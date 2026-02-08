Ce așteptăm de la iubire și ce ne oferă ea, de fapt
SportMedia, 8 februarie 2026 02:20
De cele mai multe ori, nu intrăm într-o relație cu întrebări, ci cu speranțe. Nu ne întrebăm ce presupune iubirea, ci ce ar trebui să ne ofere. Cum ar trebui să ne simțim, ce ar trebui să se rezolve de la sine, ce ar trebui să devină mai ușor. Iubirea este învestită, încă de la … The post Ce așteptăm de la iubire și ce ne oferă ea, de fapt appeared first on spotmedia.ro.
• • •
Alte ştiri de SportMedia
Acum 30 minute
02:20
Ce impact are asupra copiilor mici timpul excesiv petrecut în fața ecranelor – studiu britanic # SportMedia
Timpul excesiv petrecut în fața ecranelor poate limita semnificativ vocabularul copiilor mici, conform unei cercetări recente din Marea Britanie. Cercetarea comandată de guvernul britanic privind învățarea acasă și timpul petrecut în fața ecranelor a vizat 4.758 de copii, când aceștia aveau nouă luni, în 2022, și din nou la vârsta de doi ani, între octombrie … The post Ce impact are asupra copiilor mici timpul excesiv petrecut în fața ecranelor – studiu britanic appeared first on spotmedia.ro.
02:20
De cele mai multe ori, nu intrăm într-o relație cu întrebări, ci cu speranțe. Nu ne întrebăm ce presupune iubirea, ci ce ar trebui să ne ofere. Cum ar trebui să ne simțim, ce ar trebui să se rezolve de la sine, ce ar trebui să devină mai ușor. Iubirea este învestită, încă de la … The post Ce așteptăm de la iubire și ce ne oferă ea, de fapt appeared first on spotmedia.ro.
02:20
Mulți credeau că așa ceva e posibil doar în filme. Dar acum cineva a pus în practică o idee care părea SF: roboții angajează oameni pentru sarcini fizice pe care ei nu le pot efectua. Conceptul a trecut de la speculație la realitate săptămâna aceasta, odată cu lansarea platformei rentahuman.ai. Proiectul a fost anunțat de … The post „Roboții au nevoie de corpul tău”. Site-ul pe care agenții AI închiriază oameni appeared first on spotmedia.ro.
02:20
Cu ceasurile pe masă (II): „Sfidarea românilor”, dincolo de zona suveranistă. Topul luxului în PSD, PNL, USR și UDMR # SportMedia
După ce un fake-new intens promovat online și la televiziuni cu discurs suveranist a susținut că premierul României ar purta un ceas de 200.000 de euro – informație demontată ulterior – spotmedia.ro a verificat toate declarațiile de avere ale deputaților și senatorilor. Rezultatul: 1 din 5 deputați și 1 din 4 senatori declară bunuri de … The post Cu ceasurile pe masă (II): „Sfidarea românilor”, dincolo de zona suveranistă. Topul luxului în PSD, PNL, USR și UDMR appeared first on spotmedia.ro.
Acum 6 ore
22:20
Ciucu – Băluță, conflict deschis în Capitală: „Pune mâna și votează” vs „apucături de baron, mitocănie și bullying” # SportMedia
Războiul politic din Primăria Capitalei escaladează public între primarul general Ciprian Ciucu și liderul PSD București, primarul Sectorului 4 Daniel Băluță. Ciucu acuză PSD că blochează proiectele din Consiliul General și vorbește despre „parșivenie” și jocuri duble, în timp ce Băluță îl numește „amator lipsit de soluții”, îl acuză de „mitocănie” și „bullying” și îi … The post Ciucu – Băluță, conflict deschis în Capitală: „Pune mâna și votează” vs „apucături de baron, mitocănie și bullying” appeared first on spotmedia.ro.
22:20
Casa Albă a făcut, cu întârziere, un pas înapoi după ce pe contul de social media al președintelui Donald Trump a fost distribuit un videoclip cu conținut rasist, retrăgând postarea în urma criticilor venite inclusiv din partea republicanilor. Videoclipul, care promova afirmații false despre fraudă electorală, se încheia cu imagini în care capetele fostului președinte … The post Postarea a fost ștearsă, tiparul rămâne. Rasismul ca reflex în comunicarea lui Trump appeared first on spotmedia.ro.
22:20
„Pachetul Dmitriev”: Rusia ar fi propus SUA un acord economic uriaș, de 12 trilioane de dolari. Reacția lui Zelenski # SportMedia
Rusia a propus Statelor Unite un acord de cooperare economică estimat la 12 trilioane de dolari, într-un demers care ar putea include concesii ce afectează direct Ucraina – inclusiv posibila recunoaștere a Crimeei. Informația a fost obținută de serviciile ucrainene de informații, a declarat președintele Volodimir Zelenski, care avertizează că Kievul nu va accepta „înțelegeri … The post „Pachetul Dmitriev”: Rusia ar fi propus SUA un acord economic uriaș, de 12 trilioane de dolari. Reacția lui Zelenski appeared first on spotmedia.ro.
22:20
Superliga: CFR Cluj învinge U Cluj și urcă pe loc de play-off. Cristiano Bergodi a sărit să bată jucătorii lui CFR Cluj # SportMedia
CFR Cluj a câștigat derby-ul local cu U Cluj, scor 3-2, și a urcat pe loc de play-off. Echipa lui Daniel Pancu a obținut a șaptea victorie la rând după un meci foarte spectaculos. CFR Cluj a deschis scorul în minutul 5, prin Damjan Djokovic cu o lovitură de cap, iar Biliboc a făcut 2-0 … The post Superliga: CFR Cluj învinge U Cluj și urcă pe loc de play-off. Cristiano Bergodi a sărit să bată jucătorii lui CFR Cluj appeared first on spotmedia.ro.
Acum 8 ore
20:20
Oana Țoiu, interviu pentru Bloomberg: „Rusia trebuie forțată economic spre pace. Nu putem avea încredere în ce spune, ci în ce face” (Video) # SportMedia
Ministrul român de Externe, Oana Țoiu, a declarat, într-un interviu acordat Bloomberg, în emisiunea Balance of Power, că Rusia nu dă semne reale că ar urmări pacea, iar singura cale credibilă pentru a opri războiul din Ucraina este creșterea presiunii economice și militare asupra Moscovei. Oficialul român a pledat pentru continuarea sancțiunilor coordonate cu Statele … The post Oana Țoiu, interviu pentru Bloomberg: „Rusia trebuie forțată economic spre pace. Nu putem avea încredere în ce spune, ci în ce face” (Video) appeared first on spotmedia.ro.
20:20
„Penisgate” la Jocurile Olimpice: de ce și-ar injecta schiorii acid hialuronic în penis și care sunt riscurile medicale # SportMedia
La debutul Jocurilor Olimpice de iarnă, săriturile cu schiurile sunt zguduite de un scandal neobișnuit: Agenția Mondială Antidoping investighează acuzații potrivit cărora unii sportivi și-ar fi injectat acid hialuronic în penis pentru a obține costume mai mari și, implicit, un avantaj aerodinamic. The Guardian scrie că scandalul, apărut inițial în presa germană și poreclit deja … The post „Penisgate” la Jocurile Olimpice: de ce și-ar injecta schiorii acid hialuronic în penis și care sunt riscurile medicale appeared first on spotmedia.ro.
20:20
Cum se dădeau șpăgile la Primăria Sectorului 5: „Pedro” forța plata, banii ajungeau la șefi din Primărie. Mită dată și în toaleta instituției # SportMedia
Un polițist local poreclit „Pedro” a cerut 24.000 de euro pentru urgentarea recepției unui ansamblu rezidențial, a acceptat 18.000 de euro și a încasat banii într-o pungă de plastic, în mașina dezvoltatorului. Din sumă, 70.000 de lei au fost „distribuiți” către superiori. Ulterior, alte șpăgi au fost împărțite chiar în toaleta Primăriei. Trei oficiali – … The post Cum se dădeau șpăgile la Primăria Sectorului 5: „Pedro” forța plata, banii ajungeau la șefi din Primărie. Mită dată și în toaleta instituției appeared first on spotmedia.ro.
Acum 12 ore
18:20
Ciucu nu vrea partid nou cu Bolojan și spune că opoziția în PNL este mai mică decât se vorbește. Care e soluția # SportMedia
Primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, spune că nu ia în calcul să rupă PNL și să facă un partid nou alături de premierul Ilie Bolojan, argumentând că partidele noi „nu au aer să respire în doi-trei ani” fără structuri teritoriale. În schimb, Ciucu pledează pentru reformarea PNL „în zona cu adevărat responsabilă şi reformatoare”, … The post Ciucu nu vrea partid nou cu Bolojan și spune că opoziția în PNL este mai mică decât se vorbește. Care e soluția appeared first on spotmedia.ro.
18:20
Sportivii români vor evolua la sanie și schi fond, duminică 8 februarie, la Jocurile Olimpice de iarnă de la Milano-Cortina (6-22 februarie). Duminică 8 februarie (ora României)SANIE18:00 – Sanie individual masculin – manșa 3: Valentin Crețu, Eduard Crăciun19:31 – Sanie individual masculin – manșa 4 (finală): Valentin Crețu, Eduard Crăciun SCHI FOND13:30 – 10 km+10 … The post Jocurile Olimpice 2026: Programul de duminică al sportivilor români appeared first on spotmedia.ro.
18:20
Profesorii se pregătesc de grevă: 8 din 10 susțin protestul, peste 85% spun că măsurile îi lovesc puternic # SportMedia
8 din 10 angajați din învățământ susțin declanșarea grevei, iar peste 85% spun că măsurile adoptate de Guvernul Bolojan le afectează puternic activitatea profesională, arată rezultatele unei consultări interne realizate de Federația Sindicatelor Libere din Învățământ (FSLI). Sindicatele anunță referendumuri pentru proteste în martie și aprilie, inclusiv în perioade-cheie precum simulările și finalul anului școlar. … The post Profesorii se pregătesc de grevă: 8 din 10 susțin protestul, peste 85% spun că măsurile îi lovesc puternic appeared first on spotmedia.ro.
18:20
Prim-ministrul ungar Viktor Orban a anunţat sâmbătă că a primit o invitaţie la Washington pentru a participa, peste două săptămâni, la reuniunea inaugurală a „Consiliului de pace” iniţiat de preşedintele american Donald Trump, o nouă structură menită să gestioneze conflicte armate, inclusiv situaţia din Gaza. Anunţul a fost făcut de Orban în cadrul unui miting … The post Reuniune inaugurală a „Consiliului de pace” al lui Trump. Orban, invitat la Washington appeared first on spotmedia.ro.
18:20
OMS: Peste o treime dintre cazurile de cancer ar putea fi prevenite. Două obiceiuri cotidiene stau la baza majorității îmbolnăvirilor # SportMedia
Mai mult de o treime dintre cazurile de cancer diagnosticate la nivel global sunt legate de factori de risc prevenibili, iar două obiceiuri de stil de viață – fumatul și consumul de alcool – rămân principalii responsabili, arată o amplă analiză a Organizației Mondiale a Sănătății (OMS), publicată săptămâna aceasta în revista Nature Medicine. Potrivit … The post OMS: Peste o treime dintre cazurile de cancer ar putea fi prevenite. Două obiceiuri cotidiene stau la baza majorității îmbolnăvirilor appeared first on spotmedia.ro.
18:20
Ciucu: „N-avem bani nici să ieșim pe ușă”. „House of Cards” în Consiliul General. Nu exclude alianță cu AUR, chiar dacă are o „dilemă morală” # SportMedia
Primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, spune că Bucureștiul riscă să intre în incapacitate de plată, pe fondul unei finanțări pe care o descrie drept „atât de jos” încât „n-am ce negocia” nici măcar atunci când primește telefoane de la politicieni pentru a interveni în administrație. În același timp, Ciucu susține că „cea mai mare … The post Ciucu: „N-avem bani nici să ieșim pe ușă”. „House of Cards” în Consiliul General. Nu exclude alianță cu AUR, chiar dacă are o „dilemă morală” appeared first on spotmedia.ro.
18:20
Sorana Cîrstea a învins-o pe Emma Răducanu și a câștigat finala de la Transylvania Open. Sportiva noastră s-a impus fără emoții, după un meci în două seturi, scor 6-0, 6-2. După victoria de la Transylvania Open, Sorana urcă 5 locuri în clasamentul WTA și ajunge pe 31. Emma Răducanu face și ea un salt de … The post Sorana Cîrstea o învinge pe Emma Răducanu și câștigă Transylvania Open appeared first on spotmedia.ro.
18:20
București: explozie la o locuință din Sectorul 2, două victime, mașini avariate. Este al doilea incident în câteva ore # SportMedia
O nouă explozie s-a produs sâmbătă în Capitală, la câteva ore după deflagrația din Chitila, județul Ilfov. De această dată, incidentul a avut loc într-o locuință din Sectorul 2 și s-a soldat cu două persoane rănite, în timp ce suflul exploziei a aruncat în stradă elemente de tâmplărie care au avariat mașini parcate. În total, … The post București: explozie la o locuință din Sectorul 2, două victime, mașini avariate. Este al doilea incident în câteva ore appeared first on spotmedia.ro.
16:20
Atenționare de călătorie de la MAE: Zboruri anulate în Germania din cauza condițiilor meteo # SportMedia
Ministerul Afacerilor Externe (MAE) informează, sâmbătă, cetățenii români care se află, tranzitează sau intenționează să călătorească în Germania că mai multe curse aeriene, care erau programate să aterizeze sau să decoleze de pe Aeroportul Berlin-Brandenburg, au fost anulate din cauza condițiilor meteo extreme. MAE recomandă cetățenilor români să verifice starea zborurilor înainte de a efectua … The post Atenționare de călătorie de la MAE: Zboruri anulate în Germania din cauza condițiilor meteo appeared first on spotmedia.ro.
16:20
Mircea Lucescu este gata să renunțe la echipa națională cu o condiție. În cazul în care Gică Hagi ar fi de acord să preia echipa națională, Lucescu ar fi gata să renunțe fără să stea pe gânduri. Într-o discuție cu Gigi Becali, Mircea Lucescu i-a transmis că va face acest pas dacă Gică Hagi va … The post Antrenorul pentru care Mircea Lucescu renunță pe loc la echipa națională appeared first on spotmedia.ro.
14:20
Circulația trenurilor este grav afectată de furturi și distrugeri ale instalațiilor feroviare # SportMedia
Compania Națională de Căi Ferate „CFR” S.A. a anunțat sâmbătă că în cursul nopții au fost înregistrate acte grave de sustragere și distrugere a unor componente ale instalațiilor feroviare, care au perturbat semnificativ circulația trenurilor. Pe secția Brănești – Pasărea, în București, au fost semnalate disfuncționalități ale instalațiilor de siguranță feroviară începând cu ora 20:55, … The post Circulația trenurilor este grav afectată de furturi și distrugeri ale instalațiilor feroviare appeared first on spotmedia.ro.
14:20
FCSB a anunțat care este prima problemă pe care o are cu Matei Popa, portarul de 18 ani titularizat într-o situație disperată. Roș-albaștrii și-au dat seama că Popa nu este suficient de puternic pentru a degaja mingea mai departe de centrul terenului. Acest lucru este cauzat de faptul că el nu era pregătit să apere, … The post Prima problemă pe care FCSB o are cu Matei Popa appeared first on spotmedia.ro.
14:20
O dronă a fost depistată în raionul Drochia, din Republica Moldova, verificările indicând că aparatul de zbor este model Gerbera, de fabricație rusească, şi nu conţine încărcătură explozivă. Incidentul are loc la două săptămâni după ce o dronă rusească având 50 kg de explozibil, a fost găsită în curtea unei case nelocuite din raionul Ştefan … The post Încă o dronă rusească a fost găsită în Republica Moldova appeared first on spotmedia.ro.
14:20
Zelenski anunță că SUA au dat Ucrainei și Rusiei termen până în iunie pentru a ajunge la un acord # SportMedia
Statele Unite au acordat Ucrainei și Rusiei termen până în iunie pentru a ajunge la un acord care să pună capăt războiului care durează de aproape patru ani, a declarat președintele Volodimir Zelenski reporterilor. Zelenski a făcut aceste declarații în contextul în care atacurile rusești asupra infrastructurii energetice au forțat centralele nucleare să reducă producția, … The post Zelenski anunță că SUA au dat Ucrainei și Rusiei termen până în iunie pentru a ajunge la un acord appeared first on spotmedia.ro.
14:20
Un fermier a lăsat un sat întreg fără curent timp de 10 ore, după ce a incercat să transporte porci cu o dronă # SportMedia
Un incident neobișnuit a avut loc în provincia Sichuan, sud-vestul Chinei. Un fermier a folosit o dronă pentru a transporta porci spre abator, dar unul dintre ei a rămas suspendat în aer. Localitatea în care trăiește bărbatul a rămas fără curent 10 ore. Evenimentul s-a petrecut pe 24 ianuarie, când fermierul care locuiește într-o zonă … The post Un fermier a lăsat un sat întreg fără curent timp de 10 ore, după ce a incercat să transporte porci cu o dronă appeared first on spotmedia.ro.
14:20
Atacantul brazilian Rodrygo suferă de tendinită la mușchiul coapsei drepte, a anunțat Real Madrid, fără a specifica durata absenței acestuia, scrie AFP. Echipa madrilenă, care se va deplasa duminică seara la Valencia pentru meciul din etapa a 23-a din La Liga, este deja lipsită de Vinicius Junior, suspendat, și de Jude Bellingham, accidentat la coapsa … The post Pierdere importantă pentru Real Madrid appeared first on spotmedia.ro.
14:20
Spitalele din capitala Germaniei raportează un număr tot mai mare de incidente suspecte, inclusiv atacuri cibernetice, survolări cu drone și incendieri. Experții avertizează că unitățile medicale sunt ținte ușoare. Asociația Spitalelor din Berlin (BKG) a emis un avertisment în care descrie o serie de „incidente aparent inexplicabile” petrecute la spitale și unități medicale din capitală. … The post Spitalele din Berlin, amenințate de un val de atacuri appeared first on spotmedia.ro.
Acum 24 ore
12:20
Percheziții DNA la Primăria Sectorului 5 și în alte instituții publice: Cine sunt cele trei persoane reținute și de ce sunt acuzate # SportMedia
Trei persoane au fost reținute, vineri seara, în urma descinderilor procurorilor DNA la sediul Primăriei Sectorului 5, la alte trei instituții publice și la domiciliile a cinci persoane, într-un dosar ce vizează suspiciuni de trafic de influență, mită și falsuri pentru urgentarea recepției unor imobile. Este vorba despre: De asemenea, un om de afaceri implicat … The post Percheziții DNA la Primăria Sectorului 5 și în alte instituții publice: Cine sunt cele trei persoane reținute și de ce sunt acuzate appeared first on spotmedia.ro.
12:20
Situația lui Ofri Arad se complică din nou. Considerat cel mai important transfer al iernii la FCSB, mijlocașul israelian este în urmă cu pregătirea fizică și debutul său se amână din nou. Staff-ul de la FCSB este alarmat de faptul că israelianul nu are ritm de joc, iar debutul său a fost amânat iar, pentru … The post Ofri Arad, misterul de la FCSB: Debutul israelianului se amână din nou appeared first on spotmedia.ro.
12:20
După mulți ani în care a considerat Turcia o problemă, Uniunea Europeană o vede acum un partener esențial. Pe măsură ce negocierile pentru pace în Ucraina prind avânt, rolul potențial al Turciei în ordinea postbelică – în special ca menținere a păcii și intermediar regional la Marea Neagră – o face un partener esențial pentru … The post După mulți ani în care a considerat Turcia o problemă, UE are acum neevoie de ea appeared first on spotmedia.ro.
12:20
Echipa masculină de tenis a României se află la egalitate cu Paraguay, 1-1, după primele două partide de simplu din cadrul play-off-ului Grupei Mondiale I a Cupei Davis, desfășurat la Asuncion. Radu David Ţurcanu a adus primul punct pentru România, reușind să se impună într-un meci intens și echilibrat în fața lui Alex Santino Núñez … The post Cupa Davis: România, la egalitate cu Paraguay după prima zi appeared first on spotmedia.ro.
10:20
Partidul conservator german CDU, condus de cancelarul Friedrich Merz, ia în calcul introducerea unei interdicţii pentru utilizarea reţelelor sociale de către copiii sub 16 ani, în contextul dezbaterilor tot mai intense privind impactul negativ al mediului online asupra minorilor. Măsura ar urma modelul Australiei, care anul trecut a devenit prima ţară ce a implementat o … The post Și Germania vrea să interzică rețelele sociale pentru copiii sub 16 ani appeared first on spotmedia.ro.
10:20
Explozie într-un bloc din Chitila. Două persoane au fost rănite, zeci de locatari evacuați (Video) # SportMedia
Două persoane au fost rănite şi zeci de locatari au fost evacuaţi în urma unei explozii produse sâmbătă dimineaţă, într-o garsonieră situată la etajul 3 al unui bloc de patru etaje din Chitila, judeţul Ilfov. ”În această dimineaţă, în jurul orei 04, pompierii ISU Bucureşti-Ilfov au intervenit pe Intrarea Banatului, localitatea Chitila, judeţul Ilfov, unde … The post Explozie într-un bloc din Chitila. Două persoane au fost rănite, zeci de locatari evacuați (Video) appeared first on spotmedia.ro.
10:20
FCSB a luat o decizie neașteptată în cazul celui mai bătrân jucător din lot. Roș-albaștrii vor să-i ofere prelungirea contractului lui Valentin Crețu, deși acesta are 37 de ani. Fundașul dreapta a arătat o formă fizică bună, iar cei de la FCSB se gândesc să-i mai ofere un an de contract. „Vorbeam cu Gigi și … The post FCSB ia o decizie neașteptată în cazul celui mai bătrân jucător din lot appeared first on spotmedia.ro.
10:20
Ziua 1445 Atac de amploare la rețeaua energetică a Ucrainei, mare parte din țară nu are curent. Restricții aeriene în Polonia # SportMedia
Ziua 1445 de război a debutat cu un puternic atac al rușilor asupra instalaţiilor reţelei electrice ucrainene. Mare parte din țară a rămas fără curent. Și autorităţile din Kiev, deja grav afectate în ultimele săptămâni, au semnalat întreruperi de curent. Temperaturile au scăzut la -5 °C în capitală în zori şi se aşteaptă să scadă … The post Ziua 1445 Atac de amploare la rețeaua energetică a Ucrainei, mare parte din țară nu are curent. Restricții aeriene în Polonia appeared first on spotmedia.ro.
10:20
FCSB a pierdut doi jucători după victoria cu FC Botoșani și a aflat când se va putea baza din nou pe Juri Cisotti și Daniel Graovac. Cei doi jucători vor pleca la tratament în Serbia pentru a-și reveni după durerile musculare. Ei vor rata meciurile cu Oțelul Galați și Universitatea Craiova, din Cupa României. Revenirea … The post FCSB a aflat când îi va putea folosi din nou pe Cisotti și Graovac appeared first on spotmedia.ro.
08:20
Fostul ministru-adjunct al justiţiei din Rusia, Serghei Tropin, a fost găsit mort în propriul apartament din centrul Moscovei. Autorităţile nu consideră suspect decesul fostului oficial a cărui vârstă nu este precizată. Potrivit The Moscow Times, postul de televiziune REN TV precizează că trupul său a fost găsit în baie, iar versiunea preliminară a cauzei morţii … The post Un fost ministru adjunct al Justiției din Rusia a fost găsit înecat în baie appeared first on spotmedia.ro.
08:20
Planul SUA: Ucraina și Rusia să încheie un acord de pace în martie, alegeri și referendum în mai la Kiev # SportMedia
Negociatorii americani şi ucraineni au discutat despre un obiectiv ambiţios, cu termenul stabilit pentru luna martie, pentru ca Rusia şi Ucraina să ajungă la un acord de pace. Acest termen este probabil să fie însă depăşit, având în vedere lipsa de convergenţă în ceea ce priveşte problema-cheie a teritoriului, au declarat pentru Reuters trei surse … The post Planul SUA: Ucraina și Rusia să încheie un acord de pace în martie, alegeri și referendum în mai la Kiev appeared first on spotmedia.ro.
08:20
FCSB beneficiază de o revenire spectaculoasă în lot. Campioana României se va putea baza, în aproximatov o lună, pe fundașul central Mihai Popescu. Accidentat grav la echipa națională, Mihai Popescu urma să nu mai joace niciun meci în acest sezon. A bătut toate previziunile medicilor, astfel că într-o lună va fi din nou pe teren … The post Revenire spectaculoasă la FCSB: „O situație demnă de Cartea Recordurilor” appeared first on spotmedia.ro.
08:20
Simona Halep s-a arătat nemulțumită de condițiile pe care le-a avut în România. Fosta campioană de la Wimbledon și Roland Garros a afirmat că, în țara noastră, nu a avut un sistem bazat pe performanță și a fost nevoită să se bazeze pe familie. „Nu a fost un sistem bine pus la punct pentru performanță. … The post Simona Halep, nemulțumită de condițiile din România: Ce a remarcat fosta sportivă appeared first on spotmedia.ro.
08:20
„Împăratul” Adriano s-a arătat surprins total de Cristi Chivu. Prezent la Milano, fostul atacant brazilian a afirmat că nu se aștepta ca românul să se descurce atât de bine ca antrenor pe banca lui Inter. „Nu mă așteptam să se descurce atât de bine. Ei bine, chiar a fost o surpriză. Am jucat împreună, a … The post „Împăratul” Adriano, surprins total de Cristi Chivu appeared first on spotmedia.ro.
Ieri
02:20
O analiză simplă de sânge ar putea schimba modul în care este diagnosticată boala Alzheimer # SportMedia
Boala Alzheimer este cea mai frecventă formă de demență. Pentru milioane de europeni – și pentru serviciile de sănătate care îi îngrijesc – această boală este o bombă cu ceas, care încă nu poate fi vindecată. Însă cercetătorii finanțați de UE dezvoltă un instrument simplu care să permită depistarea mult mai timpurie, chiar cu zeci … The post O analiză simplă de sânge ar putea schimba modul în care este diagnosticată boala Alzheimer appeared first on spotmedia.ro.
02:20
Termoficarea Bucureștiului, prinsă într-o spirală periculoasă a banilor: facturi, plăți și restanțe uriașe. Analiza, lună de lună, 2024 vs 2025 # SportMedia
Lipsa cronică de bani, deciziile întârziate și mai multe mecanisme complicate de plată au împins sistemul de termoficare al Bucureștiului într-o spirală financiară periculoasă. La finalul lui 2025, Compania Municipală Termoenergetica SA avea de încasat de la PMB 738 milioane lei și datora producătorului de energie termică ELCEN 1,707 miliarde de lei – cu aproape … The post Termoficarea Bucureștiului, prinsă într-o spirală periculoasă a banilor: facturi, plăți și restanțe uriașe. Analiza, lună de lună, 2024 vs 2025 appeared first on spotmedia.ro.
02:20
Record istoric pentru bursa americană: Dow Jones trece pentru prima dată de 50.000 de puncte # SportMedia
Indicele bursier american Dow Jones Industrial Average a depășit pentru prima dată în istorie pragul de 50.000 de puncte, într-o nouă bornă simbolică pentru piețele financiare din SUA. Vineri, indicele „blue-chip” a crescut cu 1.207 puncte, respectiv 2,47%, închizând la 50.115,67 puncte. Este prima dată când indicele vechi de 129 de ani trece de acest … The post Record istoric pentru bursa americană: Dow Jones trece pentru prima dată de 50.000 de puncte appeared first on spotmedia.ro.
02:20
Troc propus de Trump: deblochează 16 miliarde de dolari, dacă un aeroport și o gară emblematice sunt redenumite cu numele lui # SportMedia
Președintele SUA, Donald Trump, ar fi propus un schimb controversat liderului minorității democrate din Senat: deblocarea a peste 16 miliarde de dolari din fonduri federale înghețate în schimbul redenumirii unor infrastructuri emblematice – gara Penn Station din New York și aeroportul internațional Aeroportul Internațional Washington Dulles – cu numele său. Informația a fost relatată vineri … The post Troc propus de Trump: deblochează 16 miliarde de dolari, dacă un aeroport și o gară emblematice sunt redenumite cu numele lui appeared first on spotmedia.ro.
02:20
Ofensiva rusă încetinește, după blocarea accesului la Starlink,: „Sunt ca niște pisoi orbi” # SportMedia
Ritmul ofensivei ruse din estul Ucrainei pare să fi încetinit la scurt timp după ce Elon Musk, prin SpaceX, a lansat un sistem de verificare a terminalelor Starlink și a blocat dispozitivele neautorizate. La două zile după introducerea verificărilor, „ritmul ofensivei ruse pare să încetinească”, a spus un oficial militar ucrainean, sub protecția anonimatului. „În … The post Ofensiva rusă încetinește, după blocarea accesului la Starlink,: „Sunt ca niște pisoi orbi” appeared first on spotmedia.ro.
00:20
Horoscop de weekend pentru zilele de 7 si 8 februarie 2026. The post Horoscop de weekend: 7 – 8 februarie appeared first on spotmedia.ro.
00:20
Australia, prima țară care a interzis rețelele sociale copiilor sub 16 ani. Ce se întâmplă două luni mai târziu # SportMedia
La aproape două luni de când Australia a interzis, în premieră mondială, utilizarea rețelelor sociale de către copiii sub 16 ani, experiențele adolescenților arată că impactul interdicției nu este, până acum, cel scontat de autorități. Jurnaliștii de la ABC News, care au stat de vorbă cu adolescenți din toată țara, relatează că pentru mulți dintre … The post Australia, prima țară care a interzis rețelele sociale copiilor sub 16 ani. Ce se întâmplă două luni mai târziu appeared first on spotmedia.ro.
00:20
Europe Liberă România își încetează activitatea la finalul lunii martie, în aceeași zi cu serviciul din Bulgaria. Decizia vine după închiderea redacției din Ungaria. „A fost unul dintre cele mai mișto locuri în care am lucrat”, spune jurnalista Oana Despa, care vorbește despre o redacție în care „nu negociezi subiecte” și „te simți liber”. Publicația … The post Europa Liberă România se închide. Jurnaliștii, anunțați că redacția se desființează appeared first on spotmedia.ro.
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.