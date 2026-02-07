Generalul rus rănit în atentat s-a trezit din comă: detalii despre starea sa

10:10

Salariile minime în Europa variază semnificativ în 2026, de la 620 euro în Bulgaria la 2.704 euro în Luxemburg. România se clasează pe locul 12 când se ajustează pentru puterea de cumpărare. Aflați mai multe despre salariile minime din UE și impactul acestora asupra economiilor în articolul nostru detaliat. Salariile minime din Europa variază între … Articolul Salarii minime în Europa 2026: Cum se clasează România și care sunt cele mai bune țări apare prima dată în Main News.