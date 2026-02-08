Ce impact are asupra copiilor mici timpul excesiv petrecut în fața ecranelor – studiu britanic

02:20

De cele mai multe ori, nu intrăm într-o relație cu întrebări, ci cu speranțe. Nu ne întrebăm ce presupune iubirea, ci ce ar trebui să ne ofere. Cum ar trebui să ne simțim, ce ar trebui să se rezolve de la sine, ce ar trebui să devină mai ușor. Iubirea este învestită, încă de la …