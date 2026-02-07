Soldații ucraineni încearcă să mențină linia de apărare pe o autostradă lovită de drone din regiunea Donețk
Europa Liberă România, 7 februarie 2026 17:10
Soldații ucraineni patrulează pe o autostradă importantă care duce la Kostiantinivka, un oraș din estul Ucrainei, nu departe de Pokrovsk. Patrulele anti-drone recent dislocate doboară drone rusești care vizează vehiculele pe o șosea care a devenit esențială pentru logistica militară ucraineană.
Poliția italiană investighează un posibil sabotaj la rețeaua feroviară din apropierea orașului Bologna # Europa Liberă România
Poliția italiană investighează un posibil sabotaj după ce cablurile electrice care alimentează liniile ferate au fost avariate în apropierea orașului Bologna, din nordul Italiei, provocând întârzieri în traficul feroviar, a declarat un oficial.
Rusia a atacat infrastructura energetică a Ucrainei cu peste 400 de drone și 40 de rachete # Europa Liberă România
Rusia a lansat sâmbătă peste 400 de drone și aproximativ 40 de rachete pentru a ataca sectorul energetic al Ucrainei, a transmis președintele Volodimir Zelenski.
SmartJob contra minciunii | Gen.(r)Constantin Spînu: Cea mai gravă formă de dezinformare de tip militar țintește frica de război a românilor # Europa Liberă România
Generalul (r) Constantin Spînu vorbește la SmartJob despre impactul știrilor false asupra siguranței naționale. Rolul dezinformării e să-i separe pe români: „Faliile pe care acționează sunt pro-NATO, anti-NATO, UE, SUA, Rusia, China, vaccinare, drepturi pentru minorități, politica față de migranți.”
Generalul (r) Constantin Spînu vorbește la SmartJob despre impactul știrilor false asupra siguranței naționale. Rolul dezinformării e să-i separe pe români: „Faliile pe care acționează sunt pro-NATO, anti-NATO, UE, SUA, Rusia, China, vaccinare, drepturi pentru minorități, politica față de migranți”.
Comisia Europeană: Designul TikTok dă dependență și încalcă Legea privind serviciile digitale (raport preliminar) # Europa Liberă România
Comisia Europeană a constatat vineri că TikTok încalcă Legea privind serviciile digitale din cauza designului său care dă dependență.
Generalul (r) Constantin Spînu vorbește la SmartJob despre impactul știrilor false asupra siguranței naționale. Rolul dezinformării e să-i separe pe români: „Faliile pe care acționează sunt pro-NATO, anti-NATO, UE, SUA, Rusia, China, vaccinare, drepturi pentru minorități, politica față de migranți.”
Bolojan, scrisoare către CCR: Comisia Europeană consideră neîndeplinită reforma pensiilor speciale. România pierde 231 milioane de euro # Europa Liberă România
Premierul Ilie Bolojan îi transmite preşedintei Curţii Constituţionale a României, Simina Tănăsescu, câteva „aspecte legate de îndeplinirea Jalonului nr. 215 - Intrarea în vigoare a cadrului legislativ pentru reducerea cheltuielilor cu pensiile speciale, din cadrul Planului Naţional de Redresere şi Rezilienţă”. Scrisoarea adresată CCR vine în condițiile în care judecătorii constituționaliști urmează să decidă pe 11 februarie cu privire la constituționalitatea reformei pentru care Guvernul...
Vineri seară, slujbă de canonizare a celor 16 românce care intră în rândul sfintelor # Europa Liberă România
Slujba de canonizare a celor 16 sfinte românce va fi susținută vineri de patriarhul Daniel, șeful Bisericii Ortodoxe Române, și de ceilalți membri ai Sinodului BOR la Catedrala Patriarhală din București, din Dealul Mitropoliei.
Jocurile Olimpice de iarnă Milano–Cortina 2026. Sărbătoare sportivă umbrită de tensiuni politice și controverse privind securitatea # Europa Liberă România
Astăzi încep Jocurile Olimpice de iarnă de la Milano–Cortina 2026, la care participă aproape 3.000 de sportivi din peste 90 de țări. Competiția se desfășoară pe durata a 16 zile, pe pârtii, ghețari și arene răspândite pe sute de kilometri în nordul Italiei, de la Milano la Cortina d’Ampezzo și până în regiunile alpine Predazzo, Tesero, Livigno și Bormio. Evenimentul debutează însă într-un context complex, în care atmosfera de sărbătoare sportivă este însoțită de controverse politice,...
Cum să-ți protejezi copilul pe net. Cristina Jamschek (CJI): Copiii nu aud „nu sta pe telefon”. Adulții trebuie să fie un exemplu # Europa Liberă România
Dezbaterea publică privind accesul copiilor la rețele sociale și folosirea lor timp de ore întregi zilnic a evoluat în ultimele săptămâni și în România.La finalul lunii ianuarie 2025, sectetarul de stat în Ministerul Afacerilor Interne, Raed Arafat, a declarat că „este momentul ca parlamentarii României să își asume această responsabilitate și să inițieze un cadru legislativ clar care să limiteze accesul copiilor și adolescenților sub 15–16 ani la rețelele de socializare”.Principalele...
Percheziții DNA la Primăria Sectorului 5 într-un dosar privind acordarea unor autorizații de construcție # Europa Liberă România
Procurorii Direcției Naționale Anticorupție au realizat, vineri dimineață, mai multe percheziții la Primăria Sectorului 5 din București și la sediul Poliției Locale, într-un dosar ce vizează suspiciuni de corupție în domeniul imobiliar. Ancheta se concentrează asupra modului în care au fost eliberate autorizații pentru construirea unor blocuri noi.Surse judiciare au declarat pentru Europa Liberă că administratorul public, șefi ai Poliției Locale și arhitectul-șef al Sectorului sunt...
Scene emoționante la întoarcerea acasă a soldaților ucraineni, după schimbul de prizonieri # Europa Liberă România
Ucraina și Rusia au făcut schimb, pe 5 februarie, de sute de prizonieri de război – negociatorii cele două țări au încheiat a doua zi de discuții de pace mediate de SUA fără alte progrese vizibile în eforturile de a pune capăt războiului total al Moscovei împotriva Ucrainei.
Președintele Volodimir Zelenski spune că Ucraina și Rusia vor continua „probabil” negocierile de pace în SUA # Europa Liberă România
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat că următoarea rundă de discuții de pace mediate de SUA cu Rusia va avea loc „probabil” în SUA, după ce negociatorii Kievului și ai Moscovei au încheiat a doua zi de negocieri la Abu Dhabi.Întâlnirea din Emiratele Arabe Unite nu a dus la progrese evidente în eforturile de a pune capăt războiului declanșat de Moscova împotriva Ucrainei.În schimb, cele două părți au convenit asupra unui nou schimb de prizonieri de război.Steve Witkoff,...
Întâlnire diplomatică cu mize mari între reprezentanții SUA și ai Iranului, în capitala Omanului # Europa Liberă România
Oficialii iranieni și americani urmează să se întâlnească în Oman pe 6 februarie pentru discuții cu miză mare, considerate o ultimă șansă de a preveni o escaladare militară majoră în Golful Persic.Trimisul special al SUA, Steve Witkoff, va conduce o delegație americană în discuții cu ministrul iranian de Externe Abbas Araqchi și cu alți oficiali iranieni importanți.Deocamdata agenda exactă a discuțiilor rămâne necunoscută.„În timp ce aceste negocieri au loc, aș reaminti regimului...
Ministerul Apărării a sesizat DNA din cauza neregulilor găsite la Batalionul 52 Geniu „Tisa” de la Satu Mare # Europa Liberă România
„În urma controlului operativ, la Batalionul 52 Geniu „Tisa” de la Satu Mare s-a găsit ocuparea ilegală a unor posturi de soldat şi soldat gradat profesionist, s-a găsit situaţia modificării rezultatelor de selecţie a unor candidaţi, astfel încât să fie declaraţi admişi cei care fuseseră declaraţi respinşi”, a declarat ministrul Apărării, Radu Miruță, într-o conferință de presă organizată joi, 5 februarie.El a spus că rezultatele probelor ar fi fost modificate și, conform mărturiei unei...
Ministrul Apărării: Un bloc cu nouă etaje din Craiova, construit lângă depozite de muniţie. Construcția afectează și un radar # Europa Liberă România
Ministrul Apărării a spus în conferința de presă de joi că a aflat despre „o situație de la Craiova”, unde un dezvoltator imobiliar ar fi construit un bloc cu nouă etaje în apropierea unor depozite de muniţie.Constructorul a ridicat blocul „fără a fi avut dreptul legal, fără a fi fost respectate procedurile pentru distanţa faţă de aceste depozite de muniţie”, a spus Radu Miruță, potrivit News.ro. El a explicat că dezvoltatorul a solicitat aviz pentru construirea ansamblului imobiliar, de...
Congresul SUA aprobă 200 de milioane de dolari pentru securitatea statelor baltice, pe fondul activităților ruse pe flancul estic al NATO # Europa Liberă România
Congresul Statelor Unite a aprobat 200 de milioane de dolari în asistență de securitate pentru statele baltice, pe fondul intensificării activității ruse de-a lungul flancului estic al NATO.Finanțarea asigură continuarea sprijinului SUA pentru Estonia, Letonia și Lituania în cadrul Inițiativei de Securitate Baltică (BSI).Pachetul de apărare în valoare totală de aproape 840 de miliarde de dolari, semnat de președintele Donald Trump pe 3 februarie, prevede finanțarea în domeniul...
Premierul Ilie Bolojan anunță că Executivul intenționează să declare combinatul Liberty Galați „obiectiv de importanță strategică” # Europa Liberă România
Premierul Ilie Bolojan a anunțat că Guvernul pregătește salvarea combinatului siderurgic Liberty, aflat într-o criză financiară gravă care amenință mii de locuri de muncă și stabilitatea economică regională. Astfel, a declarat Bolojan, Executivul intenționează să declare combinatul „obiectiv de importanță strategică”. Măsura ar permite intervenții rapide ale statului pentru stabilizarea activității și găsirea unui investitor.Premierul a explicat că măsura de susținere a combinatului ar...
Expirarea tratatului New START, de control al armelor nucleare, „un moment grav” pentru pacea mondială, avertizează ONU # Europa Liberă România
Pe 5 februarie 2026 expiră oficial ultimul mare tratat nuclear bilateral dintre Statele Unite și Rusia – New START. Pentru prima dată după mai mult de jumătate de secol, cele două țări care dețin peste 80% din ogivele nucleare ale lumii nu mai sunt supuse niciunei limite obligatorii privind arsenalul nuclear strategic desfășurat.Secretarul general al ONU, António Guterres, a calificat expirarea drept un „moment grav pentru pacea și securitatea internațională”.„Pentru prima dată în mai...
Percheziții DNA la Primăria Sectorului 3. Primarul PSD Robert Negoiță, suspectat de abuz în serviciu # Europa Liberă România
Procurorii Direcției Naționale Anticorupție au desfășurat joi dimineață percheziții care îl vizează pe primarul Sectorului 3, Robert Negoiță, pentru suspiciuni de abuz în serviciu.
Procurorii Direcției Naționale Anticorupție au desfășurat joi dimineață o amplă acțiune de percheziții care îl vizează pe primarul Sectorului 3, Robert Negoiță, au declarat pentru Europa Liberă surse judiciare.
The US Congress has approved $200 million in security assistance for the Baltic states as Russian activity along NATO’s eastern flank intensifies.
Premierul Ilie Bolojan: Proiectul de buget pe 2026, trimis Parlamentului pe 20 februarie. Lucrăm la pachetul de relansare economică # Europa Liberă România
„Lucrăm la câteva priorități”, a anunțat premierul Ilie Bolojan, miercuri seară, într-o conferință de presă de la Palatul Victoria.„Săptămâna viitoare vom finaliza discuțile pe buget”, a spus el, menționând că proiectul urmează să fie trimis Parlamentului pentru aprobare „undeva în jurul datei de 20 februarie”.Premierul a spus că ținta stabilită de Ministerul Finanțelor și Comisia Europeană în privința deficitului este de aproximativ 6,2%, iar Guvernul își propune ca inflația la finalul...
Jocurile Olimpice de iarnă | Italia spune că ambasadele și locațiile olimpice i-au fost atacate cibernetic. „Sunt de origine rusă” # Europa Liberă România
Italia a dejucat o serie de atacuri cibernetice rusești care ținteau Jocurile Olimpice de iarnă de la Milano-Cortina d'Ampezzo, care încep vineri, pe 6 februarie, a declarat marți ministrul de Externe, Antonio Tajani.
Prima zi a negocierilor de pace dintre Ucraina și Rusia la Abu Dhabi s-a încheiat. Discuțiile vor continua joi # Europa Liberă România
Prima zi a negocierilor de pace facilitate de SUA între Ucraina și Rusia în Emiratele Arabe Unite s-a încheiat, cele două părți urmărind să ajungă la un acord pentru a pune capăt războiului, în contextul în care conflictul e pe cale să intre în al cincilea an.
Protest al profesorilor în fața Guvernului. Dascălii cer retragerea măsurilor fiscal-bugetare privind educaţia # Europa Liberă România
Peste 2.000 de profesori au protest miercuri în Piața Victoriei din Capitală. Ei sunt nemulțumiți de măsurile luate de guvern pentru diminuarea deficitului bugetar – despre care spun că influenţează salarizarea, condiţiile de muncă, statutul şi demnitatea profesiei didactice.
Un raport preliminar din Congresul SUA acuză Comisia Europeană de „cenzură globală” asupra platformelor online # Europa Liberă România
Un raport interimar al Comisiei pentru Justiție a Camerei Reprezentanților din SUA acuză Comisia Europeană că a desfășurat, timp de peste un deceniu, o campanie sistematică de influențare și constrângere a marilor platforme online pentru a impune reguli globale de moderare a conținutului.Potrivit raportului, aceste acțiuni au avut efecte directe nu doar în Europa, ci și asupra libertății de exprimare din Statele Unite și din alte state democratice.„Comisia Europeană, într-un efort...
Discuțiile dintre Ucraina și Rusia încep la Abu Dhabi, în timp ce Moscova lansează noi atacuri # Europa Liberă România
The two-day US-facilitated talks between Ukraine and Russia began in the United Arab Emirates, as Russian forces continue their strikes against Ukraine.
Atacuri masive ale Rusiei asupra Ucrainei: peste 100 de drone lansate și lupte intense pe mai multe fronturi # Europa Liberă România
Rusia a desfășurat în noaptea de 4 februarie un nou val de atacuri aeriene asupra Ucrainei, folosind 105 drone de atac alte tipuri de aparate fără pilot, lansate din mai multe direcții: din Rusia, din teritoriile ocupate ale regiunii Donețk și din peninsula Crimeea.Aproximativ 70 dintre aparatele lansate au fost drone Shahed, potrivit Forțelor Aeriene ale Ucrainei.„Potrivit datelor preliminare, până la ora 08:00 apărarea antiaeriană a doborât sau a neutralizat 88 de drone inamice (...)...
Prevenția, punctul vulnerabil în lupta cu cancerul în România. Ce programe de screening sunt disponibile # Europa Liberă România
Cancerul continuă să reprezinte una dintre cele mai mari provocări pentru sistemul sanitar din România, în special din cauza diagnosticării târzii, pe fondul accesului limitat la programe eficiente de screening. În fiecare an sunt depistate peste 95.000 de cazuri noi și aproape 54.000 de persoane își pierd viața din cauza bolii, notează Știrile ProTV.Începând din anul 2023, autoritățile au început implementarea Planului Național de Combatere a Cancerului, parte a Programului Național de...
Atacurile rusești pun la încercare negocierile de pace și cresc presiunile din Congresul SUA pentru măsuri de sprijinire a Ucrainei # Europa Liberă România
Reluarea campaniei de atacuri aeriene a Kremlinului asupra infrastructurii energetice a Ucrainei a declanșat serie întreagă de apeluri bipartizane în Congresul SUA pentru acțiuni imediate în sprijinul Kievului, dar și un răspuns mai echilibrat din partea Casei Albe.Loviturile rusești de amploare din 3 februarie au avut loc cu doar câteva zile înainte de o nouă rundă de negocieri între Rusia și Ucraina, intermediate de SUA.Parlamentarii și oficialii ucraineni au spus că atacurile fac...
UDMR cere Guvernului din care face parte să revizuiască taxele locale majorate la început de 2026 # Europa Liberă România
Uniunea Democrată Maghiară din România (UDMR) anunță că va iniția o revizuire a taxelor locale din cauza „furiei și dezamăgirii” oamenilor. Anunțul vine la câteva zile după ce la Miercurea Ciuc – oraș cu populație predominant maghiară – mii de oameni au cerut scăderea taxelor locale.
Ucraina acuză Rusia de „genocid de iarnă” după noi atacuri asupra instalațiilor energetice # Europa Liberă România
Ucraina a acuzat Rusia că a comis „genocid de iarnă” după noua serie de atacuri aeriene masive, din noaptea de 2 spre 3 februarie, care a vizat infrastructura energetică și civilă. Bombardamentele vin într-un moment în care utilitățile sunt deja afectate de multiplele atacuri care au lăsat zeci de mii de ucraineni fără căldură sau electricitate, la temperaturi de sub zero grade.Ministrul ucrainean al Energiei, Denis Șmîhal, spune că opt regiuni din țară au fost vizate marți dimineață de...
Birourile de la Paris ale rețelei sociale X, percheziționate. Elon Musk a fost chemat la audieri # Europa Liberă România
Autoritățile franceze l-au chemat pe Elon Musk la o „audiere voluntară” după ce, marți, Parchetul din Paris a anunțat percheziții la biroul francez al rețelei sociale X, al cărei acționar majoritar este miliardarul american.Platforma, cunoscută anterior ca Twitter, este investigată pentru o serie de presupuse infracțiuni, inclusiv pentru promovarea conținutului extremist de extremă dreaptă și pentru faptul că chatbot-ul AI al companiei a permis crearea de imagini deepfake sexualizate cu...
Jurnalistul RFE/RL Marian Kușnir, decorat de Volodimir Zelenski cu ordinul „Pentru Curaj”. Kușnir a salvat un copil dintr-un incendiu # Europa Liberă România
«Саме завдяки таким людям наша країна тримається і бореться проти ворога» – президент Зеленський
În ianuarie 2025, în timpul unei inspecții la corveta „Emden”, aflată pe șantierul naval din portul Hamburg a fost făcută o descoperire – în motorul navei fuseseră aruncate aproape 20 de kilograme de pietriș abraziv. Potrivit experților, acest lucru ar fi putut provoca daune semnificative, scrie tagesschau.de.Un al doilea caz de sabotaj a implicat corveta „Cologne”. În iunie 2025, persoane necunoscute la acel moment ar fi acționat un întrerupător principal și ar fi oprit alimentarea cu...
Rusia își extinde prezența militară la granița cu Finlanda, pe fondul tensiunilor cu NATO # Europa Liberă România
Rusia își extinde semnificativ infrastructura militară în apropierea frontierei cu Finlanda, o situație care ar putea indica pregătiri pentru un potențial conflict cu NATO, potrivit unui raport al Institutului pentru Studiul Războiului (ISW) din Statele Unite.Imaginile din satelit publicate de ISW dezvăluie dezvoltarea accelerată a infrastructurii militare în apropierea graniței cu Finlanda, inclusiv construcția de adăposturi pentru avioane de vânătoare, depozite logistice și tabere de...
Comisia de control a SRI | Explozia din Rahova „o campanie de dezinformare coordonată” # Europa Liberă România
Amenințările la adresa securității naționale în a doua jumătate a lui 2025 au fost fragmentate și cumulative - este concluzia la care au ajuns parlamentarii din Comisia de Control a SRI, în uma unor verificări făcute la serviciul secret. Iar „eficiența răspunsului statului depinde de capacitatea instituțiilor de a coopera și de a menține un echilibru între securitate și libertățile fundamentale”, scrie în comunicatul de presă al președintelui comisiei, deputatul PSD Eugen Bejinariu, care a...
Secretarul general al NATO, Mark Rutte, în Parlamentul de la Kiev: Un acord de pace va necesita „decizii dificile” # Europa Liberă România
Un eventual acord de pace care să pună capăt războiului declanșat de Rusia împotriva Ucrainei va necesita „alegeri dificile”, a declarat marți, 3 februarie, secretarul general al NATO, Mark Rutte, într-un discurs susținut în fața Parlamentului ucrainean, scrie Serviciul Ucrainean al RFE/RL.Rutte nu a detaliat la ce anume se referă aceste „alegeri dificile”.Declarația vine însă în contextul unor informații publicate recent de Financial Times, potrivit cărora administrația SUA ar fi...
Bill și Hillary Clinton vor depune mărturie în ancheta Congresului SUA privind dosarul Jeffrey Epstein # Europa Liberă România
Fostul președinte american Bill Clinton și soția sa, Hillary Clinton, fost secretar de stat al SUA, au acceptat să depună mărturie în cadrul anchetei desfășurate de Camera Reprezentanților a Statelor Unite privind cazul lui Jeffrey Epstein, infractor sexual condamnat care a murit în detenție în 2019.Anunțul a fost făcut de un purtător de cuvânt al fostului președinte și vine după ce, în primă instanță, soții Clinton refuzaseră să depună mărturie, dar au fost amenințați cu sancțiuni pentru...
Atac masiv rusesc asupra Kievului. Cinci cartiere afectate, trei persoane rănite. Noi lovituri asupra infrastructurii energetice a țării # Europa Liberă România
Cel puțin trei persoane au fost rănite la Kiev în urma unui atac rusesc desfășurat în noaptea de 2 spre 3 februarie care a afectat cinci cartiere ale capitalei Ucrainei, potrivit autorităților locale, transmite Serviciul Ucrainean al RFE/RL.În paralel, orașul Harkov a fost ținta unor „atacuri fără precedent” asupra infrastructurii energetice, care au lăsat fără încălzire sute de clădiri, în condițiile unor temperaturi severe de iarnă.Șeful Administrației Militare a orașului Kiev, Timur...
Rusia a reluat atacurile asupra obiectivelor energetice din Ucraina, după o pauză de câteva zile. IÎn cadrul unui briefing susținut luni, prim-adjunctul ministrului ucrainean al Energiei, Artem Nekrasov, a precizat că, în urma atacurilor rusești din noaptea de 2 februarie, au fost avariate obiective ale infrastructurii energetice, iar consumatori din regiunile Harkov, Sumi, Dnipropetrovsk și Cerkasi au rămas fără alimentare cu energie electrică.Autoritățile din regiunea Cerkasi au...
Iranul publică o listă a morților în timpul protestelor. Organizațiile pentru drepturile omului susțin că numărul real este mult mai mare # Europa Liberă România
Guvernul iranian al președintelui reformist Masud Pezeshkian a publicat numele și numerele de identificare națională pentru 2.985 de persoane ucise în timpul protestelor recente din întreaga țară.Publicarea listei, pe 2 februarie, a transformat chioșcurile de ziare în veritabile memoriale ale durerii, și a general dezbateri dacă gestul reprezintă un adevărat pas spre transparență sau doar o încercare calculată de a minimaliza amploarea reală a tragediei.Lista, întocmită de administrația...
Consiliul Concurenței: piața de gaz trebuie liberalizată pe 1 aprilie. Guvernanții se mai gândesc dacă prelungesc plafonarea # Europa Liberă România
Șeful Consiliului Concurenței, Bodan Chirițoiu, crede că plafonarea prețului la gaze nu mai trebuie prelungită, iar liberalizarea pieței trebuie să înceapă pe 1 aprilie. Chirițoiu a motivat și de ce – odată cu intrarea Romgaz pe piața furnizorilor, oferta se va echilibra, pe modelul Hidroelectrica. „Să avem o liberalizare la gaze, asta e recomandarea noastră: să nu mai prelungească măsura Guvernul”, a spus Bogdan Chirițoiu, la o conferință de presă de pe 2 februarie, citat de...
Cinci persoane suspectate că au livrat bunuri de 30 de milioane de euro către Rusia, cu încălcarea sancțiunilor UE, arestate în Germania # Europa Liberă România
Autoritățile germane au arestat cinci persoane suspectate că au organizat un amplu mecanism pentru livrarea de bunuri industriale către Rusia, în valoare de aproximativ 30 de milioane de euro, cu încălcarea sancțiunilor impuse de Uniunea Europeană după invazia Ucrainei. Anunțul a fost făcut luni de Parchetul Federal din Karlsruhe, potrivit Reuters.Procurorii germani au anunțat că arestările au avut loc în urma unor percheziții realizate la nivel național, care au vizat o rețea creată...
Ce se știe până acum despre cauzele penei masive de curent din Republica Moldova din 31 ianuarie # Europa Liberă România
Autoritățile de la Chișinău și Kiev au anunțat că linia de înaltă tensiune din sudul Ucrainei și al Republicii Moldova a fost reparată și reconectată pe 1 februarie, după avarii care au dus la mari pene de curent în ambele țări.
PSD cere Guvernului să adopte urgent măsuri de relansare economică și de solidaritate. „Limita de suportabilitate a fost deja depășită” # Europa Liberă România
Partidul Social Democrat a decis, duminică, în cadrul ședinței Consiliului Politic Național desfășurate la Vila Lac, să susțină adoptarea în regim de urgență a pachetului de relansare economică și a pachetului de solidaritate, considerând că acestea reprezintă o condiție esențială pentru continuarea guvernării și pentru susținerea reformelor administrative propuse de Executiv.Social-democrații afirmă că aprobarea acestor măsuri este „absolut obligatorie, nu negociabilă”, în condițiile în...
Ucraina așteaptă o nouă rundă de discuții trilaterale pe fondul intensificării atacurilor Rusiei # Europa Liberă România
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat că o nouă rundă de discuții trilaterale cu Moscova și Washingtonul este programată pentru 4–5 februarie în Emiratele Arabe Unite. Întâlnirea urmează să aibă loc după o nouă serie de atacuri aeriene rusești mortale asupra unor obiective civile, scrie RFE/RL.În discursul său video nocturn din 1 februarie, Zelenski a spus că există „un aranjament pentru a organiza o reuniune trilaterală la un nivel corespunzător miercuri și joi în Emiratele...
O maternitate avariată și 15 mineri uciși în atacurile Rusiei împotriva Ucrainei # Europa Liberă România
Cel puțin 15 oameni din regiunea Dnipropetrovsk au fost uciși și o maternitate din orașul Zaporijia a fost avariată într-un atac rusesc cu drone asupra Ucrainei. Atacurile vin în contextul în care a fost anunțată o nouă rundă de negocieri între Kiev și Moscova pentru săptămâna viitoare.Două atacuri separate cu drone au ucis cel puțin 17 persoane în regiunea Dnipropetrovsk din sud-estul Ucrainei, rănind cel puțin alte șapte, au raportat oficialii ucraineni pe 1 februarie.15 oameni au fost...
