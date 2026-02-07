Calea ferată din vest: întârzieri, pierderi și riscuri în 2026

07:00

Un portret atribuit mult timp lui Albrecht Dürer, intitulat „Portrait of Dürer’s Father at 70”, a fost confirmat ca autentic de istoricul Christof Metzger. Păstrat la National Gallery din Londra, tabloul din 1497 se remarcă prin calitatea sa artistică și tehnică, fiind o surpriză pentru specialiști. Portretul tatălui lui Albrecht Dürer, considerat mult timp copie, … Articolul Portret atribuit lui Dürer, validat ca autentic de un expert în artă apare prima dată în Main News.