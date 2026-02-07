Comunicarea nonverbală: Cum nervii transmit mesaje esențiale

06:20

Cristi Chivu, antrenorul lui Inter, caută să aducă un jucător de la rivală Juventus, după ce a pierdut ocazia de a-l transfera pe Ademola Lookman. Inter își îndreaptă atenția către Weston McKennie, a cărui contract cu Juventus expiră, iar fotbalistul american poate semna cu orice echipă din vară. Cristi Chivu vrea să transfere un jucător