Noel Gallagher va fi desemnat Compozitorul Anului la Brit Awards 2026. „A compus cântece care au devenit parte a poveştii noastre colective”
DigiFM.ro, 5 februarie 2026 10:50
Rockerul britanic Noel Gallagher va fi desemnat Compozitorul Anului la ediţia din acest an a galei Brit Awards, programată să se desfăşoare pe 28 februarie, informează DPA.
• • •
Alte ştiri de DigiFM.ro
Acum 10 minute
11:00
Îndemnat de fosta lui soţie să ofere explicaţii, Bill Gates spune că „regretă fiecare minut” petrecut cu Epstein: „Îmi cer scuze pentru asta” # DigiFM.ro
Miliardarul american Bill Gates a declarat într-un interviu acordat miercuri că "regretă fiecare minut" petrecut alături de infractorul sexual Jeffrey Epstein, dar că nu are nimic să îşi reproşeze, după ce fosta lui soţie, Melinda French Gates, a spus că magnatul trebuie să ofere explicaţii despre acea relaţie, informează AFP.
Acum 30 minute
10:50
Noel Gallagher va fi desemnat Compozitorul Anului la Brit Awards 2026. „A compus cântece care au devenit parte a poveştii noastre colective” # DigiFM.ro
Rockerul britanic Noel Gallagher va fi desemnat Compozitorul Anului la ediţia din acest an a galei Brit Awards, programată să se desfăşoare pe 28 februarie, informează DPA.
Acum o oră
10:30
Zece medalii, dintre care patru de aur, pentru sportivii români, la Campionatele Europene de înot în ape îngheţate de la Molveno # DigiFM.ro
Sportivii români au cucerit miercuri încă şapte medalii la Campionatele Europene de înot în ape îngheţate de la Molveno (Italia), dintre care trei de aur, una de argint şi trei de bronz.
10:20
Pugilista Imane Khelif îi răspunde lui Donald Trump: "Nu sunt trans, sunt fată, am crescut ca o fată" # DigiFM.ro
Pugilista algeriană Imane Khelif, medaliată cu aur la Jocurile Olimpice de la Paris, a răspuns criticilor adresate de preşedintele american Donald Trump la adresa sa, într-un interviu acordat publicaţiei L'Équipe.
Acum 2 ore
10:00
Primarul Sectorului 3, Robert Negoiţă, vizat de percheziţii DNA. Ce spune prefectul Capitalei # DigiFM.ro
Primarul Sectorului 3, social-democratul, Robert Negoiţă este vizat de o anchetă DNA, joi, având loc percheziţii atât la locuinţa sa, cât şi la Primăria pe care o conduce. Prefectul Capitalei, Andrei Nistor, afirmă că s-a construit „pe repede-înainte”, peste o magistrală de gaz, „fără niciun fel de autorizaţii”.
09:10
Epstein a ajutat-o pe fiica lui Woody Allen să intre la facultate, arată e-mailuri publicate de Departamentul de Justiţie # DigiFM.ro
Jeffrey Epstein i-a ajutat pe Woody Allen şi Soon-Yi Previn atunci când una dintre fiicele lor a depus dosarul de admitere la facultate, punând familia în legătură cu preşedintele Bard College, o cunoştinţă veche a lui Epstein, potrivit unor e-mailuri făcute publice de Departamentul de Justiţie, scrie The New York Times.
09:10
Fostul căpitan şi selecţioner al echipei naţionale a României, Gheorghe Hagi, considerat "Regele" fotbalului românesc, împlineşte, joi, 61 de ani.
Acum 4 ore
09:00
Ministrul Energiei dă asigurări că preţurile la gaz nu vor creşte de la 1 aprilie: ”O liberalizare treptată a pieţei protejează românii de creşteri necontrolate” # DigiFM.ro
Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a dat asigurări că preţul la gaz nu va creşte de la 1 aprilie 2026. Potrivit ministrului, o liberalizare treptată a pieţei de gaz va proteja românii de creşterile necontrolate de preţuri şi în paralel ajută mediul privat să rămână competitiv.
09:00
Bolojan: „Măsura privind neplata primei zile de concediu medical ţine cont de realităţile pe care le avem” # DigiFM.ro
Măsura privind neplata primei zile de concediu medical este una tranzitorie şi ţine cont de realităţile actuale, a declarat prim-ministrul Ilie Bolojan.
08:50
Ucraina şi Rusia continuă joi discuţiile la Abu Dhabi, după o primă zi „productivă” a negocierilor de pace mediate de SUA # DigiFM.ro
Oficialii ucraineni şi ruşi au încheiat miercuri o primă zi „productivă” a noilor negocieri mediate de SUA la Abu Dhabi, a declarat negociatorul principal al Kievului, discuţiile urmând să continue joi, în timp ce luptele din cel mai mare conflict din Europa de după al Doilea Război Mondial continuă să facă ravagii, relatează Reuters.
08:10
Programul JO de iarnă 2026 și când intră în concurs sportivii români. Detalii despre probele așteptate, disciplinele României și ceremonia de închidere Milano–Cortina.
Acum 24 ore
16:40
Nicușor Dan, reacție după raportul Congresului SUA care pune sub semnul îndoielii decizia anulării alegerilor din România: „Referirile sunt strict contextuale” # DigiFM.ro
Preşedintele Nicuşor Dan transmite, miercuri, că România nu este subiectul Raportului preliminar al Comitetului Judiciar al Camerei Reprezentanţilor din Congresul SUA, iar referirile din document la adresa ţării noastre sunt strict contextuale, într-o dezbatere mult mai amplă despre libertatea de exprimare.
15:20
Papa Leon, apel public cu o zi înainte de expirarea acordului nuclear între SUA și Rusia: "Situaţia actuală cere să facem tot ceea ce putem pentru a preveni o nouă cursă a înarmării" # DigiFM.ro
Papa Leon al XIV-lea cere miercuri, 4 februarie, ”să se prevină o nouă cursă a înarmării”, cu o zi înaintea expirării Tratatului de dezarmare nucleară New START, ultimul acord de control al armamentului nuclear între Moscova şi Washington, relatează AFP.
15:00
Mihai Covaliu se declară optimist după decizia Tribunalului Federal Elveţian: Eu cred că medalia va rămâne a Anei Bărbosu # DigiFM.ro
Preşedintele Comitetului Olimpic şi Sportiv Român, Mihai Covaliu, s-a arătat optimist în ceea ce priveşte medalia de bronz obţinută de Ana Maria Bărbosu la Jocurile Olimpice de la Paris 2024, după ce Tribunalul Federal Elveţian a trimis cazul la TAS pentru reexaminare după apelul formulat de gimnasta americană Jordan Chiles.
15:00
Simona Halep, mesaj la un an de la retragerea din tenis: "Simt aceeaşi linişte în privinţa deciziei mele, mândră de tot ce am realizat" # DigiFM.ro
Simona Halep a postat un mesaj în social media, la un an de când şi-a încheiat cariera de jucătoare de tenis. Ea se declară mândră de tot ce a reuşit şi hotărâtă să rămână aproape de tenis.
13:50
"Trump este la fel de nebun ca Putin". O sportivă din Groenlanda îl atacă pe preşedintele american înaintea Jocurilor Olimpice # DigiFM.ro
Ukaleq Slettemark nu se fereşte să spună ce gândeşte. Cu câteva zile înainte de începerea Jocurilor Olimpice de iarnă de la Milano-Cortina, biatlonista din Groenlanda l-a atacat verbal pe Donald Trump, într-un context geopolitic tensionat între Groenlanda şi Statele Unite, relatează Le Figaro.
13:40
Tudor de la Fly Project dezvăluie cum a creat noul hit 'Lonely' și de ce singurătatea îl inspiră # DigiFM.ro
Tudor Ionescu, liderul trupei Fly Project, a fost invitatul special al emisiunii matinale de la Digi FM, alături de Oana Zamfir și Vlad Craioveanu. Artistul a dezvăluit secretele din spatele noului single "Lonely" și a oferit o lecție neașteptată despre... cum se face cafeaua turcească perfectă.
13:20
Jimmy Kimmel, ironic după ce o prezentatoare de la Fox News a spus că documentarul „Melania” ar trebui „nominalizat la Oscar”: „Eu voi prezenta acea gală. Indiferent dacă mă vor invita sau nu” # DigiFM.ro
Jimmy Kimmel le-a spus telespectatorilor în timpul monologului său din 2 februarie că va cere să prezinte Oscarurile în 2027 dacă producția „Melania” va fi nominalizată la categoria „Cel mai bun documentar”.
12:50
Dosarele Epstein și elita care se crede „deasupra legii”: Analiza lui Florin Negruțiu la Digi FM # DigiFM.ro
În această ediție a matinalului Digi FM, Florin Negruțiu analizează impactul devastator al „dosarelor Epstein” – o bază de date masivă, de peste 3 milioane de pagini, care expune degradarea unei elite globale supranaționale .De la politicieni de rang înalt la miliardari tech, documentele publicate de Departamentul de Justiție din SUA scot la iveală o lume în care regulile statului de drept par să nu se aplice pentru cei foarte bogați .
12:40
Un bărbat beat s-a dezbrăcat în avion și a făcut scandal. A cerut să fie lăsat să coboare, în plin zbor # DigiFM.ro
Un zbor de rutină spre Bangkok s-a transformat într-un episod șocant, după ce un pasager aflat, potrivit martorilor, sub influența alcoolului și-a dat hainele jos în timpul cursei și ar fi vrut să sară din avion.
12:30
Primăria Capitalei informează că preţul agentului termic este stabilit în funcţie de parametrii de livrare. Cum se calculează întreţinerea afişată la bloc # DigiFM.ro
Primăria Capitalei a informat miercuri că agentul termic este tarifat la nivel maxim doar atunci când apa caldă şi căldura sunt livrate la parametrii normali.
12:30
Scandalul Epstein. Fostul prinţ Andrew a părăsit reşedinţa sa regală din Windsor. Unde va locui fratele regelui Charles # DigiFM.ro
În contextul noilor dezvăluiri din scandalul Epstein, fostul prinţ britanic Andrew, căzut între timp în dizgraţie, a părăsit reşedinţa sa luxoasă din Windsor şi s-a mutat pe domeniul regal Sandringham, în estul Angliei, a raportat marţi seară BBC.
12:10
James Cameron, episod incredibil la începutul carierei. I s-a cerut să distribuie cocaină echipei de pe platoul de filmare: "Aveam senzația că devenisem dealer" # DigiFM.ro
James Cameron a povestit recent un episod incredibil de la debutul carierei sale la Hollywood. La primul său job important pe un platou de filmare, acesta a fost rugat să distribuie cocaină echipei.
11:20
Moș Crăciun revine în România în luna februarie | Unguru' Bulan sărbătorește Crăciunul pe rit foarte vechi # DigiFM.ro
Moș Crăciun i-a sunat dimineață pe Oana Zamfir și Vlad Craioveanu și le-a spus că va mai face o vizită în România, în februarie. Dacă tot a nins... Așa că Moșul s-a hotărât să aducă niște cadouri mai modeste, pe care să le lase sub preș. El vine cu cauciucuri de iarnă, dar doar două, pentru Vlad, iar pentru Oana - gel de duș din țări membre NATO.
Ieri
10:40
Își începea ziua cu chipsuri și dulciuri și consuma 5000 de calorii. A renunțat la un singur lucru și a dat jos 70 kg # DigiFM.ro
Kristy McCammon, în vârstă de 53 de ani, din statul american Texas, își începea ziua cu o pungă de chipsuri, un pachet de biscuiți sau dulciuri. Nu reușea să-și controleze poftele, mai ales pe cele pentru zahăr, și recunoaște că acestea s-au transformat rapid într-o dependență.
09:40
Fostul soț al lui Jill Biden, acuzat de uciderea soţiei sale. Joe Biden și fosta Primă Doamnă a SUA nu au făcut niciun comentariu până acum # DigiFM.ro
William Stevenson, fostul soţ al lui Jill Biden, soţia fostului preşedinte Joe Biden, a fost acuzat de uciderea soţiei sale, Linda Stevenson, la sfârşitul lunii decembrie, în Wilmington, Statele Unite, relatează Le Figaro.
09:40
Averea lui Elon Musk depăşeşte 800 de miliarde de dolari după anunţul de fuziune SpaceX–xAI, devenind primul om din istorie care atinge acest prag # DigiFM.ro
Averea lui Elon Musk a depăşit pentru prima dată în istorie pragul de 800 de miliarde de dolari, după anunţul privind fuziunea spectaculoasă dintre compania sa spaţială SpaceX şi startupul său de inteligenţă artificială xAI, relatează Forbes.
09:40
Trump consideră că Putin „şi-a ţinut cuvântul” în ceea ce priveşte pauza temporară şi nu este surprins de reluarea bombardamentelor asupra Kievului # DigiFM.ro
Preşedintele Donald Trump a declarat marţi că omologul său rus Vladimir Putin şi-a ţinut cuvântul, neatacând oraşele ucrainene timp de o săptămână, chiar şi după ce Moscova a lansat cel mai mare atac cu rachete şi drone din acest an asupra Kievului, în cursul nopţii de luni spre marţi, relatează CNN.
3 februarie 2026
20:00
Cătălin Botezatu ar fi fost jefuit la Londra de un ceas extrem de rar, în valoare de 2 milioane de lire sterline # DigiFM.ro
Creatorul de modă Cătălin Botezatu ar fi fost jefuit la Londra, săptămâna trecută, rămânând fără un ceas extrem de rar, a cărui valoare se ridică la 2 milioane de lire sterline, potrivit The Daily Mail, care informează că poliţia a arestat un suspect, dat tabloidul nu precizează dacă valoroasa bijuterie a fost recuperată.
16:40
Un înger de pe o frescă recent restaurată dintr-o biserică din Roma are chipul Giorgiei Meloni. Pictura a devenit magnet pentru vizitatori # DigiFM.ro
Un înger de pe o frescă recent restaurată dintr-o biserică din Roma şi care pare să aibă chipul prim-ministrului italian Giorgia Meloni ar putea fi restaurat pentru a fi readus la aspectul său iniţial, după ce a dobândit brusc notorietate internaţională, informează DPA, agenție de știri citată de Agerpres.
16:30
Preşedintele francez Emmanuel Macron anunţă marţi că o reluare a dialogului cu omologul său rus Vladimir Putin este ”pe cale să fie pregătită” şi acuză totodată Moscova de faptul că nu dă semne de o ”voinţă adevărată” de a negocia o pace în Ucraina, relatează AFP.
16:00
Selecţionerul echipei naţionale de fotbal a României, Mircea Lucescu, se află în aceste zile internat în spital pentru un tratament cu antibiotic în urma unei infecţii subcutanate, anunţă Federaţia Română de Fotbal într-un comunicat de presă publicat pe site-ul oficial.
15:30
Digi FM lansează propria aplicație mobilă – o experiență completă de „Newsic Radio”, acum la un click distanță # DigiFM.ro
Anul 2026 aduce încă o etapă importantă în evoluția trustului media al Grupului DIGI. Digi FM, radioul care însoțește zi de zi milioane de români, deschide oficial un nou capitol în strategia sa de digitalizare, odată cu activarea propriei aplicații mobile. Un spațiu creat pentru a oferi libertate totală de conectare – oriunde, oricând, direct de pe telefon. Începând de luni, 2 februarie, Digi FM poate fi ascultat și „în app”, printr-o platformă dedicată, disponibilă gratuit în Google Play sau App Store. Publicul se poate bucura de mixul distinctiv de știri, muzică și producții exclusive Digi FM pe smartphone, într-un format adaptat ritmului și obiceiurilor actuale de consum digital.
14:40
Avocatul Poporului a sesizat CCR în legătură cu neplata primei zile a concediului medical # DigiFM.ro
Avocatul Poporului a trimis Curţii Constituţionale a României (CCR) o sesizare în legătură cu măsura Guvernului privind neplata primei zile a concediilor medicale.
14:30
Germania are cea mai îmbătrânită populaţie activă din Uniunea Europeană, un sfert (24%) din forţa de muncă a primei economii europene având între 55 şi 64 de ani, conform cifrelor oficiale publicate marţi, o tendinţă pe care cancelarul Friedrich Merz o încurajează pentru a stimula economia, transmite AFP.
13:40
Barcelona intră în cursă pentru găzduirea finalei CM de fotbal din 2030. Turneul se va juca în Spania, Portugalia și Maroc # DigiFM.ro
Oraşul Barcelona a decis să intre în cursa pentru găzduirea finalei Cupei Mondiale de fotbal din anul 2030, pe care Spania o va organiza în comun cu Portugalia şi Maroc, a anunţat primarul metropolei catalanei, Jaume Colboni, citat de presa spaniolă.
13:30
Mircea Lucescu, internat de urgență la Spitalul Universitar: „Situația lui este gravă, este monitorizat permanent” # DigiFM.ro
Mircea Lucescu, selecționerul echipei naționale a României în vârstă de 80 de ani, a fost internat de urgență la începutul acestei săptămâni la Spitalul Universitar din București, unde este supravegheat atent de cadrele medicale.
13:20
Ioana Ginghină e supărată pe fostul ei soț, Alexandru Papadopol. Ce a dezamăgit-o recent: "Mă doare sufletul pentru copilul meu" # DigiFM.ro
Ioana Ginghină și Alexandru Papadopol au divorțat în 2019. Fiecare și-a refăcut viața sentimentală de atunci și s-a recăsătorit. Tot ceea ce-i mai leagă este fiica lor adolescentă, Ruxandra, căci între cei doi actori nu pare să mai existe nici măcar cale de dialog.
13:10
Danezii și-au schimbat total opiniile despre SUA. Doar 17% mai consideră America lui Trump un aliat # DigiFM.ro
Mai puţin de 20% dintre danezi continuă să considere Statele Unite ca un aliat al ţării lor, în timp ce 60% văd acum în SUA un adversar, indică un sondaj realizat la comanda postului public DR
12:40
Jurnalistul Don Lemon, după ce a fost arestat de agenți federali americani: "Vor să instaureze frica. De aceea au procedat așa" # DigiFM.ro
Jurnalistul Don Lemon a vorbit, în emisiunea „Jimmy Kimmel Live!”, despre momentele care au dus la arestarea sa. Lemon a spus că se afla în Los Angeles, participând la petrecerile premergătoare premiilor Grammy, înainte de a se întoarce la hotel, unde a fost arestat de agenţii federali.
12:30
Florentin Petre, mesaj în ziua în care Cătălin Hîldan ar fi împlinit 50 de ani: "Căpitane, Dinamo încă te aşteaptă! Dinamo încă te strigă!" # DigiFM.ro
Florentin Petre, antrenor secund la FC Dinamo, a transmis un mesaj emoţionant, marţi, 3 februarie, în ziua în care Cătălin Hîldan, supranumit de dinamoviști “Unicul Căpitan", ar fi împlinit 50 de ani.
11:50
Erdogan vizitează Arabia Saudită și Egiptul pentru a discuta despre 'cooperarea regională' # DigiFM.ro
Președintele turc Recep Tayyip Erdogan efectuează marți și miercuri vizite în Arabia Saudită și, respectiv, Egipt, pentru a discuta despre aprofundarea relațiilor bilaterale, precum și evoluțiile regionale și globale, a informat biroul său de comunicare, transmite dpa.
11:50
Un adolescent din Australia a înotat patru ore pentru a-şi salva familia care plutea în derivă. Salvamar: „Mi-am spus: Omule, asta e ceva incredibil!” # DigiFM.ro
Un adolescent de 13 ani a înotat patru kilometri în ocean, într-un interval de patru ore, înainte să ajungă la ţărm pentru a alerta serviciile de salvare, în timp ce mama, fratele şi sora lui pluteau în derivă în apele din largul coastelor Australiei, a raportat luni Poliţia din această ţară.
11:40
Vreme deosebit de rece, intensificări ale vântului, polei şi gheţuş, până joi seară. Ce regiuni se află sub Cod galben de ger # DigiFM.ro
Meteorologii anunţă că, până joi seară, vremea va fi deosebit de rece, vor fi intensificări ale vântului şi precipitaţii, iar în unele zone se vor forma polei şi gheţuş. De altfel, pentru marţi a fost emis Cod galben de temperaturi deosebit de scăzute, cu maxime între -8 şi -4 grade, în Oltenia, Dobrogea, cea mai mare parte a Moldovei şi a Munteniei, iar pe parcursul nopţii următoare în Moldova, Oltenia şi în cea mai mare parte a Munteniei.
11:40
Lamine Yamal spune că vrea să-şi petreacă întreaga carieră la FC Barcelona: „Sper să pot rămâne aici toată viaţa” # DigiFM.ro
Onorat luni în cadrul galei organizate de ziarul catalan Mundo Deportivo, Lamine Yamal (18 ani) şi-a dezvăluit intenţia de a-şi petrece întreaga carieră la FC Barcelona, clubul care l-a format.
Mai mult de 2 zile în urmă
11:00
UNTOLD ONE 2026 anunță primii artiști: Flo Rida, Swae Lee, Kygo și The Chainsmokers vin la Cluj-Napoca # DigiFM.ro
Festivalul UNTOLD, clasat pe locul 3 în topul celor mai mari festivaluri de muzică din lume, a anunțat primul val de artiști pentru ediția din 2026. Evenimentul va avea loc între 6 și 9 august 2026, în Cluj-Napoca, și marchează începutul unei noi etape pentru brand, sub conceptul UNTOLD ONE.
10:10
Dosarul Epstein. Soții Clinton acceptă să fie audiaţi în faţa Congresului. „Sunt dornici să stabilească un precedent care să se aplice tuturor” # DigiFM.ro
Bill şi Hillary Clinton vor depune mărturie în faţa unei comisii de anchete a Congresului american privind afacerea Epstein, a anunţat luni purtătorul de cuvânt al fostului preşedinte democrat, în contextul în care cuplul era vizat de o procedură de obstrucţionare a Congresului pentru refuzul lor anterior de a se prezenta, relatează AFP.
10:00
OCDE avertizează asupra creşterii numărului diagnosticelor de cancer în UE: 2,7 milioane de cazuri noi în 2024 # DigiFM.ro
Organizaţia pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică a avertizat luni asupra creşterii cu circa 30% a diagnosticelor de cancer în UE în mai puţin de 25 de ani şi a pledat pentru dezvoltarea unei îngrijiri integrate, care să conecteze diagnosticul de tratament, pentru a reduce timpii de aşteptare şi a îmbunătăţi rata de supravieţuire a pacienţilor, relatează EFE.
09:20
Donald Trump a anunțat un acord comercial între SUA și India, care ar urma să nu mai cumpere petrol rusesc # DigiFM.ro
Donald Trump a anunțat că Statele Unite au încheiat un acord comercial cu India, țară despre care a spus că s-a angajat astfel să înceteze importurile de petrol rusesc și să cumpere mai mult petrol din SUA și chiar din Venezuela, în timp ce premierul indian Narendra Modi a confirmat acordul, dar fără a face vreo referire la achiziția petrolului rusesc.
2 februarie 2026
16:10
Turiştii care vizitează Roma trebuie să plătească o taxă pentru a avea acces la Fontana di Trevi începând de luni.
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.