Calea ferată din vest: întârzieri, pierderi și riscuri în 2026
MainNews.ro, 7 februarie 2026 16:20
Calea ferată Cluj-Oradea, un proiect de 1,5 miliarde euro, întârzie, pierzând fonduri europene. Lucrările, inițiate în 2024, vor fi gata cel mai devreme în decembrie 2027. Viteze medii vor fi de 75 km/h, iar trenurile rapide vor reduce timpul de călătorie la 118 minute. Risc de întârzieri suplimentare în 2026. Calea ferată Cluj-Oradea, închisă timp … Articolul Calea ferată din vest: întârzieri, pierderi și riscuri în 2026 apare prima dată în Main News.
• • •
Alte ştiri de MainNews.ro
Acum 30 minute
16:30
Daniel Băluță acuză primarul general Ciprian Ciucu de mitocănie și bullying, răspunzând criticilor acestuia cu acuzații dure. Băluță denunță lipsa de caracter a lui Ciucu și compară comportamentul său cu cel al baronului Münchhausen, promițând că va continua să susțină proiectele pentru bucureșteni. Daniel Băluță îl acuză pe Ciprian Ciucu de mitocănie și bullying Conflictul … Articolul Daniel Băluță: Ciprian Ciucu, acuzat de bullying și mitocănie! apare prima dată în Main News.
16:30
Mircea Lucescu, internațional la Spitalul Universitar din București din cauza unor probleme cardiace, ar putea să se retragă din postul de selecționer al naționalei. Gigi Becali a declarat că l-a sfătuit pe Lucescu să-și prioritizeze sănătatea, oferindu-se să-l susțină în cazul în care Gică Hagi ar dori să preia echipa. Mircea Lucescu este internat la … Articolul Mircea Lucescu ar lăsa banca națională pe mâna unei persoane de încredere apare prima dată în Main News.
Acum o oră
16:20
Calea ferată Cluj-Oradea, un proiect de 1,5 miliarde euro, întârzie, pierzând fonduri europene. Lucrările, inițiate în 2024, vor fi gata cel mai devreme în decembrie 2027. Viteze medii vor fi de 75 km/h, iar trenurile rapide vor reduce timpul de călătorie la 118 minute. Risc de întârzieri suplimentare în 2026. Calea ferată Cluj-Oradea, închisă timp … Articolul Calea ferată din vest: întârzieri, pierderi și riscuri în 2026 apare prima dată în Main News.
16:10
Comitetul Internațional Olimpic a făcut apel la fairplay după huiduielile primite de vicepreședintele JD Vance la deschiderea Jocurilor Olimpice de Iarnă de la Milano-Cortina. CIO a laudat implicarea administrației Trump și a subliniat importanța relației cu SUA pentru mișcarea olimpică, în contextul protestelor împotriva ICE. JD Vance a fost huiduit la ceremonia de deschidere a … Articolul CIO promovă „fairplay” după huiduielile adresate lui JD Vance la Jocurile de Iarnă apare prima dată în Main News.
16:10
Iranul avertizează că va ataca bazele militare americane din Orientul Mijlociu dacă va fi agresat de SUA. Ministrul de Externe, Abbas Araqchi, subliniază că acest răspuns nu vizează statele gazdă ale acestor baze. Totodată, se discută reluarea negocierilor asupra programului nuclear iranian. Iranul va ataca bazele militare americane din Orientul Mijlociu în cazul unui atac … Articolul Teheran avertizează: atacuri asupra bazelor americane, dacă SUA ripostează apare prima dată în Main News.
Acum 2 ore
15:30
În articolul „Hai să ne câștigăm încrederea unul în altul”, se discută despre reținerile administratorului și arhitectului-șef al Primăriei Sector 5 pentru mită. Detalii despre sumele primite și modul de operare al funcționarilor publici subliniază nevoia de transparență și responsabilitate în administrația locală. Descoperă mai multe despre acest scandal. Administratorul public și alți funcționari din … Articolul Împreună vom construi încredere: Oala acoperită, fără gunoaie interioare apare prima dată în Main News.
15:30
Ciprian Ciucu acuză PSD de jocuri duble în Consiliul General, generând reacția lui Daniel Băluță, care îl consideră lipsit de caracter. Discuțiile aprinse dintre liderii PNL și PSD subliniază tensiunile politice din București. Băluță atrage atenția asupra frustrării lui Ciucu și îndeamnă la acțiuni concrete. Ciprian Ciucu acuză PSD de comportament duplicitar în Consiliul General … Articolul Ciprian Ciucu îl acuză pe Daniel Băluță: „Frustrat și fără caracter” apare prima dată în Main News.
15:30
Echipa masculină de tenis a României este la egalitate cu Paraguay, scor 1-1, în play-off-ul Grupei Mondiale I la Cupa Davis, după primele meciuri de simplu. Radu David Ţurcanu a obținut un punct pentru România, iar Gabriel Ghețu a fost învins de Daniel Vallejo. Meciurile de dublu sunt programate pentru sâmbătă. Echipa masculină de tenis … Articolul România și Paraguay, egalitate 1-1 la Cupa Davis după meciurile de simplu apare prima dată în Main News.
15:10
Ai un câine dintr-o rasă periculoasă? Află care sunt obligațiile legale pentru proprietari, cum să eviți amenzi mari și ce documente sunt necesare la poliție. Descoperă clasificarea câinilor periculoși și agresivi, precum și măsurile de prevenire a atacurilor. Protejează-te și animalul tău! Câinii sunt clasificați în periculoși și agresivi conform legislației Proprietarii câinilor periculoși trebuie … Articolul Câini din rase periculoase: Cum să eviți amenzi mari apare prima dată în Main News.
15:10
Toyota își schimbă CEO-ul, Kenta Kon, după o prăbușire de 43% a profitului trimestrial. Koji Sato pleacă după trei ani, iar schimbarea are loc în contextul unei instabilități în sectorul auto. Așteptările sunt de îmbunătățire financiară, în ciuda provocărilor recente cu taxele și costurile materialelor. Toyota își schimbă CEO-ul după o scădere de 43% a … Articolul Toyota schimbă CEO-ul după pierderi financiare de 9 miliarde de dolari apare prima dată în Main News.
Acum 4 ore
14:30
Premierul Ilie Bolojan a avut o întâlnire cu primarii municipiilor, discutând despre noua clasificare a spitalelor. Edilii și-au exprimat îngrijorările legate de statutul de „spital strategic”, cerând criterii de performanță, nu doar administrative. Bolojan a ascultat fără să facă promisiuni, preluând subiectul pentru Ministerul Sănătății. Premierul Ilie Bolojan a întâlnit o delegație de șase primari … Articolul Bolojan, întâlnire fără promisiuni: o oră de ascultare cu primarii apare prima dată în Main News.
14:30
FCSB s-a retras din Europa League, adunând 7 puncte în 8 meciuri. Deși echipa a suferit dezamăgiri, Darius Olaru a marcat cel mai frumos gol al fazei grupelor, conform UEFA. Golul spectaculos a fost înscris împotriva lui Basel, având o preluare pe piept și șut direct la vinclu, fiind apreciat pe plan european. FCSB a … Articolul FCSB, eliminată, dar cu cel mai frumos gol din Europa League – Anunț UEFA apare prima dată în Main News.
14:10
Snoop Dogg a făcuto senzație la ceremonia de deschidere a Jocurilor Olimpice de iarnă 2026 fluturând steagul României alături de delegația tricoloră. Artistul, numit antrenor onorific al echipei SUA, s-a distrat cu sportivii români, amintind de incidentul din 2016 legat de Bogata, județul Mureș. Snoop Dogg a fluturat steagul României la ceremonia de deschidere a … Articolul Snoop Dogg strălucește la JO cu steagul României și distracție alături de tricolori apare prima dată în Main News.
14:10
O eroare tehnică a platformei Bithumb a transformat sute de utilizatori în multimilionari pentru 40 de minute, trimițând din greșeală 44 de miliarde de dolari. Aproximativ 620.000 de bitcoini au fost transferați în loc de 2.000 de woni. Compania a recuperat majoritatea fondurilor și a asigurat securitatea sistemului. O eroare tehnică a platformei Bithumb a … Articolul 44 de miliarde de dolari trimise din greșeală clienților unei platforme crypto apare prima dată în Main News.
14:10
Donald Trump a propus redenumirea aeroportului Dulles din Washington și a gării Penn Station din New York în schimbul deblocării a 16 miliarde de dolari pentru un tunel între New York și New Jersey. Refuzul liderului democrat Chuck Schumer a generat controverse și acuzații de șantaj. Donald Trump a propus deblocarea a peste 16 miliarde … Articolul Trump propune numele său pentru aeroportul din Washington și o gară din NY apare prima dată în Main News.
13:20
Comisia Europeană plănuiește să amendeze TikTok pentru încurajarea utilizării compulsive prin funcții adictive precum derularea infinită și redarea automată a videoclipurilor. Ancheta a relevat riscuri pentru sănătatea mentală a utilizatorilor, în special minorilor. Platforma contestă concluziile autorităților. Comisia Europeană investighează TikTok pentru încurajarea utilizării compulsive prin funcții designere de dependență Amenda posibilă poate depăși un … Articolul Comisia Europeană vizează TikTok pentru promovarea consumului compulsiv apare prima dată în Main News.
13:20
Kelemen Hunor solicită premierului Ilie Bolojan reducerea taxelor locale cu până la 50%, în special pentru persoanele vulnerabile. El critică majorările recente, considerând că acestea afectează nivelul de trai al populației și cere o soluție urgentă pentru corectarea acestor decizii de către Guvern. Kelemen Hunor, liderul UDMR, va solicita premierului Ilie Bolojan reducerea taxelor și … Articolul Kelemen Hunor cere reduceri de taxe locale pentru a sprijini cetățenii apare prima dată în Main News.
13:10
Europa Liberă România se va închide pe 31 martie 2026, după șase ani de activitate. De asemenea, serviciul din Bulgaria va fi desființat. Publicația, relansată în 2018, a avut ca misiune sprijinirea presei independente și a valorilor democratice. Reprezentanții nu au comentat încă decizia. Europa Liberă România își va încheia activitatea pe 31 martie 2026 … Articolul Europa Liberă România și Bulgaria se închid în primăvara acestui an apare prima dată în Main News.
13:10
Washingtonul propune o soluție rapidă pentru încheierea războiului din Ucraina, cu negocieri planificate la Miami. Președintele Zelenski a anunțat presiuni pentru finalizarea conflictului înainte de vară. Cu toate acestea, problemele teritoriale, în special regiunile Donbas și Crimeea, rămân principalele obstacole. Washingtonul solicită un acord de pace rapid între Moscova și Kiev, cu termen limită înainte … Articolul Zelenski dezvăluie planul american pentru finalizarea războiului din Ucraina apare prima dată în Main News.
Acum 6 ore
12:20
Propagandiștii ruși sunt nervoși după tentativa de asasinat asupra generalului Vladimir Alekseev, numărul 2 în spionajul militar rus. Incidentul a ridicat întrebări despre securitatea comandanților militari și despre eficiența Kremlinului în gestionarea amenințărilor externe, generând nemulțumiri pe canalele pro-război. Propagandiștii ruși sunt îngrijorați după tentativa de asasinat asupra generalului Vladimir Alekseev, numărul 2 în GRU … Articolul Propaganda rusă sub presiune după atacul asupra spionajului militar apare prima dată în Main News.
12:20
Condamnări în cazurile de instrucție pentru dezordini în Moldova: până la 5 ani de închisoare # MainNews.ro
Trei persoane au fost condamnate în Republica Moldova la pedepse între patru și cinci ani de închisoare pentru participarea la instruiri în Bosnia, destinate provocării dezordinilor în masă. Autoritățile investighează legăturile externe și colaboratorii implicați în aceste activități ilegale. Un bărbat și două femei au fost condamnați la pedepse de 4-5 ani de închisoare pentru … Articolul Condamnări în cazurile de instrucție pentru dezordini în Moldova: până la 5 ani de închisoare apare prima dată în Main News.
12:20
Adrian Cocoș, viceprimarul Sectorului 3, răspunde criticilor legate de nota 2,70 la BAC, calificându-le drept un episod din adolescență. Cocoș subliniază că presa ar trebui să se concentreze pe activitățile sale curente, în loc de eșecurile din trecut, și își afirmă realizările profesionale din ultimul an. Viceprimarul Sectorului 3, Adrian Cocoș, a preluat atribuțiile primarului … Articolul Nota 2,70 la BAC: Adrian Cocoș, înlocuitorul lui Robert Negoiță, comentează apare prima dată în Main News.
12:20
Biletele pentru barajul România vs. Turcia la Campionatul Mondial 2026 s-au vândut în 20 de secunde, lăsând mulți fani nemulțumiți. FRF anunță că va încerca să mărească numărul biletelor disponibile și avertizează asupra riscurilor achiziționării din surse neoficiale. Meciul va avea loc pe 26 martie 2026. Biletele pentru semifinala barajului România – Turcia s-au vândut … Articolul FRF reacționează rapid: biletele la barajul cu Turcia s-au vândut în 20 de secunde apare prima dată în Main News.
12:10
Descoperiri recente în Munții Apuseni evidențiază potențialul resurselor de metale rare, cum ar fi nichelul și cobaltul. Activitățile de explorare de către LEM Resources începând din 2022 au identificat zăcăminte de uraniu, aur, zinc și plumb, extinzând istoria miningului în județele Bihor și Alba. În Munții Apuseni, zona Avram Iancu a fost istoric un furnizor … Articolul Descoperiri recente de metale rare în Munții Apuseni, fosta exploatare a URSS apare prima dată în Main News.
12:10
Elon Musk anunță construirea unui „soare conștient” în spațiu, prin fuziunea SpaceX cu xAI. Proiectul vizează transferul infrastructurii AI în orbită, ridicând întrebări despre costuri și fezabilitate. Cu sateliți Starlink, Musk își propune să revoluționeze calculul AI și să deschidă noi posibilități pentru civilizație. Elon Musk a anunțat un proiect de construire a unui „soare … Articolul Elon Musk propune crearea unui „soare conștient” în spațiu ca soluție pe termen lung apare prima dată în Main News.
11:20
Mită la Primăria Sectorului 5: arhitectul șef a primit 15.000 de euro pentru documente, iar directorul adjunct al Poliției Locale a încasat 70.000 de lei. Procurorii DNA au reținut trei persoane pentru trafic de influență și luare de mită, în urma unui dosar de corupție ce implică nereguli în recepția construcțiilor. Procurorii DNA au reținut … Articolul Corupție la Primăria Sector 5: Mită de 15.000 euro și 70.000 lei în Poliția Locală apare prima dată în Main News.
11:20
Nepotul lui Piedone și șefi din Primăria Sectorului 5, acuzați într-o schemă criminală # MainNews.ro
Oficiali din Primăria Sectorului 5, inclusiv nepotul lui Piedone, Iulian Cârlogea, au fost reținuți pentru corupție. Acuzațiile includ trafic de influență și luare de mită legate de recepția ilegală a unui imobil. Anchetatorii DNA investighează presiuni exercitate asupra Poliției Locale pentru finalizarea lucrărilor, în ciuda neregulilor. Iulian Cârlogea, administrator public al Sectorului 5, și alți … Articolul Nepotul lui Piedone și șefi din Primăria Sectorului 5, acuzați într-o schemă criminală apare prima dată în Main News.
11:20
Alexandra Ianculescu, campioană olimpică, a trecut de la sportivă la creator de conținut de succes pe OnlyFans, obținând venituri considerabile. După dificultăți financiare în cariera de sportivă, platforma online i-a permis să investească în echipament și să participe activ în competiții. Descoperă povestea ei inspirațională! Alexandra Ianculescu, fostă sportivă olimpică, a devenit creator de conținut … Articolul O campioană română a prosperat cu OnlyFans, investind în cariera sa apare prima dată în Main News.
11:10
Fiul rapperului Lil Jon, Nathan Smith, cunoscut sub numele de DJ Young Slade, a fost găsit mort într-un iaz din Milton, Georgia, după ce fusese dat dispărut. În vârstă de 27 de ani, artista câștigătoare de Grammy este devastată de pierderea sa. Autoritățile nu au suspiciuni de crimă și continuă investigațiile. Tânărul Nathan Smith, fiul … Articolul Fiul lui Lil Jon, găsit mort în iaz după dispariție, artistul este devastat apare prima dată în Main News.
11:10
Franța și Canada își deschid consulate în Nuuk, Groenlanda, pe fondul interesului SUA de a cumpăra insula. Această expansiune diplomatică reflectă angajamentul ambelor țări față de regiunea Arctică și îngrijorările privind suveranitatea. Constantin și securitatea Arcticii sunt acum subiecte importante de discuție internațională. Franța și Canada deschid consulate în Nuuk, Groenlanda, ca reacție la tensiunile … Articolul Superputeri economice își deschid consulate în Groenlanda apare prima dată în Main News.
Acum 8 ore
10:20
SUA promovează un acord de pace între Rusia și Ucraina în martie, urmat de alegeri și un referendum în mai. Negocierile se confruntă cu obstacole legate de teritoriu și garanții de securitate, în contextul unei situații tensionate și a cerințelor de organizare a votului în timpul stării de urgență. SUA discută un acord de pace … Articolul SUA propune pace între Rusia și Ucraina și alegeri la Kiev în mai apare prima dată în Main News.
10:20
Google a lansat un nou update de algoritm care vizează fluxul Discover, afectând vizibilitatea conținutului. Schimbările se concentrează pe promovarea conținutului relevant local, reducerea senzaționalismului și a titlurilor clickbait. Publisherii trebuie să se conformeze acestor noi standarde pentru a-și maximiza traficul. Google a lansat un nou update care vizează traficul din Discover Actualizarea promovează conținut … Articolul Google lansează update de algoritm ce afectează traficul din Discover apare prima dată în Main News.
10:20
În articolul discutăm despre comunicarea nonverbală și mesajele transmise de politicieni în contexte tensionate. Huiduielile la Ziua Unirii, reacțiile nervoase ale liderilor și gesturile simbolice evidențiază tensiunea politică din România. Accesoriile, cum ar fi ceasurile, devin semnale de statut și influențează percepția publicului. Huiduielile la adresa președintelui în timpul ceremoniei de Ziua Unirii reflectă tensiuni … Articolul Comunicarea nonverbală: Cum nervii transmit mesaje esențiale apare prima dată în Main News.
10:20
Gabi Tamaș a fost trădat de un prieten apropiat care i-a furat banii de pe card. Momentul a marcat o ruptură în relația lor, iar fostul internațional vorbește despre importanța prieteniei și lecțiile învățate. Descoperă detalii despre această experiență dureroasă și cum a reușit să depășească incidentul. Gabi Tamaș a fost trădat de un prieten … Articolul Gabi Tamaș, trădat de un prieten: fostul internațional a rămas fără bani apare prima dată în Main News.
10:10
Donald Trump a refuzat să ceară scuze pentru un videoclip rasist postat pe rețele sociale, în care Barack și Michelle Obama erau caricaturizați. Afirmațiile sale controversate au stârnit reacții negative puternice din partea republicanilor și democraților, iar el susține că nu a greșit, acuzând presiunea publică. Donald Trump a refuzat să ceară scuze după postarea … Articolul Trump nu își cere scuze pentru comentariile rasiste la adresa soțiilor Obama apare prima dată în Main News.
10:10
Salarii minime în Europa 2026: Cum se clasează România și care sunt cele mai bune țări # MainNews.ro
Salariile minime în Europa variază semnificativ în 2026, de la 620 euro în Bulgaria la 2.704 euro în Luxemburg. România se clasează pe locul 12 când se ajustează pentru puterea de cumpărare. Aflați mai multe despre salariile minime din UE și impactul acestora asupra economiilor în articolul nostru detaliat. Salariile minime din Europa variază între … Articolul Salarii minime în Europa 2026: Cum se clasează România și care sunt cele mai bune țări apare prima dată în Main News.
10:00
Ministerul Sănătății a publicat lista excepțiilor la neplata primei zile de concediu medical. Pacienții cu risc maternal, bolnavii cronici, cei internați și cazurile grave vor primi indemnizația integrală. Noile reglementări vizează protejarea categoriilor vulnerabile și asigurarea unui tratament echitabil. Ministerul Sănătății a publicat o listă de excepții la neplata primei zile de concediu medical Categorii … Articolul Excepții la neplata primei zile de concediu medical – Ministerul Sănătății apare prima dată în Main News.
09:20
Alexandru Găină, un infractor periculos, a fost arestat recent pentru trafic de droguri și alte fapte grave. Fiul unui ofițer de informații, Găină a scăpat de pușcărie timp de peste 30 de ani, având un palmares de crime și furturi. Detalii despre influența tatălui său și faptele sale vor fi prezentate în continuare. Alexandru Găină, … Articolul Alexandru Găină: Infractor periculos scăpat de pușcărie cu ajutorul tatălui general apare prima dată în Main News.
09:20
Iulian Cârlogea, administratorul public al Sectorului 5, a fost reținut de DNA în urma perchezițiilor legate de corupție. Aceasta coincide cu alegerea sa ca vicepreședinte al PUSL, partidul fondat de Dan Voiculescu. În dosar sunt investigate infracțiuni de trafic de influență și dare de mită. Iulian Cârlogea, administrator public al Sectorului 5, a fost reținut … Articolul Nepotul lui Piedone reținut, ales în conducerea partidului lui Voiculescu apare prima dată în Main News.
09:20
Federația Română de Fotbal anunță suplimentarea biletelor pentru meciul Turcia – România, după ce cele 2.130 de bilete au fost vândute în 20 de secunde. Suporterii sunt atenționați să achiziționeze bilete doar din surse oficiale, pentru a evita riscurile de siguranță. Detalii despre cotele obținute de FRF. FRF anunță suplimentarea biletelor pentru meciul România – … Articolul România se pregătește de barajul cu Turcia! Biletele s-au vândut rapid! apare prima dată în Main News.
09:10
Festivalul florilor de cireș din Fujiyoshida, Japonia, a fost anulat în 2026 din cauza numărului crescut de turiști și a dificultăților de gestionare a acestora. Autoritățile locale afirmă că succesul evenimentului a dus la probleme precum blocaje de trafic și comportamente inadecvate din partea vizitatorilor, afectând comunitatea. Festivalul florilor de cireș din Fujiyoshida va fi … Articolul Japonia anulează Festivalul florilor de cireș: vești proaste pentru turiști apare prima dată în Main News.
09:10
Ultimele detalii despre negocierile SUA-Ucraina-Rusia și condițiile complicate ale Kievului # MainNews.ro
Negocierile SUA-Ucraina-Rusia vizează un acord de pace, dar întâmpină dificultăți din cauza disputelor teritoriale. Ucraina cere garanții de securitate și o încetare a focului pe durata alegerilor. Rusia insistă asupra controlului regiunii Donbas, complicând astfel procesul de negociere pentru pace. Negocierile SUA-Ucraina pentru un acord de pace cu Rusia sunt blocajate de problema teritorială, cu … Articolul Ultimele detalii despre negocierile SUA-Ucraina-Rusia și condițiile complicate ale Kievului apare prima dată în Main News.
09:00
Arhitectul-șef al sectorului 5 din București, un administrator public și un director adjunct de la Poliția Locală au fost reținuți de DNA după percheziții la Primăria Sectorului 5. Aceștia sunt suspectați de fapte de corupție legate de recepția unui imobil și atestarea unui ansamblu rezidențial între 2024-2026. Arhitectul-șef al sectorului 5, administratorul public și un … Articolul Arhitectul-șef al Sectorului 5 și alții, reținuți în dosarul DNA apare prima dată în Main News.
Acum 12 ore
08:20
Sorin Grindeanu și Benjamin Netanyahu discută accelerarea legăturilor economice româno-israeliene # MainNews.ro
Sorin Grindeanu, președintele Camerei Deputaților, a avut o întâlnire importantă cu premierul israelian Benjamin Netanyahu la Ierusalim. Cei doi lideri au convenit să accelereze legăturile economice româno-israeliene, discutând despre investiții și colaborări în tehnologie. Vizita oficială a lui Grindeanu se desfășoară între 3-5 februarie. Sorin Grindeanu, președintele Camerei Deputaților, a fost primit de premierul israelian … Articolul Sorin Grindeanu și Benjamin Netanyahu discută accelerarea legăturilor economice româno-israeliene apare prima dată în Main News.
08:20
CFR Cluj se confruntă cu o situație financiară complicată, iar patronul Neluțu Varga a decis să își amaneteze jucătorii pentru a obține împrumuturi de 2 milioane de euro. Această măsură are scopul de a achita datoriile față de fotbaliști și de a evita depunctarea din partea FRF. Patronul CFR Cluj, Neluţu Varga, a împrumutat 2 … Articolul CFR Cluj: Neluțu Varga „amanetează” jucătorii pentru salarii apare prima dată în Main News.
08:00
Dosarul dezastrului ecologic din comuna Smârdan, județul Tulcea, implică patronul Gelu Cazacioc, condamnat pentru îngroparea ilegală a 200.000 de tone de animale moarte. Incineratorul său polluează și afectează sănătatea publică. Viitorul proces va avea loc în martie 2026, dar firma continuă să opereze profitabil. Gelu Cazacioc, patronul unui incinerator din județul Tulcea, a fost condamnat … Articolul Dezastru ecologic: politician PSD și incineratorul periculos de pe Dunăre apare prima dată în Main News.
08:00
Acuzațiile SUA că China a efectuat teste nucleare explozive secrete au stârnit îngrijorări internaționale. Thomas DiNanno a declarat că astfel de teste, desfășurate în secret, ar încălca angajamentele globale de dezarmare. Reacția Chinei a fost de respingere a acestor acuzații, acuzând SUA de exagerări. SUA acuză China de teste nucleare explozive secrete, inclusiv un test … Articolul Americanii acuză teste nucleare explozive secrete efectuate de inamici apare prima dată în Main News.
07:20
Hubert Thuma, președintele CJ Ilfov, respinge acuzațiile de susținere a PSD în PNL, afirmând că votul împotrivă la demiterea liderilor reflectă rezultate electorale solide. El subliniază necesitatea unei dezbateri corecte în partid și argumentează că propunerile respinse vin din partea celor cu performanțe remarcabile. Hubert Thuma, președintele CJ Ilfov, respinge acuzațiile că membri PNL ar … Articolul Acuzații PNL: Hubert Thuma despre susținerea PSD în partid – O problemă de logică apare prima dată în Main News.
07:20
Cristian Chivu a impresionat la Inter Milano, primind o ofertă de prelungire a contractului până în 2029, cu un salariu crescut la 3,5 milioane de euro pe sezon. După 25 de victorii în 34 de meciuri, Chivu a demonstrat abilități remarcabile ca antrenor, contribuind la reconstrucția echipei. Cristian Chivu a primit o propunere de prelungire … Articolul Inter îi oferă lui Cristi Chivu un contract impresionant pentru a-l reține apare prima dată în Main News.
07:00
Un portret atribuit mult timp lui Albrecht Dürer, intitulat „Portrait of Dürer’s Father at 70”, a fost confirmat ca autentic de istoricul Christof Metzger. Păstrat la National Gallery din Londra, tabloul din 1497 se remarcă prin calitatea sa artistică și tehnică, fiind o surpriză pentru specialiști. Portretul tatălui lui Albrecht Dürer, considerat mult timp copie, … Articolul Portret atribuit lui Dürer, validat ca autentic de un expert în artă apare prima dată în Main News.
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.