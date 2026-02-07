Adolescent de 16 ani, la un pas de moarte. Cablul de încărcare a telefonului s-a înfășurat în jurul gâtului și a fost electrocutat

10:50

Fiecare lipsă resimțită crește rezistența. Fiecare zi departe de familie și de confort îi face mai puternici și mai dornici să meargă până la final. Survivor este show-ul care demonstrează că limitele pot fi depășite, atunci când crezi, ești motivat și muncești. Aseară, a început o nouă săptămână, iar surprizele și provocările i-au ținut pe telespectatori în fața televizoarelor și i-au făcut să trăiască intens. De la ora 20:00, la Antena 1 și pe AntenaPLAY, competiția continuă și este mai acerbă ca niciodată!