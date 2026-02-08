Control judiciar pentru cei trei șefi de la Primăria Sectorului 5. Instanța a respins cererea DNA de arestare preventivă

19:30

Un incident şocant s-a petrecut în Cernavodă. Un bărbat de 72 de ani a fost tâlhărit pe stradă chiar de vecinii lui. S-a întâmplat la scurt timp după ce bietul om ridicase un împrumut de 13.000 de lei de la Casa de Ajutor Reciproc a Pensionarilor.