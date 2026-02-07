Fosta judecătoare Chiș acuză un „simulacru de control” cu referire la raportul Inspecției Judiciare pe documentarul „Justiție capturată”

11:50

România are câteva „insule” de normalitate în sistemul de sănătate, mai are și medici dedicați sau inițiative locale care funcționează pe ici pe colo. Dar când vine vorba de prevenție – mai ales în oncologie – intrăm într-o zonă în care lucrurile se întâmplă, prea des, după ce e târziu. Nu pentru că oamenii nu […] Articolul Câtă prevenție e în stare să facă România: 61% dintre români vor screening oncologic, însă doar 5% ajung la el apare prima dată în PRESShub.