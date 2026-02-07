Comunicarea nonverbală: Cum nervii transmit mesaje esențiale
În articolul discutăm despre comunicarea nonverbală și mesajele transmise de politicieni în contexte tensionate. Huiduielile la Ziua Unirii, reacțiile nervoase ale liderilor și gesturile simbolice evidențiază tensiunea politică din România. Accesoriile, cum ar fi ceasurile, devin semnale de statut și influențează percepția publicului. Huiduielile la adresa președintelui în timpul ceremoniei de Ziua Unirii reflectă tensiuni
• • •
SUA promovează un acord de pace între Rusia și Ucraina în martie, urmat de alegeri și un referendum în mai. Negocierile se confruntă cu obstacole legate de teritoriu și garanții de securitate, în contextul unei situații tensionate și a cerințelor de organizare a votului în timpul stării de urgență. SUA discută un acord de pace
Google a lansat un nou update de algoritm care vizează fluxul Discover, afectând vizibilitatea conținutului. Schimbările se concentrează pe promovarea conținutului relevant local, reducerea senzaționalismului și a titlurilor clickbait. Publisherii trebuie să se conformeze acestor noi standarde pentru a-și maximiza traficul. Google a lansat un nou update care vizează traficul din Discover Actualizarea promovează conținut
Gabi Tamaș a fost trădat de un prieten apropiat care i-a furat banii de pe card. Momentul a marcat o ruptură în relația lor, iar fostul internațional vorbește despre importanța prieteniei și lecțiile învățate. Descoperă detalii despre această experiență dureroasă și cum a reușit să depășească incidentul. Gabi Tamaș a fost trădat de un prieten
Donald Trump a refuzat să ceară scuze pentru un videoclip rasist postat pe rețele sociale, în care Barack și Michelle Obama erau caricaturizați. Afirmațiile sale controversate au stârnit reacții negative puternice din partea republicanilor și democraților, iar el susține că nu a greșit, acuzând presiunea publică. Donald Trump a refuzat să ceară scuze după postarea
Salariile minime în Europa variază semnificativ în 2026, de la 620 euro în Bulgaria la 2.704 euro în Luxemburg. România se clasează pe locul 12 când se ajustează pentru puterea de cumpărare. Aflați mai multe despre salariile minime din UE și impactul acestora asupra economiilor în articolul nostru detaliat. Salariile minime din Europa variază între
Ministerul Sănătății a publicat lista excepțiilor la neplata primei zile de concediu medical. Pacienții cu risc maternal, bolnavii cronici, cei internați și cazurile grave vor primi indemnizația integrală. Noile reglementări vizează protejarea categoriilor vulnerabile și asigurarea unui tratament echitabil. Ministerul Sănătății a publicat o listă de excepții la neplata primei zile de concediu medical Categorii
Alexandru Găină, un infractor periculos, a fost arestat recent pentru trafic de droguri și alte fapte grave. Fiul unui ofițer de informații, Găină a scăpat de pușcărie timp de peste 30 de ani, având un palmares de crime și furturi. Detalii despre influența tatălui său și faptele sale vor fi prezentate în continuare. Alexandru Găină,
Iulian Cârlogea, administratorul public al Sectorului 5, a fost reținut de DNA în urma perchezițiilor legate de corupție. Aceasta coincide cu alegerea sa ca vicepreședinte al PUSL, partidul fondat de Dan Voiculescu. În dosar sunt investigate infracțiuni de trafic de influență și dare de mită. Iulian Cârlogea, administrator public al Sectorului 5, a fost reținut
Federația Română de Fotbal anunță suplimentarea biletelor pentru meciul Turcia – România, după ce cele 2.130 de bilete au fost vândute în 20 de secunde. Suporterii sunt atenționați să achiziționeze bilete doar din surse oficiale, pentru a evita riscurile de siguranță. Detalii despre cotele obținute de FRF. FRF anunță suplimentarea biletelor pentru meciul România –
Festivalul florilor de cireș din Fujiyoshida, Japonia, a fost anulat în 2026 din cauza numărului crescut de turiști și a dificultăților de gestionare a acestora. Autoritățile locale afirmă că succesul evenimentului a dus la probleme precum blocaje de trafic și comportamente inadecvate din partea vizitatorilor, afectând comunitatea. Festivalul florilor de cireș din Fujiyoshida va fi
Negocierile SUA-Ucraina-Rusia vizează un acord de pace, dar întâmpină dificultăți din cauza disputelor teritoriale. Ucraina cere garanții de securitate și o încetare a focului pe durata alegerilor. Rusia insistă asupra controlului regiunii Donbas, complicând astfel procesul de negociere pentru pace. Negocierile SUA-Ucraina pentru un acord de pace cu Rusia sunt blocajate de problema teritorială, cu
Arhitectul-șef al sectorului 5 din București, un administrator public și un director adjunct de la Poliția Locală au fost reținuți de DNA după percheziții la Primăria Sectorului 5. Aceștia sunt suspectați de fapte de corupție legate de recepția unui imobil și atestarea unui ansamblu rezidențial între 2024-2026. Arhitectul-șef al sectorului 5, administratorul public și un
Sorin Grindeanu, președintele Camerei Deputaților, a avut o întâlnire importantă cu premierul israelian Benjamin Netanyahu la Ierusalim. Cei doi lideri au convenit să accelereze legăturile economice româno-israeliene, discutând despre investiții și colaborări în tehnologie. Vizita oficială a lui Grindeanu se desfășoară între 3-5 februarie. Sorin Grindeanu, președintele Camerei Deputaților, a fost primit de premierul israelian
CFR Cluj se confruntă cu o situație financiară complicată, iar patronul Neluțu Varga a decis să își amaneteze jucătorii pentru a obține împrumuturi de 2 milioane de euro. Această măsură are scopul de a achita datoriile față de fotbaliști și de a evita depunctarea din partea FRF. Patronul CFR Cluj, Neluţu Varga, a împrumutat 2
Dosarul dezastrului ecologic din comuna Smârdan, județul Tulcea, implică patronul Gelu Cazacioc, condamnat pentru îngroparea ilegală a 200.000 de tone de animale moarte. Incineratorul său polluează și afectează sănătatea publică. Viitorul proces va avea loc în martie 2026, dar firma continuă să opereze profitabil. Gelu Cazacioc, patronul unui incinerator din județul Tulcea, a fost condamnat
Acuzațiile SUA că China a efectuat teste nucleare explozive secrete au stârnit îngrijorări internaționale. Thomas DiNanno a declarat că astfel de teste, desfășurate în secret, ar încălca angajamentele globale de dezarmare. Reacția Chinei a fost de respingere a acestor acuzații, acuzând SUA de exagerări. SUA acuză China de teste nucleare explozive secrete, inclusiv un test
Hubert Thuma, președintele CJ Ilfov, respinge acuzațiile de susținere a PSD în PNL, afirmând că votul împotrivă la demiterea liderilor reflectă rezultate electorale solide. El subliniază necesitatea unei dezbateri corecte în partid și argumentează că propunerile respinse vin din partea celor cu performanțe remarcabile. Hubert Thuma, președintele CJ Ilfov, respinge acuzațiile că membri PNL ar
Cristian Chivu a impresionat la Inter Milano, primind o ofertă de prelungire a contractului până în 2029, cu un salariu crescut la 3,5 milioane de euro pe sezon. După 25 de victorii în 34 de meciuri, Chivu a demonstrat abilități remarcabile ca antrenor, contribuind la reconstrucția echipei. Cristian Chivu a primit o propunere de prelungire
Un portret atribuit mult timp lui Albrecht Dürer, intitulat „Portrait of Dürer's Father at 70", a fost confirmat ca autentic de istoricul Christof Metzger. Păstrat la National Gallery din Londra, tabloul din 1497 se remarcă prin calitatea sa artistică și tehnică, fiind o surpriză pentru specialiști. Portretul tatălui lui Albrecht Dürer, considerat mult timp copie,
Rusia a transferat în secret 2,5 miliarde de dolari în numerar către Iran în 2018, sprijinind regimul ayatollah după sancțiunile americane. Banii, transportați de Promsvyazbank, au fost livrați printr-o rută complexă, ocolind sistemele internaționale de plăți. Aceste fonduri ar fi fost folosite pentru achiziții militare. Rusia a trimis în secret miliarde de dolari către Iran
Misterul râului Green din SUA, care curge „la deal" prin Munții Uinta, a fost elucidat după 150 de ani. Oamenii de știință propun că procesul de picurare litosferică a dus la scufundarea munților, transformându-i într-o rută naturală pentru apă. Descoperiri prin tomografie seismică susțin această teorie. Râul Green din SUA curge prin Munții Uinta, o
Un sfert dintre primăriile din România nu vor reduce posturi, conform declarațiilor ministrului Cseke Attila. Reforma administrației locale vizează eficientizarea resurselor umane, lăsând în urmă organizațiile care au gestionat prost angajările. Instițiile cu organigrame pline vor avea nevoie de reorganizări. Un sfert dintre primării nu vor concedia angajați conform reformelor administrative Cseke Attila afirmă că
Cristi Chivu, antrenorul lui Inter, caută să aducă un jucător de la rivală Juventus, după ce a pierdut ocazia de a-l transfera pe Ademola Lookman. Inter își îndreaptă atenția către Weston McKennie, a cărui contract cu Juventus expiră, iar fotbalistul american poate semna cu orice echipă din vară. Cristi Chivu vrea să transfere un jucător
Premierul Ilie Bolojan a subliniat dificultatea interzic
Ministrul de Externe Oana Țoiu a discutat la Washington cu Mike Rogers despre securitatea regională și colaborarea în industria de apărare. A fost transmisă o invitație pentru ca Rogers să viziteze România în 2026, întărind parteneriatul strategic dintre România și SUA. Detaliile întâlnirii și perspectivele economice au fost subliniate. Oana Țoiu a avut o întâlnire … Articolul Oana Ţoiu, întâlnire cu preşedintele Comisiei de Apărare din SUA la Washington apare prima dată în Main News.
Alexandru Pașcanu comentează remiza cu Petrolul, subliniind importanța meciului din Cupa României cu CFR Cluj. Rapidul a obținut un punct, dar dorește victoria pe teren propriu. Pașcanu a contribuit la egalitate și a vorbit despre dificultățile din meci, remarcând că este bine că a scăpat fără accidentări. Alexandru Pașcanu a salvat Rapidul de o înfrângere … Articolul Alexandru Pașcanu după remiza cu Petrolul: „Bine că am toți dinții” apare prima dată în Main News.
Rym Bianca Naana subliniază importanța gestionării financiare strategice, bazată pe principii adaptate stilului de viață al fiecărei persoane. Educația financiară este esențială pentru stabilitatea financiară. Află cum poți transforma obiceiurile financiare negative în strategii eficiente pentru un viitor prosper. Rym Bianca Naana a crescut într-o familie de antreprenori și consideră că educația financiară este esențială. … Articolul Gestionarea banilor: Strategie nu emoții pentru succes financiar apare prima dată în Main News.
Donald Trump a propus unui lider democrat redenumirea unor locații cunoscute pentru deblocarea a 16 miliarde de dolari destinați unui proiect feroviar între New York și New Jersey. Schumer a refuzat, iar experții au avertizat că lucrările se pot suspenda. Această strategie a fost catalogată drept „șantaj” de către Jerry Nadler. Donald Trump a propus … Articolul Trump cere liderului democrat nume de locuri pentru a debloca 16 miliarde USD apare prima dată în Main News.
Viktor Orbán este acuzat de liderul opoziției din Ungaria, Peter Magyar, că aplică strategii de manipulare electorală inspirate din cazul Călin Georgescu, folosind TikTok. Fidesz ar investi în campanii de dezinformare prin inteligență artificială, vizează tinerii și distinge miza alegerilor. Sondajele indică o scădere a popularității premierului. Peter Magyar acuză Fidesz că folosește strategii de … Articolul Orban acuzat de opoziție că folosește TikTok pentru manipularea alegerilor apare prima dată în Main News.
George Simion, liderul AUR, cheamă românii la protest pe 12 februarie, la ora 12:00, în întreaga țară. Acesta critică deciziile autorităților și solicită verificarea costurilor pentru locuințe. Protestul este o oportunitate de a manifesta nemulțumirea față de măsurile guvernamentale adverse. Participați! George Simion face apel la români să participe la protestul din 12 februarie, ora … Articolul George Simion invită românii la protest: verificați facturile la casă! apare prima dată în Main News.
Rapid București și Petrolul Ploiești au terminat la egalitate, 1-1, în etapa a 26-a din Liga 1. Meciul a fost intens, cu ocazii de ambele părți și o egalare rapidă după deschiderea scorului. Rapid rămâne pe locul doi, iar Petrolul pe locul 12, în clasament. Detalii despre joc și declarații ale antrenorilor. Petrolul a terminat … Articolul Costel Gâlcă răspunde lui Eugen Neagoe după Rapid – Petrolul 1-1: declarații despre Moruțan și Paraschiv apare prima dată în Main News.
Timothy Busfield, actor din „The West Wing”, a fost pus sub acuzare pentru abuzuri sexuale asupra unor gemeni în New Mexico. Procurorul districtual a depus o plângere care îl acuză de abuzuri în timpul filmărilor la „The Cleaning Lady”. Cazul său stârnește controverse în industria filmului. Timothy Busfield a fost inculpat pentru abuzuri sexuale asupra … Articolul Timothy Busfield, acuzat de abuzuri sexuale asupra gemenilor apare prima dată în Main News.
Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, este chemat în Parlament la Ora Guvernului pentru a oferi explicații despre criza apei potabile din Argeș. USR solicită măsuri concrete pentru rezolvarea problemei ce afectează mii de locuitori din Curtea de Argeș și localitățile învecinate, care se confruntă cu lipsa apei de băut de aproximativ trei luni. USR solicită audierea … Articolul Ministrul Energiei, convocat în Parlament pentru criza apei potabile din Argeș apare prima dată în Main News.
Rapid a lăsat echipa de bază acasă în meciul cu Petrolul, pregătindu-se pentru confruntarea din Cupă cu CFR Cluj. Petrila a subliniat că antrenorul a menajat jucători în contextul programului dens. Este important ca echipa să se adapteze rapid la presiunea competiției, fără scuze pentru omogenitate. Rapid nu a folosit echipa de bază în meciul … Articolul Rapid s-a pregătit pentru Cupă: Petrila dezvăluie „Ne-am învățat lecția” apare prima dată în Main News.
O rețea de spălare a banilor, formată din patru români, a fost destructurată de autoritățile române și franceze. Peste 300 de milioane de euro au fost trecuți prin firme fictive, provenind din infracțiuni grave. Patru români sunt arestați, iar alte nouă persoane sunt reținute în Franța. Analizăm detaliile acestei operațiuni internaționale. O rețea de spălare … Articolul Autoritățile române și franceze destructurează o rețea de spălare a banilor de 300 milioane euro apare prima dată în Main News.
Un fermier din sud-vestul Chinei a cauzat o pană de curent de zece ore încercând să transporte porci cu o drone. Incidentul a avariat rețeaua electrică din satul Tongjiang, iar poliția a deschis o anchetă pentru utilizarea ilegală a dronelor. Costurile reparației se ridică la 10.000 de yuani. Un fermier din Sichuan, China, a provocat … Articolul Porcul care a zburat: aventura care a lăsat un sat din China fără curent apare prima dată în Main News.
Bolojan cere CCR să decidă rapid asupra pensiilor magistraților pentru 231 milioane euro # MainNews.ro
Ilie Bolojan a cerut CCR să urgenteze verdictul privind pensiile magistraților, afirmând că România riscă pierderea a 231 milioane de euro din fonduri europene. Decizia a fost amânată de patru ori, iar noi termene sunt așteptate. Controversă între Bolojan și Lia Savonea, președinta ÎCCJ, pe fondul amânării. Ilie Bolojan a cerut CCR să grăbească verdictul … Articolul Bolojan cere CCR să decidă rapid asupra pensiilor magistraților pentru 231 milioane euro apare prima dată în Main News.
Sportivii români au defilat la ceremonia de deschidere a Jocurilor Olimpice de iarnă Milano-Cortina 2026, cu Julia Sauter ca portdrapel. România va fi reprezentată de 28 de sportivi în nouă discipline, inclusiv biatlon, bob, sanie, patinaj artistic și schi alpin, promițând o competiție deosebită și momente memorabile. Sportivii români, conduși de portdrapelul Julia Sauter, participă … Articolul Sportivii români au defilat la Jocurile Olimpice de iarnă cu Julia Sauter, portdrapel apare prima dată în Main News.
Bucureștiul se confruntă cu o criză financiară majoră, având nevoie urgentă de 5,5 miliarde de lei pentru a evita falimentul. Primarul Ciprian Ciucu subliniază impactul ordonanțelor din 2023 asupra bugetului, care a dus la scăderi semnificative. Situația devine critică, iar autoritățile caută soluții pentru salvarea capitalei. Bucureștiul se confruntă cu o criză bugetară gravă, având … Articolul Bucureștiul riscă falimentul fără 5,5 miliarde lei, adică 1 miliard euro apare prima dată în Main News.
Două monede comemorative australiene dedicate Reginei Elisabeta a II-a sunt criticată pentru designul care nu seamănă cu monarhul. Utilizatorii le compară cu personaje din filme, inclusiv Shrek. Monetăria Regală Australiană susține că imaginea nu reflectă întotdeauna frumusețea reală. Monedele sunt deja epuizate. Două monede comemorative dedicată Reginei Elisabeta a II-a au fost criticate pentru asemănarea … Articolul Regina Elisabeta a II-a pe monede australiene asemănată cu Shrek apare prima dată în Main News.
Uber a fost obligată de un juriu din SUA să plătească 8,5 milioane de dolari unei tinere care a acuzat un șofer că a agresat-o sexual. Acest verdict este primul dintr-o serie de peste 3.000 de procese similare și ar putea stabili un precedent important pentru siguranța pasagerilor Uber. Uber a fost obligată de un … Articolul Uber plătește 8,5 milioane de dolari pentru violul unui șofer apare prima dată în Main News.
Lia Savonea, președinta ÎCCJ, critică avertizările lui Ilie Bolojan legate de pierderea a 231 milioane de euro din fonduri europene. Înalta Curte subliniază că justiția nu trebuie influențată politic și că independența acesteia este crucială pentru credibilitatea instituțiilor. Detalii controversate despre Savonea sunt menționate. Curtea Supremă contestă avertismentul lui Ilie Bolojan privind pierderile financiare europene … Articolul Lia Savonea îl critică pe Bolojan pentru cererea de verdict CCR la pensii magistrați apare prima dată în Main News.
Marco Dulca a avut o prestație controversată în meciul Rapid – Petrolul 1-1, primind două cartonașe galbene în prelungiri. La interviu, a evaluat intensitatea jocului și a discutat despre echipele Dinamo și Rapid. A menționat că se bucură de punctul câștigat, dar consideră că penalizările au fost acordate prea ușor. Marco Dulca a intrat pe … Articolul Marco Dulca, show în prelungiri după două cartonașe galbene! apare prima dată în Main News.
O vastă rețea internațională de spălare a banilor, estimată la 300 milioane de euro, a fost destructurată în România și Franța. Autoritățile au efectuat percheziții și rețineri simultane, vizând sume provenite din trafic de droguri. Investigația continuă, iar patru suspecți au fost puși sub acuzare în Paris. Destructurarea unei rețele internaționale de spălare a banilor … Articolul Rețea masivă de spălare a banilor, destructurată în România și Franța apare prima dată în Main News.
Ludovic Orban îi solicită președintelui Nicușor Dan să numească rapid un nou director la SRI, subliniind că instituția funcționează ilegal din 2023. Orban îndeamnă la acțiune fără a aștepta consensul PSD și PNL, în contextul diversificării amenințărilor la siguranța națională. Ludovic Orban cere numirea urgentă a unui director la SRI fără consultarea PSD și PNL … Articolul Ludovic Orban cere lui Nicușor Dan numirea unui director SRI fără PSD și PNL apare prima dată în Main News.
O grupare infracțională formată din patru români a fost destructurată în urma unei anchete româno-franceze. Aceștia au spălat aproximativ 300 de milioane de euro, proveniți din activități ilegale. Patru români au fost arestați, iar ancheta continuă și în Franța, implicând alte nouă persoane. O grupare infracțională formată din patru români a fost destructurată în urma … Articolul Spălare de bani: Patru români arestați în anchetă româno-franceză apare prima dată în Main News.
Curtea Constituțională a României a respins sesizarea președintelui Nicușor Dan legată de modificările aduse Legii cultelor, considerând că modificările respectă normele constituționale. Legea inițiată de Silviu Vexler vizează sancționarea exercitării neautorizate a funcțiilor clericale. Detalii despre sesizare și argumentele lui Dan sunt incluse în articol. Curtea Constituţională a României a respins sesizarea preşedintelui Nicuşor Dan … Articolul Președintele Nicușor Dan, sesizare privind respingerea legii cultelor de CCR apare prima dată în Main News.
Jandarmii au intervenit la meciul FC Rapid – FC Petrolul, utilizând substanțe iritant-lacrimogene după acte de violență în Peluza Sud. Forțele de ordine au acționat pentru a menține siguranța spectatorilor și continuă verificările pentru identificarea celor vinovați de faptele ilegale. Actualizări vor fi furnizate în curând. Jandarmii au intervenit la meciul FC Rapid – FC … Articolul Jandarmii dispersează violența cu gaze lacrimogene la FC Rapid – FC Petrolul apare prima dată în Main News.
Adrian Cocoș, viceprimar PSD, a preluat conducerea Primăriei Sector 3 în absența lui Robert Negoiță, cercetat de DNA pentru abuz în serviciu. Cocoș, cu o carieră în politică, a fost ales viceprimar în februarie 2025. Acuzațiile împotriva lui Negoiță includ construirea ilegală a unei străzi și prejudicii de 900.000 lei. Adrian Cocoș a fost desemnat … Articolul Adrian Cocoș, noul conducător al Primăriei Sector 3 în absența lui Negoiță apare prima dată în Main News.
