Viața bate filmul! De ce dau din mâini funcționarii din Primăria Oradea
Jurnalul.ro, 8 februarie 2026 11:30
Angajații Primăriei Oradea trăiesc un paradox: clădirea modernizată cu fonduri europene de 26,5 milioane de lei îi obligă să facă mișcare continuu. Senzorii de economisire a energiei sting lumina dacă funcționarii stau prea mult la birou.
• • •
