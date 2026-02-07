Fotbal: FC Barcelona anunţă că se retrage din proiectul Super Ligii europene
Newsweek.ro, 7 februarie 2026 14:50
FC Barcelona a anunţat sâmbătă că se retrage oficial din Super Liga europeană de fotbal, un proiect ...
Acum 10 minute
15:20
Elveţianul Franjo von Allmen a devenit sâmbătă primul campion olimpic al Jocurilor Olimpice de iarnă...
Acum 30 minute
15:00
Poliţia italiană anchetează un posibil sabotaj după ce cablurile electrice de alimentare a reţelei f...
Acum o oră
14:50
FC Barcelona a anunţat sâmbătă că se retrage oficial din Super Liga europeană de fotbal, un proiect ...
14:30
Cinci persoane, dintre care două arestate preventiv, două în arest la domiciliu şi una în control ju...
Acum 2 ore
14:10
Care pensionari iau un ajutor la pensie de 1.950 lei în 2026. Ce pensie trebuie să ai ca să primești banii? # Newsweek.ro
În 2026, pensionarii cu venituri mai mici vor primi un sprijin financiar semnificativ, care poate aj...
14:10
Şase persoane, între care un minor, acuzate că au furat bunuri în valoare de aproape 200.000 de lei # Newsweek.ro
Patru persoane au fost arestate preventiv şi două au fost puse sub control judiciar după ce ar fi su...
14:00
Aeroporturile Rzeszow și Lublin din Polonia, redeschise după atacurile masive ale Rusiei asupra Ucrainei # Newsweek.ro
Aeroporturile Rzeszow și Lublin, din sud-estul Poloniei, au fost redeschise sâmbătă, la amiază, după...
13:50
Doi suspecţi în tentativa de asasinare a generalului Vladimir Alexeiev vor fi interogaţi în curând # Newsweek.ro
Doi suspecţi în tentativa de asasinare a generalului Vladimir Alexeiev, înalt oficial al serviciilor...
13:40
SUA propune ca Rusia și Ucraina să încheie războiul până în vară, spune Zelenski. Oficialii militari...
Acum 4 ore
13:20
Comisia Europeană intenționează să sancționeze platforma TikTok pentru că încurajează utilizarea compulsivă # Newsweek.ro
Comisia intenționează să sancționeze platforma de socializare deținută de compania chineză ByteDance...
13:10
Cine este bărbatul care l-a amenințat cu moartea pe vicepreședintele SUA? A încercat să intre în casa din Ohio # Newsweek.ro
Un bărbat în vârstă de 33 de ani este urmărit penal în Statele Unite pentru că l-a ameninţat cu moar...
12:50
Ciprian Ciucu, a afirmat că PSD se comportă într-un fel în coaliţie şi în altul în spaţiul public # Newsweek.ro
Primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, a afirmat că PSD se comportă într-un fel în coaliţie ş...
12:30
Circulația trenurilor, grav afectată. CFR a anunțat că au fost distrugeri ale instalațiilor feroviare # Newsweek.ro
Compania Națională de Căi Ferate „CFR” S.A. a anunțat că în cursul nopții au fost înregistrate acte ...
12:20
În câte secunde s-au vândut biletele pentru meciul Turcia - România? Mii de români au rămas fără bilete # Newsweek.ro
În câte secunde s-au vândut biletele pentru meciul Turcia - România? Federaţia Română de Fotbal a an...
12:10
VIDEO 4 zile fără mâncare: cât am slăbit, ce s-a întâmplat cu organismul meu și ce zice medicul despre fasting # Newsweek.ro
Postul intermitent a devenit una dintre cele mai populare metode de slăbit, însă specialiștii averti...
11:50
Bărbatul care l-a amenințat cu moartea pe JD Vance a fost arestat. Ce i-a transmis vicepreședintelui SUA? # Newsweek.ro
Un bărbat în vârstă de 33 de ani este urmărit penal în Statele Unite pentru că l-a ameninţat cu moar...
11:40
Amenzi de 6.600.000 de lei date de ANPC în cinci zile. Inspectorii au închis 23 de operatori economici # Newsweek.ro
Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor a aplicat 1.080 de amenzi contravenționale, în...
11:30
1.000.000.000 de telefoane, expuse unei amenințări critice din cauza programelor spion. Cum se întâmplă asta? # Newsweek.ro
Un miliard de telefoane Android sunt expuse unei amenințări critice din partea programelor spion. Ia...
Acum 6 ore
11:20
Zid înalt de 150 de metri în mare. Ghețarul Apocalipsei – o mega-cortină împotriva prăbușirii până în Europa # Newsweek.ro
O cortină subacvatică lungă de 80 de kilometri este destinată stabilizării ghețarului Thwaites - alt...
11:10
Horoscop Săptămâna 9-15 februarie. Saturn intră în Berbec. Încercări pentru Taur și Gemeni # Newsweek.ro
Horoscop Săptămâna 9-15 februarie. O săptămână plină de schimbări majore pentru fiecare semn zodiaca...
11:00
Aproape 2.000 de amenzi, pe drumurile publice. 67 de șoferi au rămas fără permis. Cu ce i-a prins Poliția? # Newsweek.ro
Aproape 2.000 de amenzi au aplicat polițiștii pe drumurile publice în timpul unei acțiuni privind pr...
10:50
Cum să ne ferim de escrocheriile ce folosesc numele institituțiilor publice. Avertismentul Poliției # Newsweek.ro
Poliția avertizeacă că în ultima perioadă s-au înregistrat tot mai multe escrocherii în numele unor ...
10:40
Arhitectul şef de la Primăria Sectorului 5, acuzat că a primit șpagă 15.000 €. Reținut de DNA # Newsweek.ro
Administratorul public, arhitectul șef și directorul adjunct al Poliției Locale Sector 5 au fost reț...
10:30
Serviciul 112 e de 22 de ani în România. Câți oameni au apelat numărul de urgență și de ce? # Newsweek.ro
112, de 22 de ani în România. STS spune că în prezent apelarea responsabilă este la cel mai bun nive...
10:20
FOTO Un autobuz a „secerat” un stâlp, 2 pasageri la spital. Șoferului i s-ar fi făcut rău # Newsweek.ro
Un grav accident rutier a avut loc azi noapte în Buzău. Un autobuz a „secerat” un stâlp și a lovit o...
10:10
Efect maxim cu efort minim. Cercetătorii au descoperit că și o scurtă plimbare imediat după masă sca...
09:30
Ministrul adjunct al Justiţiei din Rusia pe vremea lui Boris Elţîn, găsit mort în baie. S-a înecat # Newsweek.ro
Serghei Tropin, ministrul adjunct al Justiţiei din Rusia pe vremea lui Boris Elţîn, în perioada 1996...
Acum 8 ore
09:20
VIDEO Scandal, în SUA. Trump a postat un filmuleț în care Barack Obama și soția sa erau prezentați ca maimuțe # Newsweek.ro
Donald Trump a postat un filmuleț pe Truth Social, rețeaua sa de socializate, în care fostul președi...
09:00
Finală de foc, la Transylvania Open 2026. Sorana Cîrstea se va „duela” cu Emma Răducanu # Newsweek.ro
Turneul de teni Transylvania Open 2026 va avea o finală de foc. Românca Sorana Cîrstea se va „duela”...
08:50
VIDEO Franța și Canada îi dau „șah” lui Trump. Și-au deschis consulate în capitala Groenlandei # Newsweek.ro
Franța și Canada și-au deschis consulate în capitala Groenlandei, teritoriul arctic semiautonom al D...
08:40
Pentagonul va rupe legăturile cu Universitatea Harvard. „Noi antrenăm războinici, nu wokesteri” # Newsweek.ro
Pentagonul a anunţat, vineri, că va rupe toate legăturile academice cu Universitatea Harvard. Este c...
08:30
„Bombă” financiară, la Stellantis. Întoarce armele, renunță la „100 electric” și sacrifică 22.000.000.000 € # Newsweek.ro
În contextul crizei profunde din industria auto, generată în principal de costurile electrificării, ...
08:20
Explozie într-un bloc din Chitila, lângă București. 40 de oameni, evacuați. Sunt 2 răniți # Newsweek.ro
O explozie puternică s-a produs într-un bloc din orașul Chitila, de lângă București. 40 de persoane ...
07:50
Cum cureți corect tapiseria din piele a mașinii? Secretul care te ajută să o menții „ca nouă” pentru mult timp # Newsweek.ro
Curățarea tapiseriei de piele la mașină nu este atât de complicată pe cât pare, dar trebuie făcută c...
07:40
Amendă 100.000 lei dacă construiești o bucătărie de vară fără autorizație. Cum să nu primești amenda? # Newsweek.ro
Construirea unei bucătării de vară fără autorizație poate aduce amenzi de până la 100.000 de lei. Af...
07:30
VIDEO Rusia fabrică o armă periculoasă pentru porturile de la Dunăre și Marea Neagră. Nu poate fi detectată # Newsweek.ro
Rușii au prezentat teste cu noi ambarcațiuni fără pilot, cu fibră optică, despre care se presupune c...
Acum 12 ore
07:20
Document exploziv, ținut secret ani la rând: serviciile britanice avertizează asupra unor catastrofe climatice # Newsweek.ro
Un raport secret al serviciilor de informații britanice avertizează asupra unor catastrofe climatice...
07:10
Atenție la țepele șoferilor de ridesharing. Cum încearcă să te păcălească ca să plătești în plus # Newsweek.ro
Tot mai mulți pasageri reclamă practici abuzive în ridesharing, unde unii șoferi cer bani în plus pe...
07:00
Horoscop 8 februarie. Luna în Scorpion aduce o zi pozitivă Taurilor. Fecioarele sunt norocoase # Newsweek.ro
Horoscop 8 februarie. Luna în Scorpion aduce o zi pozitivă Taurilor. Fecioarele sunt norocoase. Berb...
06:40
Avocat: Anularea indexării pensiilor este ilegală. Pensionarii au pierdut deja 12.000 de lei # Newsweek.ro
Un avocat susține că anularea indexării pensiilor este ilegală, iar pensionarii ar fi deja păgubiți ...
Acum 24 ore
22:50
Maia Sandu, despre raportul Congresului SUA: "Libertatea de expresie e pentru oameni, nu pentru conturi false" # Newsweek.ro
Preşedintele Republicii Moldova, Maia Sandu, a vorbit despre raportul Congresului SUA: "Libertatea d...
22:10
Suedia se alătură poliției aeriene NATO cu avioanele JAS 39 Gripen. Prima misiune în Islanda # Newsweek.ro
Într-o desfășurare istorică, șase avioane de vânătoare suedeze JAS 39 Gripen și un contingent de pes...
22:00
Cu 25% mai mult gaz metan a fost consumat iarna aceasta, față de ultimii ani. Cauza: a fost foarte frig # Newsweek.ro
Cu 25% mai mult gaz metan a fost consumat iarna aceasta, față de ultimii ani, spune ministrul Energi...
21:50
„La Blouse Roumaine”, celebra pictură a lui Henri Matisse, va putea fi admirată încă o zi la Bucureş...
21:20
Lia Savonea îl atacă pe Ilie Bolojan după scrisoarea premierului privind pensiile speciale: "Ingerinţă" # Newsweek.ro
Lia Savonea, preşedintele Înaltei Curţi, îl atacă pe premierul Ilie Bolojan, după scrisoarea acestui...
20:50
Adrian Cocoș (PSD) exercită atribuțiile de primar al Sectorului 3, în locul lui Robert Negoiță # Newsweek.ro
Adrian Cocoș (PSD), viceprimar al Sectorului 3 din partea PSD, va exercita atribuțiile de primar al ...
20:40
Un dosar al lui Călin Georgescu va fi judecat în complet de divergenţă. De ce e acuzat omul lui Putin? # Newsweek.ro
Dosarul de propagandă legionară al lui Călin Georgescu va fi judecat în complet de divergenţă, pentr...
20:30
VIDEO SUA acuză China că testează în secret arme nucleare. Beijingul ar avea 600 de ogive nucleare # Newsweek.ro
Guvernul SUA a acuzat China că a efectuat în secret cel puțin un „test nuclear cu randament” în ulti...
20:10
Lasagna „leneșă” este soluția perfectă când vrei ceva gustos, dar rapid. Cu un sos, ricotta și mozza...
19:50
Bulgaria vizează aderarea la OCDE până în anul 2027. România îşi propune să adere anul acesta # Newsweek.ro
Bulgaria vizează aderarea la OCDE (Organizaţia pentru Cooperare şi Dezvoltare în Europa) până anul v...
