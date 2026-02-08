Tocăniță ardelenească din vechime: ceapă, pui, mămăliguță și un ingredient secret

15:30

În luna februarie, echipa Teatrului Nottara lucrează la două noi producții pentru ca dvs. să vă puteți bucura, în primăvară, de un repertoriu și mai bogat. Leta Popescu regizează „Lapte negru” de Elif Shafak, dramatizarea Almei Klein, câștigătoarea primei ediții a Concursului de dramaturgie „Horia Lovinescu”, iar Sânziana Stoican va începe lucrul la „Paznici la Taj Mahal” de Rajiv Joseph, spectacol ce îi are în distribuție în rolurile principale pe Ionuț Grama și pe Adrian Nicolae.