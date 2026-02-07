84% dintre turiști aleg stațiunile din România în loc de Austria și Elveția

09:00

Arhitectul-șef al sectorului 5 din București, un administrator public și un director adjunct de la Poliția Locală au fost reținuți de DNA după percheziții la Primăria Sectorului 5. Aceștia sunt suspectați de fapte de corupție legate de recepția unui imobil și atestarea unui ansamblu rezidențial între 2024-2026. Arhitectul-șef al sectorului 5, administratorul public și un