Ucraina: un soldat declarat mort se întoarce acasă după trei ani

08:10

Găsirea câinelui perfect poate fi ușoară dacă știi ce să cauți. Sigur, poți alege cea mai drăguță rasă de căini, dar găsirea unuia care ți se potrivește necesită mult mai mult. Rasa ideală de câini ar trebui să se potrivească stilului tău de viață, personalității și nivelului de energie.