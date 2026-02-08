Momente de panică în Galați. O mașină a luat foc, iar flăcările s-au extins rapid la un alt autoturism
StirileProtv.ro, 8 februarie 2026 08:00
Panică în fața unui bloc din Galați, după ce o mașină a luat foc. Flăcările s-au extins rapid la un alt autoturism parcat lângă vehicul.
• • •
Acum 5 minute
08:20
Accident în Sectorul 1 al Capitalei. Un bărbat străin care livra mâncare pe scuter a fost lovit de o mașină # StirileProtv.ro
Un cetățean străin de 38 de ani, care livra mâncare pe scuter, a ajuns aseară la spital după ce a fost lovit de o mașină. Accidentul s-a produs pe o stradă din sectorul 1 al Capitalei.
Acum 10 minute
08:10
Un incendiu puternic a izbucnit la un depozit de cabluri electrice din Tulcea. Pompierii s-au luptat ore bune cu flăcările # StirileProtv.ro
Flăcări puternice au cuprins sâmbătă seară un depozit de cabluri electrice din Tulcea. Vâlvătaia și fumul gros s-au văzut de la distanță, iar focul risca să se extindă și la blocurile aflate în vecinătate.
08:10
Vremea azi, 8 februarie. Temperaturile ajung până la 15 grade. Zonele unde va ninge # StirileProtv.ro
Duminică avem înnorări și precipitații în multe zone. În Moldova și în estul Transilvaniei predomină ninsorile, iar în rest o să plouă - pe suprafețe restrânse.
Acum 30 minute
08:00
Control judiciar pentru cei trei șefi de la Primăria Sectorului 5. Instanța a respins cererea DNA de arestare preventivă # StirileProtv.ro
Apar noi informații în cazul suspiciunilor de corupție la cel mai înalt nivel din Primăria Sectorului 5. Administratorul public, arhitectul-șef și mai mulți șefi din Poliția Locală au fost plasați sub control judiciar pentru 60 de zile.
08:00
Momente de panică în Galați. O mașină a luat foc, iar flăcările s-au extins rapid la un alt autoturism # StirileProtv.ro
07:50
Tragedie pe un șantier din Constanța. Un muncitor a murit după ce a căzut de la etajul 7 al unei clădiri # StirileProtv.ro
Tragedie pe un șantier din Constanța. Un muncitor de 57 de ani a murit după ce a căzut de la etajul 7 al unei clădiri aflate în construcție.
07:50
Daniela Toth a încheiat sâmbătă concursul feminin de sărituri cu schiurile pe trambulina normală de la Jocurile Olimpice de Iarnă Milano Cortina 2026 în top 30 cele mai bune săritoare din lume, după două evoluţii extraordinare.
Acum o oră
07:40
O mașină a fost distrusă de flăcări într-o parcare din Baia Mare. Care ar fi fost cauza producerii incendiului # StirileProtv.ro
O mașină a ars ca o torță într-o parcare din Baia Mare. Două autospeciale de stingere au fost trimise la fața locului.
07:30
Partidul de opoziție Tisza din Ungaria, principalul rival al lui Viktor Orban, propune taxă pe avere și adoptarea euro # StirileProtv.ro
Partidul de opoziţie Tisza din Ungaria propune introducerea unei taxe pe avere pentru cei foarte bogaţi, adoptarea monedei euro şi ancorarea fermă a ţării în Uniunea Europeană şi NATO, potrivit programului său electoral de 240 de pagini publicat sâmbătă.
07:30
Trei schiori au murit în urma unor avalanşe în regiunile unde se desfăşoară Jocurile Olimpice de iarnă # StirileProtv.ro
Trei schiori au murit sâmbătă în urma unor avalanşe în munţii din Trentino Alto Adige şi Lombardia, două regiuni care găzduiesc unele dintre probele Jocurilor Olimpice de iarnă Milano Cortina, relatează Reuters, potrivit News.ro.
Acum 2 ore
07:10
Brad Arnold, solistul trupei rock 3 Doors Down, a murit la 47 de ani, după lupta cu cancerul: „Muzica lui va dăinui” # StirileProtv.ro
Brad Arnold, solistul trupei rock 3 Doors Down, nominalizată la premiile Grammy, a murit, la câteva luni după ce a anunţat că a fost diagnosticat cu cancer renal în stadiul 4. Avea 47 de ani.
Acum 12 ore
22:00
Consiliul pentru Pace al lui Trump își ține prima reuniune pe 19 februarie. Liderii care au confirmat participarea # StirileProtv.ro
Consiliul pentru Pace, promovat de preşedintele american Donald Trump, va organiza prima întâlnire a liderilor pe 19 februarie, a confirmat sâmbătă un oficial al guvernului american, fără a oferi detalii suplimentare.
22:00
Oana Ţoiu, în SUA: „România are o responsabilitate strategică în calitate de cel mai mare producător de gaze din UE” # StirileProtv.ro
Ministrul Afacerilor Externe, Oana Ţoiu, a declarat la Hudson Institute că România și SUA, cu o relație de peste 120 de ani, vor duce parteneriatul la următorul nivel în tehnologie și minerale critice.
21:50
Horoscop 8 februarie 2026, cu Neti Sandu. Zodia care este în căutarea unui partener de viață. # StirileProtv.ro
Horoscop 8 februarie 2026, prezentat de Neti Sandu la Știrile PRO TV. O zi condimentată. O să conștientizăm ce lipsește ca să fie o mai bună înțelegere în familie și să se achite fiecare de obligațiile care îi revin.
21:40
Fostul ministru Răzvan Cuc, plasat în arest la domiciliu în cazul mitei de peste 1 milion de lei de la RAR # StirileProtv.ro
Fostul ministru Răzvan Cuc, arestat preventiv pentru intermedierea unei mite de peste un milion de lei la RAR, a fost plasat în arest la domiciliu pentru 30 de zile. Aceeași măsură a fost luată și pentru omul de afaceri implicat.
21:30
Prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu este aşteptat să se întâlnească cu preşedintele american Donald Trump miercuri, la Washington, unde vor discuta despre negocierile cu Iranul, a anunţat sâmbătă biroul şefului executivului israelian.
21:10
Stadiul „discuțiilor” dintre Groenlanda, teritoriul dorit de Trump, și SUA. „Nu am ajuns încă acolo unde ne dorim” # StirileProtv.ro
Discuțiile dintre Groenlanda și SUA nu au atins încă nivelul dorit de autoritățile locale, deși sunt pozitive, a declarat sâmbătă ministrul de externe al teritoriului, Vivian Motzfeldt.
21:00
Experimentele făcute de Jeffrey Epstein pentru a-și regenera corpul. Mai multe documente au fost făcute publice # StirileProtv.ro
Jeffrey Epstein şi-a făcut teste genetice într-o încercare aparentă de a-şi utiliza propriul material genetic pentru medicina regenerativă, care îşi propune să repare organismul prin creşterea de noi ţesuturi şi organe.
20:40
Traficantul de droguri care a comandat asasinarea unui fotbalist celebru a fost ucis, la 32 de ani de la crimă # StirileProtv.ro
Traficantul de droguri columbian Juan Santiago Gallon, implicat în asasinarea fotbalistului Andres Escobar în 1994, a fost ucis în Mexic, a confirmat vineri președintele Gustavo Petro.
20:20
Expert: „Ameninţarea Rusiei la adresa flancului estic al NATO s-ar putea intensifica după un armistiţiu în Ucraina” # StirileProtv.ro
Ameninţarea rusească la adresa flancului estic al NATO s-ar putea intensifica după un armistiţiu în Ucraina, a declarat sâmbătă, pentru Tagesspiegel, preşedintele Conferinţei de Securitate de la Munchen, Wolfgang Ischinger, transmite dpa.
20:10
Motivul pentru care Italia refuză „Consiliul de Pace” al lui Trump. Alte două state și-au exprimat îndoielile # StirileProtv.ro
Ministrul de externe italian, Antonio Tajani, a exclus definitiv participarea la „Consiliul pentru Pace" al preşedintelui american Donald Trump din cauza unor probleme constituţionale „insurmontabile", informează sâmbătă AFP, preluat de Agerpres.
20:00
SUA pun condiții dure Iranului pentru un acord. Trump ar urmări, de fapt, un singur lucru în Teheran # StirileProtv.ro
Statele Unite au anunţat noi sancţiuni pentru petrolul iranian la numai câteva ore, după o prima rundă de tratative desfăşurate în Oman, discuţii despre care Teheranul afirmă că au avut loc într-o „atmosferă pozitivă”.
19:50
Coșmarul unor muncitori români exploatați de clanul Muti, în Sevilla. Ce se întâmpla în ziua de salariu # StirileProtv.ro
Autoritățile din Spania au capturat o rețea care exploata români lucrători în agricultură. Suspecții sunt tot nişte conaţionali. Profitau de oameni disperaţi să-şi găsească un loc de muncă.
19:50
Doi soți au scăpat cu viață din explozia care le-a distrus garsoniera, în Chitila. Bucăți proiectate în blocul vecin # StirileProtv.ro
Dimineaţa la 4, o explozie puternică a zguduit un bloc de la marginea Capitalei. Potrivit pompierilor din Bucureşti şi Ilfov care au fost în alertă, deflagraţia s-a produs în garsoniera unor soţi din Chitila, în urma unei acumulări de gaze.
19:40
Numărul care a ridicat sala în picioare la „Românii au talent”. Momentul a primit Golden Buzz | VIDEO # StirileProtv.ro
Mikhail Ermakov, în vârstă de 37 de ani, din Franţa, jongler şi dresor de câini, a primit Golden Buzz din partea Andrei, la ediţia de vineri a emisiunii „Românii au talent" de la Pro TV.
19:40
De ce se grăbesc americanii ca Rusia şi Ucraina să ajungă la un acord de pace până în luna martie. Obiectivul este fantezist # StirileProtv.ro
Negociatorii americani şi ucraineni au discutat despre obiectivul ambițios dacă nu chiar fantezist ca Rusia şi Ucraina să ajungă la un acord de pace până în luna martie.
19:30
Bătrânii jefuiți la Cernavodă au fost tâlhăriți chiar de vecini, de banii abia împrumutați. Culmea, nu e prima oară # StirileProtv.ro
Un incident şocant s-a petrecut în Cernavodă. Un bărbat de 72 de ani a fost tâlhărit pe stradă chiar de vecinii lui. S-a întâmplat la scurt timp după ce bietul om ridicase un împrumut de 13.000 de lei de la Casa de Ajutor Reciproc a Pensionarilor.
19:30
Stațiunile de la munte sunt pline la începutul vacanței de schi a elevilor. „Așteptăm undeva la 2.000-2.500 de turiști pe zi” # StirileProtv.ro
Este un sfârșit de săptămână plin de veselie în stațiunile de munte din toată țara. Elevii din trei județe au intrat în vacanța de schi care va dura toată săptămâna viitoare.
19:30
Tinerii care vor să se căsătorească anul acesta au luat cu asalt târgurile de nunți. „Acum trei săptămâni am decis” # StirileProtv.ro
Tinerii care vor să se căsătorească anul acesta mai au foarte puțin timp la dispoziție ca să pună la punct ultimele detalii.
Acum 24 ore
19:10
„Fă-i pe din două”. Interceptări în dosarul șpăgilor din Primăria Sectorului 5. Cine sunt funcționarii arestați preventiv # StirileProtv.ro
S-a lăsat cu rețineri în noaptea de vineri spre sâmbătă, după ce procurorii DNA au descins la Primăria Sectorului 5 pentru suspiciuni de corupție la cel mai înalt nivel.
19:10
Cum și-ar fi „consiliat” fosta iubită a lui Adrian Kreiner o clientă să își ucidă mama pentru 2 milioane de euro # StirileProtv.ro
Fosta iubită a lui Adrian Kreiner, omul de afaceri din Sibiu jefuit şi ucis acum aproape 3 ani, a fost arestată preventiv pentru 30 de zile.
18:10
Manifestație pro-Iran la Berlin. Diferență uriașă între cifrele poliției și cele ale organizatorilor # StirileProtv.ro
Aproximativ 8.000 de persoane, potrivit poliției berlineze, sau 100.000, conform organizatorilor, au manifestat sâmbătă la Poarta Brandenburg din Berlin în sprijinul revoltei iraniene.
18:10
Sorana Cîrstea a câștigat Transylvania Open. Românca a învins-o clar pe Emma Răducanu în finală # StirileProtv.ro
Sorana Cîrstea, locul 36 WTA şi favorită 3, a câştigat, sâmbătă, turneul de categorie WTA 250 Transylvania Open, de la Cluj-Napoca.
18:00
Mariah Carey, criticată dur la deschiderea Jocurilor Olimpice de iarnă. „Se uită în gol, plictisită de moarte” # StirileProtv.ro
Mariah Carey a fost criticată după o prestație dezamăgitoare la ceremonia de deschidere a Jocurilor Olimpice de iarnă.
17:40
Manchester United, victorie fără emoții în fața lui Tottenham. Radu Drăgușin a evoluat pe „Old Traffrod” # StirileProtv.ro
Echipa engleză Manchester United a învins sâmbătă, pe teren propriu, scor 2-0, echipa Tottenham Hotspur, pentru care a jucat şi Radu Drăguşin, în etapa a 25-a din Premier League.
17:40
Explozie într-o casă din Sectorul 2. Două persoane au scăpat miraculos fără leziuni grave # StirileProtv.ro
O explozie într-o locuință din Sectorul 2 al Capitalei a produs sâmbătă două victime conștiente și pagube materiale, între care două autoturisme avariate, anunță ISU București-Ilfov.
17:20
Primul oraș din Grecia desemnat „Oraș al Gastronomiei” de către UNESCO. Este faimos pentru iaurtul grecesc # StirileProtv.ro
Thessaloniki a devenit cu mândrie primul oraș din Grecia care se alătură Rețelei UNESCO a Gastronomiei, fiind recunoscut pentru tradițiile sale culinare bogate, comunitatea gastronomică activă și specialitățile locale apreciate.
17:10
DNA: Cheta șpăgii la Primăria Sectorului 5, cu plata la toaletă. Cum încasa Pedro, polițistul local, și dădea mai departe # StirileProtv.ro
O mită de 18.000 de euro, cerută pentru urgentarea recepţiei unui ansamblu rezidenţial, a declanşat ancheta DNA care a dus la reţinerea mai multor oficiali din Primăria Sectorului 5, potrivit documentelor procurorilor.
17:10
Milioane de cazuri de cancer ar putea fi prevenite anual. Obiceiurile care duc la apariția bolii # StirileProtv.ro
O mare parte dintre cazurile de cancer ar putea fi prevenite, fiind asociate cu factori modificabili, potrivit unei analize de amploare.
17:00
„S-a trezit” generalul rus împușcat de mai multe ori în abdomen, braţ şi picior la Moscova. Cine este Vladimir Alekseiev # StirileProtv.ro
Generalul rus împuşcat vineri la Moscova, Vladimir Alekseiev, şi-a recăpătat cunoştinţa sâmbătă, după ce a fost plasat în comă indusă în urma unei intervenţii chirurgicale, iar viaţa sa nu mai este în pericol, informează EFE.
16:30
Bilanțul năucitor al palestinienilor uciși în atacurile armatei israeliene. Bombardamentele continuă și după armistițiu # StirileProtv.ro
Numărul palestinienilor ucişi de atacurile armatei israeliene de când Israelul şi-a lansat ofensiva împotriva Fâşiei Gaza în octombrie 2023 a ajuns la 72.027, a informat sâmbătă Ministerul Sănătăţii din enclava palestiniană, scrie Agerpres.
16:20
Un condamnat pentru omor a murit în pușcărie, aproape de eliberare. Ce au constatat legiștii din Timișoara # StirileProtv.ro
Aurel Oltean, condamnat la 30 de ani de închisoare pentru uciderea omului de afaceri Teofil Ţir în 1999, a murit în spital cu câteva luni înainte de eliberarea la termen.
16:20
De ce nu există centură de siguranță în tren. Explicația surprinzătoare la care nimeni nu s-ar gândi # StirileProtv.ro
La prima vedere, lipsa centurii de siguranță în tren pare o chestiune gravă. Totuși, explicația nu ține de neglijență, ci de modul în care sunt construite și funcționează trenurile.
16:10
JD Vance, huiduit pe „San Siro”, la ceremonia de deschidere a Jocurilor Olimpice de Iarnă. Reacția lui Trump | GALERIE FOTO # StirileProtv.ro
Vicepreședintele SUA, JD Vance, a fost huiduit, vineri, de unii spectatori la ceremonia de deschidere a Jocurilor Olimpice de Iarnă de la Milano.
15:50
O furtună puternică a lovit două state europene. Zeci de mii de persoane, evacuate din calea inundațiilor # StirileProtv.ro
Puternic afectate de furtuna Leonardo la mijlocul acestei săptămâni, Spania și Portugalia se confruntă începând de sâmbătă cu noi precipitaţii abundente şi vânturi puternice provocate de o nouă furtună, care a fost denumită Marta.
15:40
Posibil sabotaj la rețeaua feroviară de lângă Bologna. Momentul ales nu e întâmplător # StirileProtv.ro
Poliția italiană anchetează un posibil sabotaj după ce cablurile electrice ale rețelei feroviare au fost deteriorate în apropiere de Bologna, provocând întârzieri de până la 90 de minute pe una dintre cele mai aglomerate rute din Peninsulă.
15:10
Ciprian Ciucu despre avocata prinsă cu șpagă: „Era ca marca de scrisoare. Cum vedea un lider, pac, hai facem o poză!" # StirileProtv.ro
Primarul general Ciprian Ciucu susține că avocata Adriana Georgescu, membră PNL prinsă în flagrant de DNA, i-a cerut susținere pentru funcții politice, a încercat să se implice în campania sa electorală din decembrie, dar a refuzat-o constant.
15:10
Fructul-ou – alimentul exotic care are gust de gălbenuș. Cum se mănâncă și cum arată # StirileProtv.ro
Fructul-ou este un aliment exotic surprinzător, apreciat pentru textura sa cremoasă și aroma care amintește de gustul de gălbenuș. Originar din zone tropicale, acest fruct inedit atrage atenția atât prin aspectul său neobișnuit.
15:00
Gigantul spaniol care se retrage din Superliga europeană de fotbal. Mai multe cluburi au luat această decizie # StirileProtv.ro
FC Barcelona a anunţat sâmbătă că se retrage oficial din Superliga europeană de fotbal, un proiect competiţional menit să revoluţioneze fotbalul european şi susţinut public de Real Madrid şi de preşedintele său, Florentino Perez.
15:00
Termenul-limită impus de SUA pentru încheierea războiului din Ucraina. Casa Albă are altă prioritate și nu mai poate aștepta # StirileProtv.ro
Statele Unite au propus încheierea războiului Rusiei împotriva Ucrainei înainte de vară, deoarece vor avea o altă prioritate în acest an: alegerile pentru Congresul SUA.
