februarie, au fost instituite restricții temporare de circulație pe DN 2S, în zona rampelor viaductului de acces la podul suspendat peste Dunăre – Brăila, până la readucerea acestora la starea tehnică normală de exploatare, a informat marți Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR). Măsurile vizează ambele sensuri de mers, […] Articolul ATENȚIE, șoferi! Restricții de circulație la podul suspendat peste Dunăre – Brăila apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
14:30
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială (ANPIS) anunță că alocațiile de stat pentru copii, indemnizațiile de creștere a copilului și stimulentul de inserție aferente lunii ianuarie 2026 vor fi plătite în avans. Decizia a fost luată deoarece data obișnuită de plată, 8 februarie, cade într-o zi de duminică. Pentru a evita întârzierile, autoritățile au […] Articolul Plăți anticipate pentru alocații și indemnizații în februarie apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
13:10
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: La data de 2 februarie 2026, polițiștii din cadrul Serviciului Rutier Vrancea au depistat și oprit în trafic un autoturism care circula pe strada Comisia Centrală, la volanul căruia se afla un bărbat în vârstă de 63 de ani, din municipiul București. În urma verificărilor efectuate în bazele de date ale Poliției Române, s-a constatat […] Articolul Bucureștean cu permisul suspendat, prins la volan pe o stradă din Focșani apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
13:00
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: La Adjud, viitorul a prins contur. Așa transmit oficialitățile. Cu emoție, cu speranță, cu poze frumoase și discursuri atent lustruite. Numai că viitorul acesta pare să aibă o mică problemă de memorie. Școala Gimnazială „Mihail Armencea”, cunoscută nouă drept „Mareșal Averescu”, nu s-a reabilitat din senin, într-o dimineață, pentru ca autoritățile actuale să o inaugureze […] Articolul Cum s-a „născut” o școală peste noapte, din aplauze și comunicate apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
12:40
Târgul Mărțișorului revine la Focșani cu tradiție, meșteșug și simboluri ale primăverii! Evenimentul, găzduit de Galeriile de Artă # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Centrul Cultural Vrancea, sub egida Consiliului Județean Vrancea, organizează în perioada 23 februarie – 1 martie 2026 cea de-a XVI-a ediție a Târgului Mărțișorului, un eveniment devenit deja reper pentru iubitorii de tradiție și artă populară. Manifestarea va avea loc la Galeriile de Artă din Focșani, zilnic, între orele 09:00 și 18:00, iar intrarea este […] Articolul Târgul Mărțișorului revine la Focșani cu tradiție, meșteșug și simboluri ale primăverii! Evenimentul, găzduit de Galeriile de Artă apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
