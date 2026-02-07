Coșmarul unor muncitori români exploatați de clanul Muti, în Sevilla. Ce se întâmpla în ziua de salariu
StirileProtv.ro, 7 februarie 2026 19:50
Autoritățile din Spania au capturat o rețea care exploata români lucrători în agricultură. Suspecții sunt tot nişte conaţionali. Profitau de oameni disperaţi să-şi găsească un loc de muncă.
• • •
