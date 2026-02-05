Flacăra olimpică a sosit la Milano, înaintea ceremoniei de deschidere a JO 2026

11:20

Moș Crăciun i-a sunat dimineață pe Oana Zamfir și Vlad Craioveanu și le-a spus că va mai face o vizită în România, în februarie. Dacă tot a nins... Așa că Moșul s-a hotărât să aducă niște cadouri mai modeste, pe care să le lase sub preș. El vine cu cauciucuri de iarnă, dar doar două, pentru Vlad, iar pentru Oana - gel de duș din țări membre NATO.