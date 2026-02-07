”Finala românească” de la Cluj: Sorana Cârstea a câştigat Transylvania Open, după ce a învins-o pe Emma Răducanu, scor 6-0, 6-2. ”A fost cea mai frumoasă săptămână din viaţa mea”
Ziarul Financiar, 7 februarie 2026
Timp de ani de zile, Rusia s-a bazat pe migranţi din Asia Centrală pentru a acoperi lipsurile de pe piaţa muncii. După războiul din Ucraina, care a declanşat cea mai gravă criză a forţei de muncă din ultimele decenii, recrutorii se uită acum către India şi Sri Lanka pentru a acoperi cererea de oameni # Ziarul Financiar
Familia Timofte din Cluj a ajuns la afaceri de 20,8 mil. euro în 2025 cu grupul de firme Transilvania Construcţii # Ziarul Financiar
Grupul de fime Transilvania Construcţii, din care fac parte şapte companii cu activităţi de dezvoltare, construcţie şi administrare a parcurilor industriale, a depozitelor, a halelor şi a spaţiilor de birouri, precum şi închirierea acestora, controlat de familia Timofte din Cluj, a finalizat anul 2025 cu o cifră de afaceri totală de 20,8 mil. euro.
De unde vine creşterea aurului? Daniel Văduvă, Avangard Gold: 70% din cerere a venit de la băncile centrale, iar restul de pe piaţa de retail # Ziarul Financiar
Aurul a început să intre tot mai mult în centrul atenţiei tuturor, în special anul trecut, când preţul metalului preţios a crescut cu cel puţin 65%, însemnând o evoluţie spectaculoasă, care de foarte mulţi ani nu a mai fost înregistrată. Daniel Văduvă, fondator Avangard Gold, a spus pentru ZF că sistemul bancar a avut o contribuţie semnificativă la creşterea preţului la aur, reprezentând circa 70% din această creştere semnificativă. În acelaşi timp, dacă s-ar proceda ca în perioada de dinaintea anului 1990, corelând masa monetară cu aurul, atunci preţul ar fi trebuit să fie 10.000 dolari uncia.
Brandul de produse de îngrijire Rituals a accelerat expansiunea în România: a deschis nouă magazine în 2025 şi continuă dezvoltarea # Ziarul Financiar
Retailerul de cosmetice şi produse de îngrijire Rituals, care a intrat pe plan local în toamna lui 2024, a ajuns la 11 magazine în România, dintre care nouă deschise anul trecut. Iar expansiunea continuă, spun oficialii companiei, după ce businessul a crescut „triple-digit“ (peste 100%). Avansul era însă aşteptat dat fiind că în 2024 au fost doar două magazine deschise, şi ele în a doua parte a anului.
Pentru primele generaţii de corporatişti, anxietatea economică şi socială creşte din ce în ce mai mult: creşterile salariale pentru ei s-au cam terminat, promovările şi schimbările de job se reduc la zero, începe perioada de rebut profesional, iar viitorul devine din ce în ce mai complicat # Ziarul Financiar
Pentra Solutions, startup-ul de cybersecurity care a câştigat 150.000 de euro la Innovation Labs 2024, s-a dizolvat după un an şi jumătate. Fondul Early Game Ventures şi-a recuperat integral investiţia # Ziarul Financiar
Pentra Solutions, startup-ul de cybersecurity fondat de trei liceeni care a câştigat premiul de 150.000 de euro la programul de pre-accelerare Innovation Labs în mai 2024, s-a dizolvat în noiembrie 2025, la un an şi jumătate de la momentul în care primea finanţarea de la fondul Early Game Ventures, potrivit unei hotărâri a asociaţilor publicată recent în Monitorul Oficial.
Preşedintele Concordia, Dan Şucu: „Din punctul nostru de vedere, sunt multe industrii care simt în clipa de faţă mugurii unei crize. Nu este o criză cum a fost cea din 2009, importată. Este o criză care este legată de cheltuirea nejudicioasă a banului public. Este o criză care este plecată dintr-o birocratizare excesivă a României” # Ziarul Financiar
UiPath achiziţionează WorkFusion, un dezvoltator american de agenţi AI pentru combaterea criminalităţii financiare. WorkFusion a atras peste 400 de milioane de dolari de la investitori # Ziarul Financiar
UiPath, compania americană de automatizare fondată de românul Daniel Dines – cel mai de succes proiect tech pornit din România, a anunţat achiziţia WorkFusion, un dezvoltator de agenţi AI specializaţi în combaterea criminalităţii financiare, o tranzacţie care extinde portofoliul de soluţii al companiei listate la bursa din New York pentru sectorul bancar şi de servicii financiare.
Piaţa industrială din România trece printr-o nouă transformare: ţara nu mai este percepută ca o destinaţie pentru producţie bazată pe costuri reduse cu forţa de muncă, ci ca un teritoriu capabil să găzduiască fabrici pentru bunuri cu valoare adăugată ridicată şi salarii mai mari # Ziarul Financiar
Economia locală îşi schimbă radical profilul industrial pe măsură ce fabricile de cablaje auto care s-au instalat în România acum două decenii, atrase de salariile mici şi forţa de muncă disponibilă, îşi restrâng activitatea sau se închid, în timp ce proiecte de producţie mai complexe, cu tehnologie avansată şi salarii mai mari, încep să le ia locul. Este o evoluţie care repoziţionează România pe lanţurile regionale de producţie şi care se reflectă în datele pieţei imobiliare industriale.
Cât costă un sejur în Maldive, una dintre cele mai luxoase destinaţii pentru vacanţele exotice. Cosmin Marinof, CEO al Dertour România: Pachetele turistice pentru Maldive pornesc de la 1.400 de euro de persoană/sejur # Ziarul Financiar
Maldive este una dintre cele mai luxoase destinaţii când vine vorba de vacanţele de lux, iar aici un sejur porneşte de la aproape 1.400 de euro de persoană, după cum spune Cosmin Marinof, CEO al Dertour România, unul dintre cei mai mari touroperatori de pe piaţă.
Guvernul a inclus în noul pachet de relansare economică şi măsuri venite din partea mediului de afaceri, propuse de Confederaţia Patronală Concordia. Dan Şucu, preşedinte Concordia: Fără eliminarea risipei banului public şi a birocraţiei excesive, aceste măsuri ar putea rămâne doar pe hârtie, deoarece nu va exista spaţiu fiscal pentru aplicarea lor # Ziarul Financiar
Comisia Europeană blochează propunerea ANCOM de a obliga Digi să le ofere rivalilor acces la reţeaua sa fixă şi deschide o investigaţie aprofundată. Bruxellesul are „îndoieli serioase" că reglementarea este justificată # Ziarul Financiar
Comisia Europeană a blocat propunerea Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii (ANCOM) de a obliga grupul Digi să le ofere rivalilor acces la reţeaua sa fixă de internet şi a deschis o investigaţie aprofundată, invocând „îndoieli serioase" privind compatibilitatea măsurii cu legislaţia europeană.
Ford Puma Gen-E, produsă la Craiova a fost cea mai bine vândută electrică din UK, cu peste 1.200 de unităţi livrate în ianuarie. Guvernul britanic a „pompat" 4,7 mil. lire într-o singură lună în electrica Ford Puma. Ford a devenit lider pe electrice în UK, în timp ce Tesla s-a prăbuşit cu 50% # Ziarul Financiar
Investiţie de 33 mil. euro pentru realizarea unui nou terminal de pasageri la Aeroportul Internaţional „Ştefan cel Mare“ Suceava # Ziarul Financiar
Consiliul Judeţean Suceava a demarat procedura de licitaţie pentru proiectarea şi execuţia terminalului 3 al Aeroportului Internaţional „Ştefan cel Mare“ Suceava, de aproape 11.000 de metri pătraţi, de trei ori mai mare decât cele două terminale existente la un loc, investiţie de aproximativ 167,5 mil. lei (circa 33 mil. euro), fără TVA.
ZF Live. Mihai Roşeanu, Târgul de Carieră Feroviară: Pentru domeniul feroviar, cel puţin în momentul de faţă, nu sunt suficienţi inginerii pe care îi produc facultăţile de profil pentru nevoia din piaţă. Salariul pentru un inginer feroviar ajunge la câteva mii de euro # Ziarul Financiar
Domeniul feroviar are nevoie de mai mulţi ingineri, spune Mihai Roşeanu, organizator al Târgului de Carieră Feroviară, iar în prezent facultăţile de profil din ţară nu acoperă această nevoie.
ZF Live. Dragoş Roşca, fondul de private equity BoldMind: Sunt multe cazuri de businessuri în care s-a suprainvestit, mai ales din fonduri europene, fără ca afacerea să aibă o piaţă. Iar în final ajung în insolvenţă sau concordat # Ziarul Financiar
Dragoş Roşca, managing partner al fondului de private equity BoldMind, spune că s-a uitat la aproape 300 de profile de companii, iar cu 100-120 de companii au început deja prima rundă de discuţii să vadă ce îşi doreşte vânzătorul, dacă vrea să facă exit sau să vândă doar o participaţie.
Claudiu Trandafir, OferteBancare.ro: Există un trend pe segmentul creditelor de consum de a acoperi temporar diferenţa dintre venituri şi cheltuieli, însă pe termen mediu poate accentua vulnerabilitatea financiară # Ziarul Financiar
Menţinerea nivelului de trai a devenit tot mai dificil în ultimul an, având în vedere contextul pe care România îl traverseză, iar trendul de a apela la credite de consum pentru a acoperi diferenţa dintre venituri şi cheltuieli devine tot mai vizibil. Problema însă este că, pe termen mediu, există riscul de a se accentua vulnerabilitatea financiară, a explicat Claudiu Trandafir, economist şi fondator, OferteBancare.ro într-un interviu pentru ZF.
Industria veterinară la început de 2026, sub impactul reducerii finanţării la jumătate. Medicii veterinari spun că ar putea fi nevoiţi să reducă personalul, să crească preţurile sau chiar să închidă businessul. Începând cu ianuarie 2026, Guvernul a redus finanţarea pentru cabinetele veterinare de la 10.000 de lei pe lună la 5.000 de lei # Ziarul Financiar
Industria veterinară a început anul 2026 sub impactul reducerii finanţării de către guvern la jumătate, de la 10.000 de lei lunar la 5.000 de lei, măsură care, spun medicii veterinari, ar putea duce la reduceri de personal, la creşteri de preţuri sau chiar la închideri de cabinete, arată un studiu al companiei de cercetare Ipsos.
Producătorul de lactate Bucovina, deţinut de proprietarul Prodlacta, va primi 8 milioane de lei pentru capitalul de lucru şi investiţii # Ziarul Financiar
Bucovina SA, producător de lactate şi îngheţată din Suceava, a convocat adunarea generală extraordinară a acţionarilor pe 26 februarie, pentru a vota majorarea capitalului cu 8 milioane de lei pentru pentru asigurarea capitalului de lucru şi pentru investiţii.
